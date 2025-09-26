Die frische Beta-Version im Test

Die immer noch recht junge Digital Audio Workstation Bitwig Studio ist bei Version 6 angelangt und es gibt eine lange Liste an Neuerungen. Für Nutzer mit einem aktiven Upgrade-Plan steht aktuell eine Beta-Version kostenlos zur Verfügung. Neben der optimierten Oberfläche gibt es auch zahlreiche Erweiterungen bezüglich Editing, Workflow und Komposition. Schauen wir uns Bitwig Studio 6 einmal näher an.

Kurz & knapp Optimierte Oberfläche: Bitwig Studio 6 überzeugt mit einem überarbeiteten GUI und verbesserten Workflow-Details.

Bitwig Studio 6 überzeugt mit einem überarbeiteten GUI und verbesserten Workflow-Details. Neue Werkzeuge: Sprühdose, Step-Input und Audition-Tool erweitern die kreativen Möglichkeiten erheblich.

Sprühdose, Step-Input und Audition-Tool erweitern die kreativen Möglichkeiten erheblich. Starke Automation: Automation Clips, Hold/Spread-Funktionen und neue Bearbeitungsmodi setzen Maßstäbe.

Automation Clips, Hold/Spread-Funktionen und neue Bearbeitungsmodi setzen Maßstäbe. Mehr musikalische Kontrolle: Projektweite Skalen, „Snap to Key“ und neue Grid-Module fördern harmonisches Arbeiten.

Projektweite Skalen, „Snap to Key“ und neue Grid-Module fördern harmonisches Arbeiten. Beta-Status beachten: Derzeit noch kleinere Bugs in der Public Beta vorhanden.

ANZEIGE

Wichtig: Bitwig 6 Studio kann parallel zu der vorherigen Version installiert und ausgeführt werden. Im Auto-Backups-Ordner gibt es einen neuen Unterordner namens ‚Versions‘. Der Versions-Ordner soll garantieren, dass Projekte aus einer vorherigen Version dort auch wieder geöffnet werden können, nachdem man sie in der neuen Version bearbeitet und gespeichert hat.

Außerdem befindet sich Bitwig Studio 6 derzeit noch in der Public-Beta-Phase, so dass es zu kleineren Problemen kommen kann. Wer das ausschließen möchte, sollte bis zum finalen Release warten, das in wenigen Wochen erfolgen soll.

Die optimierte Bedienoberfläche von Bitwig Studio 6

Einiges an der optimierten Bedienoberfläche von Bitwig Studio 6 fällt direkt auf, anderes verlangt einen genaueren Blick oder wird erst beim Arbeiten sichtbar. So weisen beispielsweise die Clips keine Ecken mehr auf, sondern sind nun leicht abgerundet. Der komplette Hintergrund der DAW ist noch etwas dunkler als zuvor und aktuell lässt sich das auch nur recht bedingt ändern. In Bitwig Studio 5 hatte man noch die Option zumindest ein helleres Grau einzustellen.

Anstelle des Navigationsbalkens gibt es ein schmales Overview-Fenster zwischen Arranger und Editor. Mit der Arranger-Auto-Zoom-Option werden nur ausgewählte Spuren vergrößert. Die Spurüberschriften reagieren dabei dynamischer auf Größenänderungen, wodurch eventuell mehr Platz für Steuerelemente vorhanden ist.

An der rechten Seite sind endlich die Bearbeitungswerkzeuge als Palette angeheftet. Ebenfalls rechts angebracht ist ein neues Raster-Symbol in jedem Editor, mit dem sich das Raster individuell anpassen lässt. Hier fallen sogleich auch neue Werkzeuge auf, zu denen wir gleich noch kommen.

Eine weitere, nicht ganz so neue Schaltfläche gibt es links von der Zeitleiste. Hier lassen sich Automationen für Taktart, Tempo, Shuffle und mehr anzeigen und bearbeiten. Neu hinzugekommen sind Spuren für Grundton und Skala.

Für die beiden Sequencer von Bitwig Studio 6 gibt es ebenfalls jeweils eine neue visuelle Komponente. Im Clip-Launcher ist die Clip-Position und die aktuelle Loop-Anzahl für jede Spur sichtbar, das Arrangement-Fenster hat hilfreiche Beat-Grid-Linien erhalten.

Im Clip Launcher gibt es für aktive Clips eine neue Ansicht, um abzulesen, wann ein Loop endet und wie viele Durchgänge dieser Loop bereits durchlaufen hat.

ANZEIGE

Neue Werkzeuge in Bitwig Studio 6

Die Sprühdose

Mit der Sprühdose können in Bitwig Studio 6, im Gegensatz zum Stiftwerkzeug, das einzelne Events einzeichnet, multiple Events eingezeichnet werden. Durch Klicken und horizontales Ziehen wird eine Reihe von Noten im eingestellten Grid-Intervall erzeugt. Und mit einer vertikalen Bewegung kann die Anschlagstärke aller neuen Noten bestimmt werden. Es sei denn, man hält die ALT-Taste gedrückt, denn so kann sogar jeder Schritt zu einer anderen Note verschoben werden.

In den Automationspuren verhält sich die Sprühdose ähnlich und eignet sich für schrittbasierte Automationen und Hold-Funktionen. Dies funktioniert auch zum Zeichnen von Expressions und im Waveform-Editor.

Das Audition-Tool

Das Audition-Tool ist ein Werkzeug zum Vorhören von Clips oder Spuren. Im Prinzip wird die Spur (oder der Clip), auf denen sich der Mauszeiger aufhält, isoliert und von dessen Position beginnend abgespielt. Klickt man auf die Zeitleiste, lassen sich auch alle Spuren gemeinsam abspielen. Ein Scrubbing ist allerdings nicht möglich.

Das Audition-Tool lässt sich auch im Editor und im Clip Launcher nutzen, wobei im Clip Launcher ein Clip immer von Beginn an abgespielt wird.

Das Step-Input-Tool

Über das Step-Input-Tool kann man Noten mit einem MIDI-Controller schrittweise programmieren. Zunächst ist jede Note so lang, wie das Grid-Intervall eingestellt ist, lässt sich aber mit einem Tastaturbefehl auch kürzer oder länger ziehen.

Wie bei einem klassischen Step-Sequencer grenzt die nächste Note an die vorherige an. Mit einem weiteren Tastaturbefehl lassen sich aber natürlich auch Pausen setzen. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber dem Programmieren, beziehungsweise Einzeichnen mit einer Maus, liegt in der Anschlagstärke, das auf diese Weise übernommen wird.

Automation Clips in Bitwig Studio 6

Bitwig Studio 6 stellt Automation ab sofort auf eine Ebene mit MIDI und Audio. Die neuen Automation Clips beherbergen den gewohnten Umgang und Workflow, wie wir ihn aus MIDI- und Audio-Clips kennen. Dadurch werden sie nicht nur optisch besser ins Arrangement eingefügt. Die Inhalte lassen sich skalieren und passen sich bei Bedarf auch an die Clip-Länge der dazugehörigen MIDI- oder Audiospuren an. Die Automatisierungsspuren können immer noch zusätzlich genutzt und wiederum zu Automation Clips gewandelt werden. Außerdem kann man frei entscheiden, ob sich die Automation Clips beim Verschieben ihrer übergeordneten Clips mitbewegen oder stehenbleiben.

Die Automation-Clips lassen sich auch speichern und sind neben den BWCURVE-Dateien zu finden, die ebenfalls als Automation-Clip geladen werden können. Die Clips lassen sich wiederum auch in ein Modulator-Panel oder den Grid-Editor ziehen und können dort als Hüllkurve oder LFO erscheinen.

Automation-Editing

Zur Automation gibt es in Bitwig Studio 6 ab sofort zwei neue Optionen: Im Arranger gibt es einen neuen Modus, sodass Automationen direkt in der Spur sichtbar sind, wobei Clips mit MIDI-Noten und Kurvenformen transparent erscheinen, um sie ebenfalls sichtbar zu halten.

Im Editor lassen sich die Automationen nicht nur detailliert bearbeiten, es können auch alle Spuren und Clips mit Automationen für einen ausgewählten Clip dort angezeigt werden. Dazu kommen noch zahlreiche weitere neue Funktionen, je nachdem welches Werkzeug ausgewählt ist.

Generell ist alles nun wesentlich flexibler und mein persönliches Highlight ist die Hold- und die Spread-Funktion. Letztere sorgt für einen bestimmten Zufallswert für jeden Automationspunkt.

Neben den neuen Modi wurde in Bitwig Studio 6 auch einiges optimiert. So können Automatisierungspunkte nun frei gezogen werden, es gibt Hold-Funktionen für einzelne Punkte, viele Arten um Automationskurven zu modifizieren und einiges mehr.

Beim Arbeiten mit Automationen in Bitwig Studio 6 erscheinen somit auch einige neue Symbole und Shift-, Alt- und Command-Funktionen. Hier hilft ein Blick in die Release-Notes der Beta-Version.

Clip-Verknüpfung & Ebenenbearbeitung

Die neue Clip-Verknüpfung, in Bitwig Studio 6 Clip-Aliasing genannt, kann viel Zeit beim (Um-) Arrangieren sparen. Ist die Clip-Verknüpfung aktiv, erscheint an den jeweiligen MIDI-, Audio- oder Automation-Clips eine kleine Büroklammer. Alle Clips greifen nun auf ein einziges Pattern zurück und jede Bearbeitung an einem Clip wird somit auch an dessen verknüpften Clips ausgeführt.

Zur Clip-Verknüpfung gibt es dann noch einige Funktionen zu entdecken. So lassen sich beispielsweise eindeutig ähnliche Inhalte automatisch erkennen und zu Alias-Clips verknüpfen. Auch doppelte Clips aus MIDI-, Audio- und Automatisierungsspuren lassen sich so zusammenführen.

Mehr Expression-Möglichkeiten in den Editoren

Das Expression-Overlay hat ebenfalls ein paar neue Funktionen erhalten und ist links unten im Editor neben der alten Ansicht zusätzlich zu finden. Hier konnte man im Noten-Editor zuvor Pitch-Informationen einsehen und bearbeiten. Neu hinzugekommen sind Optionen für Pressure, Timbre, Gain und Pan. Das ging zuvor zwar auch, allerdings etwas umständlicher als es nun gelingt.

Im Audio-Editor gibt es wiederum andere Funktionen: Stretch, Gain, Pan und Transpose stehen zur Auswahl. Auch für das Expression-Overlay gibt es eine Hold- und Spread-Funktion.

Projektbezogene Skalen

Im Transportfeld erscheint nun ein weiteres Menü für eine projektbezogene Tonart. Es stehen 23 Skalen zur Verfügung: Major, Minor, Dorian, Phrygian, Mixolydian, Locrian, Harmonic Major, Harmonic Minor, Overtone Scale, Jazz Minor, Blues Major, Blues Minor, Double Harmonic Major, Double Harmonic Minor, Whole Tone, Half-diminished, Diminished WH, Diminished HW, Major Pentatonic, Minor Pentatonic, Major Triad und Minor Triad. Es gibt sogar eine eigene Spur, um Tonarten automatisiert im Arrangement zu wechseln.

Im Noten-Editor rasten die Noten bei aktivierter Funktion entsprechend ein. Bereits programmierte Noten lassen sich so auch quantisieren. Für sechs Note-FX-Geräte (Arpeggiator, Echo, Multi-Note, Note-Transpose, Randomize, Key Filter – beziehungsweise das neue Key Filter+) gibt es die Option „globale Tonart verwenden“, wodurch Transpositionen nicht mehr in Halbtonschritten, sondern in den entsprechenden Tonstufen erfolgen.

Passend zum Thema gibt es in Bitwig Studio 6 auch vier neue Grid-Module namens by Scale, Scale Steps, Root Key und Pitch Class. by Scale quantisiert eingehende Signale, Scale Steps verschiebt sie um eine bestimmte Anzahl an Tonstufen, Root Key liefert den Grundton der aktuellen globalen Tonartvorzeichnung und Pitch Class ist ein manuell gesteuertes Modul aus 12 Tonhöhen.

Drum/Hybrid-Editor in Bitwig Studio 6

Der Drum-Editor mutiert in Bitwig Studio 6 nun zum Drum/Hybrid-Editor. Die Größe der Spuren wird nun automatisch angepasst, um den gesamten Bildschirm auszufüllen, sofern möglich. Und MIDI, Audio und Automationen können gleichzeitig auf separaten Spuren angezeigt und bearbeitet werden.

Weitere Optimierungen in Bitwig Studio 6

Das Schnittwerkzeug wurde etwas verbessert. Zum einen erscheint eine Hilfslinie und zum anderen lässt sich der Schnittpunkt am Clip bei gedrückter Maustaste verschieben und wird erst beim Loslassen ausgeführt.

Im Arranger lassen sich in Bitwig Studio 6 nun mehrere Clips anwählen und fokussieren. Dabei werden alle anderen Spuren und Clips ausgeblendet, ähnlich wie im Noten- oder Drum-Editor. Im Detail finden sich sehr wahrscheinlich noch ein paar weitere Optimierungen, ich hoffe ,die größten und wichtigsten Änderungen aber bereits aufgelistet zu haben.

Aktuelle Bugs & Crashes der Beta-Version

Wie eingangs erwähnt, befindet sich die Software bisher noch in der Public-Beta-Phase. So konnte nicht nur ich zu Beginn noch von Bugs und Crashes berichten, auch andere Nutzer klagten über verschiedene Probleme. Am Betriebssystem schien es daher nicht zu liegen.

In meinem Fall stürzten die Audio-Engine und Plug-ins in den ersten Tagen mehrmals ab. Nachdem ich aber ein paar verdächtige Plug-ins aus den Projekten genommen hatte, lief es schon deutlich besser. Gegen Ende meiner Testphase hatte ich dann gar keine Probleme mehr, anscheinend auch unabhängig von den Plug-ins.

Beim Import einer DAWproject-Datei sind die Send-Kanäle immer im Solo-Modus und Automationen werden nicht übernommen. Allerdings werden Automationen für Lautstärke und Pan auf allen Spuren angezeigt, mit lediglich einem Punkt auf der aktuellen dB- bzw. Panning-Einstellung. Einige Plug-ins werde nicht übernommen, wobei hier das Ergebnis immer sehr zufällig wirkt, denn teilweise wurden auch die Stock-Plug-ins entsprechend ersetzt. Bezüglich des Formats DAWproject ist es aber vermutlich auch gar kein spezifischer Bug der Beta-Version.