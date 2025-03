@blackfrancis Ich war tatsächlich früher (vor fast 30 Jahren) bei Behringer in Willich als Technischer Autor beschäftigt. Der Output an Geräten war früher schon hoch. Es ist nicht so, dass man das nicht könnte. Früher wurden die Anleitungen noch professionell übersetzt und Quickstart Manuals gab es noch gar nicht. Alles war gedruckt. Das Schreiben der Anleitung hat begonnen, während die Geräte noch in der Konzeptionsphase waren und oft haben unsere Hinweise zu konzeptionellen Schwächen oder Features noch als Verbesserung Einzug in die Geräte erhalten, was ziemlich cool war. Wenn der erste Prototyp kam, haben wir dann mit unserer Anleitung noch einmal alles gegengecheckt, dann ging alles in die Produktion.

Heute wäre das viel einfacher, da statt gedruckter Anleitungen PDFs existieren. Es gibt also weniger Zeitdruck, da nicht Anleitungen mit vielen Seiten (ich denke nur an das DDX3216 Digitalmischpult) in 20 Sprachen gedruckt und vor dem Packaging und der Auslieferung der Geräte fertig sein müssen. Außerdem kann man ein PDF einfach updaten, eine gedruckte Anleitung nicht.

Technische Dokumentation ist nicht günstig, aber meines Erachtens notwendig und außerdem Teil des Produktmarketings. Unsere Manuals waren früher gespickt mit vielen Tipps und Tricks, weil wir alle vom Fach waren. Behringer hatte damals in den 1990ern zusammen mit Mackie die besten Anleitungen am Markt und auf einige bin ich bis heute stolz.