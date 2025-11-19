Behringer UB-Xa Mini - der günstigste Analogsynth?
Behringer präsentiert uns mit dem Behringer UB-Xa Mini einen analogen Kleinstsynthesizer, der zumindest aufgrund seiner Namensgebung den Sound der gleichnamigen Oberheim-Nachbauten UB-Xa und UB-Xa D verspricht. Wir haben genau hingeschaut – kann der Behringer UB-Xa Mini ein solches Versprechen halten und was hat er sonst zu bieten?
- Klangästhetik: Analoger Sound mit Anleihen an den Oberheim UB-Xa, aber abgespeckter Funktionsumfang.
- Bedienung: 27-Tasten-Keyboard, Step-Sequencer und Motion-Recording für kreative Möglichkeiten.
- Vergleich: Ähnlichkeiten zum KORG Volca Keys, jedoch ohne Preset-Speicher und mit nur einem Oszillator pro Stimme.
- Preis-Leistung: Sehr günstiges, kompaktes Paket für Einsteiger und Fans analoger Sounds.
- Fazit: Gute Klangbasis und Features für den Preis, aber deutliche Abstriche gegenüber größeren UB-Xa-Modellen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung, Lieferumfang, Größe
Ich durfte seinerzeit den Behringer UB-Xa D, also die Desktop-Version gleich zweimal testen, einmal hier anlässlich ihres Erscheinens und ein weiteres Mal hier nach einem größeren Update. Und ich muss sagen, dass ich begeistert war und nun immer noch selbst Besitzer eines UB-Xa D bin. Aus der Behringer Synthesizer-Miniserie hatte ich allerdings bislang noch kein Testgerät, in dieser Beziehung ist das hier für mich eine Premiere. Allerdings hat der Behringer UB-Xa Mini auch ziemlich viele Gemeinsamkeiten mit KORGs analogem Volca Keys.
Der Kollege Markus Galla hatte beispielsweise den Behringer JT-Mini und Behringer Phara-o Mini getestet. Im Lieferumfang ist ein USB-C Kabel dabei, aber kein Netzteil.
Behringer UB-Xa Mini
Die Basics und erste Praxis
Der Behringer UB-Xa Mini kommt im Gewand der anderen Mini-Synthesizer und verfügt über ein kleines Keyboard mit 27 Tasten, das sich auf ganz andere Weise als ein normales Keyboard spielen lässt. Die 16 „weißen“ Tasten dienen zusätzlich der Step-Sequencer- und Konfigurationsprogrammierung.
Der Behringer UB-Xa Mini präsentiert sich als analoger Synthesizer. Angaben über die Polyphonie sind mitunter etwas verwirrend, denn der UB-Xa Mini spielt zwar dreistimmig polyphon, besitzt aber für jede Stimme nur jeweils einen Oszillator (und nicht wie die anderen UB-Xa-Modelle zwei Oszillatoren pro Stimme), sodass man hier 32 Oszillatoren der größeren UB-Xa-Modelle mit drei Oszillatoren des UB-Xa Mini vergleichen muss. Außerdem teilen sich alle Stimmen eine Filterschaltung und eine Hüllkurve, sodass der Behringer UB-Xa Mini ein paraphoner und kein wirklich polyphoner Synthesizer ist, was nicht verschwiegen werden sollte.
Es gibt einen analogen Signalpfad, und wir können zwischen drei Oscillator-Waveform-Einstellungen wählen: Saw, Square und Both. Diese befinden sich rechts neben dem LFO-Speed-Regler, darüber ist der Schriftzug „Waveform“ zu sehen. Für die Stimmenverwaltung erlaubt ein einrastender Mode-Select-Schalter die Einstellungen Polyphonic, Unison, Octave, 5th, Ring und Ring Poly. Aus den drei Oszillatoren kann sich dann zum Beispiel dreistimmige Paraphonie im Polyphonic-Mode ergeben. Eine Wirkung des Detune-Reglers hört man übrigens nur dann, wenn mehr als ein Osc im Einsatz ist. PWM und Frequency-Modulation erfolgen mithilfe des LFOs.
Das resonanzfähige Lowpass-Filter ist zusätzlich zwischen zwei- und vierpolig umschaltbar und reicht nicht bis zur Eigenschwingung. Das vierpolige LP-Filter wirkt besonders bei hohen Resonanzen leiser als die zweipolige Variante.
Weiter geht es mit LFO und Hüllkurve: Hier hat der Behringer UB-Xa Mini jeweils nur einen LFO und eine Hüllkurve zu bieten. In den größeren Versionen gibt es jeweils zwei. Für den LFO lassen sich via Function + Taste 13, 14 oder 15 die Schwingungsformen Sine, Square und Saw auswählen. Das ist insofern nicht direkt verständlich, als der Umschalter für die Osc-Schwingungsformen direkt neben dem großen LFO-Speed-Regler liegt. Doch sieht man unter den Keyboard-Tasten 13, 14 und 15 noch einen kleinen LFO-Schriftzug.
Die Hüllkurve steuert sowohl den Amp als auch das Filter. Höhere Einstellungen für die Release-Zeit haben keine Auswirkungen, wenn die Attack-Zeit (>10 Uhr), das Sustain-Level (>8 Uhr) oder das Decay (>9 Uhr) nicht ebenfalls hochgedreht werden. Das ist allerdings beim UB-Xa D ähnlich, wo mir die Release-Zeiten etwas länger vorkamen, wobei dort Atrophy-Settings auch die Hüllkurven beeinflussen.
Im Gegensatz zu manchen anderen Behringer-Mini-Modellen wie etwa dem Pro VS Mini, JT 4000M, CZ Mini oder auch zum großen UB-Xa D verfügt der UB-Xa Mini nicht über eine Speichermöglichkeit für Presets und Sound-Einstellungen.
Der Sequencer erlaubt nach Drücken der Record- und Play-Tasten leicht und spielerisch die Aufzeichnung von eingespielten Noten, allerdings jeweils nur über die Länge eines Taktes beziehungsweise von sechzehn Steps. Bewegungen an Parametern lassen sich ebenfalls aufzeichnen, wenn Motion-Recording aktiviert ist. Eingespielte Sequenzen können in einen von zehn Memory-Slots gespeichert werden. Auch Parameterbewegungen lassen sich aufzeichnen. Das Tempo kann man mit einem Drehregler einstellen, der im Takt blinkt. Die Tempo-Range kann sich dabei zwischen 56 und 200 oder zwischen 10 und 600 bpm befinden, das ist konfigurierbar (siehe unten). Einzelne Steps lassen sich auch deaktivieren.
Um den Behringer UB-Xa Mini auszuschalten, drückt man länger auf den Power-Knopf links oben, fürs Einschalten reicht ein kurzes Drücken. Dass es einen solchen Power-Knopf überhaupt gibt, finde ich gut. An Anschlüssen finden wir neben dem 3,5-mm-Kopfhörerausgang Sync-IOs (3,5 mm), MIDI-DIN-In und eine USB-C-Buchse, die der Stromversorgung dient und auch eine Verbindung zur SynthTribe-Software ermöglicht, deren Optionen ich unten bespreche. Via Batterie lässt sich der UB-Xa Mini nicht betreiben, ohne Batterien ist das Gerät freilich auch sehr leicht und transportabel.
Die Stromversorgung via USB-C führt in einem komplexen Setup ohne Ground-Lift typischerweise zu manchen Störgeräuschen, die Ausgangslautstärke des UB-Xa Mini war im Test aber so hoch, dass mich diese etwas weniger störten als mit manch anderen Geräten. Allerdings sind sie deutlich vernehmbar, was auch die Klangbeispiele demonstrieren.
Spielt man den UB-Xa Mini oder dreht an den Knöpfen, wird auch MIDI gesendet, umgekehrt kann er auch MIDI empfangen.
Weitere Konfigurationsoptionen
Via Synthtribe-App kann man auch gespeicherte Sequenzen ex- und importieren, eine Auto-Power-Off-Schaltung konfigurieren und die Clock-Auflösung sowie Polarität für die Sync-Funktion einstellen.
Dies und anderes klappt allerdings auch mit Hilfe von Function-Keys beim Einschalten des Gerätes, wobei sich die Optionen leicht unterscheiden. Zurück zu den Sync-Optionen: Vorkonfiguriert sind 24 ppq, möglich sind 1, 2, 24 und 48 ppq. Ferner sind MIDI-In- und MIDI-Out-Kanal wählbar und MIDI-Short-Messages können aktiviert werden. Auch einstellbar ist, welche gespielte Note die höchste Priorität bei Polyphoniemangel hat. Die Optionen heißen dabei Low, High, Nearest und Last (Voreinstellung). Das ist durchaus praktisch, denn so kann man zum Beispiel eine Bass-Note ungestört lange ausklingen lassen, während man in oberen Tonhöhenbereichen darüber ein Solo improvisiert.
Die MIDI-RX- bzw. Receive-On/Off-Option habe ich beispielsweise nur direkt am Gerät gefunden. Hier lässt sich konfigurieren, ob der UB-Xa Mini überhaupt auf eingehende MIDI-Befehle reagieren soll.
Konfigurationen am Gerät sind realisierbar, indem man beim Einschalten die Func-Taste hält. Was man dann mit den sechzehn Tasten tatsächlich einstellt, lässt sich am Gerät nicht ablesen, sondern nur im Quick-Start-Manual wiederfinden. Das Konfigurationsmenü verlässt man dann durch Drücken der leuchtenden Record-Taste. So gelang es mir jedenfalls in der Praxis und ich konnte danach normal mit dem Gerät weiterarbeiten. Eine entsprechende Erläuterung hierzu war allerdings nirgendwo zu finden.
Klang und weitere Praxisaspekte
Zwar gibt es links einen in sechs möglichen Stellungen einrastenden Umschalter für die Oktavlage eines Oszillators. Jedoch konnte ich in der Praxis mit dem internen Keyboard nicht ganz so tief in Bezug auf die Frequenz herunterkommen wie gewollt. Tiefer als zu einem F1 kam ich nicht herunter (teilweise zu hören in den Beispielen eins und drei im Player unten). Mit dem Keystep Pro via MIDI kam ich bis zum C herunter. Der UB-Xa D kam mit Hilfe optionaler Transpose-Buttons wesentlich tiefer. Mit dem UB-Xa D ist der Mini aufgrund der Struktur der Klangerzeugung nur bedingt vergleichbar, auch wenn es Ähnlichkeiten gibt und der UB-Xa Mini eine analoge Klangästhetik überzeugend hinbekommt.
Gegenüber dem UB-Xa D fehlen vor allem die Atrophy-Settings, um Variation in Details (z. B. Tonhöhe und Panorama) zu bringen.
Nachfolgend sind der Klang bzw. die Knackigkeit der Hüllkurve und ein roher Mitschnitt beim Drehen an Reglern zu hören. Weiche Einstellungen (lange Attack- und Release-Zeiten) überzeugen mich ein wenig mehr als die Präzision bei Versuchen, etwas Perkussives hinzubekommen. Allerdings klingt Letzteres trotzdem oft interessant, weil die Hüllkurve ja sowohl das Filter als auch den Amp moduliert.
Hier noch ein paar Vergleiche mit dem UB-Xa D. Der Klang ist durchaus ähnlich, Vergleiche sind aber schwierig. In den folgenden Beispielen habe ich die Wirkung der Filter-Hüllkurve zunächst bei beiden heruntergedreht. Beim UB-Xa D ging dann aber das Filter (beim Init-Preset mit UB-Xa D Atrophy-Settings) nicht ganz auf, sodass ich die Filtermodulation zwischendurch hochgedreht habe.
Durch schnelles Swipen über die Tastatur mit dem Finger lassen sich Leads auf eine interessante Weise spielen.
Sequencer und Motion-Recording
Für die Aufnahme von Sequenzen hilft ein optionales Metronom. Aufnahmen werden automatisch quantisiert, es sei denn, man aktiviert den sogenannten Freestyle-Mode (Func + Taste acht). Für das Aufzeichnen von Motion-Sequenzen muss, wie angedeutet, die entsprechende Funktion erst aktiviert werden. Das klappt durch Drücken der Func-Taste und anschließendes Drücken der Taste 9, die mit „On/Off“ beschriftet ist, was nur dann selbsterklärend ist, wenn man den darunter klein geschriebenen Schriftzug „Motion Sequence“ beachtet.
Nach einer ersten Aufzeichnung einer Filterfrequenz-Automation erklang diese zunächst abgestuft, was sich durch Aktivieren der Smooth-Funktion (Func + Taste 11) ändern ließ, sodass die Parameteränderungen „glatt“ wie bei der Aufnahme hörbar wurden (wie im Beispiel unten). Via Shift + Play/Active lassen sich einzelne Steps temporär deaktivieren, wodurch die Sequenz kürzer wird (siehe Video unten).
Die Sequencer-Speicherslots M1 bis M10 lassen sich in der Praxis vielleicht auch ein wenig zum Aufrufen von Klangeigenschaften missbrauchen, wenn man viele Parametereinstellungen leicht bewegt. Einstellungen der Schalter links für Oktavlage und Stimmverwendung werden dabei freilich nicht einbezogen. Einen Arpeggiator fand ich beim Behringer UB-Xa Mini (bislang) nicht.
Konkurrenz
Konkurrenz macht sich Behringer sicher auch im eigenen Stall. Auch JT-Mini und Phara-O sind analog konzipiert und weisen viele Parallelen auf. Welchen Mini soll man kaufen, wenn man nur einen haben will? Der JT-Mini bietet zusätzlich einen Arpeggiator (anstelle von einer der Ring-Mod-Optionen des UB-Xa Mini), Phara-O noch ein Delay (aber nicht PWM). Viele größere Behringer-Synths liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels im preislichen Bereich zwischen 135,- und 249,- Euro, bieten allerdings deutlich mehr, z. B. Model D oder gar Pro 800. Auch die großen Behringer UB-Xa-Modelle verfügen über ungleich detailliertere Klangformungsoptionen und die berüchtigten Atrophy-Settings, um noch mehr Nuancen herauszukitzeln.
Bei genauerer Betrachtung könnte der Behringer UB-Xa Mini auch als Klon des 2013 erschienenen KORG Volca Keys durchgehen, der auf ähnliche Weise „dreistimmig“ ist und für die Funktionsweise bzw. Kombination der Oszillatoren einen vergleichbaren Umschalter mit den gleichen sechs (Voice-) Modi besitzt. Dieser ist, genau wie beim UB-Xa Mini, links über dem Umschalter für die Oktavlage platziert. Sogar die beiden Tempo-Range-Optionen gleichen sich exakt.
Die Hüllkurve des Volca Keys kombiniert Decay und Release und es gibt nur acht Memory-Slots. Der Volca Keys kostet ein wenig mehr (bei Redaktionsschluss lag der Ladenpreis bei 135,- Euro [statt 199,- Euro] gegenüber 99,- Euro[statt 109,-Euro] beim UB-Xa Mini), verfügt allerdings auch noch über einen integrierten Delay-Effekt, sodass er noch größere Ähnlichkeit mit dem Phara-O Mini als mit dem UB-Xa aufweist. Der KORG wird via Netzteil oder Batterie betrieben, ein Netzteil muss man dort bei Bedarf hinzukaufen.
Video
Hier gibt’s noch ein begleitendes Video zum Behringer UB-Xa Mini:
