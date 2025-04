Behringer RD-78: Top oder Flop?

Mit Erstaunen hat vielleicht der eine oder andere festgestellt, dass Behringer selbst vor der klassischen Roland Drum-Maschine CR-78 keinen Halt macht und diese neu interpretiert. Das Ergebnis liegt nun als Hardware vor und trägt die Bezeichnung Behringer RD-78.

Der Formfaktor und die Optik sind zum Original grundsätzlich auf den ersten Blick schon mal komplett unterschiedlich. Der Drumcomputer Behringer RD-78 ist jedoch von der Klangerzeugung komplett analog aufgebaut und soll die authentische Nachbildung der Original-Schaltung von 1978 bieten. Sogar die originalen Rhythmus-Presets sind enthalten. Wie sich das kleine, schwarze Kistchen dabei anstellt und ob die Behringer RD-78 gut punkten kann, werden wir nun herausfinden.

Behringer RD-78: Hintergrundinformationen

Nun, die Roland CR-78 ist aus der Musikgeschichte nicht wegzudenken. Sie hat ihren Job außergewöhnlich gut gemacht und ist in unzähligen Rock- und Popsongs verwendet worden, was sich auch in unser kollektives Musikgedächtnis eingebrannt hat. Nahezu jeder hat diese Klänge schon gehört. Sei es als Audio-Samples oder eben direkt vom Original. Aber die Hardware wird im Jahr 2028 immerhin 50 Jahre auf dem Buckel haben und dementsprechend werden diese Exemplare immer rarer oder sind nur mit viel Aufwand am Leben zu erhalten.

Roland hätte die Roland CR-78 neu auflegen können – hat man aber nicht. Zeit war genug! In so einem Fall springt eben die Firma Behringer in die Bresche und übernimmt den Job, mehr oder weniger. Das ist ja bekanntermaßen nicht der einzige Fall von legendären Drumcomputern, nachdem die Community geschrien hat und ihr Begehren äußert. Soviel dazu!

Ich persönlich begrüße diesen Schritt, denn mit den Klängen der CR-78 habe ich schon einige Songs erstellt und ich liebäugelte immer mit dem Original, das so einen kompliziert eigenartigen Charme hat.

Dieser Test bietet keinen direkten Vergleich mit dem Original, es geht einzig und allein um die Behringer RD-78 im neuen Gewand mit aktueller Technik. Was alles übernommen wurde und wie sich so manche Funktion des Urahns verhält, wird jedoch auch beleuchtet.

Neue Verpackung für Behringer Produkte

Wer die neuen Behringer-Kartons in die Hand bekommt, wird sofort die Veränderung merken! Die Verpackung ist nicht mehr vollfarbig bedruckt und kommt nun als Öko-Karton mit dezentem zweifarbigem Druck daher. Das betrifft wohl alle neuen Produkte von Behringer. Schon mit dem Behringer Wing Rack fing das an.

Das finde ich gut, sieht auch modern aus und trägt nicht so dick auf. Selbstverständlich ist das nur auf meine ständige Kritik in den Behringer-Tests zurückzuführen. Da seht ihr mal, was Amazona.de bewirken kann (zwinker, zwinker!).

Nein, im Ernst, das ist eine gute Entscheidung. Die gedruckte Anleitung, die nochmals extra in einer Plastiktüte eingeklebt ist, bleibt uns jedoch erhalten. Warum so? Wir werden es nie erfahren.

Behringer RD-78: Lieferumfang

Im Karton befindet sich das Netzteil mit einem sehr dicken Stromkabel (das ist ebenfalls eine Neuerung), die etwas größere DIN-A5-Anleitung in Englisch und der Drumcomputer selbst. Mehr ist nicht drin!

Behringer RD-78: Optik und Hardware

Die Behringer RD-78 übernimmt das gleiche Chassis und die Haptik wie die Behringer TD-3 oder Behringer RD-6. Das spart Ressourcen und bietet eine flexible Plattform für solche Projekte.

Natürlich wurde hier und da modifiziert, was die Regler angeht, aber so richtig passend für einen an die CR-78 angelehnten Nachbau ist das vom Flair her nicht. Die Roland hatte immerhin ein Holzgehäuse mit Orgel-Wohlfühl-Romantik. Andererseits hat wohl auch ernsthaft niemand erwartet, dass Behringer so einen klobigen Holzkasten mit rudimentärer Bedienung nachbaut.

Nichtsdestotrotz beeinflusst die Optik die Erwartungshaltung, was den Klang angeht. Es sieht nach Modellbauplastik aus und fühlt sich auch immer noch so an, denn die Behringer RD-78 wiegt so gut wie nichts – genau wie die Behringer TD-3. Aber trotzdem sehen das schwarze Gehäuse, die geriffelten Potikappen und die vielen Schalter doch ziemlich cool aus. Die Drucktaster mit den farblichen Akzenten, wo zumindest ein paar Farben des Originals Anwendung finden, erzeugen einen unverkennbaren Wiedererkennungswert.

Der Aufdruck ist gut lesbar und setzt ebenfalls mit orangenen Details Akzente. Alles schiebt, drückt (gute Druckpunkte) und dreht sich super smooth und zuverlässig. Einer langjährigen Bedienung steht nichts im Weg. In Anbetracht des Preises geht das auch hier in Ordnung.

Spezifikationen des Drumcomputers

Unter der Haube verbirgt sich eine komplett analoge Klangerzeugung für 15 Drumklänge samt Mix-Parametern und globaler Accent-Funktion (das Original hatte nur 14 Drumklänge):

34 „kultige“ Rhythmus-Pattern mit Fill-in, Roll und Break-Variationen

16-Step-Lauflicht-Sequencer

32 frei programmierbare Patterns

Song-Modus mit Verkettung von bis zu 250 Takten

10 analoge Einzelausgänge

verschiedene Tempo-Skalen

USB, MIDI (kein CC) und Clock-Funktionalitäten

Pattern-Random-Funktion

In der originalen Roland CR-78 gibt es keinen Clap-Sound, jedoch hier in der Behringer RD-78. Anscheinend ein essentieller Klang, der dankend und passend in Empfang genommen wird.

Die Anschlussmöglichkeiten der RD-78

Auch wenn das Gehäuse eher klein ist, wurde die Behringer RD-78 mit reichlich Anschlüssen versehen. Neben dem 6,35 mm Klinkenausgang (MIX OUT) gibt es noch weitere 10 Miniklinken-Audioausgänge auf der Rückseite für die einzelnen Instrumente.

Vier Ausgänge teilen sich dabei jeweils zwei oder drei Drumsounds, somit kommt man auf die Anzahl von 10 Klinkenbuchsen. Diese sind logischerweise alle in Mono ausgeführt.

Die Low-Conga und die High- und Low-Bongo teilen sich einen Ausgang. Es wurde also auch auf eine sinnvolle Zusammenstellung der Soundgruppen geachtet.

Der jeweils einzeln abgenommene Klang wird automatisch aus dem Summensignal entfernt. Flexibler kann man das nicht anbieten, schon gar nicht zu diesem Preis.

Zwei weitere Pedalanschlüsse sind für das Auslösen der Variationen/Fills und für die Start/Stop-Funktion zuständig. MIDI In/Out-Thru sind ebenfalls in DIN-Norm vorhanden und der obligatorische USB-Anschluss ist sowieso für die Kommunikation mit der Behringer App notwendig.

Auf der Frontplatte gibt es einen Stereo-Kopfhöreranschluss und die analogen IN/OUT-Sync-Punkte. Perfekt, volle Punktzahl!

Wirklich analog? Überraschung!

Die Behringer RD-78 bringt nur knapp 800 g auf die Waage. Und die erste Frage, die ich mir stellte, war, ob es tatsächlich sein kann, dass 15 analoge Schaltungen in dem Gerät mit der Prämisse, wie eine Roland CR-78 zu klingen, nicht etwas zu leicht sind? Oder werkelt da doch ein Sample-Speicher und hält auf Abruf diese Klänge bereit? Aufschrauben und nachschauen. Hier das Ergebnis:

Wie man sieht, ist die Klangerzeugung tatsächlich voll analog und nur der Sequencer und die Preset-Patterns sind digital. Das ist, mit Verlaub, eine tolle Ingenieurleistung.

Wer dann nochmals genauer hinschaut, entdeckt eine Vielzahl an Trimm-Potis, mit denen man unterschiedliche Parameter der einzelnen Drumsounds verändern kann. Pitch und Decay anzupassen bringt noch mal ordentlich Schwung in die Bude, wenn man z. B. das Decay des Kick-Sounds verlängert. Keine Angst, das ist alles fein auf der Platine beschriftet.

Die DIY-Fraktion kann schon mal den Lötkolben anwerfen und die Potis nach draußen führen. Wer natürlich die werksseitigen Original-Klänge so lassen möchte, der sollte dann am besten das hier Erwähnte gleich wieder vergessen.

Behringer RD-78: Preset-Patterns und Variationen/Fills

Nicht nur eigene Patterns können in der Behringer RD-78 gespeichert werden, sondern sie bringt auch die Original-Patterns der Roland CR-78 gleich mit. Dieser Bereich ist nicht überschreibbar und durch das gerasterte TRACK-PATTERN-Drehrad unter „RHYTHM“ zu erreichen. Die Pattern-Namen sind auf den Step-Tastern aufgedruckt.

Der User-Pattern-Speicher mit den 32 Plätzen ist jedoch nicht leer, sondern schon mit Inhalten gefüllt, um sich einen Eindruck der Möglichkeiten zu verschaffen oder die Performance-Möglichkeiten kurzerhand auszuprobieren. Es gibt nichts Schlimmeres als leere Pattern nach der Inbetriebnahme.

Was Behringer vom Originalgerät nicht übernommen hat, ist die Möglichkeit, mehrere Preset-Patterns gleichzeitig laufen zu lassen. Die Art und Weise, Rhythmus-Patterns auf Knopfdruck zu kombinieren, war ein Stilmittel der Roland CR-78.

Drumcomputer: Variationen mit Fills

Eine Besonderheit der Roland CR-78 war es auch, Variationen am Ende eines Taktes durch einen Knopfdruck einzufügen, um so das starre Gefüge der Preset-Patterns etwas aufzulockern und schlagzeugähnlicher zu gestalten. Das können Fills der Snare sein oder auch andere Sequenzen mit mehreren Drumsounds. Allesamt zwar etwas altbacken, aber so war das eben nun mal.

Wenn schon „nachahmen“, dann eben richtig. Wir finden also exakt den gleichen Drehschalter nebst korrekter Beschriftung. Wann das Spektakel passiert, wird dann nochmals mit dem Zeitwahlschalter „Variation Measure“ eingestellt. Funktioniert!

Wie programmiert man Patterns?

Dem Himmel sei Dank, hat Behringer nicht stur weder den damaligen 4-Patterns-Speicher noch die Pedaleingabe der Instrumenten-Steps übernommen. Und auch das ganze Handling drumherum mit fehlendem Klick wäre wohl aus heutiger Sicht als unbrauchbar bezeichnet worden. Dem ist also nicht so!

Schalten wir mal auf die User-Pattern und auf WRITE. Wir finden eine geläufige 16-Step-Lauflichtprogrammierung à la TR-Maschinen wieder, die auch so schon in der Behringer RD-6 zu finden ist. Die Anzahl der programmierbaren Patterns beträgt 32 und ich finde, das ist völlig ok.

Um den „Drum-Kanal“ in der Lauflichtprogrammierung sichtbar zu machen, wählt man mit dem Rotary-Regler das Instrument und schon sieht man entweder anhand der leuchtenden LED die Sequenz oder kann direkt nur für das gewählte Instrument die Sequenz eingeben. So verfährt man dann mit allen Drumsounds und ebenfalls mit dem globalen Accent. Da es nur 16 Steps sind, bleibt alles sehr übersichtlich und das Auswählen von Pattern-Slots und den Instrumenten ist wirklich simpel.

Einen Record-Button gibt es nicht. Hier wurde das Konzept von WRITE und READ von der CR-78 übernommen. Fehlen dürfen auch die Copy & Paste- sowie Delete & Insert-Funktionen nicht. Das In-Kette-Schalten von Patterns ist möglich und nennt sich dann Track. Weiterhin ist es möglich, on-the-fly mehrere Pattern-Sequenzen hintereinander abzuspielen. Alles, was zwischen dem gleichzeitigen Drücken von zwei Step-Tastern (Pattern) liegt, wird dann der Reihe nach abgespielt. Ob das ein Bug oder ein Feature ist, kann ich nicht sagen, da ich auch das Pendant, die Behringer RD-6, nicht kenne und vermute, dass der Sequencer eigentlich identisch sein sollte.

Sync aus allen Rohren

Was das Synchronisieren der Behringer RD-78 angeht, ist für alles gesorgt. Über MIDI, USB-MIDI, Trigger und über den Sync-In-Anschluss (1 pps, 2 ppq, 24 ppq und 48 ppq) ist alles möglich.

Kuriose Eigenheiten der Behringer RD-78

Ein paar Original-Kuriositäten dürfen auch nicht fehlen, wenn man schon so einen Urahn aus den Siebzigern „nachbauen“ möchte. Da hätten wir die Funktion Fade. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als das Ein- und Ausblenden des Patterns nach dem Starten oder Stoppen des Play-Buttons. Sogar zwei Zeiten (SHORT/LONG) sind wählbar, wobei die Short-Einstellung schon über 32 Steps geht. Ob das jemals jemand genutzt hat?

Als Erklärung in meiner Recherche wurde genannt, dass es damals modern war, Songs ein- oder auszublenden. Hat man das damals nicht am Mixer erledigt? Es funktioniert und fühlt sich etwas befremdlich in unserer automatisierten DAW-Umgebung an. Aber es ist eingebaut und somit noch ein Punkt für Behringer.

Der unscheinbare Balance-Regler ganz rechts neben den Instrumenten-Level-Potis wurde ebenfalls übernommen und zeigt ganz eindrucksvoll, mit welch einfacher Möglichkeit man den Anteil der verschiedenen Sounds ein- oder ausblenden kann. Er funktioniert ungefähr so wie ein DJ-Crossfader. Auf Kanal 1 spielen X-Sounds und auf Kanal 2 eben die Y-Sounds.

Am eindrucksvollsten ist das anhand der Bassdrum zu veranschaulichen: Ganz links ist sie voller Schub und voll präsent und im Uhrzeigersinn gedreht wird sie immer dezenter, bis sie dann komplett ausgeblendet wird. Und währenddessen treten andere Instrumente in den Vordergrund oder werden erst während des Drehens eingeblendet. Das gefällt mir, gerade weil das ziemlich simpel, aber doch sehr effektiv ist – und so habe ich das bei noch keiner Groovebox oder keinem Drumcomputer gesehen.

So richtig oldschool sind auch die Selektions-Schieberegler für die Drumsounds, die auf dem Rotary-Regler keinen Platz mehr gefunden haben.

Neue Funktionen des Drumcomputers

Schön ist, dass auch die Random-Funktion der Behringer RD-6 hier Einzug gehalten hat. Was ebenfalls vielleicht nicht so selbstverständlich ist: Die Step-Taster können auch in einem Fingerrutsch aktiviert werden. Einfach mal kurz drüber huschen und die Closed-HiHat auf allen 16 Steps aktivieren, das ist möglich.

Wie klingt der Drumcomputer Behringer RD-78?

Kommen wir also nun zum Wichtigsten. Na klar, neben den „Original-Features“ muss auch der Sound stimmen. Als Vergleich konnte ich nur mehrere YouTube-Videos inspizieren, die auch die Preset-Rhythmen darstellen und natürlich nur eine direkte Soundqualität ohne Effekte bieten. Also hieß es: immer wieder wechseln und vergleichen.

Zutage getreten ist dann Folgendes: Die Original-Klangcharakteristik der Roland CR-78 ist in der Behringer RD-78 vorhanden, es gibt aber hier und da Unterschiede. Die Tonhöhe mancher Sounds stimmt nicht mit dem Original überein. Zum Beispiel ist die High-Bongo zu hoch und die Cowbell zu tief. Das lässt sich aber beheben, da es die passenden Trim-Potis im Gerät gibt. Dann klingen die Sounds zum Verwechseln ähnlich. Ob wirklich jedes Gerät etwas von Werk aus anders eingestellt ist, kann ich nur vermuten. Irgendjemand muss aber an den Trim-Potis drehen, sonst ginge das ja komplett in die Hose. Wer also wirklich das Maximale an Authentizität aus der Behringer RD-78 herauskitzeln will, sollte jeden Sound überprüfen und anpassen.

Der Gesamtklang und der Groove der Maschine weichen jedoch auch von einer alten, spielenden Roland CR-78 ab. Dort klingt alles etwas erdiger, punchiger und direkter als bei der Behringer RD-78. Diese hält sich im Vergleich etwas zurück. Das kann viele Ursachen haben. Zum einen wurde die eine oder andere CR-78 gewartet, die Drums anders eingestellt oder der Alterungsprozess der Schaltungen tut sein Übriges.

Welche Geschichten die YouTube-CR-78 hinter sich haben, wie beispielsweise mehrere Jahre ungenutzt in Kellern zu stehen, ist ja völlig unbekannt. Die Behringer RD-78 wird in ein paar Jahren sicherlich auch anders klingen, mit etwas Reife, weil analoge Technik. Es kann auch sein, dass die SMD-Technik ihren Tribut zollt und dadurch der Charme nicht so rüberkommt.

In diesem Fall spielen die zehn Einzelausgänge mehrfach Plus-Punkte aus, um einzelne Sounds noch anderweitig extern „aufzupeppen“. Der Groove bei der Roland CR-78 ist auch schmelziger und treibender, als ob da ein Quäntchen Swing mitmischt. Das finde ich bei der Behringer RD-78 nicht so fluffig. Das Geholpere wirkt etwas statischer und sachlicher. Es liegen eben 50 Jahre dazwischen. Wir befinden uns aber noch immer nicht im esoterischen Bereich, sondern im Bereich der normalen Wahrnehmung in einer Studio- und Musikerumgebung.

Der Klang des Drumcomputers ist also für das Budget eine gute Leistung und wahrscheinlich ein guter Mittelweg zwischen den verschiedenen, jeweils anders klingenden Roland CR-78. Die Drumsounds kann ich gut absegnen. Gerade die Kick ist super druckvoll, die Snare- und die Percussion-Sounds dengeln so, wie es sein muss. Obertöne sind auch vorhanden. Es fehlt eben trotzdem der gewisse Schmelz mit dem Sequencer oder wie die Sounds im Gerät zusammengeführt werden, der den Unterschied zu einer alten Roland CR-78 ausmacht. Kann man leider nichts machen! Und das ist eben hörbar! Was bleibt, ist eine CR-78 namens Behringer RD-78 aus dem Jahr 2025.

Weiter unten findet ihr noch Material zum Anhören und hier noch mein obligatorisches Video-Review und das Behringer Produktvideo:

