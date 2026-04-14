Space Cowboys nach vorne!

Das Behringer Flange With No Name ist ein analoges Modulationspedal, das sich unmissverständlich am legendären Lovetone-Klassiker gleichen Namens aus den Neunzigern orientiert. Es richtet sich an Gitarristen, Bassisten und experimentierfreudige Klangforscher, die deutlich mehr als konventionelles Jet-Plane-Flanging suchen.

Kurz & knapp Worum geht es? Behringer Flange With No Name – analoges Flanger-Pedal im Stil des Lovetone-Klassikers für experimentelle Klangwelten Konzept: Analoger Dual-Path-Flanger mit umfangreichen Modulations- und Routing-Optionen.

Analoger Dual-Path-Flanger mit umfangreichen Modulations- und Routing-Optionen. Klang: Von subtilen Modulationen bis zu radikalen Space-Rock- und Noise-Texturen.

Von subtilen Modulationen bis zu radikalen Space-Rock- und Noise-Texturen. Zielgruppe: Experimentierfreudige Gitarristen, Bassisten und Sounddesigner.

Experimentierfreudige Gitarristen, Bassisten und Sounddesigner. Bedienung: Komplex, aber extrem flexibel mit FX-Loop, CV- und Gate-Optionen.

Komplex, aber extrem flexibel mit FX-Loop, CV- und Gate-Optionen. Preis-Leistung: Boutique-Konzept zum günstigen Preis mit kleineren Verarbeitungsabstrichen.

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Vorgezogenes Fazit: Viel Pedal für wenig Geld – aber mit Fragezeichen

Um es vorwegzunehmen: Wer für 98,- Euro ein schlichtes Flanger-Pedal erwartet, das man kurz ans Board schraubt und sofort versteht, ist beim Behringer Flange With No Name schlicht falsch adressiert. Wer hingegen bereit ist, sich auf ein komplexes, mitunter sperrig bedienbares Modulationswerkzeug einzulassen, bekommt für diesen Preis eine bemerkenswerte Klangfülle geboten, analoge Schaltung inklusive. Das Pedal eignet sich für Klangexperimentierer, Space-Rock-Aficionados, Shoegaze-Gitarristen und alle, die schon immer mal wissen wollten, wie sich ein vertonter Bewusstseinszustand jenseits des klassischen Songwritings anfühlt. Für den Gitarristen, der einen einfachen, dezenten Flanger-Schimmer unter sein Solospiel mischen will, gibt es praxistauglichere und weit übersichtlichere Alternativen.

Woher kommt das „?“ – oder: Wenn Behringer kopiert, dann richtig.

Es ist schon interessant, wie sehr sich die Prioritäten gerade bei Gitarristen in den letzten Jahren verschoben haben. Im Bereich Amps und Cabinets läuft alles in Richtung möglichst kompakt, möglichst leicht, möglichst direkt in die P.A., Hauptsache kein Transportaufwand. Parallel dazu entwickelt sich im Pedalbereich eine Art nostalgische Gegenbewegung, die „früher war alles besser“ als stilles Glaubensbekenntnis trägt. Und mittendrin Behringer. Was das Haus in letzter Zeit an Reissues und Klonen veröffentlicht, ist in seinem Umfang kaum noch zu überblicken und macht in puncto Abmessungen langsam Bekanntschaft mit dem Format eines kleinen Pedalamps.

Zwei aktuelle Reissue-Pedale nebeneinandergestellt schaffen es locker in die Dimensionen eines kompakten Tischverstärkers. Einige Stimmen behaupten, Behringer habe dem Begriff „Kopie“ eine neue Wertigkeit verliehen, denn beim Flange With No Name werden nicht nur die Schaltung, sondern auch das gesamte, optisch unverwechselbare Layout penibel nachgebaut.

Das Original, das Lovetone „Flange With No Name“, in Szenekreisen schlicht als „?“ oder „Question“ bekannt, nicht zuletzt wegen der zwei großen Fragezeichen auf dem Frontpanel, war in den Neunzigern ein Boutique-Exot, der am Gebrauchtmarkt heute Sammlerpreise erzielt, die jeden halbwegs vernünftigen Gitarristen zum Kopfschütteln bringen. Behringer hat sich nun, nach dem Meatball und dem Ring Stinger, erneut an diesem Lovetone-Heiligenschein bedient.

An der Diskussion, ob das einen Ticken zu weit geht, möchte ich mich ehrlich gesagt nicht beteiligen, denn es gibt gute Gründe für eine solche Kopie, wenn Vintage-Originale auf dem Gebrauchtmarkt Mondpreise aufrufen. Zudem spricht einiges dafür, dass Behringer im Vorfeld eine Lizenzvereinbarung mit den Rechteinhabern – Lovetone macht bekanntlich mit ThorpyFX-Unterstützung ein Comeback – abgeschlossen hat, sodass zumindest ein Teil der Einnahmen an die richtigen Stellen fließt. Der teilweise entflammte Shitstorm im Netz ist meines Erachtens daher nur bedingt nachvollziehbar.

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Behringer Flange With No Name: Rosalila mit Fragezeichen

Rein äußerlich wurde beim Behringer Flange With No Name ganze Arbeit geleistet. Die roséviolette Lackierung, die verschnörkelte Schrift, die zwei markanten Fragezeichen über dem rechten und dem mittleren Fußschalter – das Flange With No Name trägt seine Herkunft ohne Umschweife zur Schau. Im direkten Vergleich mit dem Original fällt auf, dass Behringers Version im Layout etwas symmetrischer ausgefallen ist und die Anschlüsse allesamt auf die Kopfseite statt an die Frontseite gewandert sind.

Das ist aus praktischer Sicht nicht das Schlechteste, wenngleich die Anhäufung von Buchsen dort – Audioeingang, FX-Loop-Send/Return, Trig/Gate-Eingang, CV-In, Time-Out und Spaced-Out – auf Anhieb etwas kryptisch anmutet. Wer glaubt, das Pedal nach zwei Minuten intuitiv zu verstehen, wird vermutlich enttäuscht sein. Leider liegen dem Produkt keinerlei Angaben, Hilfestellungen oder sonstige Papiere bei, alles muss über einen QR-Code angefordert werden.

Was angenehm auffällt: Der Flanger fordert nur 100 mA vom nicht im Lieferumfang enthaltenen Netzteil. Das heißt, nahezu jedes Standard-Netzteil plus die Mehrfach-Netzteile sollten problemlos mit dem Behringer Flange With No Name zusammenarbeiten können.

Konzept und Bedienung: Dual-Path-Design mit Tiefgang

Im Kern basiert das Behringer Flange With No Name auf einem Dual-Path-Konzept. Das Trockensignal und das bearbeitete Wet-Signal werden getrennt geführt, was im Stereobetrieb für eine beträchtliche Tiefe und Räumlichkeit sorgt. Drei Fußschalter übernehmen die operative Kontrolle: „Loopage“ aktiviert den integrierten FX-Loop, „Time“ schaltet den Delay-Pfad für zeitbasierte Effekte zu und „Space“ engagiert das Trockensignal-Routing für Stereo-Betrieb, angezeigt durch eine pulsierende rote LED.

Die sechs Regler an der Oberkante regeln Manual (Offset der Delay-Zeit), Depth, Rate, I/P Gain, Reaction und Action. Letztere beiden verdienen besondere Erwähnung. Reaction steuert das Feedback bzw. die Regeneration des Pedals. Auf der Yin-Seite entstehen ungerade Obertöne, auf der Yang-Seite gerade, bis hin zur Selbstoszillation. Action bestimmt den Anteil des Delay-Signals im Ausgangssignal. Dazu kommt ein LFO-Wahlschalter für verschiedene Schwingungsformen. Das ist klug durchdacht, erfordert aber Einarbeitungszeit, mit der kein Neuling auf der Bühne improvisieren möchte.

Klang: Space-Rock-Kathedrale statt Mainstream-Modulation

Klanglich sollte man sich von vornherein darüber im Klaren sein, dass der klassische Flanger-Sound, wie man ihn aus den Van-Halen-Jahrzehnten von MXR, Boss oder Ibanez kennt, hier bestenfalls als Dreingabe zu begreifen ist. Tatsächlich hat man aufgrund des schier überbordenden Klangspektrums ernsthafte Schwierigkeiten, überhaupt erst einmal einen schlichten, handzahmen Flanger zu initiieren. Das Pedal denkt in anderen Dimensionen, die den einen oder anderen User auch gerne mal etwas überfordern können.

Wer hingegen nach der schweren Space-Rock-Keule sucht – Eigenoszillation, Resonanzgeheul, schwebendes Vibrato, Chorus in Cinemascope und vertontem Bewusstseinsstrom – ist beim Behringer Flange With No Name präzise an der richtigen Adresse. Noch ein Reverb in den FX-Loop und man kann sich für Stunden in Klangsphären verlieren, die mit klassischem Songwriting herzlich wenig zu tun haben müssen.

Besonders spannend wird es, wenn man den Trig/Gate-Eingang nutzt. Im Bereich der Selbstoszillation lassen sich diese extremen Sounds über ein Gate-Signal rhythmisch triggern. Gleiches ergibt bei Bedarf schon synthetische, fast perkussive Texturen, die weit außerhalb des üblichen Gitarren-Pedaluniversums liegen. CV-Anschlüsse öffnen das Pedal zudem für die Modularwelt und machen es auch für Synthesizer-Anwender und Produzenten relevant, die organische Analogwärme in ihren Workflow einbinden wollen. Mit den richtigen oder auch bewusst „falschen“ Einstellungen entstehen fast rhythmische Synthsounds, die das Pedal de facto in ein eigenständiges Klangerzeugungswerkzeug verwandeln.

Verarbeitung: Das unvermeidliche „Aber“

Bei einem Straßenpreis von 98,- Euro bekommt man in der Tat ausgesprochen viel Flange fürs Geld, muss in Sachen Komponenten allerdings auch je nach Prioritätensetzung einige Abstriche machen. Das Gehäuse selbst kommt noch in einem soliden Blechformat daher. Was hingegen regelt und schaltet, ist eher von „einfacher“ Machart. Der Mono/Stereo-Schalter arbeitet recht indirekt, der LFO-Dreiwegeschalter ist gelegentlich hakelig, und – das ist der eigentliche Schwachpunkt – keiner der sechs Regler an der Oberkante ist mit dem Gehäuse verschraubt.

Im Klartext: Mikrorisse auf der Platine sind auf einer Bühne, wo in einer hitzigen Situation mal ein Schuh einen Regler erwischen kann, mittelfristig kaum auszuschließen. Zur Ehrenrettung sei allerdings angemerkt: Wer einmal Electro-Harmonix-Produkte aus den Siebzigern in der Hand hatte, weiß, dass auch entgegen einiger Meinungen früher insbesondere in puncto Verarbeitung beileibe nicht alles Gold war, was glänzte.