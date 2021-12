Test: Behringer Studio M, Monitorcontroller

Günstiger Monitorcontroller fürs Tonstudio

Mit den Monitorcontrollern Studio M, L und XL hat Behringer kürzlich drei neue Tools fürs Tonstudio auf den Markt gebracht. Je nach Anforderung bieten diese von „aufs Wesentliche reduziert“ bis „komplexe Schaltzentrale“ unterschiedliche Ausstattungen. Allen gemein ist aber der vergleichsweise niedrige Preis. Mit dem Behringer Studio M haben wir uns für euch den kleinsten der aktuellen Studio-Serie angeschaut.

Was bietet der Behringer Studio M?

Monitorcontroller sind bei Behringer natürlich nichts Neues, doch es ist schon einige Jahre her, dass wir den letzten Controller bei uns im Test hatten. Im Mai 2021 tauchte dann zunächst der hier getestete Studio M auf der Website des Herstellers auf, später folgten die beiden größeren Modelle Studio L und Studio XL.

ANZEIGE

Die Ähnlichkeit zu Mackies Big Knob Serie fällt relativ schnell ins Auge. Auch hiervon gibt es drei Modelle. Neben der Anordnung der Bedienelemente ähneln sich auch die Art und der Aufbau des Gehäuses.

Nach dem Auspacken aus dem stabilen, bedruckten Karton fällt zunächst das vergleichsweise hohe Gewicht auf. Ordentliche 650 g bringt der Studio M auf die Waage. Die Maße belaufen sich auf 75 x 137 x 154 mm. Dank vier Gummifüßen steht der Monitorcontroller sicher auf dem für ihn vorgesehenen Platz und bewegt sich von dort auch nicht so schnell wieder weg – auch bei Belegung aller rückseitigen Anschlüsse.

Die Bedienoberfläche des Monitorcontrollers ist nach vorne geneigt, so dass man per se erstmal einen guten Überblick über die aktivierten Funktionen hat und sich das große Volume-Rad, das es immerhin auf 6 cm Durchmesser bringt, sehr gut bedienen lässt. Ob und wie das in der Praxis funktioniert, werden wir später noch sehen.

Unterhalb des Volume-Rads hat Behringer fünf Buttons untergebracht. Von links nach rechts dienen diese zur Auswahl der Eingangsquelle (Source), schalten das Abhörsignal auf Mono, schalten den kompletten Signalpfad stumm, senken den Pegel um 20 dB ab (DIM) und routen das Abhörsignal auf die beiden Monitoranschlüsse A oder B.

Der Studio M Monitorcontroller verfügt entsprechend über die wichtigsten Funktionen und erlaubt das Umschalten/Routen von zwei Eingangssignalen auf zwei Ausgangswege. Wichtig zu wissen: Studio M ist komplett passiv aufgebaut, d. h. Signale werden hier in der Lautstärke nur abgesenkt, nicht verstärkt. Entsprechend benötigt der Monitorcontroller von Behringer auch keinen Strom.

ANZEIGE

Die Bedienelemente machen allesamt einen guten Eindruck und lassen sich sauber und ohne jegliche Störgeräusche schalten. Das Lautstärkerad läuft relativ leichtgängig, etwas mehr Drehwiderstand würde diesem gut zu Gesicht stehen.

Welche Anschlüsse bietet der Behringer Studio M?

Entsprechend der frontseitigen Bedienelemente bietet der Monitorcontroller Studio M zwei symmetrische 6,3 mm Klinken-Pärchen, die als Eingang A bzw. B dienen. Eingang B bietet alternativ zum Stereo-Klinkenpärchen auch die Möglichkeit, eine 3,5 mm Stereoklinke anzuschließen, bspw. ein Smartphone, Tablet o. ä.. Während andere Hersteller solche externen Zuspieler mittlerweile drahtlos über Bluetooth einbinden, setzt Behringer auf die gute alte analoge Schule – zumindest bei der Studio Serie.

Als Ausgänge kommen ebenfalls symmetrische Klinkenbuchsen zum Einsatz. Hiervon bietet der Studio M Monitorcontroller zwei Pärchen. Ob man nun lieber XLR- oder Klinkenbuchsen bevorzugt, hängt maßgeblich vom Rest des Studio-Setups ab. Hier sollte man sich vorab natürlich Gedanken machen, gerade wenn man plant, das Studio in naher Zukunft zu erweitern bzw. umzugestalten.

Tonstudio-Einsatz des Monitorcontrollers Behringer Studio M

Zum Lieferumfang des Studio M gehört eine gedruckte, mehrsprachige Bedienungsanleitung, die für Behringer typisch sehr überschaubar gestaltet ist. Der beiliegende DIN-A5-Quick-Start-Guide bietet insgesamt zwei Schaubilder mit der Erklärung der Anschlüsse und Bedienelemente sowie ein beispielhaftes Studio-Setup mit Tipps, wie man den Monitorcontroller einbinden kann. Darüber hinaus liegen ein 3,5 mm Stereoklinkenkabel und ein Aufkleber bei.

Hat man den Studio M im Studio eingebunden und einen passenden Platz gefunden, kann es dann auch sofort losgehen. Relativ schnell macht sich bemerkbar, dass die Bedienung der fünf Buttons unterhalb des Volume-Rads zwar gut funktioniert, denn diese lassen sich sauber bedienen und funktionieren völlig störgeräuschfrei. Allerdings lässt sich – unabhängig von den Lichtverhältnissen – nur schwer ablesen, ob sie gerade gedrückt sind oder nicht.

Das ist und bleibt aber letztlich der einzige Kritikpunkt am Behringer Studio M, denn klanglich gibt es hier nichts zu meckern. Wahrnehmbare Lautstärkeunterschiede zwischen linkem und rechtem Kanal vermag ich nur in den absoluten Randbereichen wahrzunehmen – und das auch nur mit minimalen Links/Rechts-Abweichungen. In der Praxis spielt das zu 99 % keine Rolle.

Im Vergleich zu einem Drawmer CMC2 kann ich beim besten Willen keine Klangunterschiede ausmachen, der Behringer Studio M liefert hier also insgesamt ein tolles Bild ab. Auch hinsichtlich möglicher Einstreuungen, Brummgeräusche o. ä . gibt es bei diesem Monitorcontroller nichts zu bemängeln.