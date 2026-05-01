Rauer 80s-Vibe mit der Behringer BMX

Auf der NAMM 2026 war sie schon zu sehen: die Behringer BMX, eine Hybrid 8/12-Bit Sampling Drummachine, die mit der Nadelstreifenoptik und dem charakteristischen Schriftzug klar auf die legendäre Oberheim DMX verweist. Behringer bringt damit nach der zuletzt erschienenen LM Drum die zweite der beiden legendären EPROM-Drum Machines auf den Markt, die vor 45 Jahren neue Standards gesetzt haben. Wie die Behringer BMX klingt und für wen der DMX-Klon spannend sein dürfte, erfahrt ihr in diesem Testbericht.

Kurz & knapp Was ist es? Behringer BMX, Hybrid-8/12-Bit-Sampling-Drummachine im Stil der Oberheim DMX, mit Vintage-Sound und modernen Features. Klangcharakter: Rau, direkt und körnig mit typischem LoFi-Charme und hoher Durchsetzungskraft im Mix.

Rau, direkt und körnig mit typischem LoFi-Charme und hoher Durchsetzungskraft im Mix. Workflow: Intuitiver 64-Step-Sequencer, viele Hands-on-Regler und performatives Arbeiten im Fokus.

Intuitiver 64-Step-Sequencer, viele Hands-on-Regler und performatives Arbeiten im Fokus. Features: Sampling, Wave Designer, analoges Filter sowie vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Studioeinsatz.

Sampling, Wave Designer, analoges Filter sowie vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Studioeinsatz. Einschränkungen: Begrenzter Speicher, reduzierte Klangformung und Sample-Transfer nur per Software.

Begrenzter Speicher, reduzierte Klangformung und Sample-Transfer nur per Software. Zielgruppe: Produzenten mit Fokus auf 80er-Sounds, Hip-Hop, Electro und charakterstarke Drum-Tracks.

Bewertung Behringer BMX Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

ANZEIGE

Wir schreiben das Jahr 1980: zwei neuartige digitale Drummachines betreten nahezu gleichzeitig die Bühne – die LinnDrum zuerst, gefolgt von der Oberheim DMX – und markieren damit eine echte Revolution in der Geschichte der elektronischen Drum-Produktion. Während zuvor analoge Klopfmaschinen (und echte Drums im Allgemeinen) dominierten, nähern sich nun die EPROM-basierten Drummachines mit ihren digitalen Samples echter Schlagzeuginstrumente einer neuen Form von Realismus an, präziser und offener als je zuvor. Wer kennt sie nicht, die Geschichten von Studioschlagzeugern, die plötzlich um ihren Job bangten, als die neuen realistischen Drummachines Einzug hielten. In der Tat haben LinnDrum und auch DMX den Sound ganzer Genres geprägt.

Die LinnDrum war vergleichsweise poliert und studiofreundlich und fand schnell den Weg in den Pop-Mainstream. Die Oberheim DMX war mit ihrem raueren, kantigerem Klangbild eher bei aufkommenden Genres wie Hip-Hop oder Electro beliebt. Zwei unterschiedliche Charaktere also, die auf der gleichen Technologie basierten.

Der Listenpreis für die Oberheim DMX betrug bei Erscheinen im Jahr 1980 übrigens stolze 2.398 US-Doller, eine Menge Geld zu der Zeit.

Was ist der Behringer BMX?

Die Behringer BMX ist eine moderne Sampling Drummachine, die sich bewusst an der Ästhetik und Klangphilosophie der Oberheim DMX orientiert und diese klassische Drummachine neu interpretiert.

Die digitalen Samples werden über eine 8- bzw. 12-Bit-Engine geliefert, wodurch eben jener charakteristische körnige und druckvolle Sound entsteht, für den die Oberheim DMX so bekannt und beliebt ist. Die BMX ist aber mehr als nur ein Klon, denn man kann ebenso eigene Samples aufnehmen kann und die Drummachine somit flexibler und vielseitiger einsetzen, hybrid eben.

Im Zentrum des Workflows steht ein 64-Step-Sequencer, der klassische Step-Programmierung mit Funktionen wie Poly-Metric, Probability und Realtime-Recording verbindet und damit sowohl traditionelle Beats als auch experimentellere Patterns ermöglicht. Ergänzt wird dies durch anschlagdynamische Pads, einem analogem Filter, Wave Designer sowie eine studiooptimierte Ausstattung mit Einzelausgängen, zuweisbaren Trigger-Ausgängen und MIDI/USB-Anbindung.

Erster Eindruck und Äußeres

Ich befreie die Behringer BMX aus ihrem grauen Karton und halte den neuen alten Klassiker in der Hand: Die Optik vermag definitiv zu gefallen. Das retro-futuristische Design mit den dünnen blauen Streifen fand ich bei Oberheim schon immer sehr schick. Auf Fotos wirkt das Design mit den Streifen oftmals unruhig und die Lesbarkeit der Beschriftung nicht optimal, in echt empfand ich dies aber nicht so, da die Streifen hellblau und die Beschriftung weiß ist.

ANZEIGE

Das Gewicht ist mit 3,12 kg nicht allzu schwer, die Maße sind in etwa gleich mit der Behringer RD-8 und RD-9 – und eben auch mit der LM Drum, auf der das Design mit den Pads und dem Display offensichtlich basiert. Aufgestellt, angeschlossen: Die Behringer BMX fühlt sich gut an und macht definitiv Lust auf einen direkten Jam.

Die Features des Behringer BMX

Die Behringer BMX Drummachine basiert in vielen Teilen auf der Architektur der zuvor erschienenen LM Drum und bietet neben seinem Vintage-Kern einige moderne Features.

Hier sind die wichtigsten Features im Überblick:

8-stimmige Architektur mit eigenem Lautstärke- und Pitch-Regler pro Spur

25 DMX-Drum-Sounds: 3 Kicks, 3 Snares, 3 Hats, 6 Toms, 2 Rides, 2 Shaker, 2 Tambourin, Rimshot, Clap, Crash und Click

Zwei Sequencer-Modi: Echtzeitaufnahme mit Quantisierung sowie Step-Sequencer mit bis zu 64 Steps pro Pattern

Speicher für bis zu 64 Patterns und 16 Songs

Wave Designer mit Attack- und Sustain-Reglern zur Bearbeitung des Drum-Sounds

Analog Filter mit Frequenz- und Resonanzregelung für zusätzliche Klangformung

8 Einzelausgänge (6,3 mm Klinke) für separate Mehrspuraufnahme

24 anschlagdynamische Pads mit farbiger LED-Beleuchtung

Solo- und Mute-Funktion pro Spur für performatives Arbeiten

Die Anschlüsse auf der Rückseite sind gut erreichbar und vielseitig: 8 Instrumentenausgänge, 3 Trigger-Ausgänge, Sync In/Out, Line-In zum Sample-Aufnahmen sowie MIDI In/Out/Thru als 5-pol DIN und USB-B. USB-Audio ist übrigens nicht am Start, für Einzelspurenaufnahme muss man also immer mit Kabeln arbeiten.

Körnig und direkt – die verschiedenen Sounds

Kommen wir zum Herzstück der Behringer BMX: den Schlagzeugsounds, von denen es 121 insgesamt gibt. Die Maschine ist geladen mit Samples der originalen DMX, darüber hinaus gibt es eine Reihe von Electro-, Latin- und Africa-Samples. Die verschiedene Soundbänke sind:

BMX: die originalen DMX-Samples, die körnig und rau sind, mit harten Transienten, wenig Tiefbass und leicht LoFi

die originalen DMX-Samples, die körnig und rau sind, mit harten Transienten, wenig Tiefbass und leicht LoFi BX: Die Samples des kleinen Bruders Oberheim DX, etwas rauer und kratziger

Die Samples des kleinen Bruders Oberheim DX, etwas rauer und kratziger R10: Basierend auf der Yamaha RX-Reihe, weniger fett als DMX oder Linn, direkt und Punch, eher für 80s Pop

Basierend auf der Yamaha RX-Reihe, weniger fett als DMX oder Linn, direkt und Punch, eher für 80s Pop R5: etwas größer und poppiger als R10, mit Hall in den Samples

etwas größer und poppiger als R10, mit Hall in den Samples Latin: gut für Percussion, Congas, Claves und Toms

gut für Percussion, Congas, Claves und Toms Electro: noisy, punchy, direkt

noisy, punchy, direkt Africa: gut für Percussion

Wie man es erwarten würde, klingen die Sounds allesamt ordentlich direkt und in-your-face. Darüber hinaus decken sie eine gewisse Bandbreite an Stilen ab, wobei der körnige, LoFi-artige Grundcharakter stets präsent ist.

Die Samples der Behringer BMX liegen in 12 Bit vor, auch wenn die originale DMX mit 8 Bit PCM arbeitete, die dann intern auf eine Art Pseudo-12 Bit gewandelt wurden. Möchte man bei der Behringer BMX noch mehr Körnigkeit, kann man den Bitcrusher nutzen und dort für jedes Instrument in einzelnen Bit-Schritten die Auflösung verringern.

Die Bedienung der Behringer BMX

Sobald man sich etwas mit der Bedienung und der Architektur der Behringer BMX beschäftigt hat, geht die Navigation durch die Maschine gut von der Hand. Im Zentrum steht der achtkanalige Aufbau, bei dem jeder Kanal einer Stimme zugeordnet ist und über einen Fader für Lautstärke, einem Drehregler für Panorama sowie einen zuweisbaren Parameter verfügt.

Jeder dieser Kanäle besitzt zudem drei untereinander angeordnete Pads, über die unterschiedliche Sample-Varianten direkt spielbar sind. Das heißt, dass man jeder Spur drei verschiedene Samples zuweisen kann. Insgesamt gibt es also 8 x 3 = 24 anschlagdynamische und hintergrundbeleuchtete Pads.

Die Bedienoberfläche ist konsequent „hands-on“ gestaltet: Der eigene Mixer-Bereich erlaubt das unmittelbare Anpassen der Lautstärke und Stereoposition, was sehr praktisch und direkt ist. Über den Bereich MODE kann man schnell die Arbeitsweise wählen: PADS für die direkte Bedienung der Pads, etwas für Live-Recording oder Step Repeat, STEP für die Programmierung des lauflichtbasierten Step-Sequencers. Der Drumcomputer kombiniert damit die beiden bekannte Standard-Arbeitsweisen: das präzise Setzen von Beats im Raster und das intuitive Einspielen und Triggern von Sounds über die Pads.

Ergänzt wird dies durch die Integration der Behringer SynthTribe-App, die als Erweiterung der Hardware fungiert. Hier lassen sich Samples komfortabel verwalten, eigene Sounds importieren und organisieren sowie Patterns und Songs visuell in einem übersichtlichen Step-Sequencer editieren. Bei komplexeren Arrangements oder detaillierter Nachbearbeitung bietet die App einen schnellen Überblick und erweitert die BMX um eine zusätzliche, eher studioorientierte Arbeitsebene.

Die zentrale Interaktion findet direkt an der Hardware statt, während SynthTribe vor allem als Werkzeug für Verwaltung, Feinschliff und Datenaustausch sowie Sample-Organisation dient. Im Test lief die Installation und Kommunikation von Software und Hardware absolut reibungslos, auch das Senden von eigenen Samples lief ohne Probleme.

Die Navigation durch die Menüs und Parameter erfolgt über ein an Elektron erinnerndes Display, einen zentralen Daten-Encoder sowie dedizierte Funktionstasten, die logisch angeordnet sind und nicht allzu tiefe Ebenen öffnen. Gleichzeitig bleibt die Bedienung weitgehend unmittelbar, da viele zentrale Parameter direkt über Regler zugänglich sind.

Der Sequencer der Behringer BMX

Der Sequencer ist das Herzstück der Behringer BMX und basiert auf dem Sequencer der RD-8 und RD-9. Er folgt der Hierarchie Song – Pattern – Steps – Pads.

Zur Verfügung stehen 64 Steps, wobei die einzelnen Patterns frei in der Länge gewählt werden können. Es gibt wahlweise Step- und Real-Time-Programming zur Auswahl. Über das Menü kann auch jede einzelne Spur mit einer individuellen Länge versehen werden, wodurch Poly-Metric realisiert werden kann.

Natürlich gibt es auch einen Auto Scroll, wodurch die Lauflichtanzeige stets den aktuellen 16er-Steps folgt. Die Bedienung des Step-Sequencers gefällt mir ganz gut, sie läuft intuitiv und direkt, sofern man sich auf die Standard-Funktionen beschränkt. Funktionen wie Probability, Flam oder Polymeter sind über das Menü erreichbar, was zwar grundsätzlich in Ordnung funktioniert, aber etwas weniger spaßig ist und deswegen zumindest bei mir in der Praxis weniger genutzt wurde.

Ist der Step-Sequencer im Record-Modus, kann man im STEP-Mode direkt eins der acht Instrumente wählen und die Steps setzen. Hierbei kann man jeden Step dreimal hintereinander aktivieren und setzt so direkt drei Velocity-Stufen. Damit kann man schnell eine Grunddynamik in den Beat bringen. Weitere Velocity-Anpassung ist im internen Sequencer nicht möglich, wohl aber über die SynthTribe-App.

Wenn ein Pattern läuft, hat man einige ganz spannende Möglichkeiten, live etwas Abwechslung in den Groove zu bringen. So kann man etwa den Note Repeat Modus wählen und somit live über die Pads bestimmte Instrumente wiederholt triggern, was bei den Toms etwa für schöne Fills sorgen kann. Eine weitere schöne Eigenheit des Sequencers liegt darin, dass man im Play Modus Steps setzen kann, die dann nur einmal abgespielt werden und danach wieder verschwinden. Somit kann man schnell und spielerisch Extra-Noten hinzufügen, on the fly und temporär.

Cool ist auch das Micro-Timing, das sich über eine einfache Tastenkombination schnell setzen lässt und das Quantisierungsraster gezielt auflockern kann.

Ein weiteres Element ist die Klangformung in Echtzeit: Über den integrierten Wave Designer lassen sich Transienten gezielt formen, während ein analoges Filter (Lowpass/Highpass) zusätzliche klangliche Eingriffe ermöglicht. Das Filter wirkt zwar nur global, das System mit der Zuweisung der zu bearbeitenden Tracks ist aber gut gelöst, denn so kann man gleichzeitig und gezielt mehrere Elemente filtern. Einfach die Tracks aktivieren, filtern, fertig.

Sampling mit der Behringer BMX

Der aktive Sampling-Part der Maschine ist insgesamt gut gelöst. Der Prozess ist gut strukturiert und folgt einer Logik, die man nach kurzer Zeit verinnerlicht. Quelle anschließen, Aufnahmepegel einstellen, Sample aufnehmen, trimmen, benennen und einem Pad zuweisen. Wenn man dies ein paarmal gemacht hat, muss man nicht mehr lange nachdenken und kommt schnell zu einem verwertbaren Ergebnis.

Es gelten bei der Behringer BMX aber die gleichen Einschränkungen wie auch bei der Behringer LM Drum:

Speicherplatz mit rund 14 MB relativ knapp

Automatische Konvertierung aller Samples auf 12 Bit / 24 kHz Mono

Stereo-Samples werden über die Behringer SynthTribe -App immer in Mono umgewandelt

-App immer in Mono umgewandelt Kein Import über SD-Karte oder USB-Stick

Sample-Transfer läuft ausschließlich über die SynthTribe-App

Ich empfinde den kleinen Sample-Speicher nicht als dramatische Einschränkung, denn aufgrund der 12 Bit/24 kHz Mono-Konvertierung, die ja zudem auch klangprägend ist, sind die Samples ohnehin sehr klein.

Klanglich fügt sich das Sampling gut in den Gesamtklang der Maschine ein. Externe Sounds werden durch die interne Verarbeitung in diesen charakteristischen und kompakten BMX-Sound überführt. Dadurch entsteht ein stimmiges Gesamtbild und eigene Samples wirken nicht fremd.

Die Behringer BMX in der Praxis

Die Behringer BMX macht Spaß, soviel schonmal vorweg. Ich empfand eine gute Balance aus direkten Performance-Möglichkeiten durch Fader, Regler und Funktionen wie Step/Note Repeat oder Auto Fill auf der einen Seite und Menüeinstellungen über den Screen auf der anderen Seite.

Der Workflow selbst ist dabei angenehm geradlinig. Nach einer kurzen Phase des Kennenlernens, in der man sich mit der Logik der Tastenkombinationen vertraut macht, geht die Bedienung flüssig von der Hand. Viele Funktionen sind direkt erreichbar und das Arbeiten fühlt sich schnell vertraut an.

Unterstützt wird dies durch die klare Struktur der Maschine: Mute-, Solo- und Performance-Funktionen sind schnell zugänglich und fördern ein experimentelles, spielerisches Herangehen. Hilfreich ist in diesem Kontext, dass jeder der acht Tracks einen eigenen Select-Button hat, den man ohne Tastenkombination drücken kann. Da diese schön nebeneinanderliegen, kann man mit seinen jeweils vier Fingern der linken und rechten Hans bequem jeden Kombination von Mute oder Solo on-the-fly realisieren.

Bei der Arbeit mit den Patterns fällt auf, dass die Behringer BMX eine Trennung zwischen den Patterns und den Soundeinstellungen vornimmt. Wenn man also eine Snare mit Distortion und Tune-Änderungen versieht und dann das Pattern wechselt, bleibt die Snare auch im neuen Pattern distorted und detuned. Das ist bei vielen modernen Drum-Machines, die alle Einstellungen etc. im Pattern speichern, anders. Gleichzeitig entspricht dieses Verhalten aber eher einer klassischen Arbeitsweise früher Drum-Machines, wo der Sound als aktueller Zustand verstanden wird, der während des Spielens geformt wird, während das Pattern nur die rhythmische Basis liefert. Dadurch entsteht ein eher performativer Ansatz, bei dem Klangveränderungen im Moment stattfinden und nicht als statische Presets abgelegt sind.

Klanglich verfolgt die BMX natürlich eine klare Linie. Statt moderner, hochauflösender Sounds mit Effekten steht hier ein bewusst rauer, trockener und druckvoller Klang im Vordergrund. Dieser gelingt dem Behringer BMX aber wirklich super und ich wüsste nicht, wie man ansonsten in der DAW so schnell zu einem solchem Klangcharakter kommt. Die Drums kommen kompakt, direkt und durchsetzungsfähig daher, mit dieser charaktervollen gewissen Körnung. Natürlich denkt man sofort an Genres aus den 80er-Jahren und auch die Preset-Bezeichungen des BMX nehmen Bezug darauf. Die BMX liefert Energie, Präsenz und eine gewisse Unmittelbarkeit, die sich im Mix schnell durchsetzt.

Es gibt zugegebenermaßen nicht gerade viele Möglichkeiten der Klangformung, auch wenn Sample Start, End & Tune schon viel ermöglichen. Bei der Oberheim DMX war das Tuning weit mehr als eine Tonhöhenanpassung, denn es fungierte als wesentliches Werkzeug der Klangformung. Jede Veränderung griff in die Textur, Länge und Durchsetzungskraft des Samples ein, weshalb der Tune-Parameter gerne für die Klangformung benutzt wurde. Ähnlich empfand ich es auch beim Behringer BMX und mir gefällt das Verhalten der Maschine bei Änderung der Tonhöhe des Samples. Man gewinnt dadurch nochmal ein erweitertes Spektrum an klanglichen Möglichkeiten.

Die Haptik der Behringer BMX in der Praxis ist absolut in Ordnung. Drehregler und Fader verhalten sich gut und angenehm in der Nutzung, lediglich die Pads sind etwas zu straff und fest für mein Empfinden. Dennoch reagieren sie zuverlässig. Ein etwas definierter Druckpunkt würde etwas mehr Spaß machen in der Nutzung.

Für wen ist der Behringer BMX interessant?

Der Behringer BMX Drumcomputer richtet sich nicht an ein möglichst breites Publikum, sondern spricht eher eine Zielgruppe an. Wer eine universelle All-in-one-Drum-Machine mit maximaler klanglicher Neutralität und viel Druck im Bass sucht, wird hier vermutlich nicht fündig. Die Stärke der BMX liegt vielmehr in ihrer charaktervollen authentischen Ausrichtung.

Wer mit Vintage-Ästhetik und 80er-Jahre-Sounds arbeiten möchte, findet den Behringer BMX sicher spannend. Der BMX liefert keinen klinisch sauberen Klang, sondern einen eher rauen, direkten und körnigen Klangcharakter, der sich hervorragend für Hip-Hop, Electro, EBM oder New Wave eignet. Aber auch moderne Produktionen wie Techno, Electro etc. können sicher profitieren, wenn der Behringer BMX in Kombination mit anderen Drums verwendet wird.

Darüber hinaus spricht die Maschine Musiker an, die Wert auf eine Hardware-basierte, intuitive Arbeitsweise legen. Der direkte Zugriff über Fader, Regler und Pads ermöglicht ein haptisches Arbeiten. Man kann die Behringer BMX weitgehend unabhängig vom Display-Menü programmieren und bedienen, wenn man möchte.

Übrigens empfinde ich nicht zu viel Überschneidung der LM und BMX, beide Maschinen fühlen sich unterschiedlich genug an, so dass jede ihre Daseinsberechtigung hat. Behringer hat mit der BMX mehr geliefert als nur eine LM Drum im neuen Gewand. Die Gemeinsamkeiten in der 8 Bit/12 Bit-Engine sind offensichtlich, aber die Bedienung, Sound und der Workflow sind doch unterschiedlich.