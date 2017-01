Test: Behringer Xenyx QX2442USB, Analogmixer

Schwer zu sagen.

Das Presonus kenne ich nicht, es sieht aber nicht schlecht aus.

Von der Basisausstattung geben sie sich nicht viel.

Was für das Presonus spricht:

– Multitrackaufnahmefähig

– Kann direkt auf SD-Karte aufnehmen (also kein Rechner erforderlich)

Was für das Behringer spricht:

– 4-Band-EQ bei den Stereokanälen

– 4 Subgruppen

– Mehr Auxwege

– Inserts

– Preis

Klangliche Vergleiche sind hierbei selbstverständlich nicht berücksichtigt.

Ich persönlich bin mit dem Behringer mehr als zufrieden, aber es gibt genügend andere Stimmen, die es ganz anders sehen.

Meine Empfehlung: Such nach einem Musikladen, in dem du beide antesten kannst (gleiche Abhöre dahinter, gleiches Eingangsmaterial).

Und überleg dir genau, was du mit dem Pult anstellen willst.

Arbeitest du z.B. mit vielen externen Effekten (oder anderen externen Soundbearbeitern), ist das Behringer das bessere Pult, wegen der Inserts, der Auxwege und der Subgruppen.

Willst du dagegen auch häufiger auf die Schnelle mal aufnehmen, ohne den Rechner anzuschalten, dann nimm das Presonus.

Dasselbe gilt auch, wenn du eher im Bandkontext aufnimmst, denn beim Behringer müsstest du seriell anstatt parallel aufnehmen (wenn du mehr als Stereo haben willst).