Test: Behringer LM Drum, Drum Machine nach LinnDrum

Die LinnDrum von Behringer im Test

Nun ist sie endlich da: die lang ersehnte Behringer LM Drum, ein Klon der LinnDrum aus dem Jahr 1982. Mit der LinnDrum und ihrem Vorgänger, der Linn LM-1, hat Roger Linn einst die Popmusik revolutioniert. Die Klassiker, die auf fast allen Top-Hits jener Zeit zu hören waren, waren so omnipräsent, dass die Gemeinde der Studio-Schlagzeuger tatsächlich um ihre Jobs fürchtete – und das ist kein Witz. Hört man sich heute die Sounds und Beats der LM-1 und LinnDrum an, kann man darüber nur noch schmunzeln.

Ich bin tatsächlich einer von denen, die vor gut einem Jahr das Original verkauft hat und zwar einzig und allein in Erwartung des Behringer-Nachbaus. Die bislang erschienen Behringer-Klone hatten mich wirklich überzeugt und der gigantsiche Preisunterscheid war sehr verlockend – vor allem aber auch die Aussicht darauf, dass der Nachbau einen Mehrwert bringen würde und technisch weniger anfällig sein würde. Gerade meine LinnDrum hatte so manche kleine Macken. Aber hat sich der Wechsel gelohnt? Dazu später mehr.

Die Geschichte der LinnDrum

Hier bediene ich mich kurz eines Auszugs der umfangreichen Linn-Reportage von Klaus-Peter Rausch:

Schon 1982 konnte man dieses todschicke Pultgerät kaufen und zum Glück kostete sie mit knapp unter 3.000 US$ auch deutlich weniger als die LM-1. Was sie noch erheblich populärer machte und am Ende der Produktionszeit mit rund 5.000 verkauften Exemplaren in alle Winkel dieser Welt brachte.

Was war denn zu jener Zeit so besonders an diesen Maschinen? In erster Linie der Sound. Endlich war es möglich, anstelle eines Studio-Drummers eine Art spezialisierten Computer im handlichen Format für eine Musikproduktion einzusetzen. Das hat die Drummer nicht unbedingt arbeitslos gemacht, denn die Beats mussten entsprechend programmiert werden und ohne Know-How wird das auch heute nichts. Jedoch war es eine Alternative, da der Aufwand im Gegensatz zur Einspielung mit einem akustischen Drum Kit weitaus geringer ist. Kein extra Raum notwendig, keine Mikrofonierung und gleichzeitig auf Anhieb genau die Drum-Sounds, die generell für eine Musikproduktion perfekt waren.

Im Grunde handelt es sich um lediglich 15 Klänge, aber die sind einfach unheimlich gut gelungen. Nicht nur auf Anhieb passend für Popmusik jeglicher Art, sondern gleichzeitig stilistisch ziemlich universell einsetzbar. Vorhanden sind Kick, Snare, Rimshot, Hihat, Crash und Ride Cymbals, 3 Toms, High und Low Conga, Cabasa, Tambourine, Cowbell und Handclaps. Doch damit war nicht unbedingt Schluss, denn da die Sounds auf EPROMS gespeichert sind, kann man die durch andere ersetzen. Wir haben es dabei mit 8-Bit Sound zu tun, dessen Samplefrequenz zwischen 28 und 35 kHz liegt. Bei einer 12-stimmigen Polyphonie. Und wie klingt das?

Kurz gesagt: Gut genug für jede Menge Top Hits der 80er Jahre! Die skandinavische Band a-ha nahm die LinnDrum für Take on Me, sie ist auf der Bonnie Tyler Nummer Holding Out for a Hero zu hören, bei Falco wurde sie für Rock me Amadeus eingesetzt, und auch Genesis nahmen sie, und zwar gleich für mehrere Songs, darunter Invisible Touch.

Soweit Klaus-Peter Rausch.

Was bietet nun die Behringer LM Drum?

Sehen wir uns erst mal die sachlichen Fakten an:

16 Instrumente – Drums & Percussion

Trigger-Pad pro Instrument sowie Mixer mit Lautstärke- und Panoramaregler

109 Sounds

Sampling-Engine mit 8 Bit / 12 Bit und 16 DA-Wandlern mit variabler Sampling Rate

Tuning-Regler für Snare, Toms, Congas und Regler für HiHat-Decay

Wave Designer mit Einstellmöglichkeiten für Attack und Sustain

zuweisbarer Analogfilter (Tiefpass/Hochpass) mit Regler für Cutoff und Resonanz

64-Step Sequenzer mit Poly-Meter, Step-Repeat, Note-Repeat, Real-Time triggering, Track-Mute und Track-Solo

bis zu 8 Songs und 128 Pattern speicherbar

Haptik und Verarbeitung

Die Haptik macht einen recht vertrauensvollen Eindruck. Das Gehäuse ist aus Metall, und die Knöpfe und Fader sitzen solide in ihren Aussparungen. Die Optik mit den Holzseitenteilen erinnert tatsächlich stark an das Original.

Das Display springt hell leuchtend sofort ins Auge. Die Pads lassen sich angenehm spielen. Die Maße entsprechen übrigens ungefähr denen der Behringer RD-8 und Behringer RD-9 Drummachines.

Wozu ich zunächst keinen Hinweis fand, ist die Größe des Speichervolumens. Auch zeigt keine der Displayseiten an, wie viel Restspeicher noch verfügbar ist – oder lasst es mich differenzierter ausdrücken: In Ermangelung einer beigelegten Bedienungsanweisung ist mir die Funktion (wenn es sie denn geben sollte) nicht unter die Augen gekommen.

Die 16 langen und 16 kurzen Fader auf der rechten Gehäuseseite sind Lautstärke und Panorama zugewiesen. Gerade dieser Abschnitt erinnert wohl am stärksten an das Design der LinnDrum. Die Fader gleiten leichtgängig, und die Panorama-Fader besitzen eine Mittenrastung. Bei den Lautstärkefadern hätte ich mir zumindest eine Mittenmarkierung oder eine grafische Unterstützung im Display gewünscht. Bewegt man Panorama- oder Level-Fader, tut sich im Display jedoch rein gar nichts – schade.

Samplespeicher und Auflösung

Beigelegt ist tatsächlich eine gedruckte, gebundene, mehrsprachige Anleitung im Format DIN A4. Jeder Sprache sind tatsächlich aber nur 6 Seiten gewidmet, davon ist die Hälfte Grafiken. Der Haupttext dreht sich dabei um die Erklärung der Buttons. Das eigentliche Manual gibt es (aktuell nur in Englisch) im Web bei Behringer als PDF. Im PDF finde ich dann endlich auch einen Hinweis auf die Speichergröße der Behringer LM Drum:

„Der gesamte für Benutzersamples verfügbare Speicherplatz beträgt 14,17 MB, unabhängig davon, ob sie direkt auf LM DRUM erstellt oder von SynthTribe heruntergeladen werden. Dies entspricht einer Samplingzeit von 310 Sekunden (5,16 Minuten).“

Und weiter:

„Jede WAV-Datei mit einer Größe von weniger als 1 MB kann in SynthTribe geladen und auf den LM DRUM heruntergeladen werden. SynthTribe konvertiert Stereo-Samples in Mono und passt die Sample-Rate auf 24 kHz an. Das native Format des LM DRUM ist 12 Bit, 24 kHz Mono.“

Danach bin ich hochgradig irritiert. 14,17 MB für Mono-Sampling mit maximal 24 kHz bei 12 Bit? Bei aller Liebe zu Vintage-Gear, das wirft mich aus der Bahn. Da lobe ich mir den ISLA S2400, einen Klon des Drum-Samplers E-MU SP-1200, der neben dem Originalformat der Legende selbstverständlich auch moderne Auflösungen plus Stereo bietet, sowie einen ROM-Speicher mit 64 MB, SD-Karten-Einschub und Flash-Speicher mit 128 MB. Und das fand ich damals schon ein wenig knauserig. Aber 14,17 MB? Wie denkt ihr darüber?

Noch kurz ein Wort zu den Anschlüssen

Auch hier hat sich Behringer an ein selbst auferlegtes Dogma gehalten, dem Original so nahe wie möglich zu kommen. Neben einem Stereoausgang (ausgelegt als große Klinkenbuchsen) gibt es 16 Einzelausgänge, allerdings in Mini-Klinken-Ausführung. Das mag ein Standard bei Euroracks sein, in der normalen Studiowelt sind sie es jedoch nicht. Unterm Strich freut man sich aber über diese Menge an Einzelausgängen – auch wenn man jede Menge Adapterkabel dafür bereithalten muss.

Weitere Anschlüsse sind:

inkl. externem Netzteil (12 V DC)

Line-Eingang zur Aufnahme eigener Samples: 6,3 mm Klinke

stereo Line-Ausgang: 2x 6,3 mm Klinke

stereo Kopfhörerausgang: 6.3 mm Klinke

16 Einzelausgänge für Instrumente: 3,5 mm Klinke

3 zuweisbare Trigger-Ausgänge: 3,5 mm Klinke

Sync-Eingang/-Ausgang: 3,5 mm Klinke

MIDI In/Out/Thru: 5-Pol DIN

USB-B Port

Zumindest gibt es die Midi-Anschlüsse im Originalformat – danke.

Bedienung der Behringer LM Drum

Das Display erinnert von den Maßen und der grafischen Darstellung an die aktuellen Elektron-Geräte – ein riesiger Fortschritt gegenüber der originalen LinnDrum, die noch gänzlich ohne Display auskommen musste. Irritierend ist jedoch – und das ist der große Unterschied zur Elektron-Bedienung –, dass die grafischen Potis (im Bereich Pads sind es z. B. vier, unter Pattern sogar fünf) nur mit einem haptischen Poti korrespondieren. Man navigiert sich also mit den Cursortasten durch das Display und verändert dann den entsprechenden Wert. Und das, obwohl sich auf der Bedienoberfläche des Behringer LM Drum 15 Drehregler befinden. Auch hier steht sich Behringer meines Erachtens selbst im Weg. Das hätte man deutlich effizienter und durchdachter lösen können.

Sehr gewöhnungsbedürftig ist zudem, dass die oberen 8 Pads eine Doppelbelegung für Samples besitzen, die sich über Pad 8 in der unteren Reihe umschalten lässt. Über dieselben 16 Pads können auch die Pad-Banken umgeschaltet werden (Button BANK links vom Display). Um in einer gewählten Bank einem Pad ein neues Sample zuzuweisen, muss man lediglich den Poti rechts vom Display drehen – fertig. Ein automatisches Vorhören gibt es nicht, und auch keinen Speichervorgang. Das neu gewählte Sample ist sofort aktiv und wird dem gewählten Pad zugewiesen.

Auch dieses Beispiel zeigt, dass Behringer hier abseits der User-Experience Wege beschreitet, die in der Praxis zumindest als ungewöhnlich beschrieben werden müssen. Hier kann ich insgesamt nur auf eine Nachbesserung der Software hoffen – und ich denke, die wird kommen, oder besser gesagt, sie muss kommen.

Behringer LM-Drum: Filter & Wave-Designer

Hier frohlockt das Testerherz: Die Behringer LM-Drum verfügt über ein analoges Filter, dass sich als Hochpass- oder Lowpass-Filter einsetzen lässt – allerdings nur in einem Bus. Man kann beliebig Sounds der gewählten Bank dem Wave Designer und dem analogen Filter zuweisen und dann gemeinsam bearbeiten. Die Änderung beider Funktionen betrifft jedoch alle Klänge, die zuvor selektiert wurden. Es ist also nicht möglich, z. B. der Toms ein kürzeres Sustain und mehr Attack zu verleihen und gleichzeitig nur die Snare mit dem Filter zu verfremden. Auch können zwei unterschiedliche Drums nicht mit verschiedenen Cutoff- und Resonanz-Werten belegt werden. Und wer denkt, dass sich zumindest diese Einstellungen mit der gewählten Soundbank abspeichern lassen, irrt – auch das geht nicht. Die beiden Funktionen wurden als reines Live-Feature konzipiert und sind schon ein mächtiges Pfund gegenüber dem Original.

Klanglich sind sowohl der Filter als auch der Wave Designer absolut überzeugend, obwohl ich mir deutlich kürzere Sustain-Zeiten beim Wave Designer gewünscht hätte. Leider erzteugt das Filter bei seiner Aktivierung eine deutliche Rauschfahne.

Einen unschönen Bug gibt es an dieser Stelle aber auch zu vermelden: Jede Aktivierung oder Deaktivierung des Filters löst ein hörbares Klacken aus. Das ist gerade live definitiv ein No-Go. Ich hoffe, das lässt sich durch ein Software-Update beheben.

Zwischenfazit & Sound

Den Funktionen Sampling, Sequencing und USB-Anbindung sowie allen hier nur spärlich erwähnten Features wie Tuning etc., widmen wir in einem zweiten Teil einen eigenen Test. Dann wird es auch zahlreiche Audiobeispiele geben, während wir uns hier auf die bislang veröffentlichten Videos beziehen. Der Test würde sonst zu sehr ausufern und auch deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Insofern seht bitte diesen ersten Teil als schnellen Eindruck, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen.

Kommen wir zum Wichtigsten: dem Sound! Die Behringer LM-Drum klingt extrem wuchtig, rough und durchsetzungsfähig und kann in dieser Kategorie voll und ganz überzeugen. Ich habe jahrelang mit einer original LinnDrum gearbeitet und komme klanglich mit der Behringer LM-Drum voll auf meine Kosten. Auch der Distortion-Effekt tut, was er soll, und verwandelt Bassdrums in brutale Distortion-Kicks. In dem anhgehängten Video kann man sich selbst ein Bild machen vom klanglichen Unterschied der beiden Units. Unterschiede gibt es – aber für mich persönich, sind die absolut verschmerzbar.

Mit der Bedienung und dem Miniatur-Sample-Speicher bin ich nicht wirklich glücklich. Klar, bei der LinnDrum musste man noch Eproms umstecken für neue Klänge, da sind 14,17MB schon ein enormer Fortschritt, aber das ist mir 2025 zu kurz gedacht – sorry.

Und wenn wir schon bei Eproms sind: Während all der Jahre der Entwicklung hat uns Behringer auf den Social-Media-Kanälen immer wieder das von ihnen ersteigerte LinnDrum-Original vor die virtuelle Nase gehalten – das Tour-Exemplar von Tears for Fears. Auf den Bildern waren auch jede Menge Eproms zu sehen, die Tears for Fears verwendet haben.

Insider wissen nämlich, dass z. B. die Sounds auf Shout keine Original-LinnDrum-Sounds waren, sondern Third-Party-Samples von ‚digi-drums‘. Prägend für Shout war hier vor allem die durchgehende Triangel-Spur. Und nun frage ich mich natürlich: Was ist aus den Eprom-Sounds geworden, die Behringer mit ersteigert hat? Im Speicher der LM Drum habe ich sie leider nicht gefunden.

