Einstimmiger Jupiter-8 zum Taschengeldpreis?

Behringer JT Mini Analog Synthesizer steht auf dem kleinen Desktop-Gehäuse mit Miniaturreglern und 27 kapazitiven Miniaturtasten, die das direkte Spielen des Instruments erlauben sollen. Hinter diesem Synthesizer aus dem Miniaturwunderland soll sich eine einzelne Stimme eines wahren Synthesizer-Boliden verstecken, nämlich eines Roland Jupiter-8. Ob das gelingen kann, verrät dir dieser Test.

Kurz & knapp Günstig & analog: Einstieg in analoge Synthese für kleines Budget

Einstieg in analoge Synthese für kleines Budget Gute Features: MIDI-In, Sync, Motion-Sequencer und Unisono-Modus

MIDI-In, Sync, Motion-Sequencer und Unisono-Modus Schwacher Klang: Ohne Effekte klingt der Synth oft dünn und blass

Ohne Effekte klingt der Synth oft dünn und blass Schwierige Bedienung: Mini-Tastatur unpräzise, mit Fingern kaum spielbar

Mini-Tastatur unpräzise, mit Fingern kaum spielbar Magerer Lieferumfang: Kein Netzteil, kein USB-Kabel, weiteres Zubehör nötig

Kein Netzteil, kein USB-Kabel, weiteres Zubehör nötig Ungünstig: Preis-Leistungs-Verhältnis zu anderen Behringer Desktop-Synthesizern

Affiliate Links Behringer JT Mini Kundenbewertung: (1) 109,00€ bei

ANZEIGE

Behringer JT Mini Analog Synthesizer

Behringer wildert mit seinen Mini-Synthesizern im Revier der Korg Volca-Serie. Ansprechen möchte man Einsteiger und Liebhaber kleiner Desktop-Synthesizer, die sich miteinander verbinden lassen, um so mit einem kleinen Fuhrpark unterschiedlicher Synthesizer-Musik zu produzieren. So hat man bei Behringer nach dem ersten Versuch mit dem JT-4000M Micro schließlich auch diesem einen MIDI In spendiert und ab dem Pro VS Mini MIDI plus eine Sync-Buchse implementiert.

Der Behringer JT Mini Analog Synthesizer ist auch voll und ganz auf Konnektivität ausgelegt und soll nicht nur mit hauseigenen Synthesizern, sondern auch anderen Geräten, wie z. B. den Korg Volcas synchronisierbar sein. Doch der Integration eines Behringer JT Mini ins eigene Setup steht beziehungsweise stand eine ganz andere Sache im Weg:

Von langen Wartezeiten und Wartelisten

Der Kauf eines Behringer Synthesizers ist nichts für ungeduldige Menschen: Am Anfang steht ein Leak auf einem Social-Media-Kanal. Es folgen lange Spekulationen und schließlich mit etwas Versatz die offizielle Ankündigung auf den Behringer-Kanälen.

Nun vergehen noch gut zwei Jahre bis zur Ankündigung der Auslieferung ab Werk. Gegen das, was jetzt geschieht, ist der zeitkritische Handel an der Börse nichts: Im Minutentakt aktualisieren die Interessenten die Shop-Seiten der Top-Behringer-Reseller, um dann so schnell wie möglich den Kauf abzuschließen. Schafft man es unter die ersten Besteller, hat man eine gute Chance, einige Monate später den Synthesizer tatsächlich in Händen zu halten. Alle anderen landen auf einer überlangen Warteliste, die dann im Anschluss abgearbeitet wird („Verfügbar in mehreren Monaten“). Wenn der Synthesizer schließlich geliefert wird, hat man die Bestellung längst wieder vergessen.

So war es auch mit unserem Testgerät. Die Erstankündigung (noch unter dem Namen Behringer Saturn Soul) wurde von AMAZONA am 28. Februar 2022 veröffentlicht. Schon damals hieß es, die Entwicklung des Synthesizers sei abgeschlossen. Am 12.12.2024 hatten wir die News aktualisiert und über den kurz vor der Auslieferung stehenden Behringer JT Mini berichtet, der jetzt ab Werk zur Auslieferung bereitstünde. Nun wurde täglich mehrfach der Thomann-Shop gestürmt, um nur das Gerät nicht zu verpassen. Einige Tage später konnte ich dann den Synthesizer bestellen.

Am 12.03.2025 kam von Thomann schließlich die Nachricht, dass der Synth lieferbar sei und nun in den Versand gehe. Am 14.03.2025 hielt ich den Synthesizer also endlich drei Jahre und 14 Tage nach seiner ersten Ankündigung (mit angeblich abgeschlossener Entwicklung) in den Händen. In der Zwischenzeit wurden bereits weitere Mini-Synthesizer von Behringer angekündigt und bestellt. Hat sich das lange Warten gelohnt?

Lieferumfang

Der Lieferumfang im kleinen Karton ist noch geringerer als der meines iPhone 16 Pro: Der Behringer JT Mini Analog Synthesizer, ein einzelnes Faltblatt mit chinesischen Schriftzeichen und das berüchtigte Behringer Quickstart-Manual in chinesischer und englischer Sprache und einer Größe, die mich erst einmal die Lupe meines erwähnten iPhone 16 Pro einschalten lässt.

Wer es größer mag und in deutscher Sprache, findet ein mehrsprachiges Quickstart-Manual als PDF auf der Produktseite bei Behringer unter Download. Das Durcheinander aus verschiedenen Sprachen macht hier aber auch das Lesen eher zur Qual, sodass ich kurzerhand ChatGPT bitte, mir den deutschen Text aus dem PDF zu extrahieren und zusammenzufassen. Man muss sich nur zu helfen wissen.

ANZEIGE

Ein Netzteil oder USB-Kabel? Fehlanzeige. Wohl dem, der gut mit USB-C-Kabeln und Smartphone-Netzteilen ausgestattet ist. Allen anderen empfehle ich, diese gleich mitzubestellen.

Anschlüsse

Die Anschlüsse des Behringer JT Mini Analog Synthesizers sind so spartanisch wie der Lieferumfang: USB-C-Anschluss für Stromversorgung und Firmware-Updates, Kopfhörerausgang (3,5 mm TRS), Sync In und Out (3,5 mm TRS), MIDI In (DIN). Wie auch beim Behringer Pro VS Mini verzichtet Behringer auf einen Line-Ausgang. Wer den Synthesizer gerne an ein Mischpult anschließen möchte, muss also ein Adapterkabel nutzen und den Kopfhörerausgang dafür zweckentfremden.

Inbetriebnahme

Nach dem Drücken des Betriebsschalters fährt der Behringer JT Mini Analog Synthesizer hoch. Eine kleine Lightshow verkündet die baldige Betriebsbereitschaft. Doch nicht so schnell: Wie bei analogen Synthesizern üblich, gilt die Devise: Wer Stimmstabilität möchte, wartet. Behringer empfiehlt hier 15 Minuten Aufwärmzeit und das kann ich auch voll und ganz bestätigen.

Erster Eindruck

Oft ist es der erste Eindruck, der innerhalb der 30-tägigen Rückgabefrist bei Online-Bestellungen über den Kauf entscheidet und so möchte ich euch diesen auch nicht vorenthalten:

Die kleinen Miniaturregler sitzen fest im Gehäuse, lediglich die Schieberegler der Envelope-Sektion haben etwas Spiel. Insgesamt fühlt sich die Verarbeitung gut an.

Die kapazitive Miniaturtastatur ist für das Spielen mit den Fingern unbrauchbar. Der zur Verfügung stehende Platz reicht schon für meinen schlanken Pianisten-/Gitarristenfinger nicht aus, um sicher einen einzelnen Ton zu triggern. Schon kleinste Bewegungen nach rechts oder links lösen den jeweiligen Nachbarton aus, obwohl dessen Tastenfeld noch gar nicht berührt wird. Behelfen kann man sich mit einem billigen Tablet-Stift (die mit der weichen Halbkugel), dann geht es deutlich besser. Schnelle Tonfolgen gelingen damit aber nicht. Wer das Instrument spielen möchte, nutzt eine externe Tastatur über den MIDI In.

Die ersten Sounds sind schnell erstellt und bis auf den Motion-Sequencer ist der Synth fast selbsterklärend – zumindest an der Oberfläche.

Zweiter Eindruck

Nun wird es Zeit, den Synthesizer mit dem Computer zu verbinden und außerdem die Synthtribe App herunterzuladen. Diese wird nämlich für einige Einstellungen der Firmware und außerdem für Updates benötigt. Die Verbindung mit der App funktioniert dieses Mal einwandfrei (da habe ich mit anderen Behringer Synthesizern schon andere Erfahrungen gemacht) und mir wird auch sofort signalisiert, dass ein Firmware-Update zur Verfügung steht.

Nach der Installation verbinde ich noch fix den Behringer JT Mini Analog Synthesizer mit meinem Mischpult, starte Logic Pro und los geht’s. Logic signalisiert mir, dass ein neues MIDI-Gerät gefunden wurde und beim Drehen an den Reglern leuchtet die MIDI-Eingangsanzeige in Logic Pro auf. Der Behringer JT Mini Analog Synthesizer sendet nämlich die Regler-Bewegungen über MIDI. Sehr schön. Doch schauen wir uns erst einmal den Aufbau der Klangerzeugung und die Features genauer an.

Analoge Klangerzeugung

Der Behringer JT Mini Analog Synthesizer ist laut Behringer mit einer monofonen Stimme des Roland Jupiter-8 Synthesizers ausgestattet beziehungsweise mit dem Nachbau einer solchen Stimme. Vergleichen wir doch einmal:

Schon beim Blick auf das Panel des Roland Jupiter-8 wird deutlich, dass hier keine 1:1 Entsprechung vorliegt: Während der Jupiter-8 zwei getrennt regelbare VCOs besitzt mit Crossmodulation, Sync, jeweils vier Schwingungsformen und eigener Range und Finetune, hat der Behringer JT Mini Analog Synthesizer zwar drei VCOs, die sich aber nicht einzeln regeln lassen. Lediglich ein Verstimmen per Detune ist möglich.

Möchte man die VCOs einzeln hören, schaltet man den Behringer JT Mini in den Poly-Modus. Hier sollte man aber keine Polyphonie, sondern Paraphonie erwarten. Der Unterschied zwischen dreistimmiger Polyphonie und dreistimmiger Paraphonie liegt darin, dass zwar die drei Oszillatoren für eine Dreistimmigkeit sorgen, bei paraphonen Synthesizern aber Filter und Hüllkurven nur einmal vorhanden sind. Spielt man einen paraphonen Synthesizer also mehrstimmig und schlägt eine Taste erneut an, wird diese einfach vorhandene Hüllkurve neu getriggert und alle gedrückten Töne erklingen erneut, unabhängig davon, ob ihre Taste noch gedrückt ist.

Als Schwingungsformen stehen beim JT Mini Dreieck, Sägezahn, Rechteck und Rechteck mit Pulsbreitenmodulation (PWM) zur Auswahl. Noise und Sinus wie beim VCO2 eines Roland Jupiter-8 fehlen. Auch die Möglichkeit, einen VCO als weiteren LFO zu verwenden, ist nicht vorhanden. Die Pulsbreitenmodulation besteht aus einem einzelnen Regler für die Stärke der Modulation der Pulsbreite über den LFO. Hier lässt sich beim Jupiter-8 auswählen, ob die Pulsbreite durch den LFO, manuell oder Envelope 1 moduliert werden soll.

Für die VCOs steht außerdem Tonhöhenmodulation durch den LFO zur Verfügung, deren Stärke über den Pitch-Mod-Regler eingestellt wird.

Kommen wir zum LFO: Der LFO besitzt vier Schwingungsformen (Sinus, Sägezahn, Rechteck, Random), die über den Function-Schalter plus vier Tasten der kapazitiven Tastatur ausgewählt werden. Ansonsten gibt es noch zwei Regler für Rate und Delay-Time. Das entspricht ziemlich genau der Ausstattung des Jupiter-8.

In der Filtersektion hingegen finden sich erneut Unterschiede: Zunächst einmal gibt es nur ein Lowpass-Filter, das aber immerhin zwischen 12 dB/Oktave und 24 dB/Oktave Flankensteilheit umschaltbar ist. Resonanz ist ebenfalls vorhanden. Es fehlt das Highpass-Filter des Jupiter-8. Für das Filter besteht die Möglichkeit der Modulation über den LFO und die Hüllkurve. Die Stärke der Modulation ist jeweils über Regler einstellbar (LFO MOD, ENV MOD).

Als letztes folgen die vier Schieberegler der ADSR-Hüllkurve. Derer hat der Behringer JT Mini Analog Synthesizer nur eine, während der Jupiter-8 zwei pro Stimme davon beherbergt, die jeweils eine Keyfollow-Funktion besitzen und Envelope 1 eine Polaritätsumkehr.

Beiden Geräten gemeinsam ist hingegen wieder der einfache Arpeggiator mit den Pattern Up, Down, Up & Down sowie Random. Was der Jupiter-8 natürlich nicht besitzt, sind der Motion-Sequencer und USB-Anschluss sowie einen 16-Step-Sequencer. Was ich beim Behringer JT Mini außerdem vermisse, ist das Portamento.

Im Prinzip war es das auch schon. Kommen wir also zum wesentlichen Punkt …

Klang

Wer Jupiter hört, verknüpft meistens den Sound unzähliger großer Hits der 1980er-Jahre mit diesem Synthesizer und das Attribut „fetter Klang“. Und in der Tat hatte der Jupiter-8 aufgrund seiner Polyphonie und der Möglichkeit, zwei Sounds zu s (oder im Split-Mode verteilt auf der Tastatur zu spielen), einen recht vollen Klang.

Hört man heutzutage einen Roland Jupiter 8 im „Rohzustand“, ist man schnell ziemlich enttäuscht. Das hat einerseits damit zu tun, dass heutige (digitale) Synthesizer mit einer riesigen Polyphonie aufwarten können und außerdem oft bis zu 16-fach multitimbral sind. Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass wir bis zu 16 Patches stacken können (oder verteilt auf der Tastatur spielen). Der zweite wichtige Punkt sind die integrierten Multieffektgeräte, die einen riesigen Anteil am Sound haben.

Doch warum klingt ein Jupiter-8 bei zum Beispiel Thriller so ganz anders als in Natura? Ganz einfach: Auch damals wurde gestackt, was das Zeug hält, nur eben mit der Bandmaschine, indem einfach Parts mehrfach mit unterschiedlichen Sounds aufgenommen wurden oder durch das Stacken mehrerer Synthesizer. Außerdem kamen im Mix (oder schon bei der Aufnahme) natürlich noch Outboard-Effekte hinzu wie Chorus, Delay, Hall und so weiter.

Nun klingt der kleine Behringer JT Mini Analog Synthesizer im unbearbeiteten Zustand auch sehr roh, ungeschliffen und so gar nicht fett. Vor allem im Poly-Modus fällt der Sound regelrecht in sich zusammen. Nimmt man stattdessen den Unisono-Modus, in dem alle drei Oszillatoren leicht gegeneinander verstimmt erklingen, stellt sich sofort ein breiterer und druckvollerer Klang ein.

Ohne Effekte klingt es dünn

So richtig gut wird es erst dann, wenn man diese rohen Sounds über Effekte spielt. Wie schon bei meinem Behringer MS-1 MKII Test habe ich mit dem Behringer JT Mini Synthesizer diverse Sounds erstellt und diese dann in die DAW gespielt, um sie dort mit Effekten zu versehen. Dabei ist ein kleiner Demo-Song entstanden, der bis auf das Schlagzeug (LinnDrum Samples) und zwei polyphone Pad-Spuren aus dem Cherry Audio DCO 106 (Juno-106 Plug-in) nur aus Sounds des JT Mini besteht.

Genutzt wurde der JT Mini für den Lead-Sound, den Synth-Bass und außerdem einem paraphonen perkussiven Synth-Patch. Hören wir uns zunächst einmal den puren Sound vom Behringer JT Mini Analog Synthesizer an (ohne Schlagzeug, Pads, EQ oder Effekte):

Das Ergebnis ist ziemlich ernüchternd, insbesondere der Lead-Sound bleibt hinter den Erwartungen zurück, wenn man an einen Jupiter-8 denkt.

Nun zum Vergleich diese Spuren noch einmal mit EQ, Dynamics sowie Modulationseffekte, Echo und Hall:

So klingt es doch gleich deutlich besser. Dafür musste der Lead-Sound aber auch ordentlich aufgepeppt werden, nur beim Bass waren wie erwähnt weniger Eingriffe notwendig: Der Synth-Lead-Sound wurde mit dem Eventide Rotary Mod H9 Plug-in in die Breite gezogen und anschließend durch Echo- und Hall-Effekte geschickt. Der Synth-Bass wurde lediglich etwas mit EQ und Kompressor bearbeitet, während das perkussive Synth-Patch mit Echo und Hall belegt ist.

Und jetzt zum Abschluss der komplette Mix inklusive LinnDrum-Samples und den erwähnten Pads aus dem Cherry Audio DCO 106:

Dieses Beispiel zeigt wieder deutlich, was ich schon beim Behringer MS-1 MKII festgestellt habe: Möchte man mit diesen kleinen Miniatur-Synthesizern sinnvoll arbeiten und einen großen Sound erzeugen, benötigen sie Hilfe von außerhalb in Form von Effekten. Dann lassen sich damit durchaus beachtliche Ergebnisse erzielen. Allerdings klingt der Behringer JT Mini Analog Synthesizer aus dem Stand heraus deutlich unspektakulärer als der erwähnte Behringer MS-1 MKII.

Motion Sequencer, Step-Sequencer und Arpeggiator

Eingespielt habe ich die einzelnen Parts übrigens über meinen Roland Fantom 7. Ich habe es zunächst nur mit der integrierten Tastatur des JT Mini versucht, was aber aufgrund der zuvor erwähnten Probleme nicht gut funktioniert hat.

Über den Motion-Sequencer lassen sich Reglerbewegungen aufzeichnen. Das funktioniert ziemlich gut und sorgt für Bewegung im Sound, wenn man mit dem integrierten Step-Sequencer arbeitet. Der Arpeggiator ist recht eingeschränkt, was aber auch beim Jupiter-8 der Fall ist. Dennoch wollte ich eigentlich die Bassfigur zunächst mit dem Arpeggiator erzeugen und dann in Logic Pro aufzeichnen.

Das Synchronisieren des Tempos funktioniert dank der Synthtribe App auf Wunsch über USB oder MIDI. Der kleine Behringer Synthesizer hängt sich sofort an das Tempo von Logic Pro – alles prima. Was allerdings nicht so schön war, waren teilweise fehlende Töne bei der 16tel-Bassfigur, wenn ich den Arpeggiator dafür verwendet habe.

Zunächst dachte ich an ein Problem mit den ziemlich kurzen Attack- und Decay-Zeiten in Verbindung mit dem Unisono-Modus, der schnellen Tonfolge und dem Spielen auf der Tastatur. Allerdings spielte der gleiche Sound einwandfrei, wenn ich ihn über einen anderen Arpeggiator getriggert habe. Ich habe mich deshalb entschieden, den Bass einfach in Logic zu programmieren.

MIDI-Steuerung

Um etwas mehr Bewegung ins Spiel zu bringen, habe ich in einem Overdub die Reglerbewegungen aufgezeichnet beziehungsweise sie teilweise per Automation in Logic geschrieben. Warum Behringer zwar die Reglerbewegungen per MIDI-Controller überträgt, aber ein simples MIDI Implementation Chart nicht dem Gerät beilegt oder zum Download anbietet, ist mir schleierhaft.

So blieb mir nichts anderes übrig, als die Reglerbewegungen mit einem MIDI-Monitor zu verfolgen und mir selbst eine Liste der entsprechenden MIDI-Controller für jede Funktion zu erstellen. Damit euch diese Arbeit erspart bleibt, hänge ich sie hier zum Download als PDF an. Seltsamerweise sendet der Resonance-Regler keine MIDI-Daten. Hier musste ich also auf eine Automation verzichten und die Resonanz von Hand regeln.

Der ideale Synthesizer für Einsteiger?

Ist nun der Behringer JT Mini Analog Synthesizer für Einsteiger geeignet? Bedingt.

Natürlich ist die subtraktive Synthese des Behringer JT Mini schnell durchschaut. Allerdings ist er klanglich stark limitiert und so ziemlich jedes einfache Synth-Plug-in in der DAW klingt auf Anhieb besser als dieser kleine analoge Synthesizer. Erst mit Effekten wird der Sound voluminös und interessant.

Am besten gefallen haben mir die Bass-Sounds des Synthesizers oder perkussive Sounds. Für die Imitation von Drum-Sounds fehlt dem JT Mini das Rauschen, für ausdrucksstarke Synth-Soli das Portamento und für das dreistimmige Spiel die Hüllkurven für richtiges polyphones Spiel. Einsteigern, die erste Gehversuche mit einem (analogen) Synthesizer unternehmen wollen, würde ich definitiv andere Synthesizer empfehlen, die leistungsfähiger sind, länger Freude bereiten, deutlich besser klingen und vor allem kaum teurer sind. Viele davon kommen von Behringer selbst:

Günstige Alternativen aus eigenem Haus

Unterm Strich lässt sich mit einem Behringer MS-01 MKII mehr anstellen, er hat eine gut spielbare Tastatur, Portamento, einen Modulations-/Pitch-Hebel und Glide. Durch Noise und den Suboszillator sowie FM gelingen außerdem Sounds, die mit dem JT Mini nicht möglich sind. Der Behringer MS-1 MKII liegt aktuell bei 279,- Euro.

Affiliate Links Behringer MS-1 MKII Grey Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 279,00€ bei Behringer MS-1 MKII Red Kundenbewertung: (5) 279,00€ bei

Zudem hat Behringer gerade die anderen analogen Desktop-Synthesizer und auch die Tastaturvarianten stark im Preis gesenkt. Ein Model D klingt deutlich besser als der Behringer JT Mini Analog Synthesizer und kostet aktuell nur noch 199,- Euro Straßenpreis.

Affiliate Links Behringer Model D Kundenbewertung: (321) 199,00€ bei

Wer den Model D zu langweilig findet, freut sich über den drastisch gesenkten Preis des Behringer Wasp Deluxe oder Behringer CAT. Der Kobol Expander ist bereits semi-modular und für knapp 200,- Euro gibt es einen Behringer K-2 MKII zu kaufen. Gegen all diese Synthesizer wirkt der Behringer JT Mini Analog Synthesizer wie ein Spielzeug (und ist es auch). Diese Desktop-Synthesizer bieten zudem Poly-Chaining, wodurch sich bis zu 16 Synths zu einem polyphon spielbaren Monster-Synthesizer verbinden lassen.

Richtig interessant und vor allem 8-stimmig polyphon ist der Behringer Pro-800, der 298,- Euro kostet. Er besitzt außerdem einen Unisono-Modus und einen Chord-Modus. Zudem sind die Sounds speicherbar und ein Netzteil liegt gleich mit bei.

Affiliate Links Behringer Pro-800 Kundenbewertung: (152) 298,00€ bei

Alternativen von anderen Herstellern

Verlässt man das Behringer Universum, fallen mir Korg Volca Keys, Volca Modular und auch die anderen Instrumente der Volca-Serie ein, die nicht viel teurer sind und an denen sich Behringer mit seiner Mini-Serie deutlich orientiert.

Affiliate Links Korg Volca Keys Kundenbewertung: (222) 124,00€ bei Korg Volca Modular Kundenbewertung: (51) 152,00€ bei

Auch die Desktop-Synthesizer der Roland AIRA-Serie klingen sehr gut und machen viel Spaß und liegen deutlich unter 200,- Euro.

Affiliate Links Roland AIRA Compact S-1 Tweak Synth Kundenbewertung: (73) 174,00€ bei Roland AIRA Compact J-6 Chord Synth Kundenbewertung: (37) 166,00€ bei Roland AIRA Compact P-6 Sampler Kundenbewertung: (21) 198,00€ bei Roland AIRA Compact T-8 Beat Machine Kundenbewertung: (53) 169,00€ bei

Investiert man um die 300,- Euro, landet man bei der Roland Boutique-Serie, die deutlich mehr Features bietet, aber digital ist. Insbesondere der Roland Boutique JX-08 ist hier mein Favorit.