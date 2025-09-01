Test: Behringer FX 2000, Multieffektgerät

Das Schweizer Taschenmesser für Budget-Effekte!

Der Behringer FX 2000 ist ein Multieffektprozessor der Budget-Klasse im 19-Zoll-Format, der 71 verschiedenen Algorithmen und 200 Presets bietet. Das Gerät richtet sich an Musiker, Produzenten und Tontechniker mit begrenztem Budget, die dennoch nicht auf die gängigsten Effekte verzichten möchten.

Kurz & knapp Preis-Leistung: Für rund 105,- Euro bietet das Gerät eine enorme Effektvielfalt und ist ideal für Einsteiger.

Für rund 105,- Euro bietet das Gerät eine enorme Effektvielfalt und ist ideal für Einsteiger. Effektvielfalt: 71 Algorithmen und 200 Presets decken nahezu alle gängigen Effektbereiche ab.

71 Algorithmen und 200 Presets decken nahezu alle gängigen Effektbereiche ab. Anwendung: Besonders geeignet für Homestudio, Live-Betrieb und analoge Mischpulte ohne eigene Effekte.

Besonders geeignet für Homestudio, Live-Betrieb und analoge Mischpulte ohne eigene Effekte. Klangqualität: Reverb- und Delay-Effekte überzeugen, bei Modulation und Distortion gibt es Abstriche.

Reverb- und Delay-Effekte überzeugen, bei Modulation und Distortion gibt es Abstriche. Kritikpunkte: Schwächen in der Verarbeitung und unübersichtliche Anleitung, aber angesichts des Preises verschmerzbar.

ANZEIGE

Erstes Fazit: Viel Effekt für wenig Geld

Der Behringer FX 2000 hat den Anspruch ein „Schweizer Taschenmesser“ für Budget-Effekte zu sein. Als sehr preiswertes Multieffektgerät, verbunden mit einer Vielzahl an Optionen, lohnt sich die Anschaffung auf jeden Fall zum Aufpeppen des effektfreien analogen Mischpults oder auch als „schnell mal eben“-Effekt für die Effektversorgung von Gitarren.

Für knapp 105,- Euro erhält man ein wahres Multitalent, das sich sowohl im Homestudio als auch live bewährt.

Besonders geeignet ist das Behringer FX 2000 für Einsteiger und Hobbymusiker, die ihre ersten Erfahrungen mit Effektprozessoren sammeln möchten, ohne dabei ein Vermögen auszugeben.

Auch Besitzer analoger Mischpulte ohne integrierte Effekte profitieren von der umfangreichen Ausstattung. Wer allerdings höchste Ansprüche an die Klangqualität stellt oder professionelle Studioproduktionen plant, sollte sich nach teureren Alternativen umschauen.

Die technische Ausstattung des Behringer FX 2000

Im stabilen Metallgehäuse (19-Zoll, 1 HE) stecken acht verschiedene Effekt-Gruppen: Reverb, Delay, Modulation, Dynamics, Psycho Acoustic, Filter/EQ, Distortion/Amp Simulation und Special FX. Die Bandbreite reicht von den wichtigsten Hall- und Delay-Programmen über eine Dynamics-Abteilung mit De-Esser und EQ bis hin zu exotischen Modulations-Presets.

24 Bit Sigma-Delta A/D- und D/A-Wandler mit 64- bzw. 128-fachem Oversampling sorgen bei einer Bandbreite von 20 Hz bis 20 kHz für eine gute Auflösung. Bis zu sieben Parameter sind je nach Art des Effekts editierbar, um die werksseitigen Voreinstellungen individuellen Vorlieben anzupassen. Zu jedem Effekt gehört übrigens auch ein 2-Band-EQ.

Speicher- und Preset-Verwaltung

Zum Abspeichern stehen 100 User-Speicherplätze bereit, auf denen werksseitig schon Presets mit Namen wie Vocal Chorus, Space Flanger, British Solo oder Live Room gespeichert sind. Diese Speicherplätze können überschrieben werden, um Platz für eigene Kreationen zu schaffen.

Weitere 100 Sounds, die fest zur Ausstattung gehören, finden sich bei den Factory Settings. Auch hier deuten die Namen bereits an, was zu erwarten ist: Cathedral of Cologne, Nice Ambience, Retro Phaser oder Garage. Die Basis dieser Effekte bilden 71 unterschiedliche Effekt-Algorithmen.

ANZEIGE

Die Effekt-Gruppen des Behringer FX 2000 im Detail

Reverb

Der Hall gehört sicherlich zur „Brot und Butter“-Ausstattung eines jeden FX-Prozessors. Der Behringer FX 2000 bietet daher in diesem Bereich zwölf grundsätzlich verschiedene Raumsimulationen, darunter auch ein Plate-Effekt, den Klassiker für Snare und Gesang.

Room, Small Hall, Concert, Studio, Cathedral und Spring Reverb gehören ebenfalls zu dieser Abteilung wie Early Reflections oder Gated Reverb. Einstellbar sind beim Reverb Parameter wie Pre-Delay, Ausklingzeit und Lowcut.

Delay

Hier findet sich das Stereo-Delay mit maximaler Verzögerung von 5,45 Sekunden oder das in heutigen Zeiten als „Vintage Sound“ wieder sehr in Mode gekommene Bandecho mit reduziertem Höhenanteil in den Wiederholungen. Auch das fast in Vergessenheit geratene im Stereopanorama springendes Ping-Pong-Delay ist am Start.

Modulation

Umfangreich ist auch die Modulation-Sektion. Zu den 15 Basis-Sounds gehören Stereo-Chorus oder Vintage Flanger und Vintage Phaser.

Ich würde die Modulationseffekte als durchaus brauchbar bezeichnen, auch wenn sie bei weitem nicht die Qualität teurerer Spezialgeräte erreichen.

Dynamics

Beim Kompressor sorgen die üblichen Einstellmöglichkeiten für optimale Anpassungen an das zu bearbeitende Material: Ratio, Threshold, Makeup-Gain, Softknee, Attack, Release und Mix.

Psycho Acoustic

Unter den sechs Effekten findet sich auch der Exciter. Damit kann man z. B. die Durchsetzungsfähigkeit der Stimme im Mix erhöhen oder cleane Gitarrenklänge bekommen perlige Höhen aufgesetzt. Aber auch Enhancer, Ultra Bass und Ultra Wide zur Verbreiterung des Stereo-Panoramas sind hier im Angebot.

Filter/EQ

Vier Effekte, wie zum Beispiel Auto-Filter oder Parametric-EQ, bietet die Filter/EQ-Gruppe. Der grafische Equalizer lässt sechs verschiedene Frequenzbereiche (200 Hz, 400 Hz, 800 Hz, 1,6 kHz, 3,2 kHz, 6,4 kHz) bearbeiten.

Mit dem Para-EQ können zwei wählbare Frequenzbereiche (zwischen 200 Hz und 10 kHz) mit frei bestimmbaren Q-Faktor um 16 dB angehoben oder abgesenkt werden.

Distortion/Amp Simulation

Sieben verschiedene Einstellungen sind hier möglich. Darunter auch Tube Distortion, Speaker Simulation oder Guitar Amp. Lo-Fi lässt den Sound vergangener Tage wieder aufleben. Allerdings gehören die Effekte Overdrive, Distortion erwartungsgemäß nicht zu den Stärken des Geräts gehören.

Special FX

Wer ausgefallene Spezialeffekte sucht, dem bietet Special FX fünf Basisprogramme. Hier findet sich sogar ein Sampler, der fünf Sekunden lang aufzeichnen und wiedergeben kann.

Mit dem Voice Canceler ist es in gewissen Grenzen möglich, Gesangsstimmen aus produziertem Material zu entfernen, um sich die eigenen Karaoke-Tracks zu erstellen. Zudem steht ein Vocoder zur Verfügung.

Effekt-Kombinationen

Elf Effekt-Kombinationen sind abrufbar. Die Gängigste ist wohl die Mischung von Delay und Reverb. Auch das Hinzufügen je eines weiteren Effekts (Chorus, Flanger, Leslie, Pitch Shifter, Tremolo, Phaser) zu Delay oder Reverb ist möglich.

Durch zwei unabhängige Effekt-Prozessoren kann zwischen zwei seriellen und einer parallelen Anordnung gewählt werden. Die flexiblen Routing-Optionen ermöglichen es, Effekte sowohl in Serie als auch parallel zu arrangieren.

Bedienung und Handhabung

Wird der „Virtualizer“ eingeschaltet, ist das zuletzt gewählte Preset aktiv und im groß dimensionierten Display ablesbar. Die nebenstehende LED-Kette markiert die Gruppe, aus der das Preset stammt, eine zweite LED-Reihe gibt beim Editieren Auskunft über die Art der Veränderung. Angezeigt werden Prozent, dB, Hz oder Sekunden.

Mit dem Endlosdreher lassen sich die gewünschten Effekte ansteuern. Hat man das Passende gefunden, dauert es einen kleinen Moment und die Parameter sind geladen.

Vier separate Drehregler ermöglichen individuelle Anpassung der Parameter. Sie arbeiten in verschiedenen Ebenen, die durch Edit oder Setup umgeschaltet werden. So lassen sich auch der 2-Band-EQ oder die Grundeinstellungen erreichen. Ein weiterer Drehregler dient der Mischung von Original- und Effektanteil. Möglich sind 0 Prozent (trockenes Signal) bis 100 Prozent (nur Effekt).

Anschlussmöglichkeiten und Integration

Der Behringer FX-2000 ist universell einsetzbar. Ob im AUX-Bus des Mischpultes, im Insert von Summe, Subgruppe oder Kanalzug oder zur Not auch im Effektweg von Gitarren-Amps. Dabei ist echter Stereobetrieb ebenso möglich wie die Mono-Ansteuerung mit stereofoner Wiedergabe.

Die rückseitigen Ein- und Ausgänge sind als XLR- und Klinkenbuchsen (alle symmetrisch) ausgeführt.

Über den Post-Fader-AUX-Bus eines Mischpultes können Signale in den Behringer FX 2000 eingespeist werden. So kann der Nachhall für jeden Kanal unabhängig geregelt werden – beispielsweise bei der Abnahme eines kompletten Schlagzeugs.

Die umfassende MIDI-Implementierung ermöglicht die Integration in komplexere Setups und die Fernsteuerung über Fußschalter oder Sequencer.

Verarbeitung und Design

Optisch kommt das Gerät mit der für Behringer typischen Aluminium-Front und den aus kräftigem Aluminium gefertigten (abschraubbaren) Rack-Winkeln.

Wirft man einen Blick unter die Haube, wird klar, dass die Gehäusetiefe von rund 19 cm nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, wirft man einen Blick unter die Haube. Neben dem Netzteil gibt es noch drei Platinen, die sich den großzügig bemessenen Innenraum teilen.

Der Behringer Virtualizer 3D FX-2000 in der Praxis

Nach kurzem Antesten aller Werkseinstellungen zeigt sich, dass viele Basis-Sounds recht ansprechend klingen. Besonders gefallen die Hallräume sowie die weitergehenden Möglichkeiten mit Kompressor, Enhancer oder den beiden Equalizern.

Die leicht körnige Natur der Reverbs und die guten Delays sind das Highlight des Behringer FX 2000, wobei auch einige Modulationseffekte durchaus brauchbar sind. Wie bei einem „Schweizer Taschenmesser“ sind einige Funktionen sehr gut, andere schwer zu handhaben. Und bei einigen fragt man sich nach dem Sinn – eine treffende Beschreibung, die auch auf das FX-2000 zutrifft.

Schwächen und Kritikpunkte

Ehrlich gesagt ist nicht alles perfekt beim Behringer FX 2000. Die mehrsprachige Quick-Start-Bedienungsanleitung ist unübersichtlich und liefert zudem wenig Informationen. Da lohnt es sich, auf der Website von Behringer nach der englischen Anleitung Ausschau zu halten, die wesentlich ausführlicher aufgebaut ist.

Weitere Kritikpunkte sind das Fehlen eines separaten Level-Reglers zur Kontrolle des Eingangssignals und die scharfen Kanten an den Rack-Flügeln. Die Drehregler sind nicht am Gehäuse gekontert und haben daher leider großes seitliches Spiel.

Für professionelle Audioanwendungen oder Kontexte, in denen klangliche Details wichtig sind, liefert der Virtualizer nicht die gewünschte Qualität, was bei einem Gerät in dieser Preisklasse aber auch nicht zu erwarten ist.