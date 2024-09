Test: Behringer MS-5, Synthesizer nach Roland SH-5

Die lang ersehnte Wiedergeburt des Roland SH-5

Der monophone Behringer MS-5 Analogsynthesizer ist ein Nachbau des legendären Roland SH-5 Synthesizers von 1976. deadmau5, Paul Epworth, Mathew Jonson, Throbbing Gristle, Eat Static, Freddy Fresh, die Liste berühmter Nutzer des Roland SH-5 klingt zugegebenermaßen eher etwas spezieller – wir haben es mit einem typischen „Insider-Gerät“ zu tun. Und doch gilt der SH-5, der im Jahr 1976 das Licht der Welt erblickte, heute als einer der begehrenswertesten Monophonen der Firma Roland. Seine Ausstattung wird nur vom SH-7 oder den großen Modularsystemen Roland System-100M und System 700 getoppt. Dass sich Behringer nun – mit Unterstützung von Rob Keeble (AMSynths) – dieses Boliden angenommen hat, erwartet die gesamte Synthesizergemeinde mit Hochspannung!

Klangbeispiel „Behringer MS-5 Mix“: Sämtliche Sounds inkl. Drums, Fläche, Bässe, Ringmod-Bell entstammen dem Behringer MS-5, eingespielt nacheinander via MIDI, Hall: UAD EMT 250 und Valhalla Vintage Verb, einzig ganz am Ende kommen Samples einer Roland TR-909 dazu).

Ein erster Blick auf den Behringer MS-5

Der Behringer MS-5 kommt in einem schlanken Karton mit dem Nötigsten. Ein vollständige Bedienunsanleitung ist bislang nicht veröffentlicht worden, nur ein mehrsprachiger und wenig hilfreicher Quickstart-Guide liegt dem mit 10 kg ungewohnt schweren 37-Tasten-Instrument bei.

Die Stromversorgung erfolgt über ein kleines 12 V/1 A DC-Steckernetzteil, wie wir es von anderen Behringer-Geräten kennen (auf meinem Exemplar ist „TC Helicon“ aufgedruckt – Grüße vom Music Tribe). Die Verarbeitung scheint tadellos zu sein, das Gehäuse wirkt wirklich massiv und ist ansprechend hochqualitativ bedruckt. Die Potiachsen wackeln ein wenig, die silbernen Kippschalter hinterlassen hingegen einen robusten Eindruck. Anders als beim Behringer Kobol Expander lassen sich die Potikappen nicht einfach abziehen.

Nach dem Auspacken kann man sofort loslegen, zumindest sofern man das Bedienkonzept zügig verstanden hat. Das Gerät hat wie sein historisches Vorbild nämlich keinerlei Speicherplätze und jeder Sound händisch erschlossen werden. Gute Tipps und erste Patch-Beispiele finden sich in der originalen Roland SH-5 Anleitung. Einen Link dazu findet ihr unten im Linkkasten.

Die Anschlüsse des Behringer MS-5

Einzige Abweichungen zum Original wurden in Form eines integrierten MIDI-Interfaces gemacht (USB und dankenswerterweise 5-pol-DIN mit In/Out/Thru) sowie eines versteckten „Autotune“-Tasters, den man zwei Sekunden halten muss, um eine automatische Kalibrierung zu starten. Diese dauert unterschiedlich lange, die Power-LED flackert bunt in dieser Zeit. Eine weitere Abweichung liegt darin, dass das Gerät zu Eurorack-Synthesizern kompatibler gemacht wurde, indem die Trigger-/Gate-Schwelle auf branchenüblich moderne 5 V gesenkt wurde.

Zu beachten sei jedoch, dass die vier Anschlussbuchsen „Expression Controllers“ (VCF, VCO, In, Out) keine CV-Eingänge darstellen. Hier schließt man bitte ausschließlich Pedale an, um etwaige Beschädigungen am Gerät zu vermeiden! Der Synthesizer verfügt auch über CV/Gate-Ein- und Ausgänge (danke, Behringer!). Was man bitte nicht erwarten sollte, ist eine Fernbedienbarkeit der Reglerpositionen auf der Oberfläche via USB oder MIDI. Hier muss man einfach mal die Kirche im Dorf lassen – Geräte die dies bieten, kosten meist ein Vielfaches.

Das Layout der Oberfläche ist sehr nah am Original. Selbst die originellen, aber enorm hilfreichen „signal-present“-LEDs wurden vom Behringer MS-5 übernommen.

Die Funktionsblöcken nun im Detail

Zwei LFOs

Der LFO1 des Behringer MS-5 liefert uns ausschließlich Sägezahnschwingungen, dafür in einer via Schalter wählbaren auf- oder absteigenden Variante. Die Maximalgeschwindigkeit von LFO 1 und LFO 2 ist beim Behringer MS-5 identisch, auch wenn manche YouTube-Clips von Vorserienmodellen dies anders darstellen. Die Mittelstellung des Rate-Faders führt bei LFO2 jedoch zu einer ca. 3-mal schnelleren Modulation als bei LFO1. Das Service Manual des Roland SH5 gibt die Geschwindigkeitsbereiche für LFO 1 und LFO 2 identisch an (0,1 – 20 Hz).

LFO 2 produziert Dreieck-, Sinus- und Rechteckschwingungen. Letztere auch invertiert, dies jedoch ausschließlich an jedem zweiten Modulationsziel! Außerdem verfügt LFO 2 über eine Einschwingverzögerung, jedoch nur bei Sinus-Modulationen.

Beide LFOs starten bei jedem Tastenanschlag neu, was zunächst etwas ungewohnt erscheint, aber die Sounddesign-Möglichkeiten durchaus erweitern kann. Klänge, die sich allmählich durch langsame LFO-Modulationen verändern, während man spielt – Fehlanzeige! Dafür lassen sich die LFOs teilweise wie eine dritte und vierte geloopte Hüllkurve nutzen. LFO 2 kann auch zum triggern der Hüllkurvengeneratoren genutzt werden (für beide individuell einstellbar, siehe weiter unten) – wodurch durch die AR-Hüllkurve zusätzliche LFO-Schwingungsformen erschaffen werden können. Nutzt man beispielsweise den AR-Hüllkurvengenerator zur Modulation des VCF über den „Sens“-Regler, lassen sich dann durch langsamere Attack-Zeiten auch aufsteigende Sägezahn-Modulationen erzeugen. Ein zusätzlicher Knick lässt sich erzeugen, indem man auch noch die Rechteckschwingungvon LFO 2 in der oberen VCF-Modulationszuweisung einblendet. Im Klangbeispiel findet sich ein Lead-Sound, der genau davon Gebrauch macht (unterstützt von 4 weiteren, nacheinander eingespielten Spuren aus dem Behringer MS-5 für die Fläche, Hall: UAD EMT 250 und Valhalla Vintage Verb):

Sample/Hold

Wer bei S/H nur an R2D2-Computergeblubber und die typischen S/H-VCF-Effekte denkt, übersieht hier womöglich große Potenziale: Zum einen verfügt die S/H-Einheit des Behringer MS-5 über eine eigenständige Clock (es wird also nicht einfach einer der LFOs als Taktgeber mitgenutzt, wie bei vielen anderen Synthesizern). Zum anderen verfügt dieser S/H über einen eigenen Lag-Processor, mit dessen Hilfe auch wunderbar weiche Zufallsspannungen generiert werden können, um Klängen mehr Leben einzuhauchen. Als Sampling-Quelle gibt es die Wahl unter Zufallsspannung aus dem Noisegenerator und dem LFO 1 oder 2. Somit sind auch einfache tonale Arpeggios möglich (wenngleich es freilich keinen Quantizer gibt, um die erhaltenen Tonhöhen auf musikalisch sinnvolle Intervalle zu zwingen). Als Modulationsquelle steht der S/H Ausgang für die Tonhöhe von VCO 1 und zur Filtermodulation zur Verfügung. Überdies kann seine Clock zum Triggern der Hüllkurvengeneratoren genutzt werden. Très chic!

Noise

Rauschen steht im Behringer MS-5 in den üblichen beiden Geschmacksrichtungen weiß und pink zur Verfügung. Dabei fällt auf, dass beide Varietäten unter Umgehung der Filter stets eher mittenbetont klingen. Ein sanfter Peak bei 1,3 kHz wird beim pinken Rauschen von flach abfallenden Flanken zu beiden Seiten markiert (-1 dB bei 300Hz, -2 dB bei 100Hz, -1 dB bei 5 kHz). Die weiße Variante ist ca. 4 dB leiser und verfügt über eine ähnliche Energieverteilung im Höhenbereich, der Bassbereich fällt hier aber seltsamerweise linear unterhalb des Mittenpeaks auf -3 dB bei 115 Hz ab. Dies entspricht zwar überhaupt nicht der gängigen Erwartung einer gleichmäßigen Energieverteilung, klingt aber in der Sounddesignpraxis erstaunlich gut. Eventuell verhält sich die historische Vorlage hier ja ähnlich. Mein Roland SH-3A rauscht jedenfalls im „White“-Modus dem Behringer MS-5 im „Pink“-Modus zum Verwechseln ähnlich. In den jeweils anderen Modi unterscheiden sie sich jedoch stark.

Noise steht beim Behringer MS-5 im Mixer als regelbare Signalquelle stets eigenständig zur Verfügung, ein Schalter lässt dort die Auswahl zu, ob man es vor dem VCF, vor beiden Filtern, ausschließlich vor dem Bandpass-Filter oder ungefiltert direkt in den VCA einspeisen möchte. Außerdem steht es als Modulationsquelle für den Ringmodulator zur Verfügung. Wer sich jetzt fragt, was der klangliche Unterschied zwischen Ringmodulation und dem simplen Beimischen von Rauschen ist, der versuche mal die Oktavlage von Oszillator 1 ganz hoch einzustellen und die Frequenz mit dem S&H zu modulieren – instant HiHats!

Zwei Oszillatoren

Die Oszillatoren des Roland SH-5 waren Sägezahn-Generatoren mit nachfolgenden Waveshapern. Für einen schnellen Klangvergleich mit anderen bekannten Oszillatordesigns habe ich die gleiche Phrase zunächst einmal mit dem VCO 1 des Behringer MS-5 und sofort danach mit dem Behringer 921 Oszillator aufgenommen (wird einmal wiederholt).

Beide durchlaufen den Mixer und VCA des Behringer MS-5, jedoch nicht die Filter des MS-5. Die Dreieckschwingung klingt bei gleichem RMS-Pegel im MS-5 etwas heller als im 921, der Sägezahn schiebt im MS-5 ein wenig mehr. Die Rechteckschwingungen sind kaum zu unterscheiden, enge Pulsschwingungen wirken im MS-5 minimal heller. Außerdem fällt auf, dass die engst mögliche Pulsbreite beim MS-5 noch deutlich schmaler einstellbar ist – gemäß diesem YouTube-Clip auch im Verhältnis zum originalen SH-5:

Die Feinstimmung der Oszillatoren gelingt mit dem größeren Knopf des MS-5 übrigens deutlich besser als am Behringer 921. Ein kleiner Tipp am Rande: Wer die 100,- Euro mehr in die Hand nimmt, erhält mit der Kombination aus MS-5 und einem 921 im Eurorack, einen 3-Oszillator-Monosynthesizer vom Feinsten – bedauerlich nur, dass der CV-Ausgang des MS-5 die Bewegung des Pitchbenders anscheinend nicht überträgt.

Die möglichen Tonhöhenmodulationen sind bei beiden Oszillatoren identisch. PWM ist ausschließlich bei VCO1 über den LFO möglich, bei VCO2 nur über den ADSR-Hüllkurvengenerator. Dafür verfügt VCO 1 über zwei verschiedene Sync-Out-Optionen, genannt „weak“ und „strong“, VCO 2 ist dabei der modulierte Oszillator. Ebendieser VCO 2 lässt sich wie auch beim Prophet-5 von der Tastatur entkoppeln.

Typische „Strong-Sync“-Leads und -Bässe erhält man, indem VCO 1 tief spielt und VCO 2 einige Oktaven höher. VCO 2 wird jetzt typischerweise durch den ADSR-Hüllkurvengenerator moduliert und fertig ist die Synthex Laserharp.

Spannende Experimente erlaubt der „Weak-Sync“, sobald VCO 1 deutlich höher spielt als VCO 2: Moduliert man nun die Tonhöhe von VCO 2 durch den Sägezahn von LFO 1, wird einem Arpeggiator ähnlich die Untertonreihe durchfahren. Durch das Retriggering des LFOs verhält dieser sich nun wie eine weitere Hüllkurve.

Ringmodulator

Der Ringmodulator kommt bei Roland relativ selten vor. System 100, 100M, 700 und der SH-7 hatten auch einen, alle anderen frühen Roland Synthesizer, soweit mir bekannt, nicht. Der SH-5 Ringmodulator beruhte auf einem LM1496 Balanced Mod-Demod Chip, im System 100M Modul M-150 finden wir die gleiche Schaltung. Für metallische und glockige Sounds ist diese Baugruppe, die Summen- und Differenzfrequenzen zweier Inputs erzeugt, ideal. Als Quelle für den ersten Eingang stehen beim Behringer MS-5 VCO 1 oder der External Input zur Vefügung, als Quelle für den zweiten Eingang VCO 2, Noise, LFO 1 oder LFO 2. Mit Hilfe letzterer lassen sich tolle AM-Effekte generieren. Bei geschickter Wahl der Frequenzen von VCO 1 (z. B. auf die tiefe Quinte gestimmt) und VCO 2 (z. B. auf die Terz eine Oktave höher) lassen sich durch den Ringmodulator auch dreistimmige Akkorde konstruieren, mithilfe des resonierenden VCFs mit Keytracking sogar vierstimmige. Im Klangbeispiel „MS-5 Ringmod+External In“ hören wir zunächst einen Drumloop, der über den External In eingespeist wurde und beiden Filtern sowie dem Input des Ringmodulators zugeführt wurde. Danach ergänzt als Overdub eine „mehrstimmige“ Bassline aus dem Behringer MS-5 (Ringmodulator-Patch siehe oben).

Mixer mit 5 Eingängen

Der Mixer bietet fünf Fader für NOISE, VCO 1, VCO 2, RING MOD und EXT IN. Die Besonderheit dabei liegt darin, dass die Ziele, wohin das Signal mit dem eingestellten Pegel geschickt wird, darüber mit Hilfe von vierstufigen Schiebeschaltern individuell bestimmt wird. Ein wenig Noise nur in den Bandpass, die VCOs in das Multimodefilter und den Ringmod in beides? Kein Problem. Und jetzt noch den External In ungefiltert direkt in den Eingang des VCAs – easy! Warum das nicht mehrere Synthesizer so handhaben, fragt man sich nach nur wenigen Tagen mit dem Behringer MS-5. Das Konzept ist jedenfalls genial und enorm flexibel. Beim External In gibt es rückseitig noch einen Empfindlichkeitsschalter mit drei Stufen. Den sollte man tunlichst auch sinnvoll einstellen, denn sonst verhält sich die Filterresonanz sehr unberechenbar. Der Mixer kann heiße Pegel abgeben, versteht sich jedoch nicht als ein typischer Distortion-Generator vom Schlage eines Moog CP3, ganz zu schweigen von den modernen Filter-Drive-Funktionen bei Synthesizern wie beispielsweise dem Sequential Trigon 6. Wer Minimoog’sche Selffeedback-Orgien liebt, kommt dennoch auf seine Kosten (auf eigene Gefahr, bitte nicht übertreiben, um das Gerät nicht zu beschädigen!): Der External In ist ab Werk invertierend. Nutzt man nun gemeinerweise ein symmetrisches Klinkenkabel mit verdrehter Polarität, schreit der External Input erwartungsgemäß in herrlichsten Acid Metal Master TB-303 Tönen los.

Filter

Das Multimodefilter des Roland SH-5 hat einen einzigartigen Aufbau: Im Lowpass-Modus arbeitet ein 24 dB Filter, das aus Transistoren in Open-Collector-Schaltung aufgebaut ist (ähnlich dem Roland System 100, nicht zu verwechseln mit dem Modulsystem 100M). Das HPF hingegen ist eigenständig aufgebaut und nur 1-polig auf Basis eines CA3080 OTAs. Der Filter-Cutoff durchfährt beim Behringer MS-5 den gesamten menschlichen Hörbereich von 20 Hz bis 21 kHz, bei aufgedrehter Resonanz liefert uns die Reglermittelstellung eine Betonung bei 500 Hz – fein! Ein Umschalten in den Bandpass-Modus des Multimodefilters bleibt die Resonanzfrequenz stabil. Das HPF resoniert minimal höher als seine beiden Brüder. Alle drei Modi sind zur Selbstoszillation fähig. Bei maximal aufgedrehtem Keyboard-Follow ergibt sich eine zufriedenstellende Oktavreinheit, jedoch verschiebt sich dann auch der Cutoff-Punkt bei Minimalstellung des Cutoff-Faders in den Bereich des 2. Obertons.

Bedauerlicherweise ist das zweite Filter, der statische Bandpass, eben statisch und nicht modulierbar – ein Manko, das schon zu Zeiten des Roland SH-5 vielen Anwendern Bauchschmerzen bereitete. Im Internet findet man Andeutungen, dass dies aufgrund des schaltungstechnischen Designs nicht möglich wäre (und dennoch hat genau dies wohl Serge Tscherepnin bei seinem neusten CV-Resonant-EQ geschafft). Schwamm drüber, das Filter klingt großartig und man muss es eben einfach händisch bedienen, während man spielt. Zumindest ein Pedal wie beim RMI Harmonic oder Nonlinear Labs C15 wäre hier sicher auch hilfreich. Die tiefstmögliche Scheitelfrequenz lag bei meinem Testgerät bei 82 Hz, was ich persönlich für etwas hoch angesetzt halte. In Mittelstellung resonierte mein Filter bei 500 Hz, bei Maximalanschlag bei 11 kHz. Die Resonanzpeaks sind zu den tiefen Frequenzen hin deutlich lauter als in den Höhen, was sich aber beim Durchfahren des Regelbereichs durchaus „gehörrichtig“ anfühlt.

Sinnvoll: Das VCF bietet auf der Rückseite des Instruments einen Expression-Controller-Eingang. Mein Versuch mit einem modernen Roland DP-10 Pedal funktionierte auf Anhieb und erweitert die Spielfreude enorm.

VCA

Im Original auf einem CA3080 OTA basierend, bietet dieser VCA einen klassischen und etwas eigenständigeren Klangcharakter, wie wir ihn vom großen Roland System 700 Modularsystem und übrigens auch von der allerersten Revision der Doepfer A130 VCAs her kennen. Ich persönlich empfinde bei OTA-basierten VCAs immer einen deutlicher ausgeprägten Kontrast zwischen den Tönen – es ist fast, als würde die Bühne abrupter dunkel werden, als bei anderen moderneren Designs. Vermutlich hat dieser tolle Effekt auch mit dem Verlauf von (eigentlich ungewollten) Verzerrungsartefakten und zusätzlichem Rauschen zu tun. Der VCA des vorliegenden Behringer MS-5 schließt auf jeden Fall mit für ein solches Design wirklich guten Audiowerten (-88 dBFS im Vergleich zum eigentlichen Sound).

Der VCA des Behringer MS-5 bekommt seine Steuerspannung von einer der drei Hüllkurvengeneratoren (ADSR, AR oder Preset). Er kann dabei zusätzlich von einem der beiden LFOs moduliert werden. Eine zusätzlich in ihrem Pegel regelbare „Hold“-Funktion ist ganz praktisch beim Sounddesign und außerdem gut für Drones zu gebrauchen. Am Ende des VCA-Blocks liegt ein großer „Out Level“-Regler, der die beiden rückseitigen symmetrischen Ausgänge pegelt.

Eine Besonderheit ist der Panning-Regler. Bei einem Gerät, dessen gesamte Klangerzeugung mono aufgebaut ist, wird man das Panning heute wohl kaum am Gerät selbst einstellen . Leider ist der Panner eben auch nicht nicht per LFO modulierbar. Aber er ergibt dennoch Sinn: Wenn man beispielsweise nur den linken Ausgang nutzt, kann man am rechten ein Effektpedal anschließen und den Panning-Regler als Realtime- Effektbalance-Regler nutzen. Klangbeispiel „MS-5 Panning Into FX“ (ein Leadsound erklingt zunächst 100 % wet im Eventide H3000D/SE, dann wird mehrfach zum fast trockenen Originalsound des MS-5 und zurück überblendet):

Hüllkurvengeneratoren

Der Behringer MS-5 verfügt wie die historische Vorlage und wie beispielsweise auch ein ARP 2600 über einen ADSR-Hüllkurvengenerator und einen vereinfachten AR-Hüllkurvengenerator. Die ADSR ist beim MS-5 angenehm schnell, lässt sich jedoch bei Weitem nicht so feinfühlig dosieren wie beim Behringer Kobol Expander. So kam es während meiner Tests durchaus häufiger vor, dass ich den Attack-Regler händisch hin und her bewegen musste, um wirklich auf die schnellstmögliche Zeit zu gelangen. Man muss der Gerechtigkeit halber dazu sagen, dass die Hüllkurvengeneratoren im Original nicht von der schnellsten Sorte sind. Snappy Bassdrums wie im System 700 zählen nicht zur Hauptdomäne des SH-5.

Typisch für frühe Roland Synthesizer ist die etwas ungewohnte Eigenschaft, dass nicht alle Modulationsquellen den gleichen Steuerspannungsumfang abgeben – die ADSR-Hüllkurve kann beispielsweise lauter als die AR- und die Preset-Hüllkurve. Jene Preset-Hüllkurve bietet keine Einstellmöglichkeiten und lässt sich im VCA und/oder VCF als Modulationsquelle verwenden. Sie ist wie in der historischen Vorlage eher von der langsamen Sorte und imitiert in etwa das Ein- und Ausschwingverhalten einer Violine.

Der AR-Hüllkurvengenerator ist bei schnellstmöglicher Attack-Zeit langsamer als seine große Schwester. Flexibilität kommt ins Spiel, indem die Triggeroptionen der beiden parametrisierten Hüllkurvengeneratoren unabhängig aus den Quellen Keyboard-Trigger, S/H, LFO2 oder External Input gewählt werden können. Letzterer lässt sich beispielsweise mit einem Drumcomputer oder einer externen Clock eines Arpeggiators ansteuern.

Wer jetzt fürchtet, der MS-5 sei kein guter Weggefährte für punchy Bässe, sei beruhigt: Er ist nicht so flott unterwegs wie ein Minimoog, das ist aber beispielsweise mein SH-3A auch nicht und dennoch nutze ich ihn oft für Bässe. Hier ein kleines unbearbeitetes Klangbeispiel mit dem Versuch, den kultigen Sequencer-Bass aus J.M. Jarres „Equinoxe Pt.6“ nachzustellen.

Kopfhörer

Der frontale Kopfhörerausgang ist enorm laut. Ich hatte den zugehörigen Fader, dessen Signalabgriff bewusst VOR dem VCA Out Level angeordnet wurde, meist im untersten Bereich stehen.

MIDI/USB/Synthtribe App

Die Fernbedienung einiger versteckter Zusatzfunktionen erfolgt ausschließlich über die SYNTHTRIBE App. Hier werden die MIDI-Kanäle für Senden und Empfangen eingestellt, die erwähnte Auswahl von Key-Priority-Modes (Low, High, Last) und die Multitriggeroption der Hüllkurvengeneratoren angewählt. Ferner gibt es eine unabhängige MIDI-Transposition, die Festlegung des Pitchbend-Umfangs via MIDI sowie Velocity-Optionen (dynamic, static für Key On und Key Off getrennt plus die Auswahl einer Velocity-Curve). Letztere leider aber nur für den Versand von MIDI-Daten von der MS-5-internen Tastatur aus, der MS-5 selbst kann mit MIDI-Velocity-Daten nichts anfangen. Aber: Die Behringer Tastatur sendet tatsächlich differenzierte Key-off-Werte! Das fehlt bei vielen Synthesizern anderer Hersteller. Wer je einen Sequential Prophet T8 gespielt hat, weiß, wovon ich hier rede.

Auch Firmware-Updates werden von der App aus gemacht. Es handelt sich übrigens über kein Programm, das dauerhaft auf dem Rechner installiert wird – die Datei ist ein standanlone executable. Einziger Wermutstropfen: Solange die App geöffnet war, konnte mein Cubase den über USB-MIDI angebundenen MS-5 nicht mehr gleichzeitig ansprechen. Hier heißt es also schön nacheinander oder eben das traditionelle DIN-MIDI nutzen!

Spielhilfen und Portamento

Links neben der Tastatur befinden sich der Regler für die variable Portamento-Zeit. Dieser ist leider etwas ungünstig skaliert, da der wichtigste Einstellbereich der kurzen Zeiten extrem klein ausfällt. Ein Schalter erlaubt das Portamento ein- oder auszuschalten, eine dritte Stellung bringt ein extrem langes Portamento-Preset für Spezialeffekte an den Start. Die an sich gut spielbare, aber dem Preis angemessene Full-Size-Tastatur lässt sich über einen dreistufigen Schalter in drei Oktavlagen transponieren. Dem Pitchbender sind zwei Schalter zugeordnet: Mit dem einen wählt man die Range aus (Halbton, Ganzton oder Quint), mit dem anderen das Modulationsziel (VCOs oder VCF). Schmerzlichst vermisse ich hier die vom Juno-106 bekannte und heißgeliebte Option, beide zugleich zu modulieren, was unglaublich spannende Tonhöhenbendings bei gleichzeitiger Filterbewegung ermöglicht. Für Sync-Sounds wäre außerdem eine Option toll, nur VCO1 oder nur VCO2 zu benden.

Mehrfach ertappte ich mich außerdem dabei, den für Roland typischen Bender versehentlich nach oben drücken zu wollen, um ein Vibrato zu erzeugen. Da der MS-5 keinen Aftertouch bietet, stellt sich umso mehr das Problem, wie man Vibrato beim Spiel dosiert. Man müsste schon die Modulationsintensitäten beider VCOs zugleich bedienen (es sei denn, man ist im „Strong-Sync“), was nie präzise klappen kann.

Da diese Mankos jedoch auch auf den Roland SH-5 zutreffen und Behringer hier offensichtlich versucht hat, so nah wie irgend möglich am Original zu bleiben, wären solche Eingriffe schon massiv und ich kann verstehen, dass man sich dagegen entschieden hat.

Anmerkungen zum Testmodell des Behringer MS-5

Eine Auffälligkeit möchte ich nicht verschweigen: Während einer Woche der intensiven täglichen Beschäftigung mit dem Instrument zweifelte ich zwischenzeitlich an meinem Verstand – manchmal schaltete ich an einem Knopf und nichts passierte. Nach einem weiteren Versuch funktionierte alles normal und wie erwartet. Der Fehler war nicht reproduzierbar. Doch am fünften Tag gelang es mir, solch eine Situation mehrfach zu wiederholen: Ich fütterte den Ringmodulator mit VCO1 und 2 und bewegte die beiden Octave-Range-Schalter auf und ab. Und siehe da – plötzlich keine Reaktion. Ein weiterer Tastenanschlag und alles funktionierte wieder wie erwartet. Hier muss irgendwo ein Bug lauern, so unwahrscheinlich es bei einem rein analogen Klangerzeuger auch erscheinen mag. Da die Tastaturabfrage anscheinend über einen digital kontrollierten Anteil verfügt (sonst könnte man nicht zugleich MIDI-Daten empfangen und selbst spielen, man könnte keine Trigger-Priorität wählen und die Autotune-Funktion wäre unmöglich), liegt der Verdacht nahe, dass an dieser Stelle etwas schieflaufen kann. Ein weiterer Bug begegnete mir beim Einspielen von MIDI: Aufgnommene Melodien erklingen seltsamerweise in der Oktavlage des Transpose-Schalters, sobald Portamento auf „Variable“ steht. Steht er auf „Off“, bleibt die Tonhöhe der VCOs unabhängig von der Stellung des Transpose-Schalters. Im Alltag störten diese beiden Bugs kaum, aber aufgefallen ist es mir eben doch.

Ein letztes Manko scheint ein mechanischer Defekt an meinem Testgerät zu sein: Der Pitchbender reagiert über die Hälfte des Regelweges nicht und springt dann relativ abrupt auf die Zieltonhöhe. Als Spezialeffekt für Hip-Hop-Leads fand ich das ehrlich gesagt ganz klasse, aber korrekt ist das so sicher nicht. Vermutlich lässt sich das relativ leicht beheben – nur öffnen lässt sich der Behringer MS-5 sehr schwer, sodass ich es aus Angst vor Beschädigung unterlassen habe.

Positiv fiel auf, dass der Behringer MS-5 sämtliche Trimmpotis auf der Rückseite zugänglich macht. Das hätte ich mir beim Behringer Kobol Expander auch so gewünscht.

Vergleich mit dem Roland SH-3A

Der Roland SH-3A aus dem Jahr 1974 verfügt über einen gänzlich anders aufgebauten Oszillator und über ein anderes Filter. Ferner ist er auf Lowest-Note-Priorität festgelegt, während man beim MS5- (leider nur über die Synthtribe-App via USB) die Priorität ändern kann. Dennoch wage ich mal einen kleinen Klangvergleich, da sich die Anwendungsfelder typischer Roland Leadsounds und Bässe ja schon ein wenig überschneiden. Mein SH-3A klingt natürlich schon auf Oszillatorebene ganz anders, nicht zuletzt verfügt er über jenen eigenartigen Oszillatormixer, der die Mischung von 5 Oktavlagen erlaubt. Dabei spielt aber immer nur ein monophoner Oszillator, die weiteren Oktaven werden über Frequenzteilung erzeugt und sind damit phasenstarr wie bei einer analogen E-Orgel. PWM ist nur in der 8-Fuß-Oktave möglich (hier irreführenderweise als „Chorus“ betitelt). Die einzelnen Oktaven lassen uns individuell die Wahl aus drei verschiedenen Schwingungsformen – alle sind jedoch mehr oder weniger unterschiedlich gefilterte Rechteckschwingungen. Das Keytracking des VCF ist beim SH-3A außerdem fest und nicht abschaltbar, das Filter ist auch nicht umgehbar wie beim SH-5. Dadurch erklingen tief gespielte Töne beim SH-3A immer deutlich durch den Lowpass gefiltert. Der Behringer MS-5 tönt dagegen bei offenem Filter stets heller.

Der SH-3A ist für mich ein idealer Monosynthesizer für weiche, flötenartige Leads mit eingeblendetem Vibrato und Glide. Der MS-5 enttäuscht im folgenden Klangbeispiel keineswegs, wenngleich der SH-3A durch seine originellen Spielhilfen (Autobend-Taster und Glide-Defeat-Taster) und sein spezielles Oszillatordesign einen eigenen beinahe vokalartigen Charme besitzt, der sich nur schwer durch andere Synthesizer ersetzen lässt: Klangbeispiel „MS-5vsSH3A“ (den Anfang macht wie immer der MS-5, gefolgt vom SH-3A; Hall: UAD EMT 250)

Vergleich mit dem Odyssey

Viele Features gleichen sich zwischen Roland SH-5 und ARP Odyssey (1972), vor allem, was den Signalfluss und das Bedienkonzept anbelangt. Beide Synthesizer verfügen über zwei Oszillatoren mit Portamento, Ringmodulator, S/H, Noise, einem ADSR- und einme AR-Hüllkurvengenerator plus einen Mixer, der es erlaubt, unterschiedlich schaltbare Signale über seine Fader zu mischen. Auch bietet der Odyssey zwei Filter, wenngleich das zweite lediglich ein nicht resonanzfähiger statischer Highpass ist (der noch dazu nicht besonders charakterstark klingt). Vom selben LFO verschiedene Scjwingungsformen an verschiedenen Modulationsorten zu nutzen, kommt uns auch bekannt vor. Damit enden aber auch schon die Gemeinsamkeiten. Der SH-5 bietet weitaus mehr Modulationsquellen (2 LFOs, S/H mit eigener Clock, Preset-Hüllkurvngenerator), das einzigartige statische Bandpass-Filter mit Resonanz und klingt insgesamt einfach komplett anders.

Alternativen

Abgesehen von einigen exotischeren Boutique-Eurorack-Versuchen, dem SH-5 nachzueifern, stechen vornehmlich die Module von Rob Keeble von AMSynths ins Auge, die vermutlich sehr nahe am Behringer MS-5 verortet sein dürften, da er selbst ja am Behringer mitgearbeitet hatte. Außerdem das G-Storm Electro SH5-VCF, das für Modular-Nutzer einen klangstarken und flexiblen Einstieg ins Herzstück des SH-5 bietet. „In house“ könnte man wie erwähnt Behringers Adaptionen des ARP Odyssey und des ARP 2600 in die nähere Auswahl nehmen – beide bieten auch einen guten Grundklang und vielseitige Modulationsmöglichkeiten. Nach einer Woche mit dem Behringer MS-5 muss ich aber gestehen, dass ich ihm bei derartigen Überlegungen eindeutig den Vorzug geben würde. Sein Klang und auch seine Verarbeitung sind einfach überraschend gut, gemessen am Preis.