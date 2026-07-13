Klangstark, komfortabel und studiotauglich

Mit dem Beyerdynamic DT 900 PRO X bietet der deutsche Hersteller einen offenen Studiokopfhörer an, der sich vor allem an Musiker, Produzenten, Podcaster und Toningenieure richtet. Herzstück ist der eigens entwickelte STELLAR.45-Treiber, der hohe Klangqualität mit einer vergleichsweise niedrigen Impedanz von nur 48 Ohm verbinden soll.

Kurz & knapp Was ist es? Beyerdynamic DT 900 PRO X, offener Studiokopfhörer für Mixing, Editing und kritisches Hören mit STELLAR.45-Treiber und 48 Ohm Impedanz. Klang: Neutrale und ausgewogene Abstimmung mit natürlicher Stimmenwiedergabe und hoher Detailtreue.

Neutrale und ausgewogene Abstimmung mit natürlicher Stimmenwiedergabe und hoher Detailtreue. Mixing: Sehr gut geeignet für Mixing und Editing, mit überzeugender Räumlichkeit und guter Beurteilbarkeit von EQs und Dynamikbearbeitung.

Sehr gut geeignet für Mixing und Editing, mit überzeugender Räumlichkeit und guter Beurteilbarkeit von EQs und Dynamikbearbeitung. Komfort: Hoher Tragekomfort auch bei langen Sessions, ohne störende Hörermüdung.

Hoher Tragekomfort auch bei langen Sessions, ohne störende Hörermüdung. Verarbeitung: Robuste Bauweise, austauschbare Verschleißteile und vorbildliche Ersatzteilversorgung.

Robuste Bauweise, austauschbare Verschleißteile und vorbildliche Ersatzteilversorgung. Fazit: Eines der stärksten Gesamtpakete seiner Preisklasse und der bislang ausgewogenste Beyerdynamic-Kopfhörer im Test. Bewertung: Sehr gut.

Bewertung Beyerdynamic DT 900 PRO X Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

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Der Beyerdynamic DT 900 PRO X wurde speziell für Mixing, Editing und kritisches Hören entwickelt und verspricht eine neutrale Abstimmung, hohen Tragekomfort und eine robuste Bauweise für den täglichen Studioeinsatz. Doch wie schlägt sich der offene Studiokopfhörer in der Praxis? Kann der DT 900 PRO X seinem Ruf als moderner Referenzkopfhörer gerecht werden und lohnt sich die Investition von von 230,- Euro? Das wollen wir im folgenden Test klären.

Die Technik des Beyerdynamic DT 900 PRO X

Der Beyerdynamic DT 900 PRO X ist ein offener, dynamischer Over-Ear-Kopfhörer. Offen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Rückseite der Treiber nicht geschlossen ist. Dadurch entsteht ein natürlicheres und luftigeres Klangbild als bei geschlossenen Modellen. Gleichzeitig dringt jedoch Schall nach außen und Umgebungsgeräusche gelangen nahezu ungehindert zum Ohr. Für Recording-Anwendungen ist das nicht ideal, für Mixing und kritisches Hören hingegen oft die bevorzugte Bauweise.

Im Inneren arbeitet Beyerdynamics neuer STELLAR.45-Treiber. Die Bezeichnung steht für eine 45-mm-Schwingspule, die einen hohen Wirkungsgrad bei gleichzeitig niedriger Impedanz ermöglichen soll.

Genau das war eines der Hauptziele der PRO-X-Serie: Studiokopfhörer zu entwickeln, die sowohl an professionellen Audiointerfaces als auch an Laptops oder mobilen Geräten problemlos funktionieren.

Die wichtigsten technischen Daten:

Offene Bauweise

STELLAR.45-Treiber

48 Ohm Impedanz

Frequenzgang 5 Hz bis 40 kHz

Schalldruckpegel 100 dB SPL

Gewicht ca. 345 Gramm

Made in Germany

Vor allem die Impedanz von lediglich 48 Ohm fällt auf. Während ältere Beyerdynamic-Klassiker häufig mit 250 Ohm oder mehr arbeiteten, erreicht der DT 900 PRO X bereits an vergleichsweise schwachen Kopfhörerausgängen hohe Lautstärken.

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Verarbeitung und Ausstattung

Beim Auspacken fühlt sich der Beyerdynamic DT 900 PRO X sofort vertraut an, denn der Hersteller bleibt seiner klassischen Designsprache treu. Wer schon einmal einen DT 770 oder DT 990 in der Hand hatte, wird sich sofort zurechtfinden.

Der Kopfbügel des Beyerdynamic DT 900 PRO X besteht aus Federstahl und wirkt ausgesprochen robust. Die Velourspolster fühlen sich hochwertig an und lassen sich ebenso wie viele andere Verschleißteile problemlos austauschen. Das ist ein Punkt, den ich bei Beyerdynamic seit Jahren schätze. Während viele moderne Kopfhörer nach einigen Jahren praktisch zu Wegwerfprodukten werden, lassen sich die meisten Beyerdynamic-Modelle über Jahrzehnte hinweg warten und reparieren.

Im Lieferumfang befinden sich zwei abnehmbare Kabel mit Mini-XLR-Anschluss. Ein kurzes Kabel eignet sich für den mobilen Einsatz oder den Schreibtisch, das längere für klassische Studioanwendungen.

Weniger gut gefällt mir dagegen die Lösung des Kabelanschlusses. Der verriegelbare Mini-XLR-Stecker sitzt zwar bombenfest, ragt aber relativ weit aus der linken Ohrmuschel heraus. Im normalen Studiobetrieb fällt das kaum auf. Wer jedoch eine Gitarre spielt oder sich viel bewegt, kann durchaus erleben, dass der Stecker die Schulter berührt und gelegentlich stört. Ein gravierender Nachteil ist das nicht, aber ein Detail, das man in der Praxis durchaus bemerkt.

Der DT 900 PRO X in der Praxis

Wer auf der Suche nach einem hochwertigen offenen Studiokopfhörer ist, landet früher oder später bei Beyerdynamic. Für den Test kam der DT 900 PRO X hauptsächlich an einem Universal Audio Apollo Twin X zum Einsatz. Mein erster Eindruck war überraschend. Wer die klassischen Beyerdynamic-Kopfhörer kennt, erwartet oft einen ausgeprägten Hochtonbereich und eine gewisse Brillanz, die zwar viele Details offenlegt, auf Dauer aber auch anstrengend werden kann. Der DT 900 PRO X geht einen anderen Weg:

Stimmen werden ausgesprochen natürlich dargestellt. Besonders bei Sprachaufnahmen fiel mir auf, dass S-Laute deutlich kontrollierter wirken als bei älteren Beyerdynamic-Modellen. Gleichzeitig bleiben genügend Details erhalten, um Kompressorartefakte oder störende Atemgeräusche problemlos erkennen zu können.

Auch bei Gesang gefällt mir die Abstimmung sehr gut. Die Mitten wirken präsent und glaubwürdig, ohne künstlich hervorgehoben zu werden. Der Kopfhörer klingt insgesamt erwachsener und ausgewogener als viele seiner Vorgänger.

Besonders positiv überrascht hat mich die Wiedergabe akustischer Instrumente. Eine Westerngitarre wird mit viel Luft und Offenheit dargestellt. Anschlagsgeräusche, Obertöne und Resonanzen lassen sich hervorragend nachvollziehen. Gleichzeitig bleibt das Klangbild angenehm und frei von übertriebener Schärfe.

Im Mixing-Betrieb zeigt sich die eigentliche Stärke des Beyerdynamic DT 900 PRO X. EQ-Eingriffe lassen sich gut beurteilen, Kompressorartefakte werden zuverlässig hörbar und auch Hallräume lassen sich ausreichend präzise einschätzen.

Natürlich erreicht er dabei nicht die analytische Präzision deutlich teurerer Referenzkopfhörer, aber für seine Preisklasse bewegt er sich auf einem bemerkenswert hohen Niveau.

Ebenso wichtig: Der DT 900 PRO X ermüdet kaum. Auch nach mehreren Stunden Arbeit hatte ich nie das Bedürfnis, den Kopfhörer abzusetzen. Das ist für mich fast wichtiger als die letzten fünf Prozent Detailauflösung.

Vergleich mit dem DT 770 Pro

Da sich in meinem Studio seit Jahren ein DT 770 Pro befindet, lag ein direkter Vergleich nahe. Der Unterschied wird bereits nach wenigen Sekunden deutlich. Während der geschlossene DT 770 Pro eine eher kompakte und direkte Darstellung liefert, öffnet sich das Klangbild beim DT 900 PRO X hörbar.

Instrumente erhalten mehr Raum, Hallfahnen wirken natürlicher und das gesamte Klangbild erscheint entspannter.

Der DT 770 besitzt dafür Vorteile bei der Isolation. Für Recording-Anwendungen würde ich ihn daher auch weiterhin bevorzugen. Sobald Mikrofone im Spiel sind, ist ein geschlossener Kopfhörer oft unverzichtbar.

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Für Mixing und Editing liegt der DT 900 PRO X jedoch klar vorne. Er klingt neutraler, räumlicher und insgesamt glaubwürdiger.

Wer bereits einen DT 770 besitzt und hauptsächlich mischt, findet im Beyerdynamic DT 900 PRO X eine sinnvolle Ergänzung.

Vergleich mit dem Neumann NDH 30

Noch spannender wurde es im direkten Vergleich mit dem Neumann NDH 30. Der NDH 30 kostet deutlich mehr und spielt klar in einer höheren Liga. Das wird bereits nach kurzer Zeit hörbar. Die Tiefenstaffelung gelingt präziser, Hallräume lassen sich leichter beurteilen und die Phantommitte wirkt stabiler.

Vor allem bei komplexen Mischungen offenbart der Neumann eine zusätzliche Ebene an Detailinformationen. Allerdings fällt der Abstand deutlich kleiner aus, als es die Preisunterschiede vermuten lassen.

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Während der NDH 30 kompromisslos auf maximale Neutralität setzt, wirkt der DT 900 PRO X etwas entspannter und zugänglicher. Für lange Sessions empfinde ich ihn teilweise sogar als angenehmer. Natürlich gewinnt der Neumann den direkten Vergleich. Das wäre bei fast dem doppelten Preis auch zu erwarten. Gleichzeitig zeigt dieser Vergleich aber, wie gut Beyerdynamic den DT 900 PRO X abgestimmt hat.

Kritikpunkte

Perfekt ist auch der DT 900 PRO X nicht. Der Anpressdruck fällt etwas höher aus als bei manchen Konkurrenzmodellen. Zwar passt sich der Kopfhörer nach einiger Zeit an, Nutzer mit größerem Kopf sollten dies jedoch beachten. Wichtig zu wissen, aber kein Kritikpunkt: Für Recording-Anwendungen ist der DT 900 Pro X nicht geeignet, da er hierfür zu viel Schall nach außen hin abgibt.

Der herausragende Mini-XLR-Stecker des Beyerdynamic DT 900 PRO X ist ebenfalls nicht die eleganteste Lösung. Und schließlich fehlt ihm im Vergleich zu echten Referenzhörern wie dem Neumann NDH 30 oder einem DT 1990 PRO MKII die letzte Portion Auflösung und Tiefenstaffelung. Allerdings bewegen wir uns hier bereits auf einem sehr hohen Niveau.

Mitbewerber des Beyerdynamic DT 900 PRO X

Im Preisbereich um 200,- Euro bewegt sich der Beyerdynamic DT 900 PRO X in einem hart umkämpften Marktsegment. Zu den bekanntesten Mitbewerbern zählen der Sennheiser HD 560S, der Audio-Technica ATH-R70x sowie der AKG K702. Während der Sennheiser vor allem für seine neutrale Abstimmung und präzise Mittenwiedergabe geschätzt wird, punktet der AKG mit einer sehr weiten räumlichen Darstellung.

Der Audio-Technica ATH-R70x gilt dagegen als besonders ausgewogener Referenzkopfhörer für Mixing und kritisches Hören. Der Beyerdynamic DT 900 PRO X setzt sich von vielen Konkurrenten vor allem durch seine robuste Verarbeitung, die niedrige Impedanz von 48 Ohm und die hervorragende Ersatzteilversorgung ab. Zudem gehört er zu den wenigen offenen Studiokopfhörern seiner Klasse, die problemlos sowohl an professionellen Audiointerfaces als auch an mobilen Geräten betrieben werden können.