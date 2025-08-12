Solider Einsteiger- und Übungs-Amp

Der Blackstar ID:Core 10 V4 ist das kleinste Modell der Reihe und verspricht trotz kompakter Abmessungen ein vollwertiges Spielerlebnis – inklusive Stereo-Effekten, mehreren Amp-Voicings und USB-Schnittstelle.

Kurz & knapp Was ist es? Blackstar ID:Core 10 V4, Übungsverstärker mit Stereo-Sound, integriertem Audiointerface und Software-Editor.

Blackstar ID:Core 10 V4, Übungsverstärker mit Stereo-Sound, integriertem Audiointerface und Software-Editor. Guter Klang: Sechs Amp-Voices, zwölf Effekte und Speaker-Simulation liefern überzeugende Sounds für Zuhause.

Sechs Amp-Voices, zwölf Effekte und Speaker-Simulation liefern überzeugende Sounds für Zuhause. Vielseitig einsetzbar: Ideal für Übung, Homerecording und mobile Anwendungen – mit USB-C, Line-In und IR-Unterstützung.

Ideal für Übung, Homerecording und mobile Anwendungen – mit USB-C, Line-In und IR-Unterstützung. Intuitive Bedienung: Direkt losspielen ohne Menüs, mit cleverem ISF-Regler für flexible Klangformung.

Direkt losspielen ohne Menüs, mit cleverem ISF-Regler für flexible Klangformung. Top Preis-Leistung: Robust verarbeitet, leicht transportabel und preislich attraktiv – ideal für Einsteiger.

Blackstar ID:Core 10 V4 im Test

Die Marke Blackstar ist längst kein Geheimtipp mehr: Seit ihrer Gründung durch ehemalige Marshall-Mitarbeiter hat sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner im Segment der Übungsverstärker, Modeling-Amps, Tube-Combos und zuletzt auch Software Plug-ins etabliert. Nicht ohne Grund schwören Profis wie Uli Jon Roth, Phil Collen oder Doug Aldrich auf Amps dieser Firma. Der ID:Core 10 V4 positioniert sich als clever ausgestatteter Einsteiger-Amp für Bedroom-Player, Home-Producer oder einfach alle, die ohne Lärm, Kabelsalat und Pedalbretter kreativ loslegen wollen. Mit 10 Watt Leistung aus zwei 3″-Lautsprechern und integrierten Effekten zielt er klar auf den Wohnzimmerbereich, bietet aber deutlich mehr, als man auf den ersten Blick erwarten würde.

Facts & Features

Der Blackstar ID:Core 10 V4 erscheint als kompakter Stereo-Combo, ausgestattet mit zwei 3″-Lautsprechern und einer Gesamtleistung von 10 Watt. Er ist bewusst leichtgewichtig und tragbar designt, das Gehäuse besteht aus stabilem Kunststoff. Die Maße (340 × 265 × 185 mm) und das Gewicht von nur 3,7 kg machen ihn zum idealen Übungsbegleiter, der auch auf dem Schreibtisch oder in einem kleinen Homestudio Platz findet. Eine Griffmulde auf der Rückseite erleichtert den Transport des kleinen Boliden.

Das von oben in das Gehäuse eingesetzte Bedienpanel ist übersichtlich strukturiert: Über den Drehregler „Voice“ lassen sich sechs Amp-Modelle anwählen – das Spektrum reicht von Clean/Warm über Crunch hin zu OD2. Dazu kommen Regler für Gain und Volume sowie Blackstars patentierter ISF-Regler, der das Klangbild zwischen einem eher britischen und einem amerikanischen Toncharakter überblenden lässt. Einen „echten“ Equalizer gibt es nicht – die Grundsounds sind jedoch schon gut getroffen, den Rest besorgt der ISF-Regler, der mehr als nur Nuancen im Klangbild verändert.

Ich persönlich hätte mir zumindest einen rudimentären Equalizer mit Bässen und Höhen gewünscht, um hier noch besser in das Klanggeschehen eingreifen zu können. Möglich ist das jedoch mit dem Einsatz der Architect-Software. Damit können mehrbandige EQs für jeden Amp-Typ und zudem die Amp-Voicings detailliert bearbeitet werden.

Besonders für Einsteiger oder Recording-Fans interessant: Die zwölf integrierten Effekte, aufgeteilt in Modulation, Delay und Reverb, lassen sich über zwei weitere Regler bequem in Typ und Intensität anpassen. Effektkombinationen können gespeichert und wieder aufgerufen werden. Ein Tap-Button ermöglicht die zeitliche Anpassung von Delay- oder Modulationseffekten an die Geschwindigkeit des Songs.

Anschlüsse bietet der ID:Core 10 V4 reichlich: Neben dem 6,3-mm-Klinkeneingang für Gitarre gibt es einen Line-In (z. B. für Smartphone oder Drum-Machine), einen Kopfhörerausgang mit Cab-Rig-Speaker-Simulation sowie einen USB-C-Port, über den der Amp direkt als Audiointerface funktioniert. Blackstar liefert mit der „Architect“-Software auch gleich ein kostenloses Tool zur tiefgreifenden Sound-Bearbeitung und Patch-Verwaltung am Rechner. Ein weiterer Pluspunkt: Die Leistung des Amps kann auf 1 Watt reduziert werden – ideal, um auch spätabends noch zu üben, ohne die Nachbarn zu strapazieren.

Die Verarbeitung wirkt insgesamt robust und alltagstauglich. Die Potis sitzen stabil, die Schalter reagieren direkt und das Gehäuse macht trotz Kunststoffbauweise einen soliden Eindruck. Wer den Amp unterwegs nutzt, kann ihn schnell in einen Rucksack packen – der Kleine braucht kein weiteres Zubehör, um sofort einsatzbereit zu sein. Selbstverständlich ist auch ein passendes Netzteil mit dabei.

Echter Stereo-Sound

Der ID:Core 10 V4 liefert echten Stereo-Sound, was sich vor allem bei den Effekten wie Reverb oder Chorus bemerkbar macht. Die kleine Speaker-Bestückung klingt überraschend räumlich, wenn man frontal davor sitzt, das macht Spaß beim Üben, Jammen oder auch beim Sounddesign im Homestudio. Natürlich sind Bassfundament und Lautstärke limitiert, doch für den gedachten Einsatzzweck ist der Sound erstaunlich ausgewogen. Der ID:Core 10 V4 bietet trotz seiner geringen Größe ein durchdachtes Feature-Set, das sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene anspricht. Der Fokus liegt klar auf Vielseitigkeit, einfacher Bedienung und solidem Klang – und das zu einem Preis, der auch für Einsteiger realistisch bleibt. Und damit ab zum Praxis-Check!

In der Praxis

Beim Einschalten fällt sofort auf: Der kleine Amp ist schnell betriebsbereit. Keine langen Boot-Zeiten, keine Menüs – einfach Gitarre einstecken, losspielen. Besonders Einsteiger profitieren davon, denn die Bedienung ist intuitiv: Amp-Voice wählen, Gain und Volume einstellen, mit dem ISF-Regler den gewünschten Klangcharakter definieren – fertig ist der Grundsound. Der ISF-Regler ist dabei keine Spielerei: In der linken Position dominiert ein mittiger, amerikanischer Klang, weiter rechts kommt der britische Biss stärker zur Geltung. Gerade in Verbindung mit den sechs Amp-Voices lassen sich damit überraschend viele Nuancen abdecken.

Klanglich macht der ID:Core 10 V4 in seinem Rahmen eine gute Figur. Die beiden 3-Zoll-Lautsprecher liefern einen klaren, transparenten Sound, der vor allem im Clean- und Crunch-Bereich gut gefällt. Bei höheren Gain-Stufen merkt man natürlich, dass es sich um einen kleinen Übungsamp handelt. Aber mit etwas Feintuning und passenden Effekten lassen sich auch für High-Gain-Freaks brauchbare Ergebnisse erzielen. Die Effekte selbst überraschen positiv: Besonders der Stereo-Reverb wirkt räumlich und lebendig, die Modulationseffekte wie Phaser oder Chorus sind detailreich und gut dosierbar. Auch das Delay bietet dank Tap-Tempo kreative Freiheiten.

Die Möglichkeit, mit dem Tap-Schalter rhythmisch zu arbeiten, ist im Übungsalltag enorm hilfreich. So lässt sich das Delay etwa passend zum Backing-Track oder Klick einrichten, was den Lern- und Spaßfaktor deutlich erhöht. Apropos: Wer Playbacks oder Drumloops nutzen möchte, kann diese bequem über den Line-In einspeisen. Der Amp mischt das Signal dann mit dem Gitarrensound – prima geeignet für Improvisation oder die Session zwischendurch. Für späte Late-Night-Sessions bietet sich der Kopfhöreranschluss an, der mit Speaker-Simulation ausgestattet ist und auch für Recording-Zwecke genutzt werden kann.

Die Blackstar „Architect“-Software

Ein cooles Feature des ID:Core 10 V4 ist sein USB-C-Anschluss. Ohne zusätzliche Treiber lässt sich der Amp direkt als Audiointerface für Recording oder Jam-Sessions mit dem Rechner nutzen. Die Aufnahmequalität geht absolut in Ordnung – besonders wenn man berücksichtigt, dass es sich hier um einen Übungsverstärker im unteren Preisbereich handelt. Noch spannender wird es in Kombination mit der kostenlosen „Architect“-Software von Blackstar: Sie erlaubt nicht nur die komfortable Verwaltung und Bearbeitung eigener Sounds, sondern bietet auch Zugriff auf das „Cab Rig“-System mit virtuellen Lautsprechersimulationen.

Darüber hinaus lassen sich sogar eigene IRs (Impulse Responses) einbinden, was den ID:Core 10 V4 in Sachen Soundformung weit über typische Einsteiger-Amps hinaushebt. Die Bedienung über die Software ist übersichtlich, praxisnah und macht Spaß – ideal, um tiefer ins Sounddesign einzutauchen oder eigene Presets für verschiedene Stilrichtungen zu erstellen. So wird der Amp auch für Fortgeschrittene interessant, die ein mobiles, flexibles Setup suchen. Das verleiht dem Amp zusätzliche Vielseitigkeit und macht ihn zum cleveren Werkzeug für alle, die ihre Ideen unkompliziert festhalten möchten.

Die Lautstärkereduktion auf 1 Watt erweist sich im Alltag als praxisnah. Gerade in Wohnungen, WG-Zimmern oder bei nächtlichen Sessions lässt sich der Amp so betreiben, ohne dass man auf Dynamik oder Spielgefühl verzichten muss. Die Reaktion auf das Volume-Poti der Gitarre oder das Spiel mit dem Anschlag bleibt auch im „leisen“ Modus erhalten – ein kleines, aber feines Detail, das günstige Amps oft vermissen lassen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der ID:Core 10 V4 mit durchdachter Bedienung, guten Sounds und vielseitiger Anschlussmöglichkeit punktet. Er richtet sich klar an Übende, Recording-Einsteiger und alle, die ein kleines, unkompliziertes Sound-Tool für zuhause suchen. Für die Bühne oder laute Proberäume reicht es nicht – aber das will und soll dieser Amp auch gar nicht leisten!

Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele habe ich ein AKG C3000-Mikrofon vor dem kleinen Amp platziert. Eingespielt wurden die Tracks mit meiner Music Man Silhouette Special – ohne weitere Effekte. Es sind nur die FX vom Amp zu hören.