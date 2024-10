Test: Behringer RS-9, Eurorack Trigger-Sequencer

Die neue Kommandozentrale für euer Eurorack-System?

Wir testen für euch heute den Behringer RS-9 Trigger-Sequencer für das beliebte Eurorack-Format. Nach dem Anteasern des Modules am Anfang des Jahres 2020, wir berichteten, sollte es nun tatsächlich noch einmal fast vier Jahre bis zur endgültigen Auslieferung dauern. Wir haben uns aus dem ersten Batch gleich einmal ein Exemplar für unser Testlabor gesichert.

Was ist der Behringer RS-9?

Der Behringer RS-9 ist ein leistungsstarker 64-Step Drum- und Trigger-Sequencer für das beliebte Eurorack-Format. Wichtig zu wissen: Der Behringer RS-9 ist kein Clone, sondern eher die Auskopplung der Sequencer-Abteilung aus der hauseigenen Drum-Maschine RD-9. Er bietet auf 10 Spuren die klassische XOX-Step-Programmierung. Jede Spur verfügt darüber hinaus noch über einen Accent-Ausgang für das Setzen von rhythmischen Betonungen auf den Steps.

Die umfangreiche Feature-Liste wird abgerundet durch weitere Funktionen wie Random in Patterns, polyrhythmische Patterns, Einstellungen für Wahrscheinlichkeit der Auslösung für einzelne Steps und weitere gern genutzte Features wie Swing, Ratcheting, Flam und Repeat.

Für die nahtlose Integration in alle möglichen Setups und zur Synchronisation, explizit auch mit Geräten außerhalb des Eurorack-Kosmos, sorgen die vielfältig vorhandenen MIDI-, USB- und analogen Clock-Sync-Anschlüsse und Optionen.

Eure kreativen Ergüsse könnt ihr auf Speicherplätzen für 256 Patterns und 16 Songs hinterlegen und wenn diese Speicherplätze mal ausgehen, gibt es zum Auslagern eine Ex- und Importfunktion.

Der Behringer RS-9 wird ausgepackt

Aus der für Behringer typischen weißen Hochglanzverpackung schält sich der bis dato gut in Schaumstoff und Antistatikfolie eingepackte Behringer RS-9. Dazu gibt es dann noch das übliche schwarze Schraubenset, das im Eurorack standardmäßige Ribbon-Kabel zur Stromversorgung und einen Quick-Start-Guide. Meine Behringer Sticker-Sammlung wird diesmal leider nicht erweitert: schade!

In dem beigelegten Quick-Start-Guide ist die Sprache Deutsch unverständlicherweise nicht vorhanden, aber keine Panik, die finden wir dann online auf der Hersteller-Website in einer sprachlich (nicht inhaltlich) erweiterten Version dieser Anleitung als umweltfreundlichen Download.

Haptik des Behringer RS-9

Der Sequencer-Bolide RS-9 macht sofort nach dem Auspacken einen sehr robusten und wertigen Eindruck. Man bemerkt sofort eine sehr saubere Verarbeitung ohne scharfe Kanten oder spitze Ecken.

Einen großen Anteil an diesem ersten Empfinden hat auf jeden Fall auch die enorme und für Eurorack-Module eher ungewöhnliche Breite von 52 Teileinheiten. Hier scheiden sich im Eurorack-Kosmos ja bekanntlich die Geister: Für die einen sind Module dieser Größenordnung pure Platzverschwendung im Case und für die anderen bedeutet diese Größe ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten. Ich gehöre da wohl eher zur letzteren Fraktion. Und als kleine Anmerkung hinterhergeschoben: Beim großartigen und auch von mir getesteten Behringer 960 Sequential Controller hat auch niemand wegen der Größe gemosert und der frisst sogar noch mal vier Teileinheiten mehr aus dem Case.

Die farbliche Gestaltung der Frontplatte ist sicher auch Geschmacksache, viele Nutzer im Eurorack bevorzugen da ja eher die silbernen oder schwarzen Fronten. Mir gefällt der an frühere AKAI Produkte angelehnte Vintage-Look ganz gut, denn er sorgt für einen hübschen Farbklecks mit Wiedererkennungswert im System. Der cremeweiße Farbauftrag auf der Frontplatte ist dabei sehr gleichmäßig und wertig ausgeführt.

Der Level-Regler hat eine feine Riffelung und damit einen guten Grip, geht zwar sehr leichtgängig, aber verrichtet seine Aufgabe ohne Probleme. Der Data-Regler hat ebenfalls eine gute Riffelung, ist im Regelweg sogar gerastert und lässt damit bei einem leichten Widerstand ein sehr gezieltes Anfahren von Werten zu.

Die vielen Buttons bestehen aus festerem Silikon, sind hintergrundbeleuchtet und lösen ihre Funktionen zuverlässig aus. Durch die vielen beleuchteten Zustandsanzeigen ist man über alle Einstellungen des Behringer RS-9 jederzeit im Bilde, sehr gut gelöst!

Die klobigen Step-Eingabe-Taster auf der rechten Seite unterstützen den altehrwürdigen Look hervorragend, der Behringer RS-9 könnte mit dieser Optik auch aus dem vorigen Jahrhundert stammen. Die Taster lösen ihre Funktion sauber aus, sind aber eher Schalter als Trigger-Buttons, was sie für Fingerdrumming untauglich macht. Auch sie zeigen über eine kleine integrierte LED ihren Zustand gut sichtbar an. Ich mag diesen Look einfach, das weckt in mir irgendwie nostalgische Gefühle.

Wie bei allen anderen Behringer Modulen auch, sind die Bedienelemente und Eurorack-Buchsen nicht mit der Frontplatte verschraubt, aber da hat Behringer ja seit jeher eine eigene stabile Lösung gefunden und die Bauteile zwischen Frontplatte und PCB fest eingekeilt, da wackelt oder klappert nichts. An dieser Stelle von mir noch eine kleine Anmerkung dazu aus der Praxis. Mittlerweile habe ich tatsächlich alle Behringer Module in meinem System und bis auf einen ausgeleierten Mini-Schalter eines VCOs aus der 2500er Serie hatte ich bisher keine Probleme. Der Schalter wurde übrigens innerhalb von fünf Tagen von Behringer ohne Probleme ausgetauscht.

Schnell zurück zum aktuellen Probanden und hier werfen wir noch einen kurzen Blick auf die inneren Werte des Behringer RS-9. Das mit 41 mm Einbautiefe absolut Skiff-taugliche Behringer RS-9 saugt auf der +12 V Leitung des Eurorack-Busses für ein Modul dieser Größenordnung durchaus moderate 350 mA, um dann auf der -12 V Leitung noch einmal magere 20 mA nachzuziehen. Nur der Vollständigkeit halber der Einwurf, dass die 5 V Leitung vom Behringer RS-9 nicht genutzt wird.

Zusammenfassend gesagt werden kann an dieser Stelle, dass ich an der Haptik des Behringer RS-9 absolut nichts auszusetzen habe, von mir gibt es hier die volle Punktzahl.

Bedienelemente des RS-9 von Behringer

In diesem Abschnitt werden wir uns bei einem kleinen Rundgang auf der Frontplatte die Bedienelemente des Behringer RS-9 und deren Funktionen einmal genauer anschauen und wo es dabei Besonderheiten gibt, werden die auch gleich vor Ort mit abgefrühstückt. Nach einem kurzen, hübschen Lichtspiel durch alle Anzeigen beim Anschalten ist der Behringer RS-9 für unseren Spaziergang bereit: Los geht’s!

Die Bedienoberfläche ist durch dunkelgrau unterlegte Zonen und schwarze Striche oder Umrandungen in einzelne Funktionsbereiche unterteilt.

Ganz links oben gibt es die Anschlüsse. Wir finden hier eine 10er-Reihe an Eurorack-Buchsen als Trigger-Ausgänge für die zehn Spuren zur Ansteuerung von externen Modulen. Den Trigger-Ausgangspegel kann man auch von +10 V (Standard) auf +5 V ändern. Der Quick-Start-Guide sagt dazu: „Um den Trigger-Ausgangspegel zu ändern, entfernen Sie die RS-9 aus dem Rack. Oberhalb und links neben dem Temporegler befindet sich ein an der Oberfläche montierter Schalter. Stellen Sie den Schalter auf +5 V oder auf +10 V (Standard) herunter.“

Also entweder bin ich blind oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich konnte den Schalter an der beschriebenen Stelle beim Tempo-Regler einfach nicht finden. Lange Suche – kurzer Sinn und damit ihr ihn nicht suchen müsst: Der Schalter befindet sich einfach gesagt an der linken Seite des RS-9 auf Höhe des Level-Reglers.

Unter den Trigger-Spuren ist jeder Spur ein Accent-Out zugewiesen, der ebenfalls Trigger-Signale ausgeben kann, um damit zum Beispiel Betonungen zu setzen, wenn ein Drum-Modul diese Eingänge zur Verfügung stellt.

Zur Anwahl der zu bearbeitenden Sequencer-Spur dienen dann die jeweils direkt darunter angeordneten Track-Select-Buttons. Über diese Buttons ist auch ein Vorhören des auf der Spur anliegenden Sounds möglich, allerdings funktioniert das nur, wenn der Behringer RS-9 pausiert.

Dadurch dass die Select-Buttons sehr klein sind und dazu auch noch einen etwas trägen Druckpunkt haben, ist damit gezieltes Fingerdrumming leider nicht möglich. Auch ein Einspielen von Steps bei laufender Aufnahme funktioniert mit den Track-Select-Buttons nicht, da sie wie schon erwähnt bei laufendem Sequencer für das Bespielen deaktiviert sind und nur noch der Spurauswahl dienen.

An dieser Stelle zeigt sich dann auch ein kleines Problemchen, was sich immer dann auftut, wenn die Anschlüsse über den Bedienelementen angeordnet sind und das Case aufrecht steht: Bei 20 Trigger-Ausgängen entsteht hier unter Vollauslastung ein ordentlicher Kabelvorhang. Aber gut, dafür gibt es ja Lösungen.

Links unter den Spur-Ausgängen finden wir dann einen großen Level-Regler. Hä? Lautstärke bei einem Sequencer? Nein, der Regler ist für den Pegel des noch zu beschreibenden CV-Ausganges zuständig. Mit dem darunter befindlichen Schalter Accent werden Betonungen auf dem aktuellen Step gesetzt.

Weiter rechts finden wir das von allen Seiten gut ablesbare Display des Behringer RS-9. Klar hätte es hier auch ein schickes OLED-Display mit mehr Darstellungsmöglichkeiten getan, aber ich finde, das Teil passt zum angestrebten Vintage-Look sehr gut. Alle nötigen Infos werden bei Tastendruck oder Reglerdreh schnell dargestellt, was auf eine gute Programmierung schließen lässt. Damit ist das Display in meinen Augen zielführend und für den angestrebten Zweck auch völlig ausreichend. In der Voreinstellung zeigt es das aktuelle Tempo an. Rechts neben dem Display finden wir den Data-Regler für die Einstellung von auf dem Display angezeigten Parametern.

Unter dem Display gibt es in dieser Sektion noch die Tap-Taste zum manuellen Eintappen des internen Tempos und die altbekannten Abspiel- und Transportfunktionen, Record, Stop und Play/Pause, die an dieser Stelle wohl keiner Erklärung bedürfen.

Auf der rechten Seite des Bereiches finden wir die weiß abgesetzten Edit-Funktionen des Behringer RS-9. Hier geht es um die altbekannten Datei-Operatoren: Save, Copy, Erase und Dump. Mit Save speichern wir Patterns oder Songs, mit Copy erstellen wir Kopien davon und mit Erase werden sie gelöscht. Interessant wird der Dump-Button dann, wenn der interne Speicher ausgeht. Über diesen Button können wir einen Sysex-Dump des Speicherinhaltes des Behringer RS-9 starten und so die Daten nach Extern auslagern.

Im Bereich MODE rechts vom Edit-Bereich erkennen wir Einstellungen für Tempo, Swing, Wahrscheinlichkeit (Prob) und Flam. Mit dem Mode-Button scrollen wir durch diese Parameter und eine zugehörige LED zeigt jeweils an, welchen dieser Parameter wir gerade bearbeiten. Der Wert wird im Display angezeigt und über den Data-Regler eingestellt.

Rechts neben den bisher beschriebenen Bereichen betreten wir den durch Rahmen eingegrenzten Funktionsbereich Sync, in dem wir die Einstellungen für die Synchronisation des Behringer RS-9 mit unserem vorhandenen Equipment sicherstellen.

Ganz oben finden wir dazu die Eingangsbuchse IN zur Synchronisation des Behringer RS-9 zu externen analogen Quellen. Um dagegen externe analoge Geräte zum Behringer RS-9 zu synchronisieren, nutzen wir dann die darunter liegende Ausgangsbuchse OUT. Mit den global wählbaren Einstellungen von 1 PPS / 1 PPQN / 2 PPQN / 4 PPQN / 24 PPQN und 48 PPQN sollte sich jedes externe Gerät zum Gleichschritt zwingen lassen. In meinen Tests machte der Behringer RS-9 dahingehend weder als Master, noch als Slave irgendwelche Zicken.

Über den darunter liegenden Schalter Sync scollen wir durch die Synchronisationsmöglichkeiten mit den Einstellungen für INTernal, MIDI, USB oder TRIGger via SYNC IN-Buchse. Die aktuelle Einstellung wird durch eine LED hell leuchtend visualisiert.

Springen wir nun einen Stock tiefer und sehen dort ganz links einen Funktionsblock, der zur Orientierung im Pattern dient, wenn es länger als 16 Steps ist. Die vier LEDs zeigen dann visuell die vier 16er Patternseiten an. Der Parameter Autoscroll definiert, ob die Abspielposition durch das Pattern rattert und dabei die Seiten umgeschaltet werden. Mit dem Button Length kann man die Pattern-Länge einstellen, wobei die letzte aktive Pattern-Seite auch gekürzt werden kann, sodass auch andere Abschnittslängen als 16 Steps möglich sind. Mit den Pfeiltasten links und rechts wandert man dann in der jeweiligen Richtung durch die Pattern-Seiten.

Der rechts daneben liegende Funktionsblock befasst sich mit Wiederholungen. Hier gibt es dann die Notenwiederholungen aus und im ganzen Pattern über alle Spuren (Step Repeat – von 1, 2, 4 oder 8 Steps aus dem Pattern in der Art von Stotter-Effekten in der IDM) oder die Wiederholung von einzelnen Steps auf einer ausgewählten Spur (Note Repeat – als kurzes Fill-In in der Anzahl der Wiederholungen für Ratchets oder Drum-Rolls). Der eingestellte Zustand wird über die zugeordnete LED angezeigt. Mit dem Button Trigger werden die zuvor ausgewählten Wiederholungen instant ausgelöst und bei aktivierter Aufnahme im Note-Repeat sogar ins laufende Pattern geschrieben, also Vorsicht, damit kann man sich auch das Pattern völlig zerschießen!

Nun geht es ganz nach unten links und dort finden wir dann drei Buttons, mit denen wir den Behringer RS-9 in seine aktuelle Arbeitsebene, sprich Modus schalten. Zur Auswahl stehen SONG für den Song-Modus, PATTERN für den Pattern-Modus und STEP für die Arbeit mit Steps. Im Song-Modus können wir dann Patterns zu Songs verketten und sogar Songs in einer Playlist speicherbar anordnen.

Links von der Modes-Sektion gibt es die von Mixern bekannten Performance-Schalter Track Mute und Track Solo. Mit Track Mute schaltet man einzelne Spuren stumm und umgekehrt dazu mit Track Solo dann einzelne Spuren auf Solo-Ausgabe, wobei dann die nicht ausgewählten Spuren stumm sind, und keine Events ausgeben.

Im gleichen Bereich nur grau unterlegt finden wir noch zwei weitere Buttons. Mit Autofill als weiteres Performancetool kann man im Pattern-Play-Modus zwischendurch als Fill-In ein zweites Pattern über eine Pattern-Auswahltaste einmal abspielen lassen. Hier ergibt es Sinn, sich ein richtiges Fill-In-Pattern zu basteln und dieses dann auf einem Pattern-Speicherplatz zu hinterlegen, um es dann bei Bedarf im Live-Modus für einen Takt einfliegen zu lassen. Das die Performance-Tools hier zentral im vorderen Bereich abgelegt sind, macht sie für den Live-Einsatz ergonomisch gut bedienbar.

Der Button Settings rechts von Autofill bietet über die 16 Step-Keypads Zugang auf die dort als Zweitbelegung hinterlegten Grundeinstellungen des Behringer RS-9 für:

MIDI (MIDI-Kanal, Soft-Thru etc.),

USB (MIDI-Einstellungen),

CLOCK (Auflösung usw.),

MAP (MIDI-Mapping),

PREFS (z. Bsp.: Trigger Time, Accent Off Level, Accent On),

CV (Editierung der CV-Aufnahme),

Poly (nicht-destruktive Programmierung von polymetrischen Pattern),

RAND (zufällige Steps),

PROB (Wahrscheinlichkeit der Step-Ausgabe),

FLAM (Trommelwirbel auf Step),

RPT (Ratcheting)

und über die restlichen Buttons dann die Einstellung von Step-Längen in 1/8, 1/8T(riolen), 1/16, 1/16T und 1/32 Noten.

Drückt man den Button Settings erneut, verlässt man die Einstellungen wieder. In der Erstbelegung dienen die 16 Keypads dann im Step-Mode zum Setzen von Steps, im Pattern-Modus zur Auswahl der Patterns 1-16 und analog dazu im Song-Modus zur Auswahl der Songs 1-16.

Über den 16 Keypads gibt es dann noch weitere Anschlüsse. Links zwei Eurorack-Buchsen, die obere davon ist mit CV beschriftet und kann eine zuvor auf einer Spur aufgenommene Control Voltage ausgeben und damit zur Ansteuerung von externen Modulen verwendet werden. Hier bieten sich zum Beispiel Filtermodule besonders an. Um die Control Voltage in eine Spur aufzunehmen, wählt man eine Spur aus, während man sich im Step-Record-Modus befindet, spielt das Pattern ab und dreht am Regler Level.

Die darunter befindliche Eingangsbuchse Reset kennen wir auch schon von anderen Sequencern als Standard. Hier anliegende Trigger-Signale setzen den Behringer RS-9 auf Step 1 zurück.

Rechts von den beiden Eurorack-Buchsen finden wir dann einen USB-C-Anschluss, über den man die Firmware mit der Synthttribe Software aktualisieren kann. Gleichsam ist dieser Anschluss auch als MIDI-Schnittstelle nutzbar. Der Behringer RS-9 meldet sich über die USB-Schnittstelle ohne Treiberinstallation auch direkt in der DAW eures Vertrauens an (hier im Bild unter Steinberg Cubase Pro 13).

Die beiden MIDI-DIN5 Buchsen für MIDI IN und MIDI OUT rechts neben der USB-C-Schnittstelle dürften selbsterklärend sein.

Einstellung des RS-9 über die Synthtribe Software

Die ganzen Einstellungen aus dem vorigen Abschnitt kann man sicher am Behringer RS-9 direkt über die Settings vornehmen. Viel eleganter geht das Prozedere über die von anderen Behringer Produkten bereits bekannte Synthtribe Software. Diese gibt es auf der Behringer Website zum RS-9 rechts unter dem Menüpunkt Media für die Betriebssysteme MAC und Windows als Download. Einfach runterladen, starten, Behringer RS-9 anschließen, fertig.

In der Synthtribe Software gibt es dann drei Menüpunkte: General, Sequencer und Update. Unter dem Menüpunkt General finden wir alle globalen Settings des Behringer RS-9 schön auf einen Blick zusammengefasst. Hier lassen sich dann sehr übersichtlich auch das MIDI-Mapping oder die Einstellungen für die Synchronisation vornehmen. Das funktioniert sofort und direkt, sodass man die Einstellungen im laufenden Betrieb auch gleich testen kann.

Aber die Synthtribe Software setzt noch einen drauf und bietet mit der Seite Sequencer den ultimativen Zugriff auf den Behringer RS-9. Hier findet man die komplette Pattern- und Songverwaltung, Einstellungen für Patterns und Songs sowie die Ex- und Importfunktionen. Man könnte hier sogar die Patterns selbst editieren, aber den Spaß habe ich lieber im Direktzugriff am Gerät. Trotzdem gut zu wissen, dass die Möglichkeit besteht und man hier vielleicht sogar noch Feintuning einfließen lassen kann.

Die letzte Seite Update beschäftigt sich dann namensgebend mit dem Firmware-Update, unser Testgerät war „Up to date“.

Alles in allem muss man an dieser Stelle sagen, dass die globalen Einstellungen des Behringer RS-9 über die Synthtribe Software deutlich komfortabler und übersichtlicher vorzunehmen sind, weil man hier alles auf einen Blick hat. Dafür gibt es von mir einen dicken Daumen nach oben.

Bedienung des Behringer RS-9 Trigger-Sequencers

Die Bedienung ist sehr eingängig und in gewissem Maße altbekannt gelöst. Im Wesentlichen dreht es sich darum, die zu bearbeitende Spur oder den Step auszuwählen, die anzuwendende Funktion auszuwählen und dann per Datenrad den gewünschten Wert einzustellen oder einfach per Button den gewünschten Modus auszuwählen. Als kleines Beispiel hier das Löschen einer Spur: Button ERASE halten und die zum Abschuss freigegebene Trigger-Spur durch Druck auf den Spur-Select-Button auswählen und weg ist sie.

Die grundlegende Bedienung geht nach einer kurzen Einarbeitungszeit in Fleisch und Blut über und man bedient den Behringer RS-9 dann quasi im Blindflug. Überbordende Doppelbelegungen von Tasten oder endlose Tastenkombinationen konnte ich im kreativen Testbetrieb nicht feststellen und empfand das Arbeiten an dem Sequencer-Boliden daher und auch durch die große und übersichtliche Bedienoberfläche als sehr angenehm.

Wofür kann man den Sequencer-Boliden gebrauchen?

Als Drum- und Trigger-Sequencer bietet sich namensgebend der Einsatz des Behringer RS-9 als Antreiber für Drum-Module natürlich geradezu an, aber wer sagt denn eigentlich, dass man den Behringer RS-9 nur vor Drum-Module patchen darf? Hier gibt es noch sehr viele weitere großartige Möglichkeiten der Nutzung und dabei bitte immer im Hinterkopf behalten, dass der Behringer RS-9 die erstellten Patterns und Songs auch speichern kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube.

Als weitere Anwendungen für die ausgelösten Trigger bieten sich zum Beispiel das schrittweise Weiterschalten von Switches für Variationen eines Signales oder CV-Sequencern für Melodien, das Resetten von Sequencern oder LFOs und das Auslösen von Hüllkurvengeneratoren oder Samples in Sampleplayer-Modulen an. Hier bilden dann nur noch der zur Verfügung stehende Modulvorrat und das kreative Gedankenspiel mit diesem die Grenze.

Dazu dann auch gleich der vielleicht nicht ganz offensichtliche Hinweis, dass man für diese Anwendungen auch zusätzlich die ausgegebenen Trigger der Accent-Ausgänge nutzen darf und damit praktisch weitere 10 Trigger-Spuren im System zur Verfügung stehen.

Der Behringer RS-9 kann damit durchaus die rhythmusgebende Steuereinheit in eurem Eurorack-System übernehmen und durch die Speicherfunktion ist das Ganze auch noch jederzeit reproduzierbar.

Ein kurzer Blick auf die Mitbewerber

Trigger-Sequencer gibt es ja mittlerweile im Eurorack-Kosmos wie Sand am Meer und in unserer Marktübersicht könnt ihr euch da gerne einmal ein paar der von uns getestete Alternativen anschauen. Sicher ist der Erica Synths Drum Sequencer da auch im optischen Vergleich im Reigen ganz oben angesiedelt. Er bietet bei weniger Platzbedarf mehr Spuren und hat einen etwas größeren Funktionsumfang, aber dieser will dann auch ordentlich bezahlt werden.

Deutlich billiger, aber noch nicht in den Bereichen des Behringer RS-9, ist der von mir Geliebte und auch von mir hier getestete Robaux SWT16+. Auch er bietet die XOX-Programmierung bei mehr Spuren und viel weniger Platzbedarf, hat Pattern-Generatoren für Random und Eurclid und lässt Fingerdrumming über alle Spuren zu, was der Behringer RS-9 ja leider nicht kann.

An dieser Stelle im Testbericht bietet es sich an, das sehenswerte Comment-Video zum Behringer RS-9 von unserem geschätzten Autor [P]-Head anzuschauen. Er rümpft dort über einige Dinge massiv die Nase unter seiner tollen Maske und stellt dazu ebenfalls Vergleiche mit einigen Mitbewerbern an.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube.

Meine Sicht der Dinge auf die in dem Video angesprochenen Themen habe ja ich schon an den dazu passenden Stellen in diesem Testbericht hinterlegt und nun seid ihr dran: Schreibt uns gern in die Kommentare eure Sicht der Dinge. Ist euch die Farbe bei Eurorack-Modulen egal oder soll es immer eine Frontplatte in Silber oder Schwarz sein? Steht ihr lieber auf kleine, kompakte Module oder auf große, ergonomisch gut bedienbare Module mit viel Platz für die Bedienelemente? Wie gefällt euch der Behringer RS-9? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und komme nun zu meinem Fazit.