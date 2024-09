Test: Behringer K-2 MK2 Analogsynthesizer, Korg MS-20 Klon

Aufgebohrt und aufgemotzt

Mit dem Behringer K-2 MK2 Analogsynthesizer legt der Konzern eine erweiterte Version des nun auch auf der Website offiziell so genannten Korg MS-20 Klons vor. Im Grunde gilt noch alles, was im ausführlichen Testbericht zum Debüt des Behringer K-2gesagt wurde. Aber dennoch gehen wir hier auf die angesprochenen Punkte ein und wollen sehen, ob sich beim Behringer K-2 MK2 noch mehr getan hat als die simple Addition von Erweiterungen.

Behringer K-2 MK2 Erweiterungen und neue Anschlüsse

Der Aufdruck ist diesmal in einem reinem Weiß gehalten und ersetzt damit die goldgelbe Farbe des Vorgängers. Seltsamerweise empfinde ich den Behringer K-2 MK2 Analogsynthesizer gerade deswegen als unähnlicher zum Original, das mag mit der Tatsache zusammenhängen, dass dessen Gehäuse nicht mattschwarz war, sondern Anthrazit und deswegen der Kontrast anders zur Geltung kam.

Der Behringer K-2 MK2 bietet nun drei weitere Anschlüsse und zwei neue Schiebeschalter, wie in der Abbildung markiert. Aus diesem Grund musste auch das Patch-Panel ein wenig umsortiert werden. Die neuen Anschlüsse sind

PWM-Modulations-Eingang,

Voltage-Trigger-Eingang (+5V bis +15V) und der

VCO1+2 V/Oct Pitch-Eingang.

Was ich hier auf den ersten Blick vermisse, sind ein V/Oct Ausgang bzw. ein Voltage-Trigger-Ausgang, um andere Geräte kaskadieren zu können. Der Switched-Trigger- und Hz/V-Ausgang sind jedoch nach wie vor vorhanden.

Dabei ist Folgendes zu beachten: Obwohl diese beiden Ausgänge angesteuert werden, wenn der Behringer K-2 MK2 über DIN- oder USB-MIDI betrieben wird, liegen sie brach, falls Steuerspannungen über die neuen analogen V/Oct- und V-Trigger-Eingänge eingehen. Eine V/Oct zu Hz/Volt Konvertierung ist also so nicht möglich.

Der PWM-Modulationseingang steuert dann wenig überraschend die Pulsbreite des Rechteckoszillators von Oszillator 1.

Neues in der Oszillator-Sektion

Das sind schon mal alles sinnvolle Erweiterungen, vor allem um den Behringer K-2 MK2 Analogsynthesizer besser in ein aktuelles Modularsystem einbinden zu können. Klanglich richtig ergiebig wird es aber bei den Optionen, die die beiden neuen Schalter in der Oszillator-Sektion bieten.

Der erste Schalter ermöglicht einen Hard-Sync zwischen OSC1 und OSC2, der FM-Schalter dann eine Frequenzmodulation, bei der OSC1 als Modulator und OSC2 als Carrier verschaltet sind.

Leider schweigt sich das beiliegende gedruckte mehrsprachige Quickstart Manual darüber aus, wie genau die FM aktiviert wird. Wird der FM-Modus aktiviert, so tauscht er mit dem LFO als Standardmodulationsquelle für die Oszillatoren. Über den Drehregler MG/T.Ext in der Sektion Frequency Modulation wird nun die Stärke der Modulation bestimmt (FM-Amount). Dabei gilt es zu beachten, dass im FM-Modus der OSC1 nun von jeglicher analoger Pitch-Modulation abgeschnitten ist.

Das gilt sowohl für den Patch-Eingang „Total (T.Ext)“ als auch für den Patch-Eingang „Freq (EXT)“ der obersten Patch-Eingänge des Behringer K-2 MK2. Das bedeutet also, dass beim Einsatz von FM kein Vibrato mehr auf OSC1 gelegt werden kann. Das ist nur über den Umweg eines modulierten MIDI-Pitchbend möglich; denn dem folgen beide Oszillatoren auch noch brav, wenn der FM-Modus aktiviert ist.

Dieses Verhalten ist auch im Zusammenhang mit dem Sync-Eingang wichtig. Denn die Aktivierung des Sync-Modus birgt diese Beschränkungen nicht – obwohl es hier wünschenswert wäre; dazu ein Beispiel.

Ich möchte einen klassischen Sync-Sound erzielen. Dazu patche ich den EG1, mit dem ich den typischen Verlauf erzeugen möchte, in den Freq-Patch-Eingang. Der klassische Sound ist nun so, dass ein Oszillator stabil bleibt und der andere einen Pitch-Verlauf verfolgt. Über Hardsync kommt dann eben der bekannte „Zoom“-Effekt zu Stande – mit dem Problem, dass aber immer beide Oszillatoren über den Freq-Patch-Eingang angesprochen werden. Die einzige Möglichkeit besteht nun in der zusätzlichen Aktivierung des FM-Modus, ohne dass der FM-Amount-Regler aufgedreht wird.

Das Ergebnis ist ein klarer Sync-Sound mit dem Nachteil, dass eben kein Vibrato erreicht werden kann, außer über den eben beschriebenen Pitchbend-Umweg. Im Beispiel ist zunächst der Sync-Sound mit aktivierten FM-Modus zu hören. Danach wird dieser deaktiviert und der letzte Klang bringt dann noch etwas Vibrato hinein.

Was ich persönlich flexibler gefunden hätte, wäre ein eigener Schalter, mit dem die eingehende Ext-Modulation wahlweise auf Oszillator 1, Oszillator 2 oder beide hätte gelegt werden können.

Aufgrund dieser Konfiguration ist nun auch die FM-Option des Behringer K-2 MK2 eher weniger für glockige Klänge als mehr zum Aufrauen von Bässen nutzbar. Da macht er aber eine sehr gute Figur und trägt zu dem so schon raueren Grundcharakter bei.

Generell finde ich die Erweiterungen gelungen und sie sind aus Mods der Originalschaltpläne hervorgegangen, zu denen es im Internen viele Informationen gibt. Durch die direkte Integration dieser Mods ist das Klangspektrum deutlich erweitert worden und es muss keine Hand an das Gerät gelegt werden, so dass die Optik nicht leidet.

Im Umgang mit dem Behringer K-2 MK2 ist mir aufgefallen, dass er etwas empfindlich reagiert, wenn es um des Retrigger-Verhalten geht, falls die Steuerung über MIDI kommt. Dann muss zwischen zwei Noten schon etwas Platz sein, damit der Trigger auslöst, ansonsten wird es wie Legatospiel behandelt – obwohl die MIDI-Noten sich tatsächlich nicht überlappen. Ich erwähne das, da es mit einigen Sequencern oder Arpeggiatoren, sei es Hard- oder-Software, Probleme geben könnte, deren Ursache nicht leicht zu finden ist.

Behringer K-2 MK2: rückblickender Vergleich

Im Test des Erstlings hatte ich einen recht detaillierten Vergleich zu einem originalen MS-20 mit OTA-Filter gemacht. Diesen habe ich nun aus meinem Archiv gegraben und einige Tests noch einmal durchgeführt.

Vergleich der Sägezahnschwingung

Zunächst einmal die rohe Sägezahnschwingung des Behringer K-2 MK2.

Und hier die aus dem MK1 und dem MS-20.

Man sieht, dass die Schwingungsform noch glatter, noch perfekter ist.

Resonanzverhalten des Behringer K-2 MK2

Und noch einmal MK1 und Ms-20 im Vergleich.

Wenn überhaupt, haben sich die Spitzen und damit Unterschiede noch verschärft.

Dazu gab es schon damals die Beobachtung, dass beim Aufdrehen der Resonanz eine Art Flattern einsetzt, das dem Korg MS-20 völlig abgeht.

Hier also das Beispiel des Behringer K-2 MK2 und die Beispiele des MK1 und MS-20.

Deutlich zu hören, dass dieses ominöse Flattern immer noch vorhanden ist.

Grundrauschen des Behringer K-2 MK2

Auch das Grundrauschen des Filters in der REV1-Stellung ist nach wie vor vorhanden, was ich jedoch nicht als Minuspunkt werten möchte, da auch der MS-20 mit dem Korg Filter-Chip exakt dieses Verhalten aufweist.

Unterschiedliche Hüllkurvencharakteristik

Und zu guter Letzt ist mir damals noch die unterschiedliche Hüllkurvencharakteristik aufgefallen, die nun beim Behringer K-2 MK2 so ausfällt.

Ein Vergleich zum Original und der Mk1 Version zeigt folgendes.

Hier würde ich argumentieren, dass der Verlauf nun näher am Original ist als noch in der MK1 Version.

Jetzt näher am Original?

Würde ich nach einiger Zeit mit dem Gerät nun behaupten, dass der Behringer K-2 MK2 klanglich näher am Original liegt? Zweifelsfrei nein, denn die gezeigten Unterschiede deuten eher daraufhin, dass der Behringer K-2 MK2 noch ein klitzekleines bisschen weiter weg liegt und dass die Unterschiede, vor allem in der Filterresonanz immer noch vorhanden sind. Das aber alles auf niedrigstem Niveau, so dass sich der Behringer K-2 MK2 im Grundklang nicht vom MK1 Unterscheidet. Nachteil: Er ist keine Bestie wie das Original und lässt sich tatsächlich so besser im Mix unterbringen.

Doch die erwähnten Erweiterungen PWM, Sync und FM bieten deutlich mehr Klangpotential und sind definitiv ein Kaufanreiz auch für Besitzer der MK1-Version. Diese konnte ich am besten einbringen, wenn es um die Erzeugung bitterböser Bässe oder schneidender Leads ging. Auch für FX-Sounds tut sich ein weites Feld auf. Im bald folgendem Patch Workshop werden wir dann auch exklusiv auf die neuen Möglichkeiten eingehen.