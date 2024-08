Test: Behringer Model 15, Analogsynthesizer

Semimodularer Synthesizer nach Vorbild Moog Grandmother

Das Behringer Model 15 ist ein monophoner, analoger und semimodularer Synthesizer, der von der fehlenden Tastatur abgesehen das Konzept vom Moog Grandmother kopiert, einem Synthesizer, der 2018 vorgestellt wurde und weiterhin in Produktion ist. Bernd Kistenmachers Testbericht des Grandmother kann ich nur empfehlen. Die Bezeichnung „Model 15“ verweist auf eine Konfiguration des Moog Modularsystems. Weshalb man sich für diesen Namen entschied und sich nicht etwas besonders Lustiges ausdachte wie „Granny“, „Nonna“ oder „Old Lady“, wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Andererseits ist der Verweis auf das Moog Modularsystem nicht falsch, da der Grandmother zumindest teilweise auf dessen Schaltungen basiert.

Egal, wie man dazu steht, ist es doch beachtlich, wie viele Synthesizer von Behringer mittlerweile auf den Markt gebracht wurden. Ich versuche jedenfalls, mich von allen Pro- und Contra-Argumenten zu Behringer freizumachen und mich unvoreingenommen unserem heutigen Testobjekt zu widmen.

Ein Blick auf den Model 15 Synthesizer

Auf den ersten Blick auffallend ist die bunte Farbgebung des Model 15, die auch bei den 48 Patch-Buchsen auf dem Steckfeld die Orientierung erleichtern: gelb für die Oszillatoren, rot für das Filter und blau für den Arpeggiator bzw. Sequencer, während Modulatoren, Abschwächer und Mischer weiß sind.

Auf der Rückseite befinden sich der Anschluss des externen 12 V Netzteils, eine MIDI Out/Thru-Buchse, USB, Audioausgang und die Kopfhörerbuchse samt eigenem Lautstärkeregler.

Wie bei Behringer üblich, lässt sich der Model 15 Synthesizer mit wenigen Handgriffen aus dem Gehäuse schrauben, um es in ein bestehendes Eurorack einzubauen. Ein entsprechendes Flachbandkabel gehört zum Lieferumfang, ebenso wie der „Quick Start Guide“, der in etwas gar kryptischer Weise die Funktion aller Regler beschreibt, jedoch keinerlei weiteren Informationen oder Tipps zum Sounddesign mitgibt.

Die Klangerzeugung des Behringer Model 15

Der Behringer Model 15 ist ein monophoner Synthesizer, wobei die Oszillatoren über CV einzeln angesteuert werden können, wodurch zumindest in der Theorie eine dreifache Paraphonie möglich wäre. Interessant ist auch die MIDI-Poly-Chain-Funktion, die die Verknüpfung von bis zu 16 Einheiten des Model 15 zu einem polyphonen Instrument ermöglicht.

Das klangliche Grundmaterial stammt von zwei analogen Oszillatoren mit vierstufigen Fußlagenschaltern und den Schwingungsformen Dreieck, Sägezahn, Rechteck und Puls.

Zusätzlich lässt sich ein Suboszillator aktivieren mit vorgebener Lautstärke. VCO 2 kann in einem Bereich von plus/minus einer Quinte verstimmt und zu VCO 1 synchronisiert werden. Im anschließenden Mischer steht zusätzlich weißes Rauschen zur Verfügung, ehe die Signale das Filter passieren.

Das Filter

Dieses ist, wie es sich für einen amtlichen Moog-Klon gehört, ein vierpoliges Tiefpassfilter mit einer Resonanz, die bis zur Selbstoszillation reicht. Das Keyboard-Tracking ist dreistufig (O, 50 und 100 %), der Hüllkurvengenerator kann positiv oder negativ wirken.

Weiter gelangt das Signal in den VCA, der drei Betriebsarten kennt: Entweder steht er dauernd offen für Drone Sounds, folgt vollständig dem Hüllkurvenverlauf oder nur deren Release-Zeit. Auch diese Funktion übernahm man von Moog, wie ich finde eine der besten Möglichkeiten, mit den Einschränkungen umzugehen, wenn nur ein Hüllkurvengenerator verbaut ist. Dieser ist mit den Parametern ADSR ausgeführt und mit dem VCF und VCA vorverdrahtet, wobei er über das Steckfeld jeden beliebigen Parameter steuern kann.

Als weitere Modulationsquelle ist ein spannungssteuerbarer LFO integriert, dessen Frequenz auch weit in den Audiobereich reicht und somit auch als dritter Oszillator genutzt werden kann. Problematisch ist dabei aber die Stimmung, die mit dem eher kleinen Poti zur Geduldsprobe wird. Das ist beim Grandmother eigentlich genauso, jedoch bietet dieser einen besonderen Trick: Fine-Tuning mit dem Rate-Poti bei gehaltener Shift-Taste, was beim Model 15 nicht vorgesehen ist. Mit etwas Glück und Fingerspitzengefühl gelingt aber auch am Model 15 ein sauberes Tuning:

Was man hingegen eins-zu-eins übernahm, sind die Schwingungsformen Sinus, Rechteck und Sägezahn mit steigender oder fallender Flanke. Eine fünfte Schwingungsform –getakteter Zufall – liegt am Steckfeld an. Der Modulationsoszillator kann über drei Potis individuell Filtercutoff sowie Frequenz und Pulsbreite beider Oszillatoren modulieren.

Arpeggiator

Ganz links liegt das Arpeggiator/Sequencer-Modul, das bis zu drei Sequenzen à 256 Schritten aufzeichnen und nicht flüchtig speichern kann. Die Eingabe erfolgt über MIDI, Pausen („Rest“) und gebundene Noten („Tie“) werden über drei Druckknöpfe unterhalb des LFOs gesetzt. Ist die Sequenz programmiert, nutzt man dieselben Knöpfe, um Letztere zu starten, ein Tempo zu tappen und die Sequenz bzw. Arpeggio weiterlaufen zu lassen, auch wenn keine Tasten gedrückt werden, ähnlich einem Sustain-Pedal.

Bipolarer Abschwächer und Hochpassfilter

Bleiben noch zwei kleine Module, die nur über das Patchfeld genutzt werden können. Zum einen ist da ein bipolarer Abschwächer, um eine gepatchte Modulation zu regulieren oder für die Lautstärke des Modulationsoszillators, wenn dieser den übrigen Oszillatoren hinzugemischt werden soll. Ohne Input gibt der Abschwächer eine regelbare, konstante Spannung aus.

Das andere Hilfsmodul ist ein Hochpassfilter mit einer Flankensteilheit von 6 dB pro Oktave. Da es nicht spannungssteuerbar ist, sollte man nicht zu viel von diesem Filter erwarten. Dennoch sind musikalisch interessante Dinge möglich, zum Beispiel, um den Rauschgenerator etwas auszudünnen oder Bass-Sounds ein- und auszublenden.

Effekteinheit mit digitalem Hall

Der integrierte Hall ist im Gegensatz zum Vorbild kein echter Spiralhall, sondern eine digitale Nachahmung. Der einzige Parameter ist ein Dry/Wet-Regler, der im Gegensatz zum Grandmother auch bei Vollanschlag das Originalsignal nicht abschwächt, abschwächt, während dieser Regler beim Moog wie ein Crossfader fungiert, der vom Original- zum Hallsignal überblendet und auf Maximalstellung Ersteres stummschaltet. Im direkten Vergleich klingt die Hallspirale des Grandmother vielleicht etwas voller und mehr nach „Vintage“, wobei auch das Model 15 den typischen metallischen Charakter zeigt.

Der Analogsynthesizer Model 15 in der Praxis

Als Besitzer eines Moog Grandmother fand ich mich am Model 15 sofort zurecht, was ehrlicherweise auch ohne Vorkenntnisse nicht anders wäre, dank des verständlichen und übersichtlichen Designs. Weniger glücklich bin ich mit den Potis, die mit 10 mm Durchmesser ein gutes Drittel kleiner sind als an dem Grandmother (15 mm). Die Bedienung fällt dadurch schwerer, zum Beispiel als ich versuchte, den VCO2 auf eine Terz zu stimmen. Auch der Hüllkurvenverlauf lässt sich weniger präzise einstellen. Gewiss ist das alles eine Frage der Gewöhnung und ich bin mir sicher, dass sich nicht alle daran stören werden, aber wer einmal an den großen Potis eines Minimoog saß (die noch ein gutes Stück größer sind als beim Grandmother), wird diese Unterschiede kennen und schätzen. Auf der anderen Seite ist das Model 15 viel kompakter und findet auch in einem kleinen Rucksack Platz.

Klanglich ist mit dem Model 15 sehr viel möglich, von knackigen, für Moog typischen Bässen, über sanfte und schneidende Leads bis zu abgefahrenen FX-Sounds. Die Oszillatoren verfügen über einen überzeugenden analogen Klang, mit einem eher scharfen Hard-Sync Sound. Sehr praktisch ist, dass das Frequenz-Poti von VCO 2 diesen bei Vollanschlag um genau eine Quinte verstimmt, wodurch Quinten-Sounds auch spontan möglich sind. Über die Patch-Buchsen ist eine lineare Frequenzmodulation von VCO 2 möglich, die nur in einem kleinen Bereich von vier bis fünf Halbtönen konsistent klingt und sich nicht oktavrein spielen lässt. Bei aktivierter Sync-Funktion bleibt das Tracking auch über sieben Oktaven sauber.

Etwas zu sauber verhält sich der Mischer, der auch bei voll aufgedrehten Pegeln kaum Sättigung oder Verzerrungen erzeugt. Es klingt nicht schlecht, aber stets etwas braver als beim Grandmother. Das Filter zeigt einen gewissen Moog-Charakter, schmatzt ordentlich und erzeugt auch Druck. Die Unterschiede zum Original sind klein:

Die Resonanz reicht bis zur Selbstoszillation, kann aber aufgrund des nicht präzisen Trackings nur bedingt tonal gespielt werden, während dies beim Grandmother problemlos möglich ist.

Bei hohen Resonanzwerten dünnt das Filter merklich aus. Ein Verhalten, das man auch vom Grandmother und anderen Moog Synthesizern kennt. Die typischen Blubber-Effekte durch Sample&Hold-Modulation klingen beim Model 15 etwas anders als auf dem Grandmother:

Behringer Model 15 vs Moog Grandmother

Je länger ich das Behringer Model 15 spiele, desto leichter fällt es mir, typische Moog-Sounds nachzuahmen. Der Klangcharakter des Grandmother wurde getroffen, auch wenn kleine Unterschiede bestehen bleiben.

Der Preisunterschied ist beträchtlich – ein Moog Grandmother kostet viermal mehr – doch wenn ich mich entscheiden müsste, wäre dies nicht das wichtigste Argument, sondern nur eines unter vielen.

Etwas frustrierend empfand ich, dass man auch sämtliche Schwächen des Moogs übernommen hat, wie die etwas gewöhnungsbedürftige Programmierung der Sequenzen mit dem Risiko, dass man bei falscher Stellung des obersten Schalters aus Versehen die gewählte Sequenz löscht. Außerdem wirkt die Beschränkung auf drei speicherbare Sequenzen etwas archaisch. Ein anderes Problem betrifft den bipolaren Abschwächer, genauer gesagt dessen Nullstellung in der Mitte. Möchte man eine Modulation über den Abschwächer ein- und wieder ausblenden, ist es eher schwierig, die enge Nullstellung zu treffen. Eine leichte Modulation wird meistens bestehen bleiben. Aber dies ist beim Grandmother auch nicht anders gelöst.