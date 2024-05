Test: Black Lion Audio Revolution EXP, ADAT-Expander

Praktischer Expander fürs Tonstudio

Der Black Lion Audio Revolution EXP ist ein 8×8 ADAT-Expander mit Macro MMC Clock – und es könnte einiger meiner Probleme im Tonstudio lösen! Warum? Weil dieses Gerät in seiner Einfachheit komplexe Gerätekombinationen ermöglicht und so ganz nebenbei auch noch die Audioqualität verbessern kann. Ein sehr hoher Anspruch! Wir sollten gemeinsam herausfinden, ob der neue BLA ADAT-Expander diesem gerecht wird und ob ich darüber nachdenken sollte, mir den Revolution EXP ins Studio zu holen.

Worum geht es beim Black Lion Audio EXP?

Der Black Lion Audio Revolution EXP erweitert ein bestehendes Audiointerface über die ADAT-Schnittstelle um weitere 8 Ein- und 8 Ausgänge. Dies ist bitte nicht zu verwechseln mit einem 8-Kanal-Mikrofonvorverstärker, denn wir haben beim Black Lion Audio nur Line-zu-Line Verstärkung.

Es gibt keinen Gain- oder Volume-Regler, keine gewünschte oder unerwünschte Klangfärbung und auch keine weitere Anpassung. Einzig eine 10 dB Absenkung wird auf der Rückseite für jeden Eingang per Schalter angeboten, um den Pegel bei lauten Quellen anzupassen.

Dazu hat das Gerät die Black Lion Audio Macro MMC Clock, die extrem genau läuft, sehr geringen Jitter hat. Dazu werden Samplerates von 44,1 kHz bis zu 192 kHz angeboten.

Die Ausstattung des BLA Revolution EXP

Der Revolution EXP ist somit wirklich nur eine Erweiterungsbox, wenn beispielsweise viele Quellen angeschlossen werden sollen und die Eingänge (oder Ausgänge) des Audiointerfaces oder des Mixers nicht ausreichen. Entsprechend spartanisch fallen die Bedienmöglichkeiten des Geräts aus. Die Frontseite bietet vier Peak-Anzeigen mit jeweils 8 LED pro Kanal:

Eingang 1 – 4

Eingang 5 – 8

Ausgang 1 – 4

Ausgang 5 – 8

Daneben drei LEDs zur Anzeige, ob die Macro MMC Clock aktiv ist oder ob das Clocking über ADAT oder BNC verbunden ist. Mit einem Dreh-Drück-Regler wird beim Drehen die Samplerate eingestellt und durch Drücken die Clock-Quelle ausgewählt. Erfreulicherweise bietet der Expander einen frontseitigen On/Off-Schalter.

Rückseitige Anschlüsse des Revolution EXP

Die Rückseite gibt ebenfalls keine Rätsel auf, insbesondere weil alles auch gut beschriftet ist: 8x TRS-Eingänge mit schaltbarer 10 dB Pegelabsenkung, 8x TRS-Ausgänge und ein USB-C-Port, um Firmware-Updates durchzuführen. Dann eine BNC-Buchse „IN“ für externes Wordclocking und einmal BNC für „MACRO MMC Clock Out“.

Daneben dann je zwei optical S/PDIF ADAT Ports: IN1, IN2, OUT1 und OUT2. Abschließend ganz links noch der Port für das externe Netzteil – leider nicht verriegelbar.

Die Verarbeitung des Black Lion Audio ist – wie vom Hersteller gewohnt – exzellent. Alles ist stabil, gut ablesbar und entspricht höchsten Studioansprüchen. Nur Erbsenzähler könnten das externe Netzteil kritisieren, aber dann könnte man dies bei 50 % aller Studiogeräte tun und außerdem könnte das auch einen technischen Hintergrund haben: Eine hochgenaue Clock und das Sample Multiplexing beim ADAT-Anschluss könnten durch die Einstreuungen eines Netztrafos (trotz Abschirmung) beeinflusst werden. Deswegen bin ich geneigt, das externe Netzteil mit einem gönnerischen Nicken durchzuwinken. Heißt: Kein Minuspunkt!

Das BLA Revolution EXP als Problemlöser

Der liebe Autor (also ich) hat in seinem Studio ein Universal Audio Apollo X6 und ein TWIN X, was zusammen 8 Kanälen entspricht. Um diese zu erweitern, habe ich noch ein SSL Pure Drive Quad als Mikrofonvorverstärker mit vier Kanälen zur Verfügung (über ADAT am Apollo X6).

Nun mein Dilemma: Als Hardware-Fan stehen hier auch noch ein Stereokompressor und ein Stereoequalizer und ein Stereoeffektgerät herum. Und zwei Synthesizer. Kurzum: Es wird eng mit den Kanälen. Die Effekte würden am liebsten ganze sechs Ein- und Ausgänge belegen, dazu die beiden Stereo Synthesizer (vier weitere Channels). Und wenn ich dann Testgeräte anschließen soll, dann muss ich entweder umstöpseln oder den SSL als Line-Preamp missbrauchen. Erwähnte ich noch das Gitarren-Multieffektpedal, das schon zwei DI-Inputs vom SSL nutzt?

Ich könnte zwar die Effekte in den Insert-Loop des SSL einschleifen, was für ein fixes Setup schon in Ordnung geht, aber keine große Flexibilität zulässt (EQ vor oder nach dem Kompressor etc.)

Erweitere ich nun dieses Setup um den BLA Revolution EXP, dann kann ich alle Effekte dort anschließen und separat als Hardware-Insert-Effekte in der DAW definieren. Dann bleibt mir immer noch Platz für weitere Effekte im Testbetrieb – dazu kann ich die freien Kanäle des Revolution EXP nach vorne auf ein Patchfeld legen. Das klingt sehr elegant und ich erspare mir das lästige Umstöpseln in der Zukunft.

Und dazu kann ich den Apollo sowie den SSL über die herausragende Wordclock des Black Lion Audio betreiben und habe sogar noch einen Klanggewinn.

Gesagt – getan: Und tatsächlich funktionieren mit dem amerikanischen Expander alle gewünschten Einstellungen völlig problemlos und das System ist technisch stabil. Dazu vermag ich auch eine kleine – aber feine – Klangverbesserung zu vernehmen. Der Wandler im Apollo harmoniert bestens mit der Clock des BLA und so klingen gerade kritische Aufnahmen frischer und feindynamischer. Zugegeben: Die Unterschiede sind subtil, aber durchaus nachvollziehbar. Wenn man sich an das neue Klangbild gewöhnt hat, dann wird erst beim Abbau der Klangverlust spürbar. Abbau?

Warum habe ich den Black Lion Audio Revolution EXP wieder ausgebaut?

Der Grund dafür ist auch der wirklich einzige Kritikpunkt, der mir beim Test negativ aufgefallen ist – und er ist ganz profan: Der Black Lion Audio Revolution EXP ist verhältnismässig teuer. Der Listenpreis wird mit 1.049,- Euro angegeben und bei Thomann bekommt man ihn für 949,- Euro. Der sehr anständige Focusrite Clarett+ OctoPre 738,- Euro mit Mikrofon-Preamps AD/DA Wandlung ist günstiger als der Black Lion Audio und bietet zusätzlich zwei Mikrofonvorverstärker und viele weitere Funktionen. Oder nehmen wir den Arturia AudioFuse 8Pre: Ein wirklich sehr guter ADAT-Preamp-Expander mit komplettem Audiointerface: Mit aktuell 619,- Euro bieten die Franzosen viel mehr als der EXP aus Chicago. Natürlich, die verbauten Elemente und der Konstruktionaufwand ist hoch und natürlich ist auch die Stückzahl bei Black Lion Audio nicht annähernd so hoch wie bei Focusrite oder Arturia. Aber genau an diesen Mitbewerbern muss sich der EXP messen lassen.

Abschließende Bemerkung

In Sachen Klang, Funktionalität und Verarbeitung wäre der Black Lion Audio Revolution EXP ganz klar ein Best Buy – wer sein Studio um weitere Kanäle aufbohren möchte und dazu noch die exzellente Wordclock genießen möchte, für den ist das 1 HE 19“ Gerät eine echte Empfehlung. Der BLA ermöglicht eine ADAT-Erweiterung um acht Kanäle, die sicher mit der Qualität der Line Channels eines sehr guten Audiointerfaces mithalten kann. Wenn da nicht dieses Ding mit dem Preis wäre.

Und was würdet ihr jetzt an meiner Stelle für eine Bewertung geben? Ich habe mich trotz der Preisproblematik für ein „sehr gut“ entschieden, weil das Gerät für sich auch sehr gut ist. Würde ich hier eine deutlich schlechtere Bewertung geben, dann müsste man dies für jeden Moog, jeden Neve und Universal Audio Kompressor (LA-2A oder 1176) etc. ebenfalls machen. Dazu möchte ich noch anmerken: Ein hochwertiger Clock-Generator ist im Fachhandel auch erst ab ca. 500,- Euro zu haben.