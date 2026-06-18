Starker Sitz, super Klang, fairer Preis

Vor wenigen Tagen hat der deutsche Traditionshersteller Beyerdynamic den In-Ear-Kopfhörer Beyerdynamic DT30 IE vorgestellt und ich hatte bereits vorab die Möglichkeit, die Kopfhörer ausgiebig und vor allem auch im Live-Einsatz zu testen. Mit dem geringen Preis richtet sich Beyerdynamic damit vor allem an Einsteiger und preisbewusste Musiker. Was die neueste Ergänzung zum In-Ear-Lineup von Beyerdynamic kann, erfahrt ihr hier im Testbericht.

Kurz & knapp Worum geht es? Der In-Ear-Kopfhörer Beyerdynamic DT30 IE im Test für Bühne und Proberaum. Ausstattung: Austauschbares MMCX-Kabel, IP54-Schutz und mehrere Ohrpassstücke gehören zum Lieferumfang.

Austauschbares MMCX-Kabel, IP54-Schutz und mehrere Ohrpassstücke gehören zum Lieferumfang. Tragekomfort: Mit passenden Schaumstoffaufsätzen sitzt der Kopfhörer sicher und bleibt auch über Stunden angenehm.

Mit passenden Schaumstoffaufsätzen sitzt der Kopfhörer sicher und bleibt auch über Stunden angenehm. Schallisolierung: Die starke Außendämpfung eignet sich gut für laute Bühnen, Bandproben und Schlagzeugunterricht.

Die starke Außendämpfung eignet sich gut für laute Bühnen, Bandproben und Schlagzeugunterricht. Klang: Der Sound wirkt ausgewogen, mit druckvollem Bass, schönen Mitten und zurückhaltenden Höhen.

Der Sound wirkt ausgewogen, mit druckvollem Bass, schönen Mitten und zurückhaltenden Höhen. Fazit: Der Beyerdynamic DT30 IE ist ein sehr guter In-Ear-Kopfhörer für Einsteiger und preisbewusste Musiker.

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Unpacking des In-Ear-Kopfhörer

Der Beyerdynamic DT30 IE wird gut verpackt in einem kleinen schwarzen Softcase geliefert. Das Case ist sehr stabil und macht auf mich den Eindruck, dass es die Kopfhörer auch lange gut schützen wird.

Im Inneren finden wir die In-Ears selbst, das wechselbare Kabel und die unterschiedlichen Aufsätze für die Ohrstücke: Je drei unterschiedliche Größen Silikon- und Schaumstoffaufsätze. Da ist für jeden Geschmack und für jede Ohrgröße etwas dabei. Zu guter Letzt liegt noch ein weiteres Paar Cerumenfilter bei. Cerumen ist der Fachbegriff für Ohrenschmalz. Diese Cerumenfilter sitzen im Inneren der In-Ears und sollen verhindern, dass sich Ohrenschmalz im Kanal des Kopfhörers sammelt. Im Inneren des Cases finden wir auch genug Platz, um die Kopfhörer samt Zubehör bequem und sicher zu verstauen.

Features des Beyerdynamic DT30 IE

Schauen wir einmal auf die Ausstattung der Kopfhörer: Wie eben schon erwähnt, ist das Kabel des Beyerdynamic DT30 IE austauschbar. Das ist deshalb eine tolle Sache, weil gerade bei so dünnen Kabeln, wie sie bei In-Ears normalerweise unweigerlich zum Einsatz kommen, schnell einmal ein Kabel beschädigt werden kann. Durch austauschbare Kabel führt so ein Kabelbruch aber nicht gleich zum Verlust der Kopfhörer.

Kabelanschuss

Zum Einsatz kommen hier MMCX-Anschlüsse an Kabel und Kopfhörer. Das ist ein verbreiteter Anschluss, wie er zum Beispiel auch bei In-Ears von Shure und anderen In-Ear-Herstellern vorhanden ist. Schön, dass hier kein proprietärer Anschluss gewählt wurde. So ist man im Zweifel nicht darauf angewiesen, ein Originalkabel vom Hersteller zu bekommen. Das beiliegende Kabel ist transparent und 1,40 m lang.

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IP54

Ein wichtiges Merkmal des Beyerdynamic DT30 IE ist, dass er nach IP54 staub- und spritzwassergeschützt ist. Auf einer Bühne kann es schon einmal schnell dreckig oder nass werden, gerade wenn man in der Open-Air-Saison auf Open-Air-Bühnen unterwegs ist. Da ist es wichtig, dass die gewählten In-Ears es auch aushalten, dreckig oder vollgeschwitzt zu werden.

Geringes Gewicht

Die In-Ear-Kopfhörer selbst wiegen ohne Kabel und Ohrpassstücke 2,7 g pro Ohrhörer. Die maximale Isolierung von Außengeräuschen gibt der Hersteller mit bis zu 39 dB an. Die genaue Isolierleistung hängt am Ende natürlich davon ab, wie gut die Ohrhörer im Ohr sitzen. Dazu später mehr.

Treiber

Im Inneren des Beyerdynamic DT30 IE arbeitet ein einzelner dynamischer Treiber, der einen Frequenzbereich von stolzen 5 bis 20.000 Hz abdeckt und einen maximalen Schalldruck von bis zu 139 dB SPL erreichen können soll. Viele In-Ears, gerade im gehobenen Preissegment, setzen oft auf eine Vielzahl unterschiedlicher Treiber. Der Vorteil dabei liegt darin, dass – wie bei einem Lautsprecher – unterschiedliche Schallquellen unterschiedliche Frequenzbereiche gezielt wiedergeben.

Das bringt aber auch eine erhöhte Komplexität mit sich. Durch den Einsatz eines einzelnen Treibers werden zudem Probleme verhindert, die in den Übergangsfrequenzen zwischen den einzelnen Treibern entstehen können. Welches System man hier bevorzugt, muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Beide bieten ihre Vor- und Nachteile. Beyerdynamic setzt in seinem gesamten In-Ear-Portfolio auf einen einzelnen Treiber.

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Passform und Komfort

Zunächst habe ich die Kopfhörer mit den unterschiedlichen Silikon-Ohrpassstücken ausprobiert. Da ich recht große Ohrkanäle habe, haben die beiden Größen S und M erwartungsgemäß überhaupt nicht gepasst. Mit den größten Silikonaufsätzen war es dann schon besser, aber auch damit wollten die In-Ears nicht wirklich in meinem Ohr halten.

Die Silikon-Ohrpassstücke sind bei den Beyerdynamic DT30 IE leicht oval geformt. Vielleicht ist das der Grund, wieso die Kopfhörer damit nicht gut sitzen. Ich habe vorher bei meinen aktuell benutzten In-Ears auch Silikonaufsätze im Einsatz und habe damit keinerlei Probleme. Nachdem die Silikonaufsätze für mich aus dem Rennen waren, habe ich die drei Schaumstoffstücke ausprobiert. Auch hier sind die Größen S und M für mich nicht passend gewesen. Aber die L-Passstücke aus Schaumstoff passen wie angegossen.

Mit den passenden Ohrstücken sitzen die Kopfhörer sicher und unverrückbar in den Ohren. Auch bei schnelleren Bewegungen mit dem Kopf bleibt alles, wo es ist und die Ohrhörer sitzen wirklich angenehm im Ohr. Ich habe die Kopfhörer einige Zeit im Einsatz gehabt und hatte auch nach mehreren Stunden der Benutzung nicht das Gefühl, dass die Kopfhörer irgendwann unbequem werden.

Die Schallisolierung ist hervorragend. Für mich als Schlagzeuger und Gitarrist in einer Band mit akustischen Drums ist das besonders wichtig, da hier wirklich hohe Schallpegel auftreten können – gerade in direkter Nähe zum Schlagzeug. Hier leisten die Beyerdynamic DT30 IE sehr gute Arbeit. Die Lautstärke wird – selbst, wenn ich das Schlagzeug so laut spiele, wie es mir möglich ist – auf ein erträgliches und gesundes Maß herunterisoliert. Dem Live-Alltag steht damit also nichts mehr im Weg.

Beyerdynamic DT30 IE im Praxistest

Ich habe die Kopfhörer zwei Wochen bei mir im normalen Einsatz gehabt, statt meiner üblichen In-Ears: Shure SE215, also durchaus vergleichbar in Ausstattung und Preis.

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Zunächst einmal möchte ich versuchen, einen Eindruck davon zu vermitteln, wie Kopfhörer klingen. Das ist in einem solchen Test immer sehr schwierig, da es ja auch eine sehr subjektive Erfahrung ist. Die Kopfhörer klingen im ersten Moment etwas unspektakulär, es wird kein Frequenzbereich besonders hervorgehoben.

Der Bass ist druckvoll und deutlich hörbar, aber nicht überzeichnet. Die Mitten werden schön abgebildet und das ist vor allem für mich an der Gitarre gut, da sich mein Instrument hier in den Kopfhörern gut durchzusetzen vermag. Die Höhen würde ich als etwas bedämpft bezeichnen. Das finde ich nach längerem Einsatz nun aber gar nicht so schlimm, da die Ohren durch die etwas zurückhaltenden Höhen nicht so schnell ermüden.

Bei den Bandproben habe ich ausschließlich E-Gitarre gespielt. Da ich über einen Fractal-Audio-Modeler spiele und keinen Verstärker benutze, bin ich ganz darauf angewiesen, dass meine In-Ear-Kopfhörer mich und meinen Sound gut an mein Ohr übertragen. Ich wurde hier nicht enttäuscht. Ich konnte mir einen guten und ausgewogenen Mix auf die Ohren legen und ich konnte mich selbst dabei auch gut hören.

Auch die Außenschallisolierung hat sich hier bewährt: Ich musste keine sehr hohen Lautstärken auf mein Ohr geben, damit sich der In-Ear-Sound gegen das Schlagzeug und die Verstärker meiner Bandkollegen durchsetzte.

Als Schlagzeuglehrer benutze ich meine In-Ear-Kopfhörer im Unterricht einerseits als Hörschutz und andererseits auch, um mit meinen Schülern gemeinsam Songs zu üben. Beides funktioniert mit dem Beyerdynamic DT30 IE gut. Die Isolierung ist, wie ich schon im Bandkontext festgestellt habe, sehr gut und schützt mein Gehör ausreichend vor dem hohen Schalldruck, der entsteht, wenn zwei Schlagzeuge gleichzeitig bespielt werden.