Test: Black Corporation ISE-NIN Synthesizer, Roland Jupiter-8 Clone

Der Black Corporation ISE-NIN Synthesizer, ein Klon des Roland Jupiter-8, ist schon eine ganze Weile auf dem Markt, er war zunächst als DIY-Kit erhältlich. Dazu gibt es hier auf AMAZONA.de bereits einen schönen DIY-Erfahrungsbericht und Workshop von DSL-Man. Hut ab, wer sich den Bau dieses Synthesizers zutraut, denn es sind Hunderte Minibauteile in SMD-Löttechnik auf die Platinen zu bringen. Für mich glasklar eher was für Masochisten, die die ultimative Herausforderung lieben. Hier nun der Testbericht der Version, die es fertig zusammengebaut im Handel gibt.

Der ISE NINE in der Black Corporation Produktfamilie

Der Black Corporation ISE-NIN Synthesizer kommt wie sein Vorbild aus Japan. Der exklusive Expander ist ein weiterer Streich des Nischenherstellers Black Corporation, der bereits die Konzepte des Yamaha CS-80 (Deckards Dream), des RSF Polykobol II (Kijimi) und des Elka Synthex (Xerxes) in schicke Rack-Synthesizer verpackt hat.

Der ISE-NIN wagt sich nun an den Klassiker schlechthin, vermutlich – wenn man sich mal so die Gebrauchtpreise ansieht – eines der begehrtesten und kultigsten polyphonen Synthesizer überhaupt.

Der vorliegende Test widmet sich vornehmlich dem Sound, wobei auch ein Vergleich zum Roland Jupiter-8 nicht fehlen darf. Zudem nehme ich diesen Rack- und Desktop-Synthesizer, der mit hölzernen Seitenteilen daherkommt, genauer unter die Lupe.

Um es vorweg zu nehmen, mein Blick ist natürlich sehr kritisch. Nachdem ich jahrelang bei der Firmware-Entwicklung des Behringer UB-Xa involviert war und somit die Erkenntnis gewonnen habe, dass es definitiv eine enorme Herausforderung ist, nicht nur den Klang, sondern auch die Haptik eines analogen Klassikers zu reproduzieren, waren die Erwartungen hoch.

Haptik und Größe des ISE-NIN

Der kleine Desktop-Synthesizer wurde per DHL geliefert und ich war verwundert, wie klein und vor allem leicht das Paket war. Das hätte ich nicht erwartet. Unlängst war ja mal der GS Music e7 hier, der deutlich mehr wiegt und ein richtig wertiges Stahlgehäuse mit sehr hochwertigen verschraubten Knöpfen und edlen Holzseitenteilen besitzt. Der ISE-NIN flutscht mir hier regelrecht entgegen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, also nicht aus Stahl, wie man es bei der Konkurrenz gewohnt ist. Dazu wird ein sehr kleines, leicht zu verlegendes (bitte gleich beschriften!) externes Netzteil mitgeliefert, ein Handbuch ist nicht dabei, was man sich aber als PDF downloaden kann. Ferner sind in der Verpackung noch Rack-Ohren enthalten, die man anstelle der relativ dünnen Holzseitenteile anschrauben kann. Wohlgemerkt: Hier weicht das Design deutlich vom Jupiter-8, der eloxierte Aluminium-Seitenteile besitzt, ab.

Etwas enttäuscht war ich auch von der Qualität und Größe der Regler und Taster. Ok, man kann jetzt bei einem so kleinen Rack vielleicht nicht die bunten Regenbogen-Schalter des Jupiter-8 erwarten, wenngleich Roland das mit seinem Boutiques ja auch hinbekommen hat. Doch die schwarzen, mit ca. 3 mm Durchmesser kleinen Knöpfchen anstelle der schicken Kippschalter beim Jupiter-8 sind dann doch eher nichts für Wurstfinger. Die Fader haben einen relativ kurzen Reglerweg und machen auf mich nicht gerade den Eindruck, dass sie ebenfalls 40 Jahre, wie beim Jupiter-8, ihre Dienste tun werden. Dessen Regler sind selbst nach so langer Zeit nicht ausgeleiert und weisen einen ordentlichen Widerstand auf (das war beim Jupiter-6 dann übrigens schon nicht mehr der Fall). Die leichtgängigen Fader und Miniknöpfe wirken auf mich doch eher billig und alles andere als luxuriös. Da war ich doch vom UDO Super Gemini noch verwöhnt, der nämlich ähnliche Bedienelemente beherbergt, wie der Jupiter-8, sprich satte Fader, gerasterte Drehknöpfe und metallene Kippschalter.

Nicht besser wird der Eindruck, wenn man das Kistchen einschaltet. Da blitzt neben den roten Dioden, die ich von der Helligkeit und Größe angenehm finde, das Mini-OLED-Display auf. Das Display hat gerade mal eine Abmessung von ca. 1,2 x 2 cm. Das Schriftbild ist echt was für Adleraugen oder Musiker mit optimal eingestellter Lesebrille. Die Zeichen sind gerade mal 1 mm groß. Mit der Zeit war es für mich trotz guter Bürobrille ermüdend, mit diesem Display zu arbeiten.

Anschlüsse des ISE-NIN im Vergleich zum Jupiter-8

Bevor ich das Instrument angeschlossen habe, musste ich gleich feststellen, dass es nur zwei Audioausgänge neben dem MIDI-Trio und einem USB-Anschluss gibt. Der Blick ins Handbuch verrät, dass die Klinkenanschlüsse sowohl als Stereo-Outputs für Single- bzw. Whole-Sounds verwendet werden können, im Dual- oder Split-Mode dann aber als Mono-Ausgänge pro Sound dienen.

Der Roland Jupiter-8 ist hier deutlich luxuriöser ausgestattet. So gibt es einen Mix-Ausgang, daneben zwei unsymmetrische Ausgänge für die Upper- und Lower-Voices und ferner zwei symmetrische XLR-Anschlüsse für Upper- und Lower-Voices.

Damit aber nicht genug: Es befinden sich auf der Rückseite des Jupiter-8 CV- und Gate-Buchsen, Anschlüsse für externe Controls, wie VCF, VCA, Portamento und Hold und dazu noch die Arpeggio-Clock-Buchse. Schließlich gibt es dazu noch eine DIN-Sync Buchse, die im Grunde den gleichen Zweck hat, nämlich die Koppelung mit einer analogen Drum-Maschine.

Dagegen wirkt die Ausstattung des ISE-NIN ziemlich spartanisch. Ich hätte mir wenigstens noch einen Clock-Ausgang gewünscht, denn nicht jeder betreibt den Arpeggiator via MIDI, was natürlich ohne Weiteres geht. Bis heute behaupten sich wegen der fehlenden Latenz analoge Drumboxen mit Pulssignalen zum Synchronisieren mit Synthesizern in professionellen Studios, denken wir nur mal an die Vermona oder MFB-Drumboxes. Auch andere moderne Synthesizer besitzen einen Clock-Ausgang, wie die ganze Palette der Sequential/Oberheim Flotte. Für mich ist das beim ISE-NIN leider ein ziemlicher Minuspunkt. Die CV- und Gate-Buchsen mag ich an meinem Jupiter-8 auch sehr, weil ich fette Filter-Schmatzer mit der Roland TR-808 synchronisieren kann. Solcherlei Jams bringen gerade die Würze beim Betrieb der alten Klassiker.

Immerhin befindet sich der Kopfhörerausgang auf der Frontplatte des ISE-NIN, damit, sollte er im Rack eingebaut sein, leicht zugänglich ist.

Der ISE-NIN Synthesizer in der Praxis

Leider hört die Kritik bei der Haptik und Bauqualität nicht auf. Umständlich gestaltete sich dann leider auch die Bedienung des Instruments. Unterhalb des Minidisplays befinden sich drei Navigationstaster mit der Bezeichnung ENTER, BACK und SHIFT. Mit diesen plus dem rechts neben dem Display befindlichen gerasterten Encoder ohne nähere Bezeichnung navigiert man durch die Menüs. Der Encoder dient zugleich auch als Auswahltaster. Ich musste das Handbuch dreimal lesen (vielleicht bin ich auch zu begriffsstutzig), bis ich verstand, wie man durch die 5 Bänke mit je 128 Presets (mit Ausnahme der sog. Vintage-Bank mit 64 Presets) navigiert. Auf der Bühne, wenn es drum geht, hier mal schnell den passenden Sound auszuwählen, ist man verloren. Die Sounds haben übrigens auch keine Bezeichnung! Aber wenn man das mit dem passenden MIDI-Keyboard vorher richtig programmiert, mag das dann in der Praxis funktionieren. Ich selbst hatte nur den Behringer UB-Xa und davor den seinerzeit noch im Studio befindlichen Super Gemini als MIDI-Keyboard genutzt. Hintergrund ist das in beiden Geräten eingebaute Poly-Aftertouch-Keyboard (dazu später mehr). Über den UB-Xa konnte ich keine Presets auswählen. Ich habe aber auch nicht mehr getestet, ob es möglich ist, hier entsprechende Masterkeyboard-Einstellungen vorzunehmen.

Synthese-Architektur und Stimmenaufbau

Was die Bedienstruktur angeht, so orientiert sich der ISE-NIN am klassischen Vorbild, wobei die Anordnung anders (m. E. weniger nutzerfreundlich und logisch) gelöst wurde. Links oben geht es los mit dem LFO, sodann kommt der VCO-Modulator mit LFO-Mod, ENV-Mod und PMW-Mod. Danach kommen die beiden VCOs mit Grob- und Feintuning nebst Auswahl der Schwingungsformen und der Crossmodulator, eine Besonderheit des Jupiter-8, mit dem man metallische, und klirrende FM-artige Sounds erzeugen kann. Etwas abweichend vom Vorbild des Jupiter-8 kommt der Arpeggiator, sodann die Master-Sektion, in der diverse Keyboard-Modi, wie Poly 1, Poly 2, Mono und Unison sowie Whole (ein Preset), Split und Dual gewählt werden können. Auch Portamento befindet sich hier. Sowohl der Arpeggiator als auch die Master-Sektion befinden sich beim Jupiter-8 in der unteren Reihe links. Im unteren Bedienfeld geht es dann links weiter mit dem geradezu hereingequetschten VCO-1 und VCO-2 Mischer, den ich anfangs vergeblich bei der VCO Sektion gesucht hatte. Danach kommt die Filter-Sektion, sodann der VCA und schließlich die beiden Hüllkurvengeneratoren. Sämtliche Funktionen des Jupiter-8 befinden sich auch im ISE-NIN. Wenn man vom Jupiter-8 kommt, benötigt man ein bisschen Eingewöhnung, um sich im Handbuch des ISE-NIN zurecht zu finden. Dies liegt einfach daran, dass die Bedienung aufgrund der andersartigen Anordnung und den Minitastern etwas hakeliger ist.

Ergänzende Features gegenüber dem Jupiter-8

Der ISE-NIN wäre nicht ein moderner Synthesizer, wenn er einige Funktionen, die beim Jupiter-8 damals gefehlt haben, vorhält, die ihn als das deutlich flexiblere Instrument machen. Die Klangerzeugung lässt sich sehr ausdruckstark mit einem Velocity-fähigem Aftertouch-Keyboard spielen, idealerweise Polyaftertouch. Auch MPE wird vom ISE-NIN unterstützt. Das ist wirklich sehr schön, vor allem kann man für jedes Patch, also nicht global, Velocity und Polyaftertouch einer großen Bandbreite an Modulationszielen zuweisen und zwar getrennt für jeden Sound im Dual- oder Split-Mode. Wenn da nicht wieder dieses extrem kleine Display wäre. Wenn man dort die Liste mit den Modulationszielen durchscrollt, vermisst man wirklich eine Lupe. Als Modulationsziele gibt es durchaus auch abgefahrene Sachen wie Arpeggio-Tempo. Mit Polyaftertouch lässt sich somit ein sehr chaotisches Arpeggio spielen, das bei stärkerem Tastenanschlag genau auf der betreffenden Note schneller läuft als bei den restlichen Noten! Alle Parameter des ISE-NIN lassen sich selbstverständlich über MIDI ansteuern. Was auch als bemerkenswerter Vorteil gegenüber dem Jupiter-8 erwähnt werden sollte, sind die zwei Arpeggio-Hold-Modi (leider auch nicht direkt, sondern nur über eine Tastenkombination zu erreichen). So gibt es neben dem klassischen Hold noch den Modus „Modern“. Beim klassischen Hold bestand das Problem bei Arpeggien, dass auch die Noten gehalten wurden, so dass der Arpeggiator über Hold nur dann nutzbar war, wenn man kurze Release Zeiten in der VCA Hüllkurve eingestellt hatte. Beim Modus „Modern“ wird wirklich nur der Arpeggiator gehalten. Mit übernommen wurde leider auch die fehlende Quantisierung des Arpeggiators. Während beim Juno-6/60 Akkordwechsel beim Arpeggiator immer in Time klingen, muss man beim Jupiter-8 genau zählen, um den Arp bei Akkordwechseln nicht aus den Tritt zu bekommen. Das wurde auch beim ISE-NIN übernommen.

Der Klang des ISE-NIN Synthesizers

Wie wir bisher festgestellt haben, weist der ISE-NIN trotz der gegenüber dem Vorbild vorliegenden Abstriche bei Bedienung, Anschlüssen und Komfort doch einige sinnvolle Neuerungen auf, die dem Jupiter-8 vorenthalten waren. Neben MIDI sind dies vor allem Velocity und (Poly-) Aftertouch. Während der Jupiter-8 nur 64 Presets und 8 Combis speichern konnte, gibt es im ISE-NIN insgesamt 256 Speicherplätze, genauer je 128 auf zwei Bänken. Ferner sind auf dem ISE-NIN zwei nicht überschreibbare Bänke mit je 128 Sounds und noch eine Bank mit den originalen 64 Factory-Presets gespeichert. Unter den neu designten Bänken gibt es viel zu entdecken und ich habe Sounds gefunden, die ich dem Jupiter-8 überhaupt nicht zugetraut habe. Die Presets klingen auch ziemlich modern und recht untypisch für einen Vintage-Synthesizer.

Der ISE-NIN im Soundvergleich zum Roland Jupiter-8

Ich sag es direkt: An die enorme Klangdichte und Wärme des JP-8 kommt der ISE-NIN nicht ganz heran. Das Vorbild ist zwar unverkennbar und einige Sounds lassen sich wirklich eins zu eins ununterscheidbar nachbilden. Das sind dann eher stakkatoartige Sounds, Effektsounds und weniger basslastige Klänge. Kommt man aber zu den klassischen JP-8 Strings und Pads, tiefen Bässen und selbst einfachen Bläser-Sounds, merkt man doch deutlich, dass dem ISE-NIN einfach die Tiefe und Breite des Jupiter-8 fehlt. Manche umschreiben dies mit Low-End oder in Bezug auf den ISE-NIN eher dünn. Das klingt jetzt hart und relativ betrachtet ist das kein vernichtendes Urteil, denn nimmt man nur mal einen breiten Sägezahn-Streicher-Sound ohne Resonanz mit weit geöffnetem Filter, so fehlt dem ISE-NIN untenrum richtig Druck. Das hört man sofort. Sobald man aber beim Jupiter-8 eine Nuance Hochpassfilter dazumischt, sind die Sounds aber kaum noch zu unterscheiden. Die Regelerwege sind auch nicht eins zu eins auf meinen 12 Bit Jupiter-8 übertragbar, was vielleicht an dessen Kalibrierung liegt. Bei meinem JP-8 ging das Filter noch weiter auf, die PWM ging noch enger, um noch nasalere Sounds zu erzeugen, um nur mal zwei Beispiele zu nennen.

Aufgefallen ist mir aber in diesem Zusammenhang, dass die Resonanz beim Jupiter-8 begrenzt ist, Selbstoszillation ist kaum möglich, während beim ISE-NIN dies wiederum realisierbar ist. Im Grunde genommen müsste man beim Jupiter-8 die Kalibrierungseinstellungen ändern, um hier einzugreifen.

Ein klarer Vorteil des ISE-NIN ist allerdings die Auflösung der Parameter, insbesondere des Tiefpassfilters, das beim Original hörbare Stufen aufweist, was beim modernen Klon nicht der Fall ist.

Black Corporation ISE-NIN vs Jupiter-8