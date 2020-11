Test: Behringer RX1602 V2 Line-Mischer

Aus 16 mach 2 - kostengünstiges Abmischen auf der Bühne und im Homestudio

Vor ganz nicht allzu langer Zeit, sagen wir 1 – 2 Dekaden, konnte man sich mit dem Kauf eines Behringer Produktes innerhalb seiner Community schneller ins Aus befördern, als das Auspacken des Gerätes benötigte. Insbesondere das Rausch- und Klangverhalten vieler Produkte konnte gerade mal den Ansprüchen eines Feierabend-Musikers genügen, selbst die Homerecording-Community ließ größtenteils ihre Finger von den Produkten, von der Pro-Abteilung ganz zu schweigen. Dass diese Zeiten lange vorbei sind und Behringer spätestens seit dem Einverleiben einiger Big Names wie Midas auch über das nötige Know-how für anspruchsvolle Produkte verfügt, zeigen die Umsätze der letzten Jahre und den Aufstieg der Firma um Uli Behringer zu den größten Trademarks weltweit. Heute geht es um ein vergleichsweise einfach strukturiertes Produkt, dem Behringer RX1602 V2, einem Mixer, welcher eine kompakte und elegante Lösung für das Problem des Summierens mehrerer Stereo-Line-Quellen im Heimstudio bietet.

Das Konzept des Behringer RX1602 V2

Insbesondere Homerecorder kennen das Platzproblem in ihren Räumlichkeiten zur Genüge. Wer sich im Keller oder im Dachgeschoss sein Studio einrichtet und primär mit vielen externen Stereo-Klangerzeugern arbeitet, muss entweder eine amtliche Konsole in seinem Raum platzieren, bei jedem Klangerzeugerwechsel das große Umstecken starten oder aber sich einen Line-Mischer besorgen, der die verschiedenen Signale zu einem Summen-Stereosignal zusammenfasst. Insbesondere die Konsolenlösung würde in der Mehrzahl der Fälle bevorzugt werden, scheitert aber meistens an dem zur Verfügung stehenden Platzangebot. Ähnlich verhält es sich natürlich auch mit dem Live-Bereich, wo insbesondere das Transportwesen eine entscheidende Rolle spielt.

In exakt diese Kerbe schlägt die zweite Ausgabe des Behringer RX1602, der rückseitig 16 symmetrische Klinkeneingänge für eine separate Mono- oder Stereoverwendung bereithält und als 1 HE Rack-Version für einen Ladenpreis von gerade einmal 87 Euro vorliegt. Als Ausgang gibt es nun auch endlich im Vergleich zur Version 1 die häufig geforderten symmetrischen TRS-Outputs zzgl. eines Monitor/Send, der wahlweise auch auf den Kopfhörer-Output auf der Vorderseite gelegt werden kann. Der Kopfhörerausgang besitzt natürlich einen separaten Volume-Regler. Die Eingangsempfindlichkeit der Kanäle kann zwischen dem Studio-Pro-Pegel von +4 dB und dem Consumer-Pegel von -10 dB mittels eines darüberliegenden Druckschalters umgeschaltet werden. Leider gibt es keinerlei optischen Anzeigen über den Schaltzustand des Schalters, sodass die Konstellation „Rack-Einbau – dunkel – schwarzer Schalter – schwarzer Hintergrund“ mehr auf dem Prinzip fühlen-des-Schaltzustandes aufbaut als auf der optischen Wahrnehmung.

Glücklicherweise hat Behringer auf die „Seuche der Versorgungsspannung“ in Form eines externen Netzteils verzichtet und dem Produkt eine Kaltgerätesteckerbuchse verpasst, die einen intern verbauten Ringkerntrafo mit Spannung versorgt. So viel sei vorweg gesagt, der Nebengeräuschpegel dankt es einem, er lag während des gesamten Testbetriebs bei nahezu null. Dieser Eindruck wird auch von dem massiven Gehäuse unterstützt, welches in der mittlerweile schon klassisch anmutenden schwarz-silbernen Behringer Optik und mit knapp 1,8 kg vergleichsweise leicht, aber dennoch verwindungssteif und robust daherkommt. Mittlerweile keine Besonderheit mehr, aber immer noch eine Erwähnung wert, das Multispannungsnetzteil, das alle Versorgungsspannungen von 100 – 240 Volt verarbeiten kann. Wer wie ich viel in der Welt herum tourt, kann gar nicht in Worte fassen, wie erleichternd sich diese Netzteile in der Praxis bemerkbar machen.

Der Behringer RX1602 V2 wird mit einem Netzkabel und einer Bedienungsanleitung ausgeliefert, mehr gibt es nicht. Die Rack-Flügel sind verschraubt und können beim Desktop-Betrieb auch entfernt werden, allerdings liegen dem Produkt keinerlei aufklebbare Gummipads oder ähnliches bei. Bei einem Desktop-Betrieb ist daher darauf zu achten, dass keine Kratzer auf der Unterseite entstehen können.

Auch wenn die meisten 1 HE Line-Mischer ohnehin schon recht spartanisch konzipiert sind, so legt der Behringer RX1602 V2 in Sachen Basisausstattung noch mal einen oben drauf. Alle 16 Kanäle verfügen lediglich über 3 Regler zzgl. eines kombinierten Mute/Peak-Druckschalters, was dennoch zu einer nicht zu unterschätzenden Enge auf dem Frontpanel führt. Der Mute-Schalter leuchtet bei einer zu hohen anliegenden Spannung auf, mehr ist an Kontrolle nicht geboten. LED-Kette oder wenigstens ein kleine grüne Signal-LED? Fehlanzeige, Rotstift, anders lässt sich dieser VK wohl nicht halten!

Bei den drei Reglern handelt es sich um einen Volume-Regler für den Kanal, einen Balance-Regler und einen separaten Volume-Regler für den Monitor/Send-Bereich. Sehr hilfreich, wenn man das anliegende Signal noch mal durch ein FX schicken oder einen unabhängigen Kopfhörer-Mix erstellen möchte. Ein Stereo-Out wäre für True-Stereo schön, ist aber leider nicht möglich, siehe Rotstift. Im Master-Bereich gibt es zwei separate Volume-Regler für rechts/links, einen Master-Out für den Monitor und den Wahlschalter für den Signalweg des Monitor-Outs. Abschließend gibt es zwei achtstellige LED-Ketten, welche über den Ausgangspegel des Produktes informieren und einen großen, viereckigen Netzschalter, der mit einem vernünftigen Klick einrastet.

Durch die getrennten Output-Regler bekommt der Balance-Regler der einzelnen Kanäle noch einmal eine ganz andere Wertigkeit, lassen sich doch so unterschiedlich anliegende Lautstärken im Stereobild vor der endgültigen Ausgabe an die Stereosumme entsprechend nachregeln. Der Monitor-Out ist normalerweise als Pre-Mute-Pre-Fader konfiguriert. Man kann die Platine jedoch vergleichsweise einfach (auf Kosten des Erlöschens der Garantie) abändern, um ihn in einen Post-Fade-Send pro Kanal umzuwandeln Eine entsprechende Anleitung befindet sich im Netz, eine Erwähnung dieser Möglichkeit befindet sich erwartungsgemäß niicht im mitgelieferten Handbuch.

Die Drehregler an sich sind gerastert, was den Regelweg deutlich angenehmer gestaltet, sind aber mit ihrer Achse leider nicht am Gehäuse gekontert, was zu einem erhöhten Spiel in der Führung führt. Die Gefahr einer erhöhten Platinenbelastung ist umso höher, da insbesondere in der oberen Reglerreihe der Abstand zwischen den einzelnen Reglern gerade einmal ca. 7 mm beträgt, was dazu führt, dass man während des Regelvorgangs zwangsweise die andere Regler berührt. Nur wer die Finger gerade von vorne auf die Regler setzt und nur mit den Fingerkuppen den Regler betätigt, kann den Regelweg ohne Hakeln einstellen. Nicht so schön, aber unvermeidbar, wenn man vergleichsweise viele Kanäle auf einer vorgegebenen Fläche unterbringen will.

In der Praxis

Über den Klang des Behringer RX1602 V2 als reiner Signalverwalter zu schwadronieren, wäre letztendlich nicht wirklich sinnvoll, da es ganz andere Faktoren innerhalb des Signalflusses gibt, die über das Klangerlebnis entscheiden. Wenn überhaupt, sollte man ein Auge auf den Headroom des Produktes haben, welches mit einer Ausgangsleistung von +22 dB ordentlich aufgestellt ist und das Rauschverhalten im Ohr behalten, welches, wie bereits erwähnt, nicht wahrnehmbar war. Das Produkt verfügt über einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz ± 0,2 dB, was für alle Anwendungen mehr als ausreicht.

Insbesondere der bei der Version 1 des Behringer RX1602 V2 noch vorhandene einzige Wermutstropfen, die unsymmetrischen Ausgänge, sind nun Geschichte und ermöglichen einen deutlich praxisgerechteren Einsatz des Produktes. Für die Abteilung Synth-Submixing ist der Behringer RX1602 V2 geradezu prädestiniert und überzeugt auf ganzer Linie. Auch für den Live-Bereich sehe ich die Funktion als Submixer, vorausgesetzt, man benötigt keinen EQ am Mischer. Natürlich ist auch eine Gruppenverwaltung im Studio möglich, sollte man zum Beispiel einen externen Controller benutzen. Hier könnte man die verschiedenen Signale vormischen, ohne den Rechner einschalten zu müssen. Keyboards, Preamps oder auch AUX-Produkte wie MP3-Player können so verwaltet werden.

Insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis des Behringer RX1602 V2 ist mehr als nur günstig, vor allem, wenn man sich die Alternativen zu diesem Produkt ansieht. Das Produkt ist eher unauffällig, besitzt null Glamour, aber es verrichtet seinen Dienst genauso wie man es sich in verschiedenen Situationen wünscht. Das Produkt hinterlässt, wie auch viele andere Behringer Produkte, einmal mehr einen sehr guten Kosten-Nutzen-Faktor sowie einen unkomplizierten Gesamteindruck. Ein Problemlöser, wie man ihn sich wünscht.