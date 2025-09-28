Mit 12 Stufen zu alter Klasse!

Das Behringer Phaser Pedal ist ein analoger 12-stufiger Phaser, der sich sowohl an Gitarristen als auch an Synthesizer-Enthusiasten richtet. Mit seinen umfangreichen Modulationsmöglichkeiten und CV-Eingängen spricht das Effektgerät experimentierfreudige Musiker an, die nach klassischen Phaser-Sounds suchen.

Analoge 6- und 12-Stage-Phaser-Sounds mit Resonanz, Drive und Stereo-Optionen. Modular integriert: CV-Eingänge und LFO-Out ermöglichen kreative Verbindungen mit Synthesizern.

CV-Eingänge und LFO-Out ermöglichen kreative Verbindungen mit Synthesizern. Groß & sperrig: Solides Metallgehäuse im Vintage-Look, aber unpraktisch für kleine Pedalboards.

Solides Metallgehäuse im Vintage-Look, aber unpraktisch für kleine Pedalboards. Preis-Leistungs-Hit: Günstige Alternative zum Moog MF-103 mit viel Klang fürs Geld.

Ein Fazit vorweg

Der Behringer Phaser liefert authentische Moogerfooger-Sounds zum Bruchteil des Originalpreises. Wer bereit ist, die beachtlichen Abmessungen zu akzeptieren und sich ein entsprechendes Netzteil (400 mA) zu besorgen, erhält einen klanglich überzeugenden Phaser mit außergewöhnlicher Flexibilität. Für Vintage-Liebhaber und Studioarbeiter eine klare Empfehlung, für kompakte Pedalboard-Setups hingegen eher ungeeignet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar, zumal die Verarbeitung deutlich hochwertiger wirkt, als es der Preis vermuten lässt.

Wenn Behringer Moog klont: Vintage-Charme trifft moderne Realität

Obwohl der Phaser seine Hochzeit in den 70er- und 80er-Jahren hatte, gehört er auch heutzutage zur Brot-und-Butter-Fraktion eines jeden Modulationseffekt-Parks. Besonders in einer analogen Ausführung kann man die charakteristischen und dennoch unaufdringlichen Sounds auf zahllosen Welthits vernehmen.

Zweifelsohne punktet der Behringer Phaser neben seinem überzeugenden Klang mit einem Vintage-Charme, der sowohl akustisch als auch optisch präsent ist. Während auf den meisten Gitarren-Pedalboards ein Wettbewerb darum stattfindet, wie klein sich die Klassiker der Pedalszene noch gestalten lassen, setzt Behringer bewusst auf das Gegenteil: einen einzelnen, sehr flexibel klingenden Effekt in einem Gehäuse, das aus einer Zeit zu stammen scheint, in der Abmessungen und Gewicht weit hinter der Klangqualität zurückstanden und bei Kaufentscheidungen eine geringere Rolle spielten als heute.

Der Behringer Phaser ist eine direkte Hommage an den legendären Moog MF-103 12-Stage Phaser – und diese Abstammung ist unübersehbar. Behringer hat sich bei der Gestaltung seines „Boogerfooger“ nicht um Subtilität bemüht. Die Ähnlichkeit zum Original ist frappierend und eindeutig gewollt. Man könnte dies als Mangel an Originalität kritisieren, doch in Wahrheit erfüllt Behringer damit einen lang gehegten Wunsch vieler Musiker: den Zugang zu einem Sound, der zuvor nur einer privilegierten Schicht zugänglich war.

Dimensionen wie aus vergangenen Zeiten

Mit seinen Abmessungen von 85,9 × 147,6 × 196,9 mm und einem Gewicht von 1.047 g macht der Behringer Phaser deutlich, dass hier andere Prioritäten gesetzt wurden als bei heutigen Nano-Pedalen. Das Gerät mag einigen Musikern zu groß erscheinen, doch gerade diese Dimensionen verleihen dem Pedal seinen besonderen Charakter und schaffen Platz für die umfangreiche Ausstattung.

Die Verarbeitung bewegt sich auf dem erwartbaren Behringer-Niveau: funktional, aber nicht luxuriös. Das schwarze Metallgehäuse mit Holzverschnitt an den Seiten wirkt solide, erreicht jedoch nicht die haptische Qualität des Moog-Originals. Die Potentiometer laufen geschmeidig, haben aber die typische Behringer-Charakteristik einer etwas plastikartigen Haptik. Für den Preis ist das vollkommen akzeptabel, wer allerdings höchste Verarbeitungsqualität erwartet, könnte enttäuscht werden.

Technische Ausstattung: Mehr als erwartet

Der Herzschlag des Behringer Phasers ist seine bei Bedarf 12-stufige Phaserschaltung mit Feedback-Kontrolle. Ein Kippschalter ermöglicht die Umschaltung zwischen 6- und 12-stufigem Phasing, was unterschiedliche klangliche Charakteristiken ermöglicht. Die 6-stufige Einstellung liefert subtilere, weichere Effekte, während die volle 12-stufige Konfiguration den intensiven, wirbelnden Charakter entfaltet, für den der MF-103 berühmt wurde.

Die Bedienelemente sind großzügig dimensioniert und logisch angeordnet:

Drive für die Eingangsverstärkung

Master für den Ausgangspegel

Sweep für die Intensität des Phasereffekts

Resonance für die Feedback-Kontrolle

Rate und Amount für die LFO-Modulation

Ein Hi/Lo-Kippschalter erweitert den nutzbaren Frequenzbereich und macht den Phaser für verschiedene Instrumente optimierbar.

Besonders bemerkenswert sind die umfangreichen CV-Anschlüsse auf der Rückseite. Eingänge für die externe Steuerung von Sweep, Resonanz, Rate und Modulationsintensität eröffnen kreative Einsatzmöglichkeiten, die weit über den Standard-Gitarreneffekt hinausgehen. Der spezielle Sweep-Eingang für CV-Signale im Bereich von ±2,5 V und der LFO-Ausgang mit ±2,8 V ermöglichen die Integration in modulare Synthesizer-Setups.

Die Krux mit der Stromversorgung

Hier offenbart sich eine der weniger erfreulichen Eigenarten des Behringer Phasers: Das zusätzlich zu erwerbende 9 V Netzteil muss mindestens 400 mA liefern können. Das schließt viele Standard-Gitarrennetzteile aus und macht die Integration in bestehende Pedalboard-Setups komplizierter. Wer bereits ein leistungsstarkes Multi-Ausgangsnetzteil besitzt, wird keine Probleme haben. Für alle anderen bedeutet dies eine zusätzliche Investition.

Diese Designentscheidung mag praktische Gründe haben – die 12 Phaserstufen benötigen nun einmal eine entsprechende Stromstärke. Dennoch zeigt sich hier klar: Der Behringer Phaser ist nicht für die schnelle Integration in kompakte Setups konzipiert.

Klangcharakter: Authentisch bis in die Details

Der Behringer Phaser wird oft als „control freak’s dream“ beschrieben – und das trifft den Kern. Die klanglichen Möglichkeiten sind beeindruckend vielfältig. Im 6-stufigen Modus liefert der Phaser warme, organische Schwingungen, die an klassische Phase-90-Sounds erinnern, jedoch mit deutlich mehr Kontrolle über Charakter und Intensität.

Schaltet man auf 12 Stufen um, öffnet sich eine völlig andere Klangwelt: Die Effekte wirken dramatischer, räumlicher und reichen bis hin zu synthetischen, fast außerirdischen Modulationen. Die Resonanz-Kontrolle erlaubt es, den Effekt bis an die Grenze der Selbstoszillation zu treiben – ein Bereich, in dem faszinierende, experimentelle Sounds entstehen.

Der Drive-Regler ist mehr als nur eine Eingangsverstärkung. Er färbt das Signal subtil und kann bei höheren Einstellungen eine warme, analoge Sättigung hinzufügen, die dem Gesamtklang zusätzlichen Charakter verleiht. Damit wird der Behringer Phaser selbst ohne aktivierten Effekt zu einem nützlichen Klangfärber.

Stereo-Möglichkeiten und kreative Anwendungen

Der Aux-Ausgang liefert ein phasengedrehtes Signal und ermöglicht so interessante Stereo-Effekte. In Kombination mit dem Hauptausgang entstehen schwebende, räumliche Klangbilder, die besonders in Studioaufnahmen ihre Wirkung entfalten. Schon diese Funktion allein rechtfertigt die Anschaffung für alle, die mit Stereo-Setups arbeiten.

Der Behringer Phaser eignet sich gleichermaßen für E-Gitarre, Bass und Synthesizer und zeigt auch im Studio sein Potenzial – etwa bei der Bearbeitung von Drums, Vocals oder ganzen Mixes. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einem wertvollen Werkzeug, das weit über den klassischen Gitarreneffekt hinausgeht.

Vergleich zum Original: David gegen Goliath?

Die Frage nach der Berechtigung von Klonen wird bei Behringer immer wieder gestellt. Im Fall des Behringer Phasers ist sie jedoch schnell beantwortet: Das Moog-Original ist nicht mehr erhältlich und erzielt auf dem Gebrauchtmarkt astronomische Preise. Experten bewerten den ursprünglichen Moogerfooger Phaser als „bei weitem das nützlichste Pedal der gesamten Linie“. Der Behringer Phaser macht diesen Sound wieder verfügbar – und das zu einem Preis, der erstmals auch Hobby-Musikern den Zugang ermöglicht.

Praxis-Erfahrungen: Im Studio und auf der Bühne

In der Studiopraxis erweist sich der Behringer Phaser als außergewöhnlich flexibel. Die CV-Eingänge ermöglichen Modulationen, die mit herkömmlichen Phasern undenkbar wären. Rhythmische Patterns lassen sich über externe Sequencer steuern, während die LFO-Sync-Funktionen eine perfekte Integration in MIDI-gesteuerte Produktionen erlauben.

Live zeigt sich die wahre Stärke des Behringer Phasers: Seine analoge Schaltung reagiert musikalisch auf Anschlagsdynamik und Gitarren-Volume. Der Effekt atmet mit dem Spiel und verliert selbst bei extremen Einstellungen nie seine Natürlichkeit. Die großzügigen Regler sind auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut ablesbar und ermöglichen schnelle Anpassungen zwischen Songs.

Die Grenzen des Konzepts

Trotz aller Qualitäten hat der Behringer Phaser klare Grenzen. Seine Größe macht ihn für viele moderne Pedalboard-Konzepte unpraktisch. Wer auf Mobilität angewiesen ist oder bereits ein vollgepacktes Board besitzt, wird Schwierigkeiten haben, das Gerät zu integrieren.

Auch die Stromversorgung bleibt ein Stolperstein: In Zeiten, in denen selbst komplexe Digital-Pedale mit 9 V/100 mA auskommen, wirken die 400 mA-Anforderungen antiquiert. Behringer hätte hier möglicherweise modernere Schaltungskonzepte einsetzen können, ohne den analogen Charakter zu verlieren.

Konkurrenzvergleich: Alternativen und Abgrenzung

Der Markt für 12-stufige Phaser ist überschaubar. Alternativen wie der MXR Phase 100 spielen in anderen Dimensionen – sowohl klanglich als auch preislich. Wer den spezifischen MF-103-Sound sucht, findet kaum Alternativen zum Behringer Phaser.

Boutique-Hersteller wie Chase Bliss oder Empress bieten zwar ausgefeiltere Phaser mit digitaler Steuerung, erreichen jedoch nicht den warmen, analogen Charakter des Behringer-Pedals. Damit besetzt der Behringer Phaser eine einzigartige Nische zwischen Vintage-Authentizität und moderner Verfügbarkeit.

Langzeit-Perspektive und Wertstabilität

Behringer-Pedale sind selten Sammlerobjekte, doch der Behringer Phaser könnte eine Ausnahme bilden. Als derzeit einziger verfügbarer MF-103-Klon mit authentischem Sound hat er das Potenzial, zum gesuchten Vintage-Pedal der Zukunft zu werden. Die begrenzte Lebensdauer vieler moderner Effektgeräte verstärkt diesen Trend.

Für Profis ist der Behringer Phaser eine kostengünstige Backup-Lösung für das teure Original. Für Enthusiasten eröffnet er den Zugang zu einem Sound, der zuvor unerschwinglich war. Diese Doppelrolle sichert dem Pedal eine stabile Nachfrage.