Kompakt und vielseitig – Der Rack-Mixer von Behringer im Test

Ob im Proberaum, auf der Bühne oder in einer Festinstallation – kompakte Rackmixer wie das Behringer Eurorack Pro RX 1202 FX V2 bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei minimalem Platzbedarf. Mit seinen zahlreichen Kanälen, eingebauten Effekten und robustem Design verspricht dieser Mixer eine Lösung für Musiker, Veranstalter und Installationen, wie beispielsweise in Kirchen. Doch wie gut schlägt sich das Behringer Eurorack Pro RX 1202 FX V2 in der Praxis? In diesem Testbericht werfen wir einen detaillierten Blick auf das kompakte Mischpult von Behringer.

Der Hersteller Behringer

Behringer ist ein deutscher Hersteller, der seit seiner Gründung im Jahr 1989 für günstige und trotzdem leistungsfähige Geräte im Bereich der Audiowelt bekannt ist. Mit einem breiten Portfolio, das von Mischpulten und Effektgeräten bis hin zu Synthesizern reicht, hat sich Behringer vor allem im Semi- bis Profibereich etabliert. Die Marke steht für innovative Produkte, die preiswerte Technik für alle zugänglich machen möchte. Auch das Mischpult Eurorack Pro RX 1202 FX V2 folgt dieser Philosophie, indem es recht professionelle Funktionen zu einem erstaunlich günstigen Preis bietet.

Behringer Eurorack Pro RX 1202 FX V2 Rack-Mischpult

Bevor wir uns die praktischen Einsatzmöglichkeiten des Rackmixers Behringer Eurorack Pro RX 1202 FX V2 ansehen, lohnt sich zuerst ein genauer Blick auf das Gerät. Vom äußeren Design bis hin zu den Funktionen zeigt sich, wie gut das Mischpult für seine Verhältnisse durchdacht ist und für welche Anforderungen es gebaut wurde. Aber bringt es auch unvorteilhafte Funktionen mit sich? Das schauen wir uns jetzt im Detail an.

Grundlegendes

Das Mischpult Behringer Eurorack Pro RX 1202 FX V2 präsentiert sich in einem kompakten Rack-Format mit drei Höheneinheiten und ist damit sowohl für mobile Einsätze als auch optimal für Festinstallationen geeignet. Das Gehäuse besteht aus robustem Metall und macht auf mich einen soliden Eindruck. Auf der Vorderseite befinden sich gut zugängliche Potis und Fader für die Kanalzüge und internen Effekte.

Auf der Rückseite entdecke ich die Ein- und Ausgangsanschlüsse sowie die Schalter für Strom und Phantomspeisung. Letztere sind auf der Rückseite beim ins Rack eingebauten Mischpult leider schwer zugänglich und hätten meiner Meinung nach auf der Vorderseite einen größeren Nutzen. Die Verarbeitung des Pultes ist insgesamt sauber und die Potis und Fader wirken auf mich trotz des niedrigen Preises recht hochwertig.

Das Pult im Detail

Der Rack-Mixer bietet insgesamt zwölf Kanäle, darunter acht XLR-Kanäle, zwei Stereo-Line-Kanäle und zwei Cinch-Eingänge, beispielsweise für Musik, die vom Laptop oder Handy aus eingespielt werden soll. Zudem verfügt jeder der acht Kanäle mit XLR-Eingang zusätzlich über einen Line-Eingang per Monoklinke. Jeder Eingangskanal besitzt einen Gain-Regler, je einen Regler für den Monitor-Send und den Effekt-Send, einen Panoramaregler und einen soliden Fader für die Lautstärke. Erwähnt sei natürlich auch der 2-Band-Equalizer des Rack-Mixers mit je festeingestellten Frequenzbereichen. Der Höhenregler arbeitet mit einem breiten Shelf-Filter ab 2 kHz und der Tiefenregler mit einem ebenfalls recht breiten Shelf-Filter in einem Bereich bis circa 200 Hz.

Zusätzlich zum XLR-Ausgang gibt es einen Stereo-Control-Room-Ausgang per Klinke, dessen Lautstärke mit dem Poti des Kopfhörerausgangs auf der Vorderseite gekoppelt ist. Zudem besitzt das Mischpult auf der Rückseite einen Monitorausgang mit Klinkenanschluss, einen Effektausgang mit Klinkenanschluss und einen Aux Return für zwei Monoklinken. Sehr hilfreich beim Umgang mit dem Pult ist die kleine, vierstufige LED-Pegelanzeige über dem Master-Fader inklusive roter LED, um auf eventuelles Clipping aufmerksam zu machen.

Effekte

Besonders hervorzuheben bei diesem Rackmixer ist der integrierte Effektprozessor mit 100 Presets, der eine Auswahl von Hall-, Delay- und Modulationseffekten bietet. Diese Effekte lassen sich äußerst simpel über einen Regler auswählen, per Knopfdruck bestätigen und über ein separates Poti dem Main-Mix zumischen. Die Effekte bieten insgesamt eine gute Basis für den Live-Einsatz.

Der jeweils angewählte Effekt wird im kleinen Display mit seiner Nummer angezeigt, eine entsprechende Legende befindet sich direkt daneben. Auch interessant und nützlich ist die letzte Kategorie der Effektsektion namens „Multi“. Hier werden verschiedene Effekteeinstellungen miteinander kombiniert und auf diese Weise kann ein Signal trotz des einen vorhandenen Effektmoduls mit einer Kombination aus zwei Effekten, beispielsweise Hall und Delay, versehen werden. Zur Demonstration der Effekte folgt hier eine kleine Auswahl an Klangbeispielen:

Praxis: Behringer Eurorack Pro RX 1202 FX V2

Um den Behringers RX 1202 FX V2 Rack-Mixer realistisch zu bewerten, habe ich zwei typische Anwendungsszenarien ausgewählt. Das erste Szenario beleuchtet den Einsatz für einen Keyboarder, der mehrere Klangquellen vormischt, um sie gesammelt an das FOH-Mischpult zu senden. Im zweiten Szenario geht es mit Blick auf eine dauerhafte Anwendung um die Installation in einer Kirche.

Szenario 1 – Keyboarder im Live-Einsatz

Ein Keyboarder steht oft vor der Herausforderung, mehrere Klangerzeuger – etwa ein Klavier, einen Synthesizer und einen Laptop für Playback Tracks – vorab zu mischen, bevor das Signal an das FOH-Mischpult geht. Das Behringer RX 1202 FX V2 eignet sich ideal für diese Aufgabe. Die 10 Mikrofon-/Line-Kanäle bieten genügend Eingänge für diverse Quellen und der 2-Band-Equalizer erlaubt eine schnelle grobe Anpassung der jeweiligen Klänge.

Auch kann ein Laptop oder Handy zur Einspielung von Backing-Tracks oder Ähnlichem per Cinch-Anschluss genutzt werden, wenn man kein Interface zur Hand haben sollte. Besonders praktisch bei dem Pult ist auch die interne Effektsektion, die einem Keyboarder ermöglicht, unkompliziert vorab etwas Hall auf sein Klavier oder den Sound des Synthesizers zu legen.

Ein weiterer Vorteil: Dank des kompakten Rack-Formats passt das Mischpult bequem ins Keyboard-Setup und spart damit nicht nur Platz auf der Bühne, sondern lässt sich auch sicher transportieren. Der einziger Nachteil beim Einbauen in ein Rack ist allerdings, dass die Anschlüsse schwer zugänglich auf der Rückseite des Mixers liegen. Hier wäre sicherlich eine zusätzliche Investition in eine Rack-Blende mit Anschlüssen von Nöten, um sich die Anschlüsse des Pultes auf die Vorderseite des Racks zu legen.

Dennoch ist das Behringer RX 1202 FX V2 eine solide Lösung für einen Live-Keyboarder, der nach einer platzsparenden Methode sucht, um die Klänge seiner verschiedenen Instrumente vorzumischen und dabei platzsparend unterwegs zu sein.

Szenario 2 – Installation in einer Kirche

In Kirchen ist oft ein Mischpult gefragt, das vielseitig und einfach zu bedienen ist. Der Rack-Mixer Behringer RX 1202 FX V2 eignet sich ideal für diesen Einsatz, da er Mikrofone für Redner, Sänger oder kleine Musikensembles sowie Zuspieler wie CD-Player oder Musik vom Laptop problemlos verarbeiten kann. Mit dem integrierten 2-Band-Equalizer lassen sich Sprachverständlichkeit und Klangästhetik optimieren und über einen zusätzlichen externen mehrbandigen Equalizer könnte der Gesamtklang des Pultes an akustisch schwierige Räume angepasst werden.

Zudem bieten die eingebauten Effekte des Mixers die Möglichkeit, Gesang oder Sprache dezent zu unterstützen, ohne externe Effektgeräte einsetzen zu müssen.

Dank seiner übersichtlichen Gestaltung und der damit einher gehenden simplen Bedienung ist das Mischpult auch für Laien geeignet. Zusätzlich dazu erleichtert die kompakte Bauweise die Integration in gegebenenfalls vorhandene Systeme. Wegen des praktischen Rack-Formats kann der Mixer horizontal in ein Rack eingebaut werden, sodass sich die Fader wie beim klassischen Mischpult vertikal bewegen lassen. Alternativ kann das Behringer RX 1202 FX V2 auch in eine Wand oder ähnliches eingebaut werden und stellt so optisch und platzmäßig nahezu keinen Störfaktor dar.

Alternative Rack-Mixer

Auf dem Markt gibt es verschiedene Rack-Mixer, die als Alternativen zum Behringer RX 1202 FX V2 in Betracht gezogen werden können. Das Rolls RM-64 für 469,- Euro beispielsweise ist ein 4-Zonen-Rack-Mixer mit zwei XLR-Mikrofoneingängen und integrierter Ducking-Funktion. Letzteres kann für Bereiche der Unterhaltungsmusik interessant sein, da die Musik automatisch leiser geregelt wird, wenn jemand in ein Mikrofon spricht. Mit einer geringen Höhe von nur einer Höheneinheit, passt es auch unkompliziert in viele Racks und ist damit für mobile Einsätze optimal geeignet.

Das DAP-Audio IMIX-7.3 ist ein Mischpult für Installationen und ist mit seinen sieben Kanälen für 319,- Euro zu haben. Allerdings bietet dieses Pult nur zwei XLR-Eingänge, der Rest ist im Format Klinke und Cinch, was für viele Anwendungsbereiche unbrauchbar ist.

Das Soundcraft EPM12 für 379,- Euro überzeugt mit gleich zwölf Mono- und zwei Stereo-Kanälen sowie einem 3-Band-EQ mit durchstimmbaren Mitten. Auf dem ersten Blick sieht es wie ein herkömmliches Mischpult aus, kann aber auch in einem Rack montiert werden und damit problemlos mobil eingesetzt werden.