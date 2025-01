Test: Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII, Studiokopfhörer

Evolution eines Klassikers - der Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII

Der Beyerdynamic DT 1770 Pro MK2 ist die zweite Generation des geschlossenen professionellen Studiokopfhörers im Preissegment um 500,- Euro und stellt Beyerdynamics neues Flaggschiff dar. Erscheinungsbild und Namensgebung zeigen klar die Referenz zum legendären Studioklassiker DT 770 auf – der DT 1770 PRO hingegen ist in allen Belangen weiterentwickelt und verbessert worden. Welche Neuerungen die MKII-Version erfahren hat und was den Kopfhörer auszeichnet, klären wir in diesem Test.

Was ist der Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII?

Der Beyerdynamic DT 1770 Pro MK2 ist ein ohrumschließender Premium-Kopfhörer in geschlossener Bauweise und stellt Beyerdynamics neues Flaggschiff im Bereich geschlossener Studiokopfhörer dar. Der in Deutschland gefertigte Kopfhörer setzt hohe Maßstäbe an Klang, Tragekomfort und Verarbeitungsqualität und richtet sich an anspruchsvolle Nutzer mit dem Einsatzzweck Editing, Mixing und Mastering. Die Impedanz beträgt 30 Ohm, wodurch der Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII flexibler einsetzbar ist und mit verschiedenen Geräten ausreichend laut verwendet werden kann.

Evolution eines Klassikers – Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII

Der Beyerdynamic DT 770 PRO gehört zu den wohl bekanntesten und beliebesten Studiokopfhörern. Fast jeder hat den geschlossenen Kopfhörer mit den charakteristischen grauen Velours-Ohrpolstern schon irgendwo gesehen – sei es im Studio, in einem Podcast oder einem Livestream. Schon seit den 1980er-Jahren ist der DT 770 PRO erhältlich und hat bei unzähligen Toningenieuren persönliche Maßstäbe gesetzt. Grund dafür ist neben dem guten, detailreichen Klang die Langlebigkeit, das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und der ausgesprochen gute Tragekomfort. Auch ich besitze den DT 770 PRO und empfehle ihn uneingeschränkt jedem Musikliebhaber und Tontechniker, der einen guten geschlossenen Kopfhörer sucht. Als alternatives Werkzeug zu guten Studiomonitoren sind geschlossene Kopfhörer nach wie vor unverzichtbar, insbesondere in sich wechselnden klanglichen Studioumgebungen und suboptimalen akustischen Räumen.

Umso mehr habe ich mit Vorfreude das Eintreffen des Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII für diesen AMAZONA.de-Test erwartet – eine weiterentwickelte und rundum verbesserte Version des beliebten DT 770 PRO. Doch ist bei einem so etablierten, als Referenz genutzten Kopfhörer wie dem DT 770 PRO wirkliche jede Veränderung auch eine Verbesserung? Bedarf manche Verbesserung bei dem DT 1770 PRO vielleicht eine Eingewöhnungsphase? Und welche Verbesserung hat die MKII Version im Vergleich zum Vorgänger DT 1770 PRO MKI erfahren? Das alles soll in diesem Test geklärt werden.

Äußeres Erscheinungsbild des DT 1770 PRO MKII

Der Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII wird in einer Kartonverpackung geliefert, in der sich ein stabiles Case aus Kunstleder befindet, in dem der Kopfhörer (in einer passgenauen Vertiefung) sowie das umfangreiche Zubehör Platz findet. Der Lieferumfang besteht aus dem DT 1770 PRO MKII, zwei Ohrpolstersätzen aus Velours und Kunstleder, einem Spiralkabel, einem gestreckten Kabel, zwei (!) vergoldeten Klinkenadaptern 6,35 mm sowie dem Hardcase PRO. Die beiden Kabel sind innerhalb des Hardcases in einer eingenähten Tasche sicher untergebracht. Zum Transport ist der DT 1770 PRO MKII somit bestens ausgerüstet.

Aus der Verpackung befreit, zeigt sich das gewohnte Design: Federstahlbügelkonstruktion mit schwarzem Kopfpolster und Veloursohrpolster, die im Gegensatz zum DT 770 PRO in Schwarz gehalten sind. Das Gewicht von 388 g ist höher als beim DT 770 PRO (270 g), da der DT 1770 PRO MKII komplett aus Metall gefertigt ist. Auch bei den Kabeln zeigt sich die massivere Bauweise in einer stärkeren Ummantelung der Leitung sowie Stecker, was in nochmals verbesserter Langlebigkeit resultiert. Das Design des Kopfhörers ist ein zeitloser Klassiker und bedarf keiner wesentlichen Veränderung – ich bin daher froh, dass die Designänderungen – wie etwa beim Schriftzug auf der Außenseite der Ohrmuscheln – subtiler Natur sind.

Eine direkt sichtbare Verbesserung zum kleinen Bruder: Das Kabel ist nicht fix, sondern über eine Mini-XLR-Verbindung an der Ohrmuschel anzubringen und somit austauschbar, was die Langlebigkeit des Produkts nochmals unterstreicht. Die bei der Lieferung aufgezogenen Velours-Ohrpolster bieten den gewohnt hohen Tragekomfort und ausgewogenen Klang. Möchte man eine höhere Außenschalldämmung als die 21 dBA der Velours-Ohrpolster erreichen, so sollte man die Kunstleder-Ohrpolster verwenden – dann sind es ca. 25 dB Außenschalldämmung.

Insgesamt schafft es der DT 1770 PRO MKII, allen Liebhabern und Nutzern des DT 770 PRO direkt vertraut zu erscheinen und dennoch ganz klar beim ersten Blick und Aufsetzen sofort eine höherwertige Verarbeitung und höheres Qualitätslevel auszustrahlen. Die Verarbeitung – Made in Germany – vermittelt durchweg eine hohe Qualität und strahlt Produktvertrauen und Professionalität aus.

Die Features des Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII

Im Folgenden sind die Hauptfeatures des Beyerdynamic DT 170 PRO MKII Studiokopfhörers dargestellt:

Wandlerprinzip: dynamisch

Arbeitsprinzip: geschlossen

Übertragungsbereich: 5 – 40.000 Hz

Nennimpedanz: 30 Ω

Schalldruckpegel bei 1 mW/500 Hz: 95 dB

Klirrfaktor bei 1 mW: 0,20 % @ 100 Hz; 0,04 % @ 500 Hz; 0,1 % @ 1 kHz

Isolierung von Außengeräuschen: 25 dBA

Gewicht (ohne Kabel): 377 g

Neuerungen der MKII-Version im Vergleich zu MKI

Die MKII-Version des Beyerdynamic DT 1770 PRO ist nun mit zwei TESLA.45-Treibern mit jeweils 45 mm Durchmesser ausgestattet, wodurch eine hohe Auflösung und sehr geringe Verzerrung erreicht werden kann.

Der verbaute leistungsfähige Neodym-Magnet kann mittels der veränderten Konstruktion nun eine Flussdichte von über 1 Tesla erreichen – Werte, die zuvor nur schwierig erreicht werden konnten. Der somit besonders kraftvolle Treiber sorgt für eine präzise und detalliertere Klangwiedergabe. Die Vollmetall-Konstruktion des Kopfhörers dient als Abschirmung gegen elektrische Einstreuungen und verhindert ein Mitschwingen von Teilen.

Weiterhin konnten durch eine Optimierung der Membranstruktur das Impulsverhalten und Verzerrungen im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich verbessert werden, was in einem klareren Klangbild resultiert. Bei der Schwingspule konnte Gewicht eingespart werden, wodurch eine feinere Höhenwiedergabe erreicht wird. Insbesondere für moderne Studioproduktionen, welche ein komplexes Höhenprofil besitzen, kann der Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII seine Stärken klar demonstrieren.

Während der DT 1770 PRO MKI eine Nennimpedanz von 250 Ω besitzt, sind es beim Nachfolgemodell nur noch 30 Ω, wodurch höhere Lautstärken mit verschiedenen Endgeräten erreicht werden können. Im Test konnte der Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII somit auch an einem iPhone X oder einem iPhone 15 ausreichend hohe Lautstärken liefern – auch wenn man den Volume-Regler fast vollständig aufdrehen musste, um laut hören zu können. Manchen Menschen mag dies vermutlich nicht ganz ausreichen und ein Kritikpunkt sein; es bleibt nicht viel Reserve nach oben. An einem Kopfhörerverstärker oder Kopfhörerausgang am Audiointerface sind aber ausreichend hohe Lautstärke möglich.

Die Fertigung wird nach wie vor komplett „Made in Germany“ und mit hohen Standards und Prüfverfahren durchgeführt, was als weiteres Feature des Beyerdynamic DT 1770 Pro MKII genannt werden kann.

Tragekomfort des Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII

Der Tragekomfort war seit jeher ein wesentlicher Grund für die Beliebtheit der Kopfhörer aus der DT-Serie von Beyerdynamic. Der DT 1770 PRO MKII besitzt nun eine Fontanellenaussparung am Kopfband, so dass der Druck auf die schmerzempfindliche Stelle auf der Oberseite des Kopfes minimiert wird: Hierdurch wird der Tragekomfort nochmals verbessert. Hingegen ist der Kopfhörer mit 377 g auch schwerer als andere Studiokopfhörer – aber 11 g leichter als die Vorgängerversion DT 1770 PRO MKI. Das relativ hohe Gewicht empfand ich nicht als Nachteil. Jedenfalls hatte ich auch nach stundenlangem Einsatz nicht das Bedürfnis, den Kopfhörer beiseitezulegen. Die Ohren liegen aufgrund der großen Ohrmuscheln frei und haben keinen Kontakt zur Membran, weshalb sie nicht warm werden.

Die Velours-Ohrpolster boten erwartungsgemäß den höheren Tragekomfort, aber auch mit den Kunstleder-Ohrpolstern war ein stundenlanges Tragen ermüdungsfrei möglich. Der Anpressdruck der angegebenen 6 ±0,5 N ist subjektiv gefühlt etwas geringer als beim DT 770 PRO, aber für mich genau im richtigen Bereich. Der Wechsel der Ohrpolster gelingt dank der kleinen Einkerbung am Rand der Ohrmuscheln unkompliziert mittels Hineindrehen.

Klangeindrücke

Kommen wir zum wohl wichtigsten Teil des Tests: Wie klingt der Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII? Hochauflösend, transparent, klar – diese Attribute kommen mir schnell in den Sinn. Im Testzeitraum habe ich verschiedene Alben und Musikstücke aus unterschiedlichen Genres gehört. Hierunter waren sowohl filigrane, minimalistische Stücke, als auch komplexe, vielschichtige und dichte Titel. Das Klangmedium war in den meisten Fällen CD, aber auch komprimierte Formate wie auf Spotify dienten als Wiedergabemedium.

Unter den Testalben und -titel waren:

Bachkantaten BWV 62, Johann Sebastian Bach

John Frusciante – The Empyrean

Carbon Based Lifeforms – Interloper

Nirvana – Nevermind

Red Hot Chili Peppers – Blood Sugar Sex Magic

Grace – Jeff Buckley

Antent

Nils Frahm – All Melody

Insbesondere bei dichten, aber für ihre transparente, dynamische Abmischung bekannten Veröffentlichungen wie Nevermind, Grace oder Blood, Sugar, Sex, Magic zeigt sich die überaus gute Transparenz und räumliche Tiefe, die der Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII darzustellen imstande ist. Die Songs leben von einer greifbar klaren Darstellung aller Frequenzbereiche, die Tiefenstaffelung und Frequenzstaffelung guter Mixe tritt hervor und lässt einen alle Elemente von vielschichtigen Mixe separiert aber dennoch harmonisch als Ganzes wahrnehmen.

Der Höhenbereich wird glasklar und gestochen scharf wiedergegeben, mit schnellen und sauberen Transienten, ohne dabei aufdringlich zu sein. Auch Sibilanten werden nicht überspitzt dargestellt. In diesem Sinne bewegt sich der DT 1770 PRO MKII perfekt im Bereich zwischen einem Klangprofil, welches Spaß macht und der Präzision und Detailliertheit eines Studiokopfhörers für Mixing und Mastering.

Was deutlich wahrnehmbar ist: ein ungeheurer Detailreichtum. Es werden filigrane Dinge und Elemente in Songs offenbart, die zuvor, auch auf guten Studiomonitoren in dem Maße nicht hörbar waren. Alles wirkt gestochen scharf und deutlich. Dies offenbart hingegen auch Schwächen in Mischungen, aber das ist schließlich eine weitere Qualität des Kopfhörers.

Als Teil meines Tests habe ich auch einer befreundeten Person ein Musikstück mit dem DT 1770 PRO MKII zum Hören gegeben. Sie hat ein ausgesprochen gutes Musikwissen, aber ist eher weniger auf audiophile Studio-Klangerlebnisse, sondern mehr auf die musikalischen Inhalte selbst fokussiert. So hat es mich zunächst etwas verwundert, dass Ihr Hörempfinden zu Bachkantate, BWV 62 „Nun komm, der Heiden Heiland“ nicht gleich positiv wahr, sondern als „klingt etwas blechig“ beschrieben wurde. Sie beschrieb damit die überaus präsente Höhendarstellung des Kopfhörers, die die Blech- und Metallanteile der Aufnahme deutlich nach vorne holten und eine höhenmäßige Informationsdichte zutage treten ließ, die im ersten Moment tatsächlich etwas überfordernd sein kann.

Aus dieser Perspektive betrachtet konnte ich den negativen Ersteindruck nachvollziehen – beim zweiten genaueren Hören konnte aber auch in dieser Aufnahme dem DT 1770 PRO MKII absolut keine Schwäche zugeschrieben werden. Er holte eine unglaubliche Klangtiefe übers gesamte Frequenzspektrum aus der Bachkantate heraus, die möglicherweise nicht dem Hörerlebnis einer Klassikdarbietung in einem Philharmoniesaal entspricht – beeindruckend aber allemal. Ein bisschen so, als würde man klangtechnisch tief in das Orchester reinzoomen.

Der Bassbereich des DT 1770 PRO MKII ist erwartungsgemäß sehr aufgeräumt und differenziert. Im Gegensatz zum kleinen Bruder DT 770 PRO beginnt die Basswiedergabe auf dem Papier und auch gefühlt nochmal etwas weiter unten. Bässe kommen druckvoll und präsent daher. Straff, knackig, mit Konturen.

Wie Beyerdynamic es schon selbst beschreibt, soll der Kopfhörer auch Spaß machen beim Abhören und hat dementsprechend – wie auch der DT 770 PRO – eine betonten Bass- und Höhenbereich. Dennoch habe ich das Gefühl, dass im Gegensatz zum kleinen Bruder DT 770 PRO der Mittenbereich etwas an Präsenz gewonnen hat, was positiv ist. Die Mitten erscheinen zwar im Vergleich zu dem Höhen- und dem Bassbereich immer noch etwas zurückgenommen, aber natürlicher, deutlicher.

Bei modernen Produktionsstilen wie Techno, IDM oder Ambient – also basslastiges, komplexes und attackreiches Material – spielt der Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII mit seinem hohen Wirkungsgrad und den kraftvollen TESLA.45-Treibern seine Stärken voll aus. Super-knackige Transienten, differenzierter Bass, hoher Dynamikumfang. Ein wahrhaft kraftvolle Waffe im Mixing und Editing, insbesondere zur Analyse und Beurteilung von Problembereichen, also Tiefbass, Hallräume oder Frequenzstaffelung.

Was interessant ist: Der Frequenzgang und die Ausgewogenheit von Bässen, Mitten und Höhen erscheint mir mit den Kunststoff-Ohrpolstern nochmals eine Spur besser als mit den Velours-Ohrpolstern, was mit der veränderten Bedämpfung des Klangs durch die Ohrpolster einherzugehen scheint – insbesondere im Bassbereich wirkt sich der Wechsel von Kunstleder- auf Velours-Ohrpolster mit einer leicht zurückhaltenderer Betonung aus. Hierdurch profitiert der Mittenbereich wiederum etwas, so dass sich ein insgesamt leicht homogeneres Klangbild ergibt.