Test: Behringer Proton Analogsynthesizer

Behringer Eigenentwicklung mit Spaßfaktor

Der vor zwei Jahren erstmals angekündigte Behringer Proton ist fertig entwickelt und der erste Batch wurde jetzt ausgeliefert. Der Proton ist kein Klon eines Synthesizerklassikers, sondern eine komplette Eigenentwicklung von Behringer, wie schon der Neutron. Wie bei diesem, stehen auch hier die Köpfe des Deepmind 12 Entwicklerteams hinter dem Design. Der Proton ist eine Weiterentwicklung, aber kein Nachfolger, vielmehr sollen Neutron und Proton einander ergänzen. Einen Testbericht des Behringer Neutron findet ihr hier. Der Proton glänzt durch Features wie 2 VCOs, 2 VCFs, 2 VCAs, 4 Hüllkurvengeneratoren, Paraphonie, Wavefolder und eine große Patchbay mit sage und schreibe 64 Patch-Punkten.

Erster Eindruck des Behringer Proton

Der Behringer Proton ist im bereits sattsam bekannten Behringer Desktop-Gehäuse verbaut. Er ist etwas länger als die meisten Vintage-Klone, was an der großen Anzahl an Bedienelementen und der üppigen Patchbay liegt. Der hervorstechende blaue Aufdruck ist hochwertig, auch die Potikappen fühlen sich gut an, die hinterbeleuchteten Drucktaster haben einen klaren Druckpunkt, die Potentiometer haben einen guten Drehwiderstand, es wackelt nichts, ich bin angenehm überrascht. In der Packung liegen noch das Netzteil, ein USB-Kabel und zwei (!) Patch-Kabel, bei 64 Patch-Punkten doch sehr sparsam, Patch-Kabel also gleich mitbestellen. Der erste Eindruck zusammengefasst – eine solide, wertige und optisch ansprechende Hardware steht vor mir am Studiotisch und lädt ein, daran Sounds zu schrauben.

Der Behringer Proton ist semimodular aufgebaut, die einzelnen Synthesebausteine sind intern verschaltet, können aber über die Patchbay alternativ verbunden werden. Man muß also zunächst keine Patch-Kabel stecken, um erste Sounds programmieren zu können, ist alles enthalten, darunter auch …

Zwei vielseitige analoge Oszillatoren

Die beiden analogen Oszillatoren sind identisch aufgebaut und bieten je 5 Schwingungsformen (Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck und ToneMod), die mit den Shape-Reglern ausgewählt werden können. Drückt man den jeweiligen Range-Button länger als 2 Sekunden, gelangt man in den Blend-Mode und kann die Schwingungsformen frei überblenden. Kleine LEDs neben den Schwingungsformsymbolen geben optisches Feedback über die gewählte Schwingungsformen. Mit dem Range-Button lässt sich auch die Oktavlage einstellen 32’, 16’ oder 8’, leuchten alle drei LEDs, können die Oszillatoren über 10 Oktaven gespielt werden. Mittels eines OSC-Mix-Level-Reglers lässt sich das Lautstärkeverhältnis bestimmen und sich Pro Oszillator ein eine Oktave tiefer liegender Suboszillator einblenden. Die Schwingungsform des Suboszillators ist nach Drücken des Range-Buttons über 2 Sekunden mit dem LFO-Regler einstellbar. Je Oszillator lässt sich die Pulsbreite einstellen, die Oszillatoren können synchronisiert und über Druck auf den PARA-Button 2-stimmig paraphon gespielt werden.

Über den Wavefolder können zusätzliche Obertöne generiert werden, er arbeitet in 4 Modes, die Symmetrie und die Anzahl der Folds sind frei regelbar.

Das „Mofatt“-Multimodefilter

Die zwei voneinander unabhängigen 12 dB/Okt. Multimode-Filter des Proton können mit den Mode-Buttons jeweils als Highpass-, Lowpass- oder Bandpassfilter geschaltet werden. Benannt sind sie nach dem Entwickler Keith Mofatt, aber natürlich wird mit dem Ettikett „more Fat“ kokettiert, nicht zu Unrecht meiner Meinung nach. Die Cutoff-Frequenz kann jeweils von 10 Hz bis 15 kHz geregelt werden, auch die Resonanz ist jeweils separat regelbar. Über den Link-Button kann Filter zwei von der Modulationsquelle von Filter 1 mitmoduliert werden, man kann die Modulationsquelle auch invertiert an VCF 2 schicken. Ist Link deaktiviert, wird VCF 1 von LFO 1 und VCF 2 von LFO 2 moduliert. Über eine Shift-Funktion oder mittels der Synthtribe App können auch Anschlagsdynamik, das Modwheel oder Aftertouch als Modulationsquellen für die Filter herangezogen werden. Mit dem Soft Button kann die Resonanz von Filter 1, 2 oder beiden weicher reagierend eingestellt werden. Die Modulationstiefen der Modulationsquellen und der Hüllkurvengeneratoren können für jedes Filter mit dedizierten Reglern eingestellt werden. Ungepatcht ist der Mix beider Filter über VCA 1 geroutet und der Output von Filter 2 geht über den VCA 2, beide gesteuert von dem ADSR 2 Hüllkurvengenerator. Die Filter können sehr weich klingen, aber auch kräftig zupacken, die Filtersektion ist umfangreich und rundum gelungen.

Hüllkurvengeneratoren und LFOs

Da eben schon die Hüllkurvengeneratoren erwähnt wurden: Der Proton hat zwei identisch aufgebaute ADSR-Hüllkurvengeneratoren, die im normalen Modus schnell und snappy agieren, aber per Tastendruck in einen gemächlicheren Slow-Mode versetzt werden können. Im Normalfall läuft der Hüllkurvengenerator weiter, wenn eine zweite Note gehalten wird, mit aktivierter Retrigger-Funktion wird bei jedem Notenevent der Hülkurvengenerator neu gestartet.

Ebenso wie die Hüllkurvengeneratoren, verfügt der Proton auch über zwei identisch aufgebaute Low-Frequency-Oszillatoren mit 5 Schwingungsformen, je einem Rate- und Depth-Regler, Sync-Möglichkeit, Key-Tracking- und Retrigger-Funktion. Die Schwingungsformanwahl geschieht über einen mittig gelegenen größeren Regler, der per Shift-Taster LFO 1 oder LFO 2 zugewiesen wird, LEDs neben den Schwingungsformsymbolen zeigen in der Oszillatorfunktion die aktive Schwingungsform an und geben Feedback, wenn die Schwingungsform moduliert wird.

Zusätzlich zu den zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren verfügt der Proton auch noch über zwei ASR-Hüllkurvengeneratoren mit je einen Attack- und Decay-Regler, Sustain ist per Knopfdruck zuschaltbar. Über eine schaltbare Loop-Funktion wird der AR im Cycle durchfahren, solange ein Gate-Signal anliegt, bei aktiviertem Bounce wird der Cycle abwechselnd vorwärts-rückwärts durchlaufen. Über einen Invert-Taster kann die CV von +10 V auf -10 V geschaltet werden.

Als kleines Helferlein verfügt der Proton noch über eine CV-Mix-Funktion, mit der ungepatcht LFO 1 und LFO summiert werden oder eben die an der Patchbay zugeführten Kontrollspannungen. Dazu gibt es noch einen Portamento-Regler und zwei Attenuverters, mit denen Steuerspannungen verstärkt oder invertiert werden können.

Behringer Proton – die Patchbay

Der Proton spielt natürlich auch ohne gepatchtem Kabel, da es intern einen festgelegten Signalfluss gibt. Dieser kann aber über die Patchbay nach Herzenslust umgeleitet werden und da fängt der Spaß und das Klangtüfteln erst so richtig an.

Insgesamt satte 40 In-Punkte bietet der Proton, über diese können Steuerspannungen, aber auch Audiosignale die Parameter der Synthesebausteine modulieren. So liegen die Oszillatoren, die Pulsbreiten, die Shapes, der Wavefolder mit Symmetrie und der Anzahl der Folds, die Filterfrequenz samt Resonanz, die VCAs, die LFOs mit Schwingungsformen, Frequenz und Modulationstiefe, die ADSRs, die VCAs und mehr an. Beeindruckend.

24 Out-Patchpunkte stehen dem gegenüber, darunter die Audio-Feeds der Oszillatoren, des Wavefolders, der Filter, der VCAs, der Multiples, der Attenuverter, der Envelope-Generatoren, der LFOs und mehr.

Wie bei Behringer üblich, geizt die Anleitung mit Patch-Beispielen. Es gibt schlicht keine. Learning bei doing ist die Devise, der Proton ist dabei sehr gutmütig und gerät auch bei den wildesten Kombinationen nicht außer Kontrolle, kann aber im Gegensatz zum ungepatchten Zustand richtig schön fies und böse klingen. Frequenzmodulation und Filter-FM sind da erst der Anfang und das Verbiegen von Sounds und Austüfteln neuer Patch-Kombinationen macht schlichtweg viel Spaß.

Extra Panel-Functions und die Synthtribe App

Im Proton schlummern vielfältige extra Panel-Funktionen, die zum Teil über kryptische Tastendruckkombinationen aktiviert werden, zum Teil aber überhaupt nur über die Synthtribe App schaltbar sind. Dazu muß diese von der Behringer Homepage heruntergeladen und der Proton über USB mit dem Computer verbunden werden. Die App wählt dann automatisch den richtigen Synthesizer aus und alle fernsteuerbaren Parameter werden angezeigt. Das ist natürlich wesentlich komfortabler, als sich die ganzen Kombinationen zu merken oder dafür ständig im Handbuch nachschauen zu müssen. Wichtig ist es, immer die aktuelle Version der App zu verwenden, da die neu erschienenen Synthesizer laufend ergänzt werden.

Der Klang des Behringer Proton

Gleich vorweg, ich bin kein Besitzer eines selbst zusamengestellten Modularsystemes, aber Patch-Kabel sind mir als Nutzer eines Korg ARP 2600m und Behringer System 35 nicht fremd. Ich bin nur ein Freund von Reproduzierbarkeit, also Speicherplätzen und hatte immer die Sorge, mich mit einem Modularsystem in dessen Möglichkeiten zu verlieren. Der Behringer Proton war mir da von Anfang an sehr sympathisch, alles ist schön übersichtlich und kompakt gehalten, die Lust am Experimentieren stellt sich schnell ein. Der Grundklang der Oszillatoren und der Filter passt, durch die Möglichkeit, die Schwingungsformen der Oszillatoren frei zu überblenden, ist die Bandbreite der möglichen Sounds auch sehr groß. Auch erste Gehversuche mit FM und Filter-FM gelingen, der kleine blaue Behringer kann auch britzeln und Krach machen. Die zwei beigelegten Patch-Kabel sind bei 64 Patch-Punkten definitiv zu wenig, es macht viel Spaß und Laune zu experimentieren und auch ungewöhnliche Kombinationen, an die man sich bisher nicht herangewagt hat, auszuprobieren. Der Proton verzeiht da so gut wie alles.

Behringer Proton vs. Behringer Neutron

Für Besitzer eines Behringer Neutron stellt sich natürlich die Frage, ob sich das Upgrade lohnt. Stellen wir einmal die reinen technischen Eckdaten gegenüber.

Die Anzahl der Oszillatoren, deren Schwingungsformen, Sync- und Paraphonic-Mode sind identisch. Hinzugekommen beim Proton sind zwei Suboszillatoren mit wählbaren Schwingungsformen, die für zusätzlichen Schub von unten sorgen. Die Anzahl der Multimodefilter wurde verdoppelt, ebenso sind zu den zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren, die beim Proton einen Slow- oder Fastmode aufweisen, zwei zusätzliche loop-, bounce- und invertierbare ASR-Schwingungsformen hinzugekommen. Die Anzahl der LFOs wurde verdoppelt, ein Wavefolder wurde ergänzt. Es sind beim Proton aber auch Dinge entfallen, die beim Neutron enthalten waren. Das analoge BBD-Delay und die Overdrive-Funktion wurden beim Proton gestrichen. Zuletzt ist die Anzahl der Bedienelemente beim Proton mit 68 gegenüber 43 und die Anzahl der Patch-Punkte mit 64 gegenüber 56 doch deutlich üppiger ausgefallen.

Macht das im Klang einen Unterschied? Einen direkten A/B-Vergleich konnte ich mangels verfügbarem Neutron nicht anstellen, spätestens bei der Klangvielfalt ist aber klar, dass der Proton hier deutlich die Nase vorne hat. Er bietet deutlich mehr Synthesmöglichkeiten zu einem sehr günstigen Preis und ist für mich eine klare Empfehlung.