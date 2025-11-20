On-Ear oder Over-Ear? Mit diesem DJ-Kopfhörer habt ihr die Wahl.

Beyerdynamic DJ 300 PRO X – unter diesem Namen wurde im Rahmen des diesjährigen Amsterdam Dance Events ein neuer DJ-Kopfhörer vorgestellt. Dabei kann durch einfaches Austauschen der Polster aus dem Over-Ear ein On-Ear Kopfhörer gemacht werden.

Wir haben ein Testmodell erhalten und möchten dieses natürlich auf Herz und Nieren prüfen. Für wen eignet sich das Modell, wie gut funktioniert das Umrüsten auf die On-Ear-Variante und wie klingt der DJ-Kopfhörer eigentlich. Also, starten wir direkt rein.

Kurz & knapp Was ist es? Beyerdynamic DJ 300 PRO X – ein 2-in-1 DJ-Kopfhörer, der sich durch wechselbare Ohrpolster von On-Ear zu Over-Ear umbauen lässt. Klang: Ausgewogen, laut und klar mit kräftigem Bass und sauberen Höhen – ideal für Booth und Alltag.

Ausgewogen, laut und klar mit kräftigem Bass und sauberen Höhen – ideal für Booth und Alltag. Verarbeitung: Hochwertige Materialien, stabile Gelenke und komfortable Polster sorgen für langen Tragekomfort.

Hochwertige Materialien, stabile Gelenke und komfortable Polster sorgen für langen Tragekomfort. Flexibilität: Einfacher Wechsel zwischen On-Ear- und Over-Ear-Polstern, anpassbare Ohrmuscheln und wechselbares Kabel.

Der Beyerdynamic DJ 300 PRO X im Überblick

Mit dem Beyerdynamic DJ 300 PRO X stellt der Hersteller einen Kopfhörer vor, der in der DJ-Booth, aber auch im Alltag überzeugen soll. Das Modell gibt es in schlichtem Schwarz, jedoch kann man die Ohrmuscheln nach Wunsch personalisieren. Das geht auf der Website des Herstellers und kostet für individuelle Designs 49,- Euro Aufpreis. Die installierten Kappen können einfach im Uhrzeigersinn gedreht und dann abgenommen werden. So hat man die einfache Möglichkeit, je nach Belieben zu wechseln.

Die Möglichkeit, schnell zwischen On-Ear- und Over-Ear-Ohrmuscheln zu wechseln, finden wir spannend und freuen uns hier schon auf den Praxisteil. Durch die Jahre lange Nutzung von On-Ear DJ-Kopfhörern wie den Sennheiser HD-25 sind wir diese Art von Headphones gewohnt. Aber natürlich haben wir durch die Over-Ear-Bauweise noch eine bessere Isolation von Umgebungsgeräuschen, was in der DJ-Booth, bei laufendem Clubbetrieb, lauten Monitoren und Gästen, die sich schnell einen Song wünschen möchten, natürlich von Vorteil ist.

In dem Kopfhörer befindet sich ein 45 mm Treiber. Mit dieser Größe haben wir gegenüber vielen anderen Modellen einen größeren Treiber, der dementsprechend ein druckvolleres Klangbild mit klarem Sound und ordentlichen Bässen verspricht. Darauf sind wir gespannt. Für alle, die Hardfacts gerne mögen, können wir euch noch berichten, dass der Beyerdynamic DJ 300 PRO X einen Frequenzgang von 5 Hz bis 35 kHz, eine Impedanz von 48 Ohm und einen Schalldruckpegel von 115 dB in der On-Ear-Variante und 109 dB in der Over-Ear-Variante bietet.

Als letzten faktenbasierten Punkt wollen wir an dieser Stelle noch das Gewicht des DJ-Kopfhörers ansprechen. Dieses variiert natürlich auch je nach verwendetem Polster. In der On-Ear-Variante wiegt der Beyerdynamic DJ 300 PRO X 228 g, in der Over-Ear-Ausführung 315 g. Das ist mit Blick auf die gängige Konkurrenz schon ein ordentliches Gewicht. Der AIAIAI TMA-2 DJ liegt bei 190 g und der Sennheiser HD-25 bei gerade einmal 140 g. Lediglich der V-Moda M-100 Pro, dessen Testbericht ihr hier lesen könnt, wiegt mit 319 g noch ein wenig mehr. Hier gibt es aber auch einen 50 mm Treiber. Wir sind hier gespannt, wie der Kopfhörer in der Praxis wirkt.

Was uns freut, ist die Angabe des Herstellers, dass beim Beyerdynamic DJ 300 PRO X Kopfband, Polster und Kabel austauschbar sind. Das verspricht, dass man den DJ-Kopfhörer auch über Jahre hinweg im Einsatz behalten kann. Uns ist das extrem wichtig. Zum einen aus Gründen der Nachhaltigkeit und zum anderen, möchten wir uns an einen neuen Kopfhörer gewöhnen und diesen dann so schnell nicht mehr wechseln.

Ansonsten haben wir es hier mit einem klassischen DJ-Kopfhörer zu tun, dessen Ohrmuscheln, durch die Gelenke bedingt, klappbar sind. Der Spielraum ist ausreichend, wenn man zum Beispiel eine Ohrmuschel vor oder hinter das Ohr bewegt, um den Sound im Club zu hören. Gewundert hat uns nur, dass man die Ohrmuscheln nicht gänzlich nach oben klappen kann, wie man es von vielen anderen Modellen kennt. Abseits davon besteht beim Beyerdynamic DJ 300 PRO X die Möglichkeit, das Kabel wahlweise an der linken oder der rechten Ohrmuschel anzuschließen. Dabei wird, wie sonst auch üblich, auf einen Bajonettverschluss gesetzt, sodass das Kabel nicht ohne Weiteres rausgezogen werden kann. Durch die Gelenke am Kopfhörer lässt sich das Modell auch platzsparend zusammenklappen und sicher transportieren.

Unter dem Namen Beyerdynamic DJ 300 PRO X Club gibt es noch eine weitere Ausführung des Kopfhörers. Für den gleichen Preis bekommt man hier nur ein etwas anderes Design. Silberne Gabeln und ein „Club“-Schriftzug auf der Seite heben diese Variante etwas ab, jedoch gibt es inhaltlich die gleiche technische Leistung.

Der Lieferumfang des Beyerdynamic DJ 300 PRO X

Der Beyerdynamic DJ 300 PRO X kommt mit der On-Ear-Variante vorinstalliert, aber natürlich finden wir im Lieferumfang die Over-Ear-Polster, ein Spiralkabel, ein 6,3 mm Klinke-Adapter und eine kleine Tragetasche für die Kopfhörer.

Der DJ-Kopfhörer in der Praxis

Hält man den Beyerdynamic DJ 300 PRO X, fühlt sich dieser wertig an. Die Gelenke haben einen angenehmen Widerstand und wirken nicht zu leichtgängig. Ja, das angesprochene Gewicht merkt man, aber das soll uns vorerst mal nicht stören. Die Verarbeitung des DJ-Kopfhörers ist durchweg hervorragend und auch das Einstellen des Bügels hat einen sehr soliden Widerstand und verstellt sich nicht so einfach beim Tragen oder Handhaben.

Die Möglichkeit, das Kabel an der linken oder rechten Ohrmuschel anzuschließen, finden wir ganz cool, jedoch sind wir seit Jahren gewohnt, das Kabel auf der linken Seite zu haben und werden dies auch nicht ändern.

Beim Aufsetzen liegen die Kopfhörer gut an und wirken durch die Polster auch sehr bequem. Durch die Gelenke kann man auch problemlos eine Ohrmuschel nach hinten klappen, sodass man dem Master-Out lauschen kann und bei den vorinstallierten On-Ear-Polstern sind wir schon erstaunt, wie gut diese externe Geräusche abschirmen.

Das Wechseln der Ohrpolster ist denkbar leicht: Einfach das bestehende Polster abziehen und das andere auf das Stecksystem mit Rastpunkten anbringen. Hier ist keinerlei Werkzeug notwendig.

Der Klang des Beyerdynamic DJ 300 PRO X

Natürlich interessiert uns immer, wie ein Kopfhörer klingt und beim Beyerdynamic DJ 300 PRO X können wir sagen, dass dieser ein absolut ausgewogenes Klangbild liefert. Eine gute Wiedergabe des Tieftonbereichs, schöne Höhen und Mitten, die präsent sind und nicht untergehen. Sowohl elektronische Musik als auch beim Springen durch verschiedene Genres konnte uns der DJ-Kopfhörer überzeugen. Abseits der Booth lädt das Modell dazu ein, Musik zu genießen. Zudem können wir euch attestieren, dass der DJ-Kopfhörer sehr laut werden kann und das ohne irgendwelche Verzerrungen. Genau so wünschen wir uns das! Mit dem Beyerdynamic DJ 300 PRO X hat man einen Kopfhörer, mit dem man auch abseits der DJ-Booth gerne Musik hört und diese wirklich genießen kann.

Das Auflegen mit dem DJ-Kopfhörer macht Spaß und auch nach knapp zwei Stunden durchgehendem Tragen ist das Gewicht kein absolutes Manko. Natürlich sind die Sennheiser Kopfhörer leichter, aber durch die Polsterung und den Auflagedruck des Beyerdynamic-Modells kann man dieses auch ohne Probleme länger tragen.

Wir wechselten nach einer Stunde mal von der On-Ear- auf die Over-Ear-Polsterung und für lockeres Auflegen zu Hause bevorzugen wir logischerweise diese Variante mehr. Es ist schon wirklich cool, dass man dies hier so einfach wechseln und so das Beste aus beiden Welten genießen kann.

Für uns bot zu Hause die On-Ear-Variante auch noch genug Abschirmung zum vernünftigen Monitoring.

Die Zielgruppe des DJ-Kopfhörers

Natürlich richtet sich der Beyerdynamic DJ 300 PRO X an alle DJs, die guten Klang schätzen und einen treuen DJ-Kopfhörer suchen, der sie auch in den lautesten Umgebungen nicht im Stich lässt. Dass hier schnell zwischen On-Ear und Over-Ear gewechselt werden kann, spricht bestimmt auch einige DJs an. Genau wie die Möglichkeit, die Ohrmuscheln mit eigenen Motiven zu bedrucken. Wer weiß, dass er Gigs in verschiedenen Umgebungen spielt, bekommt hier also ein Allzweckgerät. Letztlich entscheidend ja auch oft das Design und die Möglichkeit, dass man hier die Ohrmuscheln bedrucken kann, wird bestimmt auch viele ansprechen.

Der Preis des 2-in-1 DJ-Kopfhörers

Preislicht liegt der Beyerdynamic DJ 300 PRO X bei 199,- Euro. Ein recht hoher Preis, wenn man sich die Konkurrenz ansieht. Natürlich muss sich ein jeder DJ-Kopfhörer mit dem Klassiker, dem Sennheiser HD 25, messen, der je nach Ausführung preislich zwischen 115,- und 169,- Euro liegt, aber auch der beliebte AIAIAI TMA-2 DJ ist günstiger als das Modell von Beyerdynamic. Dafür bekommen wir bei Beyerdynamic natürlich einen wirklich guten Klang und eben die Möglichkeit, schnell die Ohrmuschel auszutauschen und so einen Over-Ear DJ-Kopfhörer zu benutzen. Wem dieses Feature also zusagt, für den ist der Preis des Beyerdynamic DJ 300 PRO X auch in Ordnung.