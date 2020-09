Test: Behringer System 100 Eurorack, Dual VCA 130, Dual VCF 121

Filter- & VCA-Modul des Behringer System 100



Nachdem wir im ersten Teil die ersten vier Eurorack-Module des Behringer Systems 100 getestet und vorgestellt hatten, folgen nun die letzten beiden Module das Behringer System 100, das ein direkter Klon des legendären System 100m von Roland ist. Hier der Link zum Test der ersten vier Module:

TEST: BEHRINGER SYSTEM 100 EURORACK, VCO 112, LFO 150, VCA 140, MULTIP.173

Im Anschluss daran befassen wir uns mit einigen Patches und werfen eine Schlussbetrachtung auf das gesamte Behringer System 100.

Behringer 121 Dual VCF

Was wäre ein modulares System ohne Filter? Das Modul 121 kommt hier als Dual VCF mit einem doppelten 24 dB Lowpass-Filter mit nachgeschaltetem, resonanzlosen Highpass-Filter. Das HPF schneidet bei 1 kHz, 2 kHz oder 5 kHz ab und ist natürlich deaktivierbar. Die drei Signaleingänge sind der Audiomixer vor dem Filter. Über drei Steuerspannungseingänge kann das Filter moduliert werden.

Das wäre zunächst eine recht formale Beschreibung. Musikalisch können wir das mit 3 mischbaren Audioeingängen und 3 weiteren Eingängen äußert flexibel nutzen. Hier haben wir dann im Ergebnis 2 Filterstufen, mit je zwei Ausgängen, die wir seriell oder parallel ansteuern können. Was klar sein muss, im Gegensatz zum originalen Roland 121 Modul sind die Fader durch Regler ersetzt worden. Ebenso wurde der Eingang Mod 1 anders beschaltet, hier heißt das, für Keyboard-Tracking sind mehr Kabel nötig. Was geblieben ist, sind die LEDs in rot und grün, die zum einen das Signal anzeigen und optisch die Resonanz.

Behringer 130 Dual VCA

Der Behringer 130 Dual VCA ist ein doppelter VCA, der über zwei getrennt voneinander einstellbare VCAs verfügt. Die drei Signaleingänge akzeptieren Audio und CV-Signale, somit ist der VCA auch für Steueraufgaben ausgelegt; die Kennlinie ist zwischen linear und exponentiell umschaltbar. Über drei Steuerspannungseingänge ist die Öffnung des VCAs fein dosierbar.

Hier wurden auch wieder die Fader durch Potis ersetzt. Generell muss man sagen, dass die Potis eine gute Entscheidung waren, sie gehen nicht zu schwer. Sie sind aber auch nicht so leichtgängig, dass sich bei besonders expressiven Spiel im Stile Jon Lord nichts verstellt. Es kann also auf das Messer im Rack verzichtet werden.

Beachten müssen wir, dass der VCA auch eine kurze Aufwärmphase (ca. 5 Minuten) benötigt, bevor linear und exponentielle Verstärkung mittels Initial Gain eingestellt werden können.

Auch hier haben wir wieder das Triple an Modulationseingängen und Signaleingängen. Über VCA OUT Low und High können wir dann verstärktes oder in die Sättigung getriebenes Signal abgreifen. Die beiden LEDs haben hier die identische Funktion und zeigen einmal das Signal und den „Drive“ an.

Hier muss man sagen, die Abstimmung ist perfekt, hier kann man zwischen angedicktem und gezerrtem Signal gut dosiert hin und her regeln.

Behringer System 100 Pro

Auf der Pro-Seite verbuchen wir für das gesamte Behringer System 100 relative komplexe Klanggestaltungsmöglichkeiten in einem erschwinglichen Preisrahmen. Der Preisrahmen relativiert sich, wenn wir im Kopf haben, dass ein Einsteiger 6 Module benötigt, ein Eurorack Case. Unter Pro fällt für den Autor auch der einheitliche Formfaktor.

Positiv ist auch das der Gesamtklang in Richtung Roland System 1oo geht. Hier gilt es im Kopf zu behalten: Elektronik altert und mit dem Altern verändert sich das Verhalten und der Klang. Ebenso wurde in den 70ern und 80ern ein solches System anders prozessiert und auf Band verewigt.

Aber Sheffield Electronic/Industrial/Pop geht hiermit. Somit geht auch New Wave.

Unter Pro fällt auch die grundsätzlich gute Verarbeitung. Es bessert sich von Jahr zu Jahr.

Aber es gibt auch Kontras.

Behringer System 100 Kontra

Es ist eine Kopie. Eine gute Kopie. Dieses ist angesichts des ersten Erscheinungsjahrs des originalen Systems 100m, also 1979, eigentlich kein Argument. Hinzukommen die Preisvorstellungen, hier als Beispiel ein VCO. Nun wissen wir aber noch nicht, wie lange die Behringer Variante des Systems 100m halten wird. Klar ist, wer das Original will und die Mittel hat, kauft sich eines.

Was auch auffällt, sind Streuungen bei den elektrischen Werten z. B. VCO 112. Dem Autor ist klar, dass analoge Schaltungstechnik immer etwas variieren kann, nur hat der VCO 112 eben auf der Platine Trimmpotis, vier an der Zahl und diese sollten bei einer Serienfertigung dazu genutzt werden, das Ergebnis und die Signale reproduzierbar zu machen. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, warum ein Modul sauber kalibriert war und nach der Aufwärmphase ein schönes A produzierte, während das zweite 112 Modul nach dem Aufwärmen ein E produzierte. Nach dem dies nachkalibriert wurde, passten die tonalen Intervalle über das gesamte Spektrum. Die Drift des VCOs war ohne Beanstandung bei beiden 112 Modulen, kleineres Driften im einstelligen Cent-Bereich ist tolerierbar.

Dennoch und das sollte möglich sein, kann man so kalibrieren, trotz aller klimatischen Unterschiede zwischen Fernost und Hessen, dass man maximal noch nachtunen muss.

Generell, nach dem die Module warm wurden, fingen die Stiftpotis an klebrig zu werden. Ein Wischtest detektierte keinen Sprengstoff, aber Reste von Flussmittel und Schmierfett. Auch dies gehört nicht an diese Stelle und auch nicht an die Finger. Thermische Lasten sind Hauptursache für frühes Schaltungsableben. Dies werten wir an dieser Stelle nicht über, sondern stellen es einfach fest. Nur trübt das den gesamten positiven Eindruck.

Kenner der originalen Module werden neben der Änderung am MOD1 Eingang des VCF 121 gegenüber dem Roland Modul auch feststellen, dass die Funktion des Modul 140 abweicht (es fehlt der Schalter Gate, Extern, Gate + Trigger ). Beide Änderung sind subtil. Im Ergebnis führen sie aber dazu, dass ohne Quad Gate/Multiple Patchen eine komplexe Geschichte wird.

Alternativen zum Behringer Eurorack System 100

Lassen wir das analog/digital Dogma außen vor, ist das Roland System 1m immer noch eine Hausnummer. Ob nun mit oder ohne S100 PlugOut. Hier muss man dann allerdings mit weniger Patch-Punkten und ohne den genialen Quad Gate/Multiple auskommen, der erst eine Vielzahl von Patches ermöglicht. Rolands System 500 ist klanglich eine Offenbarung, reißt aber durchaus ein Loch ins Budget. Für den Autor ist die Kombination aus Behringer System 100 und Roland System 1m eine perfekte Kombination. Letztlich ist erlaubt, was gefällt und was das Budget hergibt.

Abschluss und Wertung des Modularsystems

Der Behringer Ansatz funktioniert hier beim Behringer System 100. Warum Roland solche Module nicht wieder auflegt, wurde hier an anderer Stelle durchaus kontrovers diskutiert. Letztlich ist analoge Schaltungstechnik zwar ein Meilenstein, aber eben nur das. Letztlich müssen die Anwender das entscheiden, was sie brauchen. Nur weil etwas analog ist, muss es nicht alt sein. Entscheidend ist die Musik als Träger von Ideen.

Das gesamte Behringer System 100, mit den hier vorliegenden Modulen, funktioniert sehr gut. Hiermit können wir dann tatsächlich Sounds von gestern bis heute oder für die Zukunft abdecken. Die Beschränkung auf den Eurorack Formfaktor ist angemessen und funktioniert. Klanglich wird das System durchaus dem Original und der virtuell analogen Emulation gerecht.

Die Wertung für das gesamte System 100 ist sehr wohlwollend. Gleichwohl müssen die Baustellen, Kalibrierung und Rückstände nicht sein. Das hat primär nichts mit dem Endverkaufspreis zu tun, sondern macht den Kunden zufrieden. Und hat auch was mit Wertschätzung der Arbeit zu tun.

Man muss dem Behringer System – und damit lösen wir „Pop will eat itself“ auf – zugestehen, dass der Preis heiß ist und eine weitere Generation von Elektromusikern hervorbringen kann, wie das seinerzeit in Sheffield mit Industrial und New Wave begann.