Test: Behringer Sonic Ultramizer SU9920, Klangprozessor

Kleiner Preis, große Wirkung!

Der Behringer Sonic Ultramizer SU9920 ist ein zweikanaliger Signalprozessor, der durch Phasenkorrekturtechnik den Klang von Audiosignalen verbessern soll. Das Gerät richtet sich an preisbewusste Musiker, Tontechniker und Heimstudio-Betreiber, die ihrem Sound mehr Klarheit und Punch verleihen möchten.

Kurz & knapp Klangverbesserung: Subtile, aber hörbare Optimierung von Bass, Höhen und Sprachverständlichkeit durch Phasenkorrektur.

Subtile, aber hörbare Optimierung von durch Phasenkorrektur. Zielgruppe: Ideal für Heimstudio-Nutzer, Podcaster und Live-Techniker mit kleinem Budget.

Ideal für mit kleinem Budget. Bedienkomfort: Einfache Handhabung mit nur zwei Reglern pro Kanal – schnell zu guten Ergebnissen.

mit nur zwei Reglern pro Kanal – schnell zu guten Ergebnissen. Verarbeitung: Solides Gehäuse , aber scharfe Kanten und wackelige Regler trüben den Gesamteindruck.

, aber scharfe Kanten und wackelige Regler trüben den Gesamteindruck. Preis-Leistung: Überraschend wirkungsvoll für 65,- Euro – kaum Konkurrenz in dieser Preisklasse.

Kurzes Fazit vorab: Überraschend effektiv für wenig Geld

Wer beim Preis von 65,- Euro skeptisch wird, den kann ich beruhigen: Der Behringer Sonic Ultramizer SU9920 hält mehr, als man für diesen Kurs erwarten würde. Das Gerät arbeitet primär mit psychoakustischen Effekten und optimiert die Phasenlage zwischen Grund- und Obertonfrequenzen. Dadurch entstehen subjektiv wahrnehmbare Verbesserungen in Sachen Lautheit, Klarheit und Präsenz – ohne dass dem Signal tatsächlich Frequenzanteile hinzugefügt oder entfernt werden.

Für wen ist das Gerät geeignet? Ganz klar für alle, die mit limitiertem Budget arbeiten und dennoch ihren Signalen mehr „Glanz“ verleihen möchten. Ob im Heimstudio, bei kleineren Live-Auftritten oder in der Clubszene, überall dort, wo nicht das teuerste High-End-Equipment zur Verfügung steht, kann der SU9920 seine Stärken ausspielen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Verbesserung der Sprachverständlichkeit, was das Gerät auch für Podcaster und Sprecher interessant macht.

Die Schwächen? Nun, wer sein Equipment bereits mit hochwertigen Komponenten und Geräten bestückt hat, wird kaum einen Unterschied hören. Und die nicht entgrateten Schnittkanten im Gehäuse sind ärgerlich – hier sollte man beim Hantieren vorsichtig sein.

Technik und Ausstattung: Konzentration auf das Wesentliche

Der Behringer SU9920 verzichtet fokussiert sich primär auf die Optmierung die Phasenlage. Anders als viele Konkurrenzprodukte bleiben Prozesse wie Obertonanreicherung und Kompression außen vor. Das erleichtert die Bedienung und reduziert gleichzeitig die Fehlerquellen.

Dabei ist die psychoakustische Signalbearbeitung durchaus clever konzipiert. Statt das Signal zu verfälschen, werden lediglich die Phasenbeziehungen zwischen Grundton und Obertönen optimiert. Das Gehör nimmt diese Korrekturen als Klangverbesserung wahr, obwohl dem Signal nichts hinzugefügt wurde.

Pro Kanal stehen lediglich zwei Regler zur Verfügung: „Low Contour“ für die Bassbearbeitung und „Process“ für die Höhenbearbeitung. Dazu gesellt sich eine fünfstufige LED-Pegelanzeige pro Kanal, die eine einfache optische Kontrolle ermöglicht. Die LEDs sind einfach gehalten, aber hell genug, um auch bei Bühnenlicht gut ablesbar zu sein, ohne zu blenden.

Anschlüsse des Behringer Sonic Ultramizer SU9920

Die Anschlüsse des Behringer Sonic Ultramizer SU9920 umfassen sowohl XLR- als auch TRS-Buchsen als symmetrische Signalführung, RCA o. ä. bleibt außen vor.

Besonders positiv fällt das interne Netzteil samt Kaltgerätebuchse auf. Trotz des geringen Ladenpreises also keine lästige „Brettwanze“, die irgendwo herumliegt und übermäßig Platz wegnimmt.

Klangcharakter: Subtile Verbesserungen

Der Behringer Sonic Ultramizer SU9920 arbeitet sehr subtil, aber die Effekte sind je nach Ausgangsmaterial deutlich hörbar. Bei der Bassbearbeitung sorgt die Phasenkompensation für straffere, definierte Bässe mit mehr Punch. Hier zeigt sich besonders bei mittelmäßigen Lautsprechern oder Kopfhörern eine spürbare Verbesserung.

Der Bass wird nicht wirklich lauter, aber präziser und konturierter. Gerade bei kleineren Monitoren oder Consumer-Lautsprechern, die oft Phasenprobleme in den unteren Frequenzen haben, zeigt sich der Effekt deutlich.

Die Höhenbearbeitung bringt mehr Klarheit und Präsenz, ohne dabei zu harsch oder künstlich zu klingen. Vocals bekommen mehr Durchsetzungskraft, Gitarren werden definierter und Keyboards erhalten mehr „Glanz“.

Ein interessanter Aspekt ist die Wirkung auf verschiedene Stilistiken. Bei komplexeren Arrangements zeigt sich der Effekt stärker als bei minimalistischen Produktionen. Das Ganze kann aber auch schnell in eine übertriebene „Aufpeppung“ des Ausgangsmaterials umschlagen, daher sollte der Ultramizer dezent eingesetzt werden.

Sehr schön ist auch die Verbesserung des Signals bei Sprachsignalen. Die Verständlichkeit wird verbessert, ohne dass die natürliche Charakteristik verloren geht. Gerade bei Telefonkonferenzen, Podcast-Aufnahmen oder Live-Ansagen kann das System seine Stärken ausspielen. Bei dezentem Einsatz wirkt das Signal präsenter und klarer, ohne übertrieben oder unnatürlich zu klingen.

Vergleich zur Konkurrenz: David gegen Goliath

Natürlich kann der Behringer Sonic Ultramizer SU9920 nicht mit High-End-Geräten wie dem Aphex Aural Exciter oder dem SPL Vitalizer mithalten. Die Positionierung als „low-cost Alternative“ zu etablierten Herstellern ist durchaus berechtigt. Aber darum geht es auch gar nicht.

In seiner Preisklasse spielt der Behringer praktisch konkurrenzlos. Wer ähnliche Effekte erzielen möchte, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen oder auf Software-Lösungen ausweichen.

Verarbeitung: Gut, aber mit Schwächen

Die Fertigungsqualität des Behringer Sonic Ultramizer SU9920 ist für den Preis durchaus in Ordnung und übertrifft meine Erwartungen. Das Gehäuse wirkt solide, besteht aus Metall und macht einen wertigen Eindruck.

Die Regler haben einen guten Widerstand und einen gleichmäßigen Lauf. Leider sind sie nicht am Gehäuse verschraubt und haben dadurch bei der Handhabung übermäßig viel Spiel. Hier besteht im Laufe der Zeit immer die Gefahr eines Haarrisses auf der Platine.

Die Beschriftung ist klar lesbar und auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut zu erkennen.

Der große Wermutstropfen sind jedoch die nicht entgrateten Schnittkanten am Gehäuse. Besonders an den Rack-Flügeln finden sich scharfe Kanten. Ein wenig mehr Sorgfalt in der Nachbearbeitung mittels einer einfachen Entgratung wäre hier wünschenswert gewesen.

Insgesamt bewegt sich die Verarbeitung aber über dem Niveau, das man bei diesem Preis erwarten würde. Da sind mir schon ganz andere Vertreter untergekommen.

Der Behringer Sonic Ultramizer SU9920 in der Praxis

Der Behringer Sonic Ultramizer SU9920 lässt sich problemlos in praktisch jedes Setup integrieren. Ob im Master-Insert eines Mixers, zwischen Instrument und Verstärker oder in der Summe einer DAW.

In der Praxis zeigt sich die Stärke des simplen Bedienkonzepts. Während andere Enhancer mit unzähligen Parametern überfordern können, kommt man beim SU9920 schnell zu brauchbaren Ergebnissen. Ein kurzer Soundcheck genügt meist, um die optimalen Einstellungen zu finden.

Auch bei ganzen Mixes zeigt der SU9920 seine Praxistauglichkeit. Gerade in der Mastering-Phase kann er als letzter Schliff dienen und dem Mix mehr Kohärenz verleihen. Hier ist allerdings Fingerspitzengefühl gefragt – zu viel Bearbeitung kann schnell unnatürlich wirken, zumal der Grundklang des Produktes für eine High-End Produktion nicht wirklich ausreicht.

Besonders hilfreich empfinde ich das Produkt in Live-Situationen, wo oft heftig „geEQt“ werden muss. Hier kann der SU9920 in der Tat die entstehenden Phasenprobleme elegant korrigieren. Gerade bei kleineren Venues mit suboptimaler Akustik zeigt sich hier der praktische Nutzen des Gerätes.

Der Behringer Sonic Ultramizer SU9920 zeigt seine Stärken überall dort, wo Budget und technische Möglichkeiten begrenzt sind. Im Heimstudio kann er mittelmäßige Monitore und Kopfhörer dezent aufwerten und aus günstigen Abhören mehr herausholen, als man für möglich halten würde. Gerade bei Nahfeldmonitoren im unteren Preissegment, die oft Phasenprobleme aufweisen, kann der SU9920 den Grundklang deutlich verbessern.

Man sollte jedoch nicht den Fehler machen und dem Glauben unterliegen, man könnte seine Budget-Speaker mittels des Behringer Sonic Ultramizer SU9920 in eine Referenzabhöre transferieren. Hier gibt es dann doch zu viele Faktoren, die sich über eine einfache Phasenkorrektur verändern lassen.

Ein interessanter Anwendungsbereich wäre übrigens auch der HiFi-Bereich. Hier kann der Behringer ein wenig mehr Lebendigkeit in das Signal zurückbringen.