Test: Behringer Phara-o Mini, analoger Synthesizer

Korg-Alternative? So schlägt sich der Behringer Phara-o Mini.

Behringer Phara-o Mini setzt die Reihe an kleinen Desktop-Synthesizern des Herstellers fort. Nach dem Behringer JT-Mini, der einer Stimme des legendären Roland Jupiter-8 nachempfunden sein sollte, ist das Vorbild dieses Mal sogar noch am Markt erhältlich. Wir haben genauer hingeschaut.

ANZEIGE

Kurz & knapp Worum geht es? Der Behringer Phara-o Mini ist ein kompakter, analoger Desktop-Synthesizer, der sich am Korg Volca Keys orientiert. Preis-Leistung: gut

gut Design: modern, aber unübersichtlicher als das Original von Korg.

modern, aber unübersichtlicher als das Original von Korg. Klang: Gut für Bässe und Leads, weniger für Pads (Paraphonie, Filter)

Gut für Bässe und Leads, weniger für Pads (Paraphonie, Filter) Technische Mängel: Rauschen und Störgeräusche bei USB-C-Verbindung.

Rauschen und Störgeräusche bei USB-C-Verbindung. Fazit: günstig, aber nicht konkurrenzlos (vor allem durch Geräte aus eigenem Haus)

Behringer Phara-o Mini

Behringer Mini Desktop Synthesizer

Der Behringer Phara-o Mini ordnet sich in die Reihe der Behringer Desktop Synthesizer ein. Bislang erhältlich sind:

Behringer JT Mini, 3-stimmig paraphoner analoger Desktop-Synthesizer nach Jupiter-8 Vorbild. Hier geht’s zum Test.

Behringer Pro VS Mini, 5-stimmiger Hybrid-Synthesizer mit Wavetable-Synthese nach Prophet VS Vorbild. Hier geht’s zum Test.

Behringer Phara-o Mini, 3-stimmig paraphoner analoger Desktop-Synthesizer nach Korg Volca Keys Vorbild

Lebendes Vorbild

Ihr habt es oben schon gelesen, auch der Behringer Phara-o Mini hat ein legendäres Vorbild, das anders als die beiden anderen „Musen“ jedoch noch nicht verstorben ist – den Korg Volca Keys Desktop-Synthesizer.

Hat sich ein Teil der Synthesizer-Gemeinde schon bei den Vintage-Klonen den Frust von der Seele geschrieben, trifft es nun einen nach wie vor am Markt erhältlichen, sehr bekannten und sehr beliebten Synthesizer von Korg. Muss das sein? Diese Frage wird auch im Fall des Behringer Phara-o Mini unweigerlich aufkommen. Ich habe eine Meinung dazu, werde diese allerdings für mich behalten, denn meine Aufgabe ist es, das Produkt zu prüfen und nicht die Moralvorstellungen seines Herstellers.

Design und Funktionsumfang

Wer den Korg Volca Keys Desktop-Synthesizer kennt, kennt auch den Behringer Phara-o Mini, musste ich bei einem direkten Vergleich feststellen. Bis auf eine Designanpassung mit altägyptischem Flair ist alles da, was man vom Korg Volca Keys her kennt. Die Bedienelemente sind nur komplett anders angeordnet.

Design ist nun einmal eine Frage des persönlichen Geschmacks, Haptik allerdings nicht. Persönlich bevorzuge ich die klarere Anordnung des Korg Volca Keys gegenüber der zwei Ebenen aus fünf „Halbmonden“ mit jeweils drei Miniaturreglern beim Behringer Phara-o Mini. Die Anordnung in vier Spalten mit jeweils drei Reglern für VCO, VCF, LFO und EG ist einfach sinnvoll und gut gewählt.

Die Oberfläche des Korg Volca Keys wirkt aufgeräumter, der Behringer Phara-o Mini Synthesizer hingegen vollgestopft und unübersichtlich. So greife ich schnell einmal daneben. Man wird sich daran gewöhnen.

ANZEIGE

Doch schauen wir uns die Bedienelemente und Funktionen einmal genauer an:

3 VCOs mit fester Sägezahnschwingung

Mode-Schalter für die Spielmodi Polyphonic (paraphon), Unison, Octave, Fifth, Ring Modulation und Polyphonic Ring Modulation

sechs Fußlagen von 1″ bis 32″

VCO-Sektion mit Portamento, Detune, Env Mod (Hüllkurvenmodulation)

VCF-Sektion nach Korg miniKorg 700s Vorbild, Lowpass-Filter mit 12 dB/Oktave Flankensteilheit und Resonanz, Regler für Resonance, Cutoff und Hüllkurvenmodulation

ENV-Sektion für die Hüllkurve, Attack-, Decay/Release- und Sustain-Regler

LFO-Sektion mit den Parametern Rate (0,3 – 90 Hz), VCO Mod und VCF Mod zur Regelung der Stärke der Modulation für den VCO und VCF, Schwingungsformen: Rechteck, Dreieck und Sägezahn

Delay-Effekt mit Reglern für Time, Feedback und Dry/Wet, Tempo-Synchronisation ist möglich

Tempo-Regler

Volume-Regler

16-Step-Sequencer mit Freerun-Möglichkeit und Step-Trigger, 16 Steps, 10 Patterns, speicherbar

Motion-Sequencer zur Aufzeichnung der Reglerbewegungen im Sequencer

Metronom

Function-Button zum Abruf weiterer Funktionen im Zusammenspiel mit der Tastatur

Memory/Write-, Record/Erase- und Play/Active Buttons

Kapazitive Tastatur mit 27 Tasten

USB-C für Stromversorgung und MIDI

MIDI In (DIN 5-polig)

Sync In/Out (Miniklinke)

Kopfhörerausgang (TRS Miniklinke, 5 mW/32 Ohm)

Betriebsschalter

Die grundlegende Bedienung des Behringer Phara-o Mini Desktop-Synthesizers unterscheidet sich nicht von der der beiden anderen Synthesizer der Mini-Reihe, sodass ich dafür auf das Studium des Behringer JT Mini Tests und Behringer Pro VS Mini Tests verweise. Ansonsten bleiben das mehrsprachige Quickstart Manual (als PDF auf der Produktseite des Behringers erhältlich) und diverse YouTube-Videos zum kleinen Synth.

Praxis

Erster Kontakt zu den Minis



Den ersten Kontakt zu einem der Behringer Mini Desktop-Synthesizer hatte ich mit dem Behringer JT Mini. Dieser konnte mich aus verschiedenen Gründen nicht begeistern: Kritisiert habe ich damals den dünnen Klang im paraphonen Modus, den eingeschränkten Nutzen der Tastatur, den je nach Filtereinstellung sehr dünnen Klang (ohne Effekte) und den geringen Preisunterschied zu den besser verarbeiteten und vielfältiger einsetzbaren größeren Desktop-Synthesizern des Herstellers. Wie schlägt sich der Behringer Phara-o Mini im Vergleich?

Wie auch nun den Behringer Phara-o Mini hatte ich den JT Mini privat gekauft, wollte ich mir doch ein eventuelles Schnäppchen nicht entgehen lassen. Eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Synthesizern gab es:

Eine sehr lange mehrmonatige Wartezeit zwischen Ankündigung, Erscheinen in den Shops und der schlussendlichen Auslieferung der ersten Geräte.

Aufgrund meiner Erfahrungen mit dem Behringer JT Mini konnte ich mich schnell zurechtfinden, was die Bedienung des Sequencers und Motion Sequencers über den Function-Taster und die Tastatur angeht.

Beim ersten Anschließen an ein Mischpult sammelt der kleine Phara-o einen ersten Minuspunkt:

Nebengeräusche

Der Behringer Phara-o Mini arbeitet auf seinem Headphone-Ausgang an ein Mischpult (Behringer Flow 8 Digitalmixer) angeschlossen alles andere als geräuschfrei. Bei einer guten Aussteuerung ist ein deutlicher Ausschlag des LED-Meters am Mischpult zu sehen und auch Logic Pro signalisiert mir, dass das Signal nicht sauber ist. Im Mix sind diese allerdings nicht zu hören.

Technischer Defekt?

Deutlich lauter vernehmbar sind allerdings die Nebengeräusche, die verursacht werden, wenn der Behringer Phara-o Mini Desktop Synthesizer ausgeschaltet ist, dabei aber am Mischpult und per USB C mit einem Computer verbunden bleibt. Die Ursache ließ sich leicht zur USB-C-Buchse zurückverfolgen. Zieht man das USB-C-Kabel ab, ist Ruhe. Ich habe diverse USB-Kabel, Hubs und den direkten Anschluss an den Apple M1 Mac Mini ausprobiert. Das Ergebnis bleibt gleich. Ein Test am selben USB-Anschluss und -Kabel mit einem anderen Klangerzeuger zeigte keine Auffälligkeiten. Auch der zuvor getestete Behringer JT Mini zeigte ein solches Problem nicht. Im eingeschalteten Zustand ist das Geräusch auch zu hören, dann aber deutlich leider (vgl. Hörbeispiel).

Abhilfe schafft nur das Verwenden eines USB-Netzadapters oder einer Powerbank und das Kappen der USB-C Verbindung zum Computer, was allerdings dann USB-MIDI ausschließt. Ob es sich hier um einen technischen Defekt handelt? Wenn ihr einen Behringer Phara-o Mini besitzt, schreibt doch bitte in die Kommentare, ob sich dieses Verhalten bei euch auch zeigt.

Genug gemeckert: Wie klingt er denn nun?

Klang

Da ich zwischenzeitlich auch den Korg miniKorg 700Sm unter den Fingern hatte, war ich auf Behringers Umsetzung der Filterschaltung gespannt.

Wie schon beim Behringer JT Mini sind erste Sounds schnell erstellt. Insbesondere für Bässe und Leads gefällt mir der Behringer Phara-o Mini sehr gut. Kurze perkussive Sounds oder flötenähnliche Klänge gelingen ebenfalls spielend. Länger ausklingende Sounds mit einer langen Release-Zeit sind nicht so seine Sache. Auch weiche Pad-Sounds sind nicht die Domäne des Behringer Phara-o Mini. Es klingt entweder nach kratzigem Sägezahn oder dumpf. Aufgrund von Paraphonie anstelle von Polyphonie sind diese aber ohnehin nicht das primäre Einsatzgebiet des kleinen Synthesizers.

Wer mit dem Kauf des Behringer Phara-o Mini Synthesizers liebäugelt, darf brachiale Bässe und kreischende Lead Sounds erwarten, typische Synthesizer Pluck Sounds und auch im 5th Modus auch schöne Powerchord Sounds in Verbindung mit dem integrierten Sequencer. Der Unisono Modus sorgt für einen fetten Sound, dem man der kleinen Kiste so gar nicht zutrauen würde. Der polyphone Ringmodulator ist für eher experimentelle Klänge geeignet, allerdings schwer zu kontrollieren.

Was mir im Vergleich zum Behringer JT Mini nicht so gut gefällt, ist die Skalierung der Regler: Manchmal reicht eine winzige Bewegung, um einem dumpfen Sound eine kreischende Resonanz zu verpassen, eine heftige Modulation oder eine lange Attack-Zeit. Das ist mir insbesondere bei der Arbeit mit dem Motion Sequencer aufgefallen, mit dem sich viele Reglerbewegungen automatisieren lassen. Das gilt insbesondere auch für die Regelbereiche der Hüllkurvenregler.

Die Kombination aus Decay und Release ist im Vergleich zum JT Mini, der über vier Regler für ADSR verfügt, für gezieltes Sound Design hinderlich. An dieser Stelle hätte Behringer gerne vom Vorbild abweichen dürfen.

Motion Sequencer

Wie schon beim Behringer JT Mini ist der Motion Sequencer eines der Highlights des kleinen Synthesizers. Viele Regler senden MIDI-Daten an den Sequencer und auch über USB C, sodass sich der Klang schön lebendig gestalten lässt. Einen Nachteil hat Behringer leider vom JT Mini übernommen: der Resonanz-Regler sendet keine MIDI-Daten und ist auch beim Motion Sequencer außen vor. Schade.

Delay-Effekt

Musste man beim Behringer JT Mini Synthesizer noch ohne Effekte auskommen, hat Behringer dem kleinen Phara-o Synthesizer einen Delay-Effekt spendiert. Dieser lässt sich sogar zum Songtempo synchronisieren.

Klanglich sollte man hier allerdings keinen Highend-Effekt erwarten: Selbst bei sehr höhenreichen Klängen empfinde ich den Klang des Delays als eher dumpf. Es setzt sich im Mix nicht gut durch und manchmal geht es sogar bei einem Mischungsverhältnis von 50/50 für Dry/Wet komplett im Mix unter. Allerdings lassen sich bei hohem Feedback-Anteil schöne Resonanzen erzeugen und sich das Delay wie eine zusätzliche Filterschaltung nutzen. Das gefällt mir gut.

Klangbeispiele

Hier hört ihr einen Sound pro Modus, um euch selbst einen Eindruck davon zu verschaffen:

Ich habe mit dem Behringer Phara-o Mini erneut einen Demo-Song eingespielt. Da Bässe, Lead Sounds und sehr perkussive Klänge mit viel Resonanz sehr gut umzusetzen sind, habe ich mich für den Song auf die Stärken des kleinen Synthesizers beschränkt. Die restlichen Sounds kommen aus Logic Pro, ebenso die Effekte.

Der Behringer Phara-o Mini Desktop-Synthesizer hat seine Sweet Spots. Diese sind schnell gefunden und wer genau diese Sounds sucht, bekommt hier für wenig Geld einen guten analogen Synthesizer. Klangforscher, die möglichst viele unterschiedliche Sounds mit einem Synthesizer erzeugen wollen, sollten sich eher anderweitig umschauen (zum Beispiel bei Behringer selbst und den vielen guten und preisgünstigen größeren Desktop-Synthesizern).

Der Einsatz des kleinen Phara-o wäre für mich eher der eines „set & forget“ Sound-Lieferanten, z. B. für brachiale Synth Bass Sounds.

Alternativen

Natürlich muss man als Alternative das Original nennen, den Korg Volca Keys Desktop-Synthesizer. Identische Features, ähnliche Ausstattung, nur leicht höherer Preis.

Wenn es aus Platzgründen nicht zwingend ein so kleines Format wie bei Korg Volca Keys oder Behringer Phara-o Mini sein muss, empfehlen sich die größeren Behringer Desktop-Synthesizer wie zum Beispiel der fantastische Behringer Pro-800, der neben echter achtstimmiger Polyphonie auch noch Speicherplätze für die Sounds bietet.

Unter den Synthesizern mit Tastaturen sei vor allem der Behringer MS-1 MKII erwähnt. Einen Test findest du hier.