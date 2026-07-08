Billig oder preiswert?

Der Behringer JN-80 hat eine lange Geschichte. Von einer verrückten Idee, die dann doch im Behringer Deepmind 12 mündete, Jahre später hin zum Neptune 80 und 2026 schließlich zum Behringer JN-80, einem Roland Juno-60 Klon, der dem wohl beliebtesten Synth der 1980er-Jahre neues Leben einhauchen soll – und das zum Taschengeldpreis. Wir haben ein Exemplar ergattern können und ausprobiert: Bringt der Behringer JN-80 die Juno-60 Vibes ins Jahr 2026?

Kurz & knapp Was ist es? Behringer JN-80, ein analoger Synthesizer und Klon des Roland Juno-60 mit 49 Tasten, 8 Stimmen und erweitertem Funktionsumfang zum Taschengeldpreis. Klang: Authentische Roland Juno-60 Sounds mit typischen 80er-Jahre-Flächen, Bässen und perkussiven Klängen.

Authentische Roland Juno-60 Sounds mit typischen 80er-Jahre-Flächen, Bässen und perkussiven Klängen. Verarbeitung: Fühlt sich billig an – schwammige Tastatur, unzuverlässige Taster und ein Pitch Bender, der hängen bleibt.

Fühlt sich billig an – schwammige Tastatur, unzuverlässige Taster und ein Pitch Bender, der hängen bleibt. Erweiterte Features: MIDI, USB, Velocity, Aftertouch, polyphones Portamento und 400 Speicherplätze bieten deutlich mehr als das Original.

MIDI, USB, Velocity, Aftertouch, polyphones Portamento und 400 Speicherplätze bieten deutlich mehr als das Original. Menu Diving: Viele Funktionen verstecken sich in Untermenüs und untergraben die unmittelbare Bedienästhetik des Vorbilds.

Viele Funktionen verstecken sich in Untermenüs und untergraben die unmittelbare Bedienästhetik des Vorbilds. Fazit: Klanglich überzeugend, aber aufgrund mangelhafter Bespielbarkeit und Verarbeitung nur eingeschränkt empfehlenswert – wer kann, greift zum Roland Juno-X.

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Behringer JN-80 Synthesizer

Bevor wir uns den Behringer JN-80 Synthesizer näher anschauen, sollten wir das Rad der Zeit etwas zurückdrehen bis ins Jahr 1982. Wir befinden uns noch ein Jahr, bevor der Yamaha DX-7 das Aus der analogen Synthesizer einläuten sollte. Roland war noch komplett im analogen Zeitalter verhaftet, obwohl dessen Vorboten bereits zu sehen waren beziehungsweise auch zu hören, denn erste sündhaft teure digitale Synthesizer waren bereits am Markt.

Roland Juno-60

Das größte Problem analoger Synthesizer waren die wenig stimmstabilen Oszillatoren. Diesem Problem wollte man bei Roland begegnen und stattete den neuen Roland Juno-6 getauften Synthesizer mit digital gesteuerten Oszillatoren (DCOs) aus. So war es endlich möglich, analoge Synthesizer ohne Nachstimmen auf der Bühne zu betreiben. Der Roland Juno-6 war zudem sechsstimmig spielbar.

Was außerdem noch ein Wunsch vieler Musiker war, waren Speicherplätze für ihre Sounds, um auf Tour schnell zwischen verschiedenen Presets wechseln zu können. Diesem Wunsch kam Roland mit dem Roland Juno-60 nach. Der Synthesizer sollte außerdem bezahlbar sein, was der Roland Juno-60 mit einem Verkaufspreis nur knapp über der magischen 3.000,- DM Grenze auch war.

Um die Kosten gering zu halten, musste aber irgendwo gespart werden. Ein Moog Minimoog benötigte für eine einzelne Stimme gleich drei Oszillatoren, die zusammen mit seinem Ladder-Filter für den druckvollen Sound zuständig sind. Für einen polyphonen Synth mit drei Oszillatoren und mit sechs Stimmen müsste diese Anzahl um den Faktor 6, also auf 18 Oszillatoren, erhöht werden. Viel zu aufwändig und zu teuer für die gewünschte Preisregion. Roland entschied sich deshalb für einen anderen Weg:

Der Roland Juno-60 verfügt über sechs Stimmen mit je einem Oszillator. Dieser erzeugte die Schwingungsformen Sägezahn und Puls (inklusive PWM). Außerdem gab es einen Suboszillator sowie Rauschen. Würde man normalerweise für einen fetten und schwebenden Sound mindestens zwei Oszillatoren einsetzen und diese leicht gegeneinander verstimmen, setzte Roland stattdessen einen auf der preisgünstig zu realisierenden Eimerkettenspeicherung basierenden Chorus mit zwei verschiedenen Presets ein. So war dann der Roland Juno-60 insbesondere beim polyphonen Spiel trotzdem in der Lage, dichte und schwebende Sounds zu erzeugen.

Zugleich ist es dieser Choruseffekt, der dem mit nur einem Oszillator pro Stimme ausgestatteten Synthesizer seinen besonderen Klangcharakter gibt. Ebenfalls klangbestimmend sind das 24 dB/Oktave Low-Pass-Filter mit Resonanz sowie das vierstufige High-Pass-Filter.

Eine ADSR-Hüllkurve sowie ein LFO rundeten die im Vergleich zum Jupiter-80 spartanische Ausstattung ab. Immerhin gab es noch einen einfachen Arpeggiator (Up, Down, Up & Down), den üblichen Bender als Spielhilfe sowie eben die genannten Programmspeicher.

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Einen versteckten Unisono-Modus gibt es trotzdem: Dazu muss man beim Einschalten die Key-Transpose-Taste gedrückt halten und den Arpeggiator in die Stellung „Up“ bringen. Das Unisono klingt allerdings wegen der DCOs und der aufgrund der Stimmstabilität ausbleibenden Schwegung langweilig und kaum brauchbar. Außerdem wäre die Nutzung auf der Bühne reichlich umständlich. Vergessen wir also besser schnell wieder, dass es diesen versteckten Modus gibt.

Anders als der Behringer Deepmind 12

Manch ein Leser hat sich vielleicht gefragt, warum Behringer nach dem Behringer Deepmind 12 (und Deepmind 6) noch ein weiteres Keyboard in Anlehnung an einen Roland Juno-Synthesizer produziert. Schließlich war der Deepmind 12 so etwas wie ein moderner Juno-106 und es gibt durchaus viele Stimmen, die ihm einen Juno-ähnlichen Sound bescheinigen.

Der Roland Juno-60 als Vorgänger des Juno-106 ist dennoch ein beliebter Synthesizer und viele Kenner würden ihn dem Juno-106 vorziehen, obwohl letzterer schon MIDI-fähig war und auch noch andere Vorzüge hatte. Beide sind zwar ähnlich und können im Prinzip die gleichen Sounds erzeugen, klingen aber doch etwas anders. Der Roland Juno-60 klingt wärmer und etwas voller, der Roland Juno-106 etwas aggressiver und moderner. Beide haben sich zweifellos einen Platz auf den vorderen Rängen der beliebtesten Synthesizer im Pop erspielt.

Mit dem Behringer JN-80 zielt Behringer nun gezielt auf die vielen Fans des Roland Juno-60 und dessen Klangcharakter.

Äußeres Erscheinungsbild

Fast 45 Jahre später

Kehren wir zurück in die Gegenwart und zum Behringer JN-80. Dieser sieht nach dem Auspacken dem Roland Juno-60 zumindest ähnlich. Das Gefühl, hier ein stabiles und wertbeständiges Instrument vor sich zu haben, stellt sich aber nicht ein. Der Roland Juno-60 wiegt mit seinem Gehäuse aus Metall und den Holzseitenteilen satte 12 kg, der Behringer JN-80 knapp 7 kg. Doch erinnern wir uns einen Moment an den Preis: Richtig, da war doch was.

Der Behringer JN-80 wirkt zudem wie ein geschrumpfter Roland Juno-60, was nicht zuletzt an der fehlenden Oktave der Tastatur liegt. Statt 61 Tasten haben wir hier nur 49 Tasten. Warum sich Behringer ausgerechnet hier zum Sparen entschlossen hat, kann ich nicht verstehen. Stattdessen hat man ihm zwei Stimmen mehr gegönnt. Gut.

Ansonsten wurde die Optik oberflächlich betrachtet gut getroffen. Man erkennt das legendäre Vorbild sofort. Die Seitenteile des Behringer JN-80 wirken eher nach Plastik als nach Holz. Infos dazu konnte ich auf der noch recht spärlichen Behringer-Produktseite noch nicht finden. Vermutlich werden die Daten noch ergänzt.

Allerdings hat Behringer auch Funktionen hinzugefügt, wie man unschwer direkt auf der linken Seite der Bedienoberfläche unter „Functions“ erkennen kann. Hier gibt es dann nämlich einen Poly-, Duo- und Unisono-Mode zur Auswahl. Es folgen weitere kleinere Änderungen in den einzelnen Sektionen, obwohl diese funktionell dem Vorbild entsprechen. So wurden drei Taster in der DCO-Sektion statt nebeneinander vertikal angeordnet. Das gilt auch für die drei Taster der Chorus-Sektion.

Die Memory-Sektion heißt jetzt Programmer und es gibt ein größeres Display. Die Taster zum Bedienen des Kassetten-Interface benötigen wir im Jahr 2027 glücklicherweise nicht mehr. Außerdem hat der Behringer JN-80 etwas, was der Roland Juno-60 (noch) nicht hatte: nämlich MIDI und natürlich auch USB, was damals noch gar nicht erfunden war. Der Roland Juno-60 hatte noch einen Vorläufer von MIDI, die DCB-Schnittstelle. Erst der Nachfolger Roland Juno-106 war mit MIDI ausgestattet.

Schaut man sich die Programmer-Sektion genauer an, sticht auch ein Wort ins Auge, das auf ein weiteres Feature schließen lässt, das der Roland Juno-60 nicht hatte, nämlich polyphones Portamento. Das macht den Behringer JN-80 zusammen mit seinem Unisono-Modus deutlich tauglicher für Lead Sounds als es der Roland Juno-60 war/ist.

Die Tastatur des Behringer JN-80 ist anschlagdynamisch spielbar und besitzt Aftertouch – beides besaß der Roland Juno-60 nicht. Hoffentlich kann man beides auch abschalten, denn wenn man auf den Roland Juno-60 und ein authentisches Spielgefühl steht, wäre das eher hinderlich.

Anschlüsse

Anschlussseitig stehen uns auf der Rückseite des Behringer JN-80 MIDI In/Out/Thru, ein CV-In, ein Sustain-Pedalanschluss, eine USB-2.0, Typ-B-Buchse, die L/R-Main-Ausgänge, Sync In (TRS), ein Kopfhöreranschluss sowie der Anschluss für das Netzkabel zur Verfügung. Außerdem entdecke ich auf der Rückseite noch einen Tune-Regler.

MIDI und erweiterter Funktionsumfang

Anders als der Roland Juno-60 ist der Behringer JN-80 komplett per MIDI steuerbar, was im modernen Produktionsumfeld ein Segen ist. Außerdem kann er über die Synthtribe-App konfiguriert werden. Auch Firmware-Updates sind darüber möglich.

Der erweiterte Funktionsumfang führt leider auch zu einem Umstand, den es beim Original nicht gab: Menu-Deep-Diving. Viele Funktionen verstecken sich nämlich in den Menüs des Programmers, zum Beispiel die Einstellungen für das Portamento. Auch die Modulationsmöglichkeiten über Velocity und Aftertouch, die der Roland Juno-60 nicht besaß, müssen über die Display-Navigation vorgenommen werden.

All das würde mich nicht stören, wenn es sich um Funktionen handelte, die man nur einmal konfiguriert und dann vergisst. Allerdings sind hier doch einige Dinge dabei, die man bei der Sound-Programmierung benötigt, so z. B. auch die erweiterten LFO-Funktionen des Modulationsrades oder auch der Hüllkurve (Kurventyp, Triggerverhalten).

Ich möchte nicht zu viel darüber meckern, aber ein großer Teil des Flairs eines Roland Juno-60 ist neben seinem Sound eben die einfache und sehr unmittelbare Bedienästhetik. Genau diese geht dem Behringer JN-80 aber verloren, möchte man die erweiterten Funktionen nutzen.

Presets

Der Behringer JN-80 kommt mit 200 Presets, von denen 100 Sounds von Ultimate Patches entworfen wurden, die die Möglichkeiten des Synthesizers präsentieren sollen. Weitere Sound-Packs kann man auf der Website von Ultimate Patches käuflich erwerben.

400 Presets lassen sich zudem speichern – gegenüber 56 User-Speicherplätzen beim Roland Juno-60.

Erster Eindruck

Billig. Punkt.

Das ist kein Behringer-Bashing, sondern einfach eine Tatsache. Der Behringer JN-80 fühlt sich billig an und selbst einige der deutlich günstigeren Behringer Desktop-Synthesizer sind besser verarbeitet. Was stört?

Tastatur

Die Tastatur ist schwammig und es ist kein artikuliertes Spiel darauf möglich. Ich spiele seit über 45 Jahren Keyboards und Orgeln und habe Klavier studiert. Ich kenne also viele unterschiedliche Tastaturen, ob nun Synthesizer-Tastaturen oder Orgeltastaturen diverser Hersteller von den 1980ern bis heute oder eben Klavier- und Flügeltastaturen beziehungsweise deren Derivate in Digitalpianos. Noch nie ist mir eine so unpräzise Tastatur unter die Finger gekommen.

Ein Beispiel. Spiele ich im polyphonen Modus einen Dreiklang, ist es Glücksspiel, ob nun alle drei Töne oder nur zwei erklingen. Das lässt sich auch schön im Display ablesen, denn dort werden die gerade aktiven Voices angezeigt.

Schnelles und präzises Spiel, z. B. von Sechzehntel-Läufen oder Bässen ist ebenfalls kaum möglich. Es ist mir beim besten Willen nicht gelungen, auf dieser Tastatur sauber zu spielen.

Mittlerweile gibt es erste Kommentare von Käufern dazu im Internet. Hier ein Zitat aus einer Thomann-Bewertung:

„[..]bei der Tastatur kamen mehrere Töne nicht zuverlässig bis gar nicht bei subtilerem Anschlag. Das ist leider ein No-Go! Daher musste das Gerät nach einem Tag schon wieder zurück. Die Tastatur scheint mir generell der größte Schwachpunkt zu sein, da ich mir vorstellen kann, dass diese bei intensivem und vielleicht auch etwas härterem Spiel (z.B. in live-Situationen) nicht wirklich lange standhält. Schade, ansonsten ein wirklich toll klingender Synthesizer.“ Quelle: Thomann, Kunde Butziolm, 01.05.2026

Auch auf sequencer.de bestätigt Nutzer Scenturio diesen Eindruck. Auch die gezeigten weiteren Probleme führt er ebenfalls auf.

Taster

Hier gilt das, was auch für die Tastatur gilt: Sie sind schwammig, haben vor allem nach unten hin zu viel Spiel und reagieren schlecht. Möchte man sie halbwegs sicher bedienen, drückt man besser mit dem flachen Finger auf die Taster, denn beim Drücken mit der Fingerkuppe hat man eine 50:50 Chance, ob der gewünschte Vorgang nun ausgelöst wird oder eben nicht.

Pitch Bender

Der Pitch Bender ist nicht nutzbar. Warum? Er bleibt nach einem sanfteren Aufwärtsbend oft einfach hängen und bewegt sich nicht in die Mittelposition zurück. Das Ergebnis ist eine nach oben verschobene Tonhöhe. Will man nicht, braucht man nicht. Er fühlt sich zudem auch nicht gut an und wirkt im Vergleich zu einem Roland-Bender billig. Ich traue ihm bei regelmäßigem Gebrauch kein langes Leben zu.

Die Schieberegler und Kippschalter hingegen sind in Ordnung. Hier kann man sich nicht beschweren.

Funktionelle Probleme

Neben den beschriebenen mechanischen Problemen gibt es aber auch einige funktionelle Probleme, die man kennen sollte:

Volume-Regler

Der Volume-Regler ist ebenfalls problematisch. Vor der 12-Uhr-Position ist er zu fein aufgelöst. Man hat das Gefühl als geschehe nicht viel, wenn man daran dreht. Nach der 12-Uhr-Position hingegen ist er zu grob aufgelöst und entweder schickt man viel zu viel Pegel raus oder zu wenig.

Encoder

Der gerasterte Encoder bietet leider nur eine Geschwindigkeit bei der Werteeingabe. Das ist solange kein Problem, bis man einen Patch-Namen vergeben möchte. Hier sollte per Firmware-Update nachgebessert werden.

Synthtribe App

Das Zusammenspiel mit der Synthtribe App ist, wie leider bei vielen anderen Behringer-Produkten, aktuell ein Trauerspiel. Das laut App erforderliche Update wird nicht durchgeführt. Zwar startet der Update-Vorgang, der Behringer JN-80 signalisiert diesen auch und startet nach einiger Zeit neu, allerdings bleibt es bei der alten Firmware (0.7.5) und die App hängt sich auf. Sie bleibt bei 1 % stehen und muss neu gestartet werden.

Ändert man in der Synthtribe App etwas, reagiert zwar auch der Synth, stellt sich aber nach wenigen Aktionen automatisch auf den Klang D-19, unabhängig davon, was in der App eingestellt ist.

Voice Settings

Ruft man verschiedene Presets auf, wird manchmal nicht angezeigt, in welchem Voice-Modus man sich gerade befindet. Oft leuchtet keine der drei LEDs neben Poly, Duo oder Unisono auf. Es klingt dann auch nicht so, als würde einer dieser Modi benutzt.

Der Grund ist der, dass es mehr als drei Voice-Modi gibt: Poly, Duo, Uni, Quad, Mono. Quad und Mono lassen sich aber nur über das Menü des Programmers aktivieren. Sind diese aktiviert, leuchtet keine der drei LEDs mehr. Man sieht also beim Aufrufen eines Presets nicht, welcher Voice-Modus gerade aktiv ist, wenn es nicht Poly, Duo oder Uni ist.

Außerdem störend ist, dass keine Lautstärkekompensation stattfindet, wenn man in den Duo oder Unisono Modus wechselt. Es findet gefühlt vom Poly zum Duo Modus ein Verdopplung der Lautstärke statt und zum Unisono-Modus erneut. Ein Sound ist im Unisono-Modus also gefühlt viermal so laut wie im Poly-Modus. Einige Sounds quittieren das Umschalten dann auch mit Verzerrungen.

Klang

Klingt der Behringer JN-80 wie ein Roland Juno-60?

Schon nach dem Einschalten hört man die typischen Sounds der 1980er-Jahre, für die der Roland Juno-60 berühmt geworden ist. Schöne Flächen, nette polyphone Synth-Keys-Sounds, tiefe Bässe, perkussive Sounds, dünne Sounds mit viel Filterzwitschern, die gerne in Popsongs verwendet wurden. Ich habe für euch zunächst die einzelnen Sektionen durchprobiert und dann noch einige der Presets und ein oder zwei selbst erstellte Sounds kurz angespielt.

Ich habe keinen Roland Juno-60 hier und kann nur mit Plug-ins oder Sounds aus dem Internet vergleichen. Für meine Begriffe klingt bei der Kombination aus Sägezahn und Puls die Pulsschwingung etwas zu laut und der Sägezahn nicht aggressiv genug. Aber das müssen wir bei einem Vergleich mit dem Original, das Franz Kreimer zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen wird, klären.

Hört selbst:

Aus heutiger Sicht klingt es aber auch irgendwie alles angestaubt. Baue ich einen ähnlichen Sound mit meinem Roland Fantom und der Juno-106 Model Expansion, klingt der Grundklang auch nicht anders und durch die vielen integrierten Effekte wird alles gleich deutlich brauchbarer. Gleiches gilt für meinen alten digitalen Roland Jupiter-80, der ebenfalls hervorragend durch unterschiedliche Filtertypen Sounds im Juno-60 Stil nachahmen kann, und erst recht für die guten Plug-ins, die sich das Thema Roland Juno-60 vorgeknöpft haben.

Aber Plug-ins fühlen sich doch anders an als Hardware, das macht doch keinen Spaß.

Richtig, der Behringer JN-80 hat natürlich aufgrund der Bedienelemente einen Vorteil gegenüber einem Plug-in. Aufgrund der genannten Nachteile hinsichtlich der Verarbeitung und dem „Menu Diving“ für erweiterte Funktionen ist dieser Vorteil aber weitaus geringer als ursprünglich gedacht. Ein gutes Controller-Keyboard mit angepasstem Mapping und vernünftiger Tastatur dürfte sich nicht weniger gut anfühlen, wenn man damit ein Plug-in im Studio steuert.

Alternativen

Neben dem Gebrauchtkauf (der aktuelle Marktpreis liegt je nach Zustand bei um die 2.000,- bis 2.200,- Euro VB) sei vor allem auf die digitalen Roland Synthesizer verwiesen.

Einen „modernen“ Juno-60 mitsamt einem Juno-106 bekomt man mit dem Roland Juno-X, der aber dreimal teurer als der Behringer JN-80 ist. Dafür klingt dieser Synthesizer allerdings fantastisch und geht in seinem Funktionsumfang weit über das hinaus, was ein Roland Juno-60 oder Behringer JN-80 zu leisten vermögen. Außerdem fühlt er sich deutlich besser an, hat eine hochwertigere Tastatur und ist für mich das bühnentauglichere Instrument.

Das kleine Roland JU-6A Boutique-Modell klingt zwar sehr gut, besitzt aber nur vier Stimmen. Die Reglerwege sind deutlich kürzer und alles ist dichter beisammen.

Die letzte Alternative bleibt ein Plug-in wie zum Beispiel den TAL-U-NO-LX, zusammen mit einem vernünftigen Keyboard-MIDI-Controller.

Meine Empfehlung an Musiker, die gerne ein Instrument und kein Plug-in möchten, ist, den Roland Juno-X zu kaufen. Ich würde lieber etwas länger sparen und ein solides Instrument besitzen als zwar einen unter der Haube analogen Synthesizer, der aber rein äußerlich billig wirkt, sich nicht gut anfühlt und deshalb auch nicht wirklich glücklich macht. Da die Lieferzeit ohnehin wie bei Behringer üblich wieder mehrere Monate beträgt, ist das die wohl beste Option abseits vom Gebrauchtkauf des Vintage-Originals.