Wirklich ein CASIO CZ-1 in Miniatur?

Behringer CZ-1 Mini soll die legendären CASIO CZ Phase Distortion Synthesizer beerben, zu deren Neuauflage sich der japanische Hersteller CASIO bislang zum Bedauern vieler Fans dieser 80er-Jahre Synthesizer nicht durchringen konnte. Dementsprechend groß war der „Buzz“ rund um den neuesten Spross der Behringer Mini-Synthesizer-Serie. Hat sich das lange Warten gelohnt?

Kurz & knapp Was ist es? Behringer CZ-1 Mini Synthesizer, ein kompakter Phase-Distortion-Synthesizer im Stil des CASIO CZ-1. Stimmenzahl: Nur dreistimmig spielbar, was Akkorde und Flächen stark einschränkt.

Nur dreistimmig spielbar, was Akkorde und Flächen stark einschränkt. Fehlende Features: SysEx-Import fehlt, kein Glide, Aftertouch oder Tone-Mix-Modus – wichtige Funktionen des Originals fehlen.

SysEx-Import fehlt, kein Glide, Aftertouch oder Tone-Mix-Modus – wichtige Funktionen des Originals fehlen. Bedienung: Umständliche Menüführung und kleines Display erschweren die Programmierung deutlich.

Umständliche Menüführung und kleines Display erschweren die Programmierung deutlich. Firmware & Bugs: Gelegentliche Softwarefehler und fehlerhafte Line-Modi beeinträchtigen den Spielspaß.

Gelegentliche Softwarefehler und fehlerhafte Line-Modi beeinträchtigen den Spielspaß. Klang: Grundcharakter gelungen, aber stärkeres Aliasing in höheren Lagen als beim Original sowie Verzerrungen trüben das Ergebnis.

Behringer CZ-1 Mini Synthesizer

Behringer schreibt sich auf die Fahne, die Klangerzeugung des CASIO CZ-1 in vollem Umfang nachzubilden:

„Authentic reproduction of CZ-1 sound engine“ (Behringer CZ-1 Mini Produktseite)

Sogar die Produktbezeichnung wurde übernommen und nur durch den Zusatz „Mini“ wie bei allen anderen Mini-Synthesizern ergänzt. Bevor wir uns dem Behringer CZ-1 Mini widmen, müssen wir uns also den CASIO CZ-1 genauer anschauen, um überhaupt vergleichen zu können. Phase Distortion ist nämlich eine sehr spannende Art der Klangerzeugung, die meiner Meinung nach beim CASIO CZ-1 hervorragend und anschaulich implementiert ist. Deshalb ist es leichter, sich dem Behringer CZ-1 Mini über den CASIO CZ-1 Synthesizer zu nähern, denn Behringer hat wieder einmal am Handbuch gespart.

CASIO CZ-1 – der am besten klingende „Taschenrechner“

Mein Weg zum CZ-1

Kurz vor meinem 14. Geburtstag war es so weit: Der Traum eines eigenen Synthesizers ging in Erfüllung. Der Einstieg in eine semi-professionelle Tanz- und Show-Band rechtfertigte endlich den Kauf eines Synthesizers und mit etwas Anschubfinanzierung durch meinen Großvater stand kurze Zeit später ein CASIO CZ-1 in meinem Zimmer.

Dass es ein CASIO CZ-1 wurde und nicht ein Roland Juno-106 hatte damit zu tun, dass mein Vorgänger an den Tasten ebenfalls einen CZ-1 gespielt hat und ich mir somit etwas Starthilfe geben lassen konnte. Den damals ebenfalls neuen und populären Yamaha DX-7 hätte ich mir nicht leisten können.

Der CASIO CZ-1 hat mich lange begleitet und ich bereue den Verkauf bis heute. Einige Patches wurden damals in der Zeitschrift KEYBOARDS abgedruckt und von mir in den CZ-1 getippt, unzählige selbst erstellt, denn anders als oft behauptet wird, war der CZ-1 sehr leicht zu bedienen und zu programmieren.

Die CASIO CZ-Reihe

CASIO gelang mit den CZ-Synthesizern und insbesondere mit dem CASIO CZ-1 der Einstieg in die Welt der digitalen Synthesizer, den gerade erst Yamaha mit dem DX-7 eröffnet hatte. Hätte CASIO einen guten Produktdesigner beauftragt, wäre vermutlich die hämische Bezeichnung als „Taschenrechner“ ausgeblieben, denn klanglich hatte man mit der CZ-Reihe einen Volltreffer gelandet.

Vermutlich hatte CASIO beim Design des CZ-1 das Roland Flaggschiff Jupiter-8 im Sinn, dessen Farbgebung ähnlich bunt war und der ebenfalls über große Schalter verfügte. Allerdings wirkten diese deutlich hochwertiger, was vielleicht in Verbindung mit dem Verkaufspreis des CASIO CZ-1 diesem den Ruf des Billigheimers eines Taschenrechner- und Uhrenherstellers einbrachte.

Dass dem ausgerechnet nicht so war und sich gerade der CASIO CZ-1 als äußerst widerstandsfähig erweisen sollte, konnte man dem Synthesizer damals offenbar von außen nicht ansehen. Wie dem auch sei: Die vielen sehr gut erhaltenen Modelle auf dem Gebrauchtmarkt sprechen eine deutliche Sprache.

Ebenfalls hinderlich war, dass CASIO die CZ-Serie von unten nach oben aufgezäumt und veröffentlicht hat. So kam das Flaggschiff anders als allgemein üblich als letztes Modell auf den Markt. Der kleinere CASIO CZ-101 wirkte demgegenüber wie ein Spielzeug aus dem Spielwarenladen, obwohl er sich klanglich auf dieselbe Architektur stützt.

Doch was war das Besondere an den CASIO CZ-Synthesizern und insbesondere am Flaggschiff CZ-1?

Phase-Distortion-Synthese

Bei der Phase-Distortion-Synthese wird der Phasenwinkel einer Schwingung verzerrt (daher der Name), wodurch neue Schwingungsformen entstehen. So wird aus einer einfachen Sinusschwingung durch die Phasenverzerrung eine Dreieckschwingung oder ein Sägezahn.

Wer nun Ähnlichkeiten zur FM-Synthese festgestellt hat, denkt richtig. Auch bei der FM-Synthese wird eine Grundschwingung durch Modulation verzerrt, um dadurch neue, komplexere Schwingungsformen zu erzeugen. Allerdings haben wir es hier mit einer Frequenzmodulation zu tun.

Während der Yamaha DX-7 für die Erzeugung der komplexen Schwingungsformen sechs Operatoren und 32 Algorithmen (= verschiedene serielle und parallele Schaltungen der sechs Operatoren mit unterschiedlichen Feedback-Schleifen) nutzte, die so manchem Keyboarder, der bislang mit analogen subtraktiven Synthesizern gearbeitet hat, Kopfzerbrechen bereitet haben (und es bis heute tun), orientierte sich CASIO deutlich mehr an eben diesen analogen Synthesizern und den bekannten Schwingungsformen und auch die Art des Signalflusses innerhalb des Synthesizers dürfte vielen Keyboardern bekannt vorgekommen sein.

Klangerzeugung des CZ-1 (Mini)

DCO

Zwei DCOs (= Digital Controlled Oscillators) erzeugen acht Schwingungsformen, deren erste drei den meisten Anwendern bekannt sind:

Sägezahn

Rechteck

Dreieck

Kombination aus Dreieck und Sinus (als „Double Sine“ bezeichnet)

Kombination aus Sägezahn und Rechteck (als „Saw Pulse“ bezeichnet)

Resonance 1 (Sawtooth)

Resonance 2 (Triangle)

Resonance 3 (Trapezoid)

Die Schwingungsformen ohne Resonanz (1-5) lassen sich mit anderen acht Schwingungsformen kombinieren, um auf diese Weise 33 mögliche Schwingungsformen zu erzeugen. Es ist beim CASIO CZ-1 nicht möglich, zwei Resonanzschwingungsformen miteinander zu kombinieren. An dieser Stelle weicht der Behringer CZ-1 Mini vom Original ab, denn hier können auch Resonanzschwingungsformen kombiniert werden. Damit stimmt die vom CASIO CZ-1 übernommene Angabe aus dem Behringer-Handbuch nicht mehr, das von 33 Schwingungsformen (durch Kombination) spricht. Bei Behringer sind es 36. Die Schwingungsformen werden dann hintereinander abgespielt. Das sieht dann zum Beispiel folgendermaßen aus:

Beim Behringer CZ-1 Mini fällt eine Ungereimtheit auf: Während sich beim CASIO CZ-1 die zweite Schwingungsform ausschalten lässt (Second = 0), geht das beim Behringer CZ-1 Mini nicht. Der kleinste Wert, der sich einstellen lässt, ist 1, also der Sägezahn. Möchte man also die reine Schwingungsform hören, müssen die Parameter für WF1 und WF2 auf denselben Wert gesetzt werden. Werden beide DCOs eingesetzt, ist der CASIO CZ-1 achtstimmig, bei nur einem DCO hingegen 16-stimmig polyphon (siehe Line Select). Der Behringer CZ-1 Mini ist nur dreistimmig polyphon spielbar (siehe unten).

DCW

Die wahre Magie entfaltet sich nicht nur durch die Kombination der Schwingungsformen, sondern durch den DCW (= Digital Controlled Wave), der jeweils auf den DCO folgt. Hier findet nämlich die Phasenverzerrung statt. Der Musiker kann bestimmen, ob er die Schwingungsform unverzerrt nutzen möchte oder durch die Phasenverzerrung das Obertonspektrum moduliert werden soll. Hier lassen sich sehr komplexe Klänge erzeugen, die vor allem auch filterähnliche Strukturen aufweisen, insbesondere dann, wenn man die DCW-Hüllkurve ausgiebig nutzt (siehe unten).

DCA

Es folgt der DCA, mit dem sich schließlich der Lautstärkeverlauf des Sounds bestimmen lässt. Dazu besitzt er eine achtstufige Hüllkurve (siehe unten).

Line Select

Die beiden DCOs und alle nachfolgenden Stufen wie DCWs und DCAs bilden jeweils eine Line. Über Line Select bestimmen wir, wie beide Lines verschaltet sein sollen (oder auch nicht).

Wenn wir den CASIO CZ-1 16-stimmig polyphon spielen wollen, nutzen wir Line 1. Auch Line 2 lässt sich alleine und 16-stimmig spielen, dies dient aber eher dazu, um Line 2 bei der Programmierung solo abhören zu können.

Line Select 1+2 schaltet beide Lines frei, der Synthesizer ist dann achtstimmig polyphon spielbar. Line 1+1′ erzeugt ebenfalls einen achtstimmig polyphonen Klang, der sich besonders gut für Ensemble-Sounds eignet, indem DCO 1 mit sich selbst gestackt wird.

Auch beim Behringer CZ-1 Mini ist das so umgesetzt, zumindest in der Theorie (siehe unten).

Detune, Ring Modulation, Noise Modulation

Per Detune können dann die beiden Oszillatoren-Lines gegeneinander verstimmt werden. Zusätzlich stehen zur Klangformung ein Ringmodulator für glockenähnliche Sounds und Noise-Modulation zur Auswahl.

Das alles ist auch beim Behringer CZ-1 Mini möglich, auch wenn die Bedienungsanleitung es verschweigt. Ringmodulator und Noise finden sich unter DCO2 unter „MOD“ (OFF, RING, NOIS sind hier die Optionen).

Hüllkurven des CASIO CZ-1

CASIO CZ-1 und Behringer CZ-1 Mini verfügen für jeden DCO, DCW und DCA über jeweils eigene Hüllkurven, insgesamt also sechs an der Zahl. Jede Hüllkurve besteht aus acht Steps:

R1 bis R8: Rate (Slope) mit R=99 ungefähr 90°, R= 0 ungefährt 0°

L1 bis L8: Level (Destination Level)

Außerdem lässt sich ein „Sustain Point“ und ein „End Point“ bestimmen. Auf diese Weise lässt sich die Hüllkurve bei Bedarf weniger komplex gestalten und zum Beispiel an die ADSR-Hüllkurve eines analogen Synthesizers anlehnen. In der Bedienungsanleitung zum Behringer CZ-1 ist das zwar erklärt, aber nicht so schön wie damals beim CASIO CZ-1. In der Bedienungsanleitung zum CASIO CZ-1 sieht das folgendermaßen aus:

Diese Abbildung der achtstufigen Hüllkurve war auch auf das Gehäuse des CASIO CZ-1 aufgedruckt und ist es auch in verkleinerter Form beim Behringer CZ-1 Mini.

Setzt man den Sustain Point auf 2 und den End Point auf 3, erhält man eine herkömmliche ADSR-Hüllkurve:

Die DCO-Envelope ist eine Pitch-Hüllkurve, kontrolliert also den Tonhöhenverlauf nach dem Anschlag. DCA-Envelope entspricht der Lautstärkehüllkurve.

Interessant wird es bei der DCW-Envelope: Diese entspricht nämlich im Prinzip der Filterhüllkurve eines subtraktiven Synthesizers und bestimmt, wie der DCW die Schwingung über die Zeit verändert.

Steht bei der DCW-Envelope der Level-Parameter auf 99, so entspricht dies der im DCO eingestellten Basisschwingungsform. Verkleinert man nun den Level-Parameter, verändert sich die Schwingungsform und so wird aus einem Sägezahn zum Beispiel eine Sinusschwingung, wie die folgende Abbildung aus der Bedienungsanleitung des CASIO CZ-1 zeigt:

Die linke Seite der oben stehenden Abbildung ist ähnlicher Form neben der USB-C Buchse klein auf das Gehäuse des Behringer CZ-1 Mini gedruckt. Daraus könnte man das oben von Casio Gezeigte herleiten, wenn man die Abbildung denn besser ablesen könnte, was aufgrund des stark reflektierenden Gehäuses und der geringen Größe sehr schwer ist.

In einer ähnlichen Abbildung erklärt CASIO zudem, was bei den Resonanz-Schwingungsformen geschieht:

Vibrato

Der CASIO CZ-1 ist mit einem Vibrato-Effekt ausgestattet. Vier Schwingungsformen stehen zur Auswahl:

Wave 1: Triangle

Wave 2: Saw Up

Wave 3: Saw Down

Wave 4: Square

Delay bestimmt die Dauer, bis das Vibrato einsetzt, Rate die Geschwindigkeit und Depth die Modulationstiefe.

Erneut finden wir die vier Vibrato-Schwingungsformen auch auf das Gehäuse des Behringer CZ-1 Mini aufgedruckt. Um sie einzustellen, müssen wir allerdings den FUNC-Taster bemühen (siehe unten unter „Praxis“).

Velocity/Aftertouch.

Velocity, also die Anschlagstärke, kann beim CASIO CZ-1 auf die drei Bereiche AMP, WAVE und PITCH wirken. Das CASIO CZ-1 Modell war der einzige Synthesizer der CZ-Reihe mit Aftertouch, Aftertouch konnte auf die Parameter Velocity und Vibrato Depth wirken.

Effekte

Effekte hatte der CASIO CZ-1 bis auf einen Chorus, der sich auch nur einschalten und in der Stärke über einen Regler einstellen ließ, keine. In der Sektion, die beim CZ-1 mit „Effects“ überschrieben ist, finden sich Portamento, Glide, Bend Range und Modwheel/Aftertouch. Hier ist der Behringer CZ-1 Mini schlechter ausgestattet, denn auf Glide oder Aftertouch muss verzichtet werden.

Modes (nur CASIO CZ-1)

Der CASIO CZ-1 hatte noch zwei weitere Features, die ihn damals von anderen Synthesizern abhoben: Er war multitimbral (anders als der Yamaha DX-7). Zwei Sounds konnten im „Key Split“ oder „Tone Mix“ Modus gespielt werden. So ließen sich zwei Sounds jeweils 8-stimmig polyphon spielen, egal ob als Layer-Sound oder auf der Tastatur verteilt. Man konnte sogar bestimmen, auf welchem der beiden Audioausgänge die Sounds ausgegeben werden sollten.

Behringer CZ-1 Mini vs. CASIO CZ-1

Zunächst einmal die gute Nachricht:

Behringer hat tatsächlich die grundlegenden Aspekte der Klangerzeugung des CASIO CZ-1 beim Behringer CZ-1 Mini adaptiert. Dazu gehören die beiden DCOs mit ihren acht Schwingungsformen, die vier Lines, die DCWs, DCAs und auch die achtstufigen Hüllkurven. Die Vibratofunktion mit ihren vier Schwingungsformen ist ebenso vorhanden wie Detune. Auch ein Chorus ist vorhanden, der sogar mit zwei Parametern (Rate & AMT) mehr Möglichkeiten besitzt als der Chorus des Originals.

Unterschiede

Was man bei Behringer aus unerfindlichen Gründen „vergessen“ hat, ist Glide. Auch Aftertouch über MIDI ist nicht gegeben, womit ein wesentlicher Aspekt des CASIO CZ-1 fehlt.

Stattdessen gibt es ein analoges Filter samt Resonanz. Hier handelt es sich um ein 24 dB/Oktave Tiefpassfilter mit eigener ADSR-Hüllkurve, die über die Sekundärfunktionen der Touch-Tastatur des Behringer CZ-1 Mini zugänglich ist.

Die schlechte Nachricht (die von Behringer verschwiegen wird): Sobald das analoge Filter ins Spiel kommt, ist der Synthesizer nur noch paraphon spielbar, weil es nur eine Filterhüllkurve gibt.

Ohnehin besitzt der Behringer CZ-1 Mini nur drei Stimmen. Damit ist er dem bis zu 16-stimmig polyphon spielbaren CASIO CZ-1 deutlich unterlegen. Sogar die kleinen Modelle CASIO CZ-101 und CZ-1000 waren bis zu achtstimmig polyphon (vierstimmig bei der Nutzung zweier Oszillatoren). CASIO CZ-3000, CZ-5000 und CZ-1 hatten allesamt 16 DCOs.

Besonders störend ist das bei Flächenklängen wie Pads, Strings oder auch Orgeln. Ebenfalls störend ist es bei Klängen mit langer Release-Zeit. Und gerade hier liegt doch eine Stärke der achtstufigen Hüllkurve, denn es lassen sich eigentlich damit herrlich filterähnliche Verläufe nachbilden oder Hall- bzw. Delay-Effekte. Davon wurde beim CASIO CZ-1 rege Gebrauch gemacht.

Bei den mitgelieferten Presets des Behringer CZ-1 Mini fällt das nur beim „Trumpets“ Preset auf, denn hier simuliert die Release-Phase einen Nachhall. Mehrstimmiges Spiel oder auch schnelles Spiel ist kaum möglich, ohne dass es zu einem deutlichen Abreißen der Release-Phase kommt.

Ein weiterer Unterschied zwischen Original und Kopie ergibt sich als Konsequenz daraus: Anders als beim Namensvetter von CASIO gibt es beim Behringer CZ-1 Mini weder einen „Tone Mix“- noch „Key Split“-Modus. Das wäre bei nur drei Stimmen auch gar nicht möglich bzw. nur bei Sounds, die lediglich eine DCO-Line nutzen.

Arpeggiator & Sequencer

Da der Behringer CZ-1 Mini auf derselben Architektur beruht wie alle anderen Mini-Synthesizer von Behringer, bietet auch er den typischen Arpeggiator und Step-Sequencer. Infos zum Arpeggiator und Sequencer findet ihr deshalb in den Tests der anderen Behringer Mini-Synthesizer. Einen Motion-Sequencer wie bei den analogen Synthesizern der Mini-Reihe gibt es jedoch nicht.

Wenige Speicherplätze

Während sich beim CASIO CZ-1 64 Preset-Tones in einem ROM befinden, die sich jederzeit aufrufen lassen, plus 64 Internal-Tones, die vom Musiker auf den acht Bänken zu je acht Speicherplätzen abgelegt werden können, hat der Behringer CZ-1 Mini magere 16 Speicherplätze.

Weitere Sounds lassen sich über die Synthtribe App per SysEx auf den Behringer CZ-1 Mini übertragen. Beim CASIO CZ-1 konnten weitere Sounds ebenfalls per MIDI SysEx oder per Cartridge geladen werden.

Ein winziges OLED-Display zeigt alle Parameter für die Editierung des Behringer CZ-1 Mini an. Dieses ist allerdings nur dann gut ablesbar, wenn man von oben auf den Behringer CZ-1 Mini schaut. Das Display sitzt schlicht zu tief unter der Glasscheibe, sodass das Gehäuse die Sicht versperrt. Das Display ist gestochen scharf und lässt sich im richtigen Winkel gut ablesen. Spaß macht die Programmierung damit aber nicht.

MIDI & Sync

Im Gegensatz zum CASIO CZ-1 besitzt der Behringer CZ-1 Mini eine vollständige MIDI-Implementation aller Parameter (einen ersten Editor auf TouchOSC-Basis für das Apple iPad gibt es bereits) sowie neben einem MIDI In auch USB-C für Stromversorgung, MIDI und Firmware-Updates per Synthtribe App. Auch einen Sync-Eingang (TRS-Miniklinke) hatte das Original nicht.

Praxis

Der Einsatz des Behringer CZ-1 Mini ist erst einmal wie bei allen Mini-Synthesizern gewöhnungsbedürftig, weil eben viele Parameter hinter einzelnen Tastern versteckt sind oder gar per Func-Taste plus Touch-Tastatur aufgerufen werden müssen.

Aufgrund des Mini-Designs des Behringer CZ-1 Mini ist die Architektur der Klangerzeugung nicht komplett am Gerät ersichtlich. Beim CASIO CZ-1 ist eigentlich auf den ersten Blick klar, welcher Schalter was macht und in welcher Reihenfolge das Signal eine „Line“ durchläuft. Damit war er sogar dem Yamaha DX-7 deutlich überlegen.

Die Programmierung eines CASIO CZ-1 war dadurch ein Kinderspiel und hat man einmal verstanden, wie die achtstufige Hüllkurve funktioniert und was der DCW macht, war dessen Programmierung nicht komplizierter als die eines analogen subtraktiven Synthesizers. Anders beim Behringer CZ-1 Mini:

Oft gibt es mehrere Bildschirmseiten, vor allem bei den achtstufigen Hüllkurven, zwischen denen gewechselt werden muss (Select-Taster). Was mich dabei am meisten irritiert hat, ist, dass dieses Durchsteppen der Parameterseiten „endlos“ ist, d. h. wenn man sich immer weiter nach rechts durch die Parameter steppt, landet man irgendwann wieder beim ersten Parameter, was man erst einmal realisieren muss bei so einem winzigen Display. Verändert werden die Parameter dann über den Param-Endlosregler.

Möchte man einen Klang editieren, drückt man zuerst den Schalter der jeweiligen Funktionsgruppe der Klangerzeugung, also DCO 1/DCO 2, DCW 1/DCW 2, DCA 1/DCA 2. Nun kommt man zu den erwähnten Bildschirmseiten. Einen eigenen Schalter für die jeweilige Hüllkurve wie beim CASIO CZ-1 gibt es beim Behringer CZ-1 Mini leider nicht. Eigene Schalter gibt es wie beim großen Vorbild aber immerhin für Line-Select und Detune.

Das war dann auch mein Stichwort:

Beim Durchschalten der Lines über Line-Select am Behringer CZ-1 Mini fällt ein Mangel auf, der mich an der Qualitätssicherung von Behringer zweifeln lässt:

Line 1+2 und 1+1′ scheinen nicht nur vertauscht zu sein, sondern machen auch nicht das, was man erwarten würde. Eine kurze Recherche im Internet ergab, dass das auch schon anderen Käufern des Behringer CZ-1 Mini aufgefallen ist. Beim Original wird beim Einschalten von Line 1+1′ eine Kopie von Line 1 angelegt. Arturia hat das auch beim Arturia CZ V visuell schön umgesetzt, indem beim Einschalten von Line 1+1′ alle Einstellungen für Line 2 deaktiviert werden.

Beim Behringer CZ-1 Mini sind aber alle Einstellungen von Line 2 nach wie vor aktiv, sprich: Ändern wir zum Beispiel die Schwingungsform von DCO2 und modulieren sie mit DCW2, so ist das Ergebnis hörbar. Das kann unmöglich von Behringer so gewollt sein, denn alle Sounds, die auf der Einstellung 1+1′ basieren, klingen am Behringer CZ-1 Mini grundlegend anders. Die einzige „Rettung“ ist, die DCA2-Hüllkurve von Line 2 zu missbrauchen, um Line 2 stummzuschalten. Den Level-Parameter für die Lines wie beim CASIO CZ-1 gibt es nämlich auch leider nicht.

Durch die 16 Programme schaltet man mit den zwei Prog-Plus/Minus-Schaltern. In Verbindung mit Function ändern diese die Oktavlage.

Vibrato und Portamento sind nur per Func-Taster plus Touch-Tastatur erreichbar. Gleiches gilt für die Filter-Hüllkurve. Hier liegt dann auch gleich ein großer und nicht gut durchdachter Schwachpunkt des Behringer CZ-1 Mini, den die Programmierer unbedingt mit dem nächsten Firmware-Update beheben sollten:

Ruft man die Filter-Hüllkurve auf, kann man nicht mehr beim Editieren gleichzeitig auf der Touch-Tastatur spielen. Ohne ein angeschlossenes Keyboard muss also zur Klangkontrolle immer wieder die Funktionsebene verlassen werden, um dann kurz den Sound anzuspielen. Im Anschluss muss man wieder mit „Func“ plus „Fil“ die Hüllkurvenseite aufrufen, Parameter ändern, den Modus wieder verlassen, um die klangliche Wirkung zu überprüfen, gegebenenfalls wieder die Hüllkurve aufrufen und so weiter. Das ist super nervig und macht das für einige sicherlich interessante Zusatz-Feature „Filter“ uninteressant.

Ähnlich ist das übrigens bei Vibrato und Portamento. Diese einzustellen, wenn man nur mit dem kleinen Behringer CZ-1 Mini unterwegs arbeitet, ist eine Qual und macht keinen Spaß.

Einige Parameter unterscheiden sich im Vergleich zum Original. Hier wäre zum Beispiel Key Follow zu nennen. Key Follow lässt sich beim CASIO CZ-1 im Bereich von 0 bis 9 einstellen. Der Behringer CZ-1 Mini hat zwei Parameter: Key Follow: 0/1 (aus/ein) und Key Follow Range: 0-99.

Das Setzen von Sustain und End-Points ist beim CASIO CZ-1 auch anders gelöst und wesentlich komfortabler. Beim CZ-1 weise ich einem beliebigen Schritt SUS oder END zu, um diese als Sustain oder End-Points zu definieren. Beim Behringer CZ-1 Mini geschieht die direkte Adressierung vor dem Einstellen der Hüllkurve selbst mit den Werten 0-7 für Sustain und 2-8 für End.

Der CASIO CZ-1 besitzt im Bereich des DCAs einen eigenen Level-Schalter, mit dem sich die Lautstärke der aktiven Line festlegen lässt. Dem Behringer CZ-1 Mini fehlt dieser Parameter. Um verschiedene Mischungsverhältnisse bei zwei aktiven Lines herzustellen, müsste man dies über den Level-Parameter der Hüllkurve tun. Das ist bedauerlich, denn so lassen sich Sounds mit aktivierter Line 1+2 nicht 1:1 von einem CASIO CZ-1 auf den Behringer CZ-1 Mini übertragen.

Beim CASIO CZ-1 gibt es drei Velocity-Blöcke für Pitch-Velocity, Wave-Velocity und Amp-Velocity pro Line. Der Behringer CZ-1 Mini kennt nur eine globale Einstellung für Velocity (ein/aus). Auch das Fehlen dieser Parameter dürfte für hörbare Unterschiede sorgen.

Der CASIO CZ- 1 besitzt einen Solo-Mode, in dem der Synthesizer monophon spielbar ist, was insbesondere in Verbindung mit Portamento und typischen Solo-Synthesizer-Sounds sinnvoll ist. Dieser Solo-Mode fehlt beim Behringer CZ-1 Mini. Es bleibt zu hoffen, dass dieser seinen Weg in eine zukünftige Firmware findet.

Klang

Klingt der Behringer CZ-1 Mini wie ein Casio CZ-1?

Jein. Der Grundcharakter ist gut getroffen und man erkennt die Sounds auch sofort wieder. In der Mittellage gespielt klingen sie dem Original recht ähnlich. In hohen Lagen setzt allerdings ein unangenehmer Aliasing-ähnlicher Effekt ein, der beim CASIO CZ-1 sehr viel geringer ausfällt. Hier werden zusätzliche Töne erzeugt, die den Gesamtklang trüben. Allerdings spielt man in diesen Lagen eher selten.

Der Chorus klingt anders, aber ist dafür rauschfrei. Beim CASIO CZ-1 war der Chorus wie bei vielen Synthesizern der 80er-Jahre ein kleiner Rauschgenerator.

Durch das Fehlen von Glide lassen sich CZ-1 Sounds, die dieses einsetzen, am Behringer CZ-1 Mini nicht umsetzen. Ebenfalls nicht umsetzbar sind Tone-Mix-Sounds. Key-Splits sind auch nicht möglich.

Pad-Sounds machen mit dem Behringer CZ-1 Mini wenig Spaß, da drei Stimmen einfach mindestens zwei zu wenig sind. Auch Bläser sind davon betroffen. Wer mit dem Behringer CZ-1 Mini den Van Halen Hit „Jump“ spielen möchte (der Sound lässt sich mit einem CASIO CZ-1 sehr authentisch nachbauen), schaut also in die Röhre. Hier fehlen mindestens ein bis zwei Stimmen. Daisy-Chaining ist derzeit nicht vorgesehen, es nützt also nichts, zwei Behringer CZ-1 Mini zu kaufen (bei dem günstigen Preis wäre das eine gute Möglichkeit, die Stimmen zu verdoppeln).

Zurück zum Klang: Hört man sich die Behringer Präsentationsvideos an, klingt der Behringer CZ-1 Mini sehr wuchtig und mit vollem Bass. Das ist auch bei meinem Behringer CZ-1 Mini so, wie ihr an den Klangbeispielen nachvollziehen könnt. Diese sind allesamt ohne EQ aufgenommen. Das gefällt mir gut.

Leider kommt es bei einigen Einstellungen beim dreistimmigen Spiel gelegentlich zu Verzerrungen. Insbesondere dann, wenn beide Lines aktiv sind. Stärkere Verzerrungen und Störgeräusche traten oft nach dem Wechsel eines Presets auf (meistens innerhalb der ersten fünf Sekunden).

Die Firmware des Behringer CZ-1 Mini besitzt zudem noch einige Bugs. So spielte der Behringer CZ-1 Mini gelegentlich keine Sounds mehr oder es kam beim Editieren der Hüllkurven zu Hängern und Töne blieben dauerhaft hörbar (unabhängig vom Erreichen der maximalen Polyphonie). Manchmal war die Funktion des Touch-Keyboards plötzlich invertiert und es wurden Töne gestoppt, wenn die Taste gedrückt wurde, spielten aber, wenn sie losgelassen wurde. Hier half dann nur noch ein Neustart des Synthesizers.

Gerne hätte ich den Behringer CZ-1 Mini intensiv mit meinem Arturia CZ V Plug-in verglichen und mit einem CZ-Synthesizer aus dem Autorenkreis. Das ist aber nicht ganz so einfach, denn:

Behringer hat die Presets umbenannt (wer den CZ-1 gut kennt, erkennt sie aber wieder) Der versprochene MIDI SysEx-Import von CASIO CZ-1 Presets funktioniert nicht. Hier muss man erst auf ein Firmware-Update warten. Sounds, die Glide nutzen, dürften außerdem anders klingen. Die Behringer Presets lassen sich zwar als MIDI SysEx-Datei auf einen Computer übertragen, werden aber auch nicht von Arturia CZ V oder gar der CZ-Hardware von CASIO akzeptiert. Arturia CZ V lädt hingegen CZ-1 SysEx-Dateien anstandslos.

Es blieb also keine andere Wahl als

Preset-Sound vom Behringer CZ-1 Mini von Hand in Arturia CZ V zu übertragen

CZ-1 MIDI SysEx Files zunächst in Arturia CZ V zu laden und dann von Hand in den Behringer CZ-1 Mini zu übertragen

für den Vergleich zwischen Behringer CZ-1 Mini und einem CASIO CZ-1 auf Videos zurückzugreifen

Ich habe es dennoch einen Sound von Hand übertragen, um vergleichen zu können.

Beim Klangvergleich mit dem Arturia CZ V fällt auf, dass der Behringer CZ-1 Mini selbst bei gleichen Parametern (wo möglich) nicht identisch klingt. Nahezu identische Klänge sind möglich, jedoch können diese aus oben genannten Gründen nicht 1:1 übertragen werden. Schaut man sich das unten verlinkte Vergleichsvideo zwischen einem CASIO CZ-1 und dem Arturia CZ V an, klingen diese beiden Synthesizer jedoch nahezu identisch (hier gut zu vergleichen, da ein SysEx Import möglich ist). Deshalb ist eine Abweichung beim Behringer CZ-1 Mini zu vermuten.

Der Verdacht erhärtet sich weiterhin, wenn man die „nackten“ Schwingungsformen von Behringer CZ-1 Mini und CASIO CZ-1 miteinander vergleicht. Glücklicherweise hat ein YouTuber genau so einen Vergleich bereits angestellt. Hört selbst:

Sobald ein SysEx Import möglich ist, legen wir ggf. noch einmal mit einem eigenen Vergleichsvideo nach, vermutlich dann aber mit einem CASIO CZ-101, denn der ist dem Behringer CZ-1 Mini deutlich näher als ein CASIO CZ-1.

Alternativen

Arturia CZ V

Eine gute Alternative zum Behringer CZ-1 Mini ist für mich Arturia CZ V.

Arturia CZ V ist zwar teurer als ein Behringer CZ-1 Mini, ist dafür aber bis zu 32-stimmig polyphon spielbar. Darüber hinaus können einfach mehrere Instanzen geladen werden, nutzt man nicht die Standalone-Version, sondern das Plug-in in einer DAW. Die Programmierung ist deutlich leichter zu bewerkstelligen als am Behringer CZ-1 Mini. Darüber hinaus lassen sich CZ-1 Patches als SysEx-Dateien importieren. Die zusätzlichen Effekte werten den Sound zusätzlich auf. Meiner Meinung nach ist der Arturia CZ V sehr nah an der Original-Hardware.

Hier einige der Original-Presets vom CASIO CZ-1 im direkten Vergleich mit dem Arturia CZ V.

CASIO CZ-101 und CZ-1

Je mehr Zeit ich mit dem Behringer CZ-1 Mini verbracht habe, desto mehr wurde mir klar, dass wir es hier eigentlich eher mit einer Kopie des CASIO CZ-101 zu tun haben, allerdings auch hier in abgespeckter Form. Da der CASIO CZ-101 sehr häufig verkauft wurde, ist das Gebrauchtmarktangebot dementsprechend groß. Leider sind die Preise im Zuge der Behringer CZ-1 Mini Ankündigung wieder deutlich gestiegen. Wer eBay sowie Reverb.com meidet und etwas Geduld oder Handlungsgeschick mitbringt, bekommt ein gut erhaltenes Exemplar für um die 250,- bis 300,- Euro. Das Display lässt sich gegen ein OLED-Display austauschen. Angebote mit 12 Monate Gewährleistung habe ich bereits für 399,- Euro in den Kleinanzeigen gefunden.

Der CASIO CZ-1 ist in jüngster Zeit im Wert etwas gestiegen, hier werden je nach Zustand Preise zwischen 350,- und 700,- Euro aufgerufen. Die anderen CZ-Modelle liegen preislich irgendwo dazwischen, hier lohnt sich m. E. aber nur der Kauf eines CZ-5000 wegen des integrierten Sequencers.