Test: Bitwig Studio, Digitale Audio Workstation

Die 2 Sterne die Bitwig aktuell hat sind meiner Meinung nach gerechtfertigt, momentan.

Ich finde die DAW hat das Potential in Zukunft ein best buy zu werden. Ich habe jetzt sogar mein Cubase verkauft,nach 4 Wochen Bitwig komme ich einfacher und schneller in die Nähe meiner Vorstellungen als 1 1/2 Jahre Cubase.

Bitwig fehlt zwar noch so manches was andere DAWs haben, ich warte jetzt auch sehnsüchtig auf 1.2 um endlich auch mal ein wenig Ordnung in die Projekte zu bekommen z.B., aber Not macht auch erfinderisch und solange die Kreativität darunter nicht leidet, wird sie evtl. sogar gefördert.

In diesem Sinne, mein Vertrauen hat Bitwig. Ich kann denjenigen, die neu anfangen oder wechselwillig sind, nur raten, testet Bitwig mal an. Ich schließe ab mit einem Zitat von Dada Life: „…if I was a young kid, coming to production with no baggage, I would definitely go with Bitwig.“