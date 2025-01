Test: Blackstar POLAR 2, Audiointerface für Gitarre

Analoge Wärme aus der Büchse!

Heute wollen wir uns mal das Blackstar Polar 2 USB Audiointerface anschauen. Es handelt sich um ein Audiointerface, das speziell für die Bedürfnisse von Gitarristen entwickelt wurde und Aufnahmen zu Hause in Studioqualität ermöglicht. Wir haben den Test gemacht.

ANZEIGE

Audiointerface ist gleich Audiointerface ist gleich … oder? Warum braucht man ein Interface speziell für Gitarre? Ich stecke das Kabel ein und drücke auf Record, oder? Nicht ganz!

Blackstar POLAR 2 – Audiointerface für Gitarre

Audiointerfaces gibt es wie Sand am Meer. Gerade in den letzten Jahren sind kompakte und mobile Lösungen in der Gitarrenwelt angesagt, um die immer beliebter werdende Herangehensweise, das Instrument über Plug-ins zu spielen, benutzerfreundlicher zu gestalten. Waren Audiointerfaces früher eher allgemein dafür ausgelegt, Line- oder Mikrofonsignale per A/D-Wandlung an den Rechner zu schicken, kamen nach und nach mehr Varianten mit sogenannten Hi-Z-Eingängen auf den Markt.

Diese Klinkeneingänge mit hoher Impedanz waren dafür da, um passive Instrumente wie E-Gitarren oder Bässe daran anzuschließen. Diese benötigen nämlich, etwas vereinfacht dargestellt, einen Eingang mit viel höherer Eingangsimpedanz als die meisten Line-Level-Signale (wie sie z. B. von Synthesizern geliefert werden), um ohne signifikanten Höhenverlust gewandelt werden zu können.

Soweit, so gut. Damit funktioniert eigentlich auch alles super. Gitarre in den Hi-Z-Input des Interfaces, Amp-Plug-in laden und los geht’s! Vielleicht hat sich der eine oder andere schon gefragt, warum sich das Spielen über Interfaces mit Plug-in-Lösung oft nicht ganz so authentisch anfühlt wie über einen Röhrenamp.

Klar, dafür kann es viele Gründe geben, aber Blackstar setzt hier ziemlich früh in der Signalkette an und zwar beim Preamp, der das Gitarren-DI-Signal verstärkt. Das Polar 2 soll nämlich die Eingangsstufe eines echten Röhrenverstärkers mit all seinen nichtlinearen Verhaltensweisen und Eigenschaften nachahmen. Somit soll sowohl das Ansprechverhalten als auch das Spielgefühl und die Reaktion wieder hergestellt werden, die man beim Spielen über einen echten Verstärker bekommt.

Facts & Features des POLAR 2 Audiointerface

Schauen wir uns also mal an, was das Blackstar Polar 2 so unter der Haube hat. Auf der Ober-/Vorderseite geht es ganz behaglich und übersichtlich zu. Das Interface besitzt zwei Input-Kanäle, die jeweils über einen Gain-Regler sowie zwei Kippschalter verfügen. Diese können zwischen Line- und Instrumentenpegel umgeschaltet werden und die „Enhance“-Schaltung lässt sich optional in den Signalweg integrieren.

Die Inputs verfügen über eine XLR-Kombi-Buchse, somit können neben Gitarren natürlich auch Mikrofone ganz einfach angeschlossen werden. Für Mikros mit Phantomspeisung befindet sich auf der Vorderseite der entsprechende Schalter. Auf der rechten Seite finden wir einen großen Regler zur Einstellung der Monitorlautstärke samt Pegelanzeigen für die beiden Inputs und Outputs. Beide sind mit einer Clipping-LED versehen, die das Einpegeln erleichtert. Abschließend verfügt das Gerät über einen 6,3 mm Kopfhörerausgang mit eigenem Lautstärkeregler.

ANZEIGE

Die Rückseite ist ähnlich übersichtlich gestaltet. Dort befinden sich die beiden Line-Ausgänge mit symmetrischen 6,5 mm Klinkenbuchsen auf der linken Seite, rechts gibt es einen Netzteilanschluss sowie den USB-C Anschluss zur Verbindung mit dem Computer. Das Interface funktioniert „bus powered“, erhält den benötigten Strom also direkt vom USB-Ausgang des Rechnern oder USB-Hubs. Ein USB-A auf USB-C Kabel und ein Kabel von USB-A auf den DC-Anschluss sind im Lieferumfang enthalten. Ein Netzteil liegt nicht bei.

Weiterer Lieferumfang: Polar Control App zur Steuerung des Interfaces und eine Studiosoftware-Sammlung, darunter die St. James Plug-in-Suite im Wert von 129,- Euro), Ableton Live Lite, ReLab LX480 Essentials Reverb, Melodyne Essential und mehr. Damit kann man dann schon direkt loslegen.

Auf einen Blick – Features des Blackstar POLAR 2

Hier nochmal die wichtigsten Features auf einen Blick:

24 Bit/192 kHz

2 Vorverstärker

+48 V Phantomspeisung

2 Mic-/Instrument-/ ine-Eingänge: XLR / 6,3 mm Klinke, Combo, symmetrisch

2 Line-Ausgänge: 6,3 mm Klinke, symmetrisch

Kopfhörerausgang: 6,3 mm Klinke

Regler: Gain 1+2, Monitor, Kopfhörer

Schalter: Enhance, Line/Instrument, Phantom-Power

USB bus powered

Anschlüsse: USB-C-Anschluss

Polar Control-App

umfangreiche Studiosoftware-Sammlung

Die Polar Control-App

Die App bietet Zugriff auf zusätzliche Funktionen des Polar 2 Audiointerfaces. Über die übersichtlich gestaltete Control-Software lässt sich das Monitoring steuern. Neben der Direct-Monitoring-Option der beiden Inputs (um latenzfreies Abhören zu ermöglichen) gibt es hier auch noch Regler für das Software-Playback sowie für zwei zusätzliche virtuelle Ausgänge für Recording- oder Streaming-Anwendungen.

Alle Fader sind mit eigenen Mute-, Solo- und Link-Buttons für die Stereoverlinkung versehen. Auf der rechten Seite lässt sich die Sample-Rate von 44,1 kHz bis zu 192 kHz wählen Abgerundet wird das Ganze durch eine Preset-Funktion, um verschiedene Setups per Knopfdruck griffbereit zu haben.

Das Blackstar Polar 2 in der Praxis

Dann wollen wir mal loslegen. Also das beiliegende USB-Kabel mit dem Rechner verbunden. Das Interface hängt an einem M1 Macbook Pro und läuft auf 48 kHz. Aufgenommen wird mit Ableton Live 12. Eines muss ich direkt vorweg sagen: Ich kann absolut nicht verstehen, warum bei einem neuen Produkt nur ein USB-A auf USB-C Kabel beiliegt.

Der Ausgang des Polar 2 verwendet natürlich USB-C, jedes modernere Gerät (wie z. B. mein Laptop), an das man das Interface anschließen möchte, ja auch. Die andere Seite des Kabels hat aber einen USB-A-Anschluss. Eine Bitte an Blackstar: Lasst das USB-C auf DC-Connector-Kabel weg, das Interface ist ja eh bus-powered und legt dem Gerät ein weiteres USB-C-Kabel bei.

So, jetzt kann es losgehen. Ich schließe meine Fender American Ultra HSS Strat direkt an den Input 1 des Polar 2 an. Zuerst teste ich den reinen DI-Sound. Dazu schalte ich den Regler über Input 1 auf „Inst“ und stelle den Gain leicht über 12 Uhr ein, sodass die -3 dB Input-LED bei Pegelspitzen aufleuchtet. Ich starte mit dem Halstonabnehmer und schalte dann auf den Steg-Humbucker.

Durch den erhöhten Pegel des Humbuckers überschreite ich teilweise 0 dB. So kann man schön hören, was digitales Clipping ist. Genau, nicht schön! Mit aktiviertem Enhance-Schalter hört sich das gleich ganz anders an, obwohl wir es ja immer noch mit einem reinen DI-Signal ohne Amp-Simulation zu tun haben. Selbst auf dem Hals-Tonabnehmer bekomme ich schon einen hörbar wärmeren und mit Saturation versehen Klang.

Das geclippte Signal fällt dann auch deutlich weicher aus und erinnert an den einen oder anderen „straight into the desk“ Sound von bekannten Platten, was mich dazu inspiriert, den Preamp auf seine Paul Jackson Jr. und Prince Qualitäten zu checken. In der zweiten Strat-Position gespielte Funk-Riffs sind dazu prädestiniert, um sie direkt ins Pult zu spielen. Und siehe da, die Enhance-Schaltung gibt dem Signal auch hier die nötige Wärme und Sättigung, ohne zu clippen. Das klingt doch ziemlich amtlich!

Jetzt möchte ich aber auch wissen, inwiefern sich das Interface mit einer Amp-Simulation verhält. Hierfür nehme ich Neural DSPs Version von einem Tone King Imperial, einfach weil ich mich mit diesem Plug-in schon etwas auskenne. Man kann natürlich auch mit der beiliegenden St. James Plug-in Suite loslegen. Ich teste jeweils mit und ohne Enhance-Setting. Auch am Amp bewirkt das Enhance-Setting Großartiges, wenn auch die Unterschiede hier etwas subtiler ausfallen.

Aber ein Zugewinn an Wärme und ein leichter Push im Vergleich zum „reinen“ DI-Signal werten den Sound schon auf! Ich kann mir gut vorstellen, dass das Enhance-Settting z. B. auch einer Vocal-Aufnahme etwas mehr Leben einhauchen kann. Ein weiteres Szenario, das mir einfällt, ist, dass es Setups gibt, bei denen man seinen Sound einfach nicht so laut bekommt, wie man es gerne hätte. Gerade in Verbindung von Amp-Plug-ins und Kopfhörern. Hier könnte das entspannte „Aufreißen“ der Preamps beim Blackstar Polar 2 Abhilfe schaffen. Wie findet ihr die Ergebnisse? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!