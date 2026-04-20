Klein, aber leistungsstark - Audiointerface to go

“The audio interface you can take anywhere“ titelt der Hersteller selbstbewusst auf dem kleinen Karton, in dem sich das Blackstar Polar Go befindet. Wer also häufig unterwegs ist und das Smartphone als Recording-Zentrale nutzt, sollte jetzt gespannt mitlesen.

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Kurz & knapp Was ist es? Mit dem Polar Go richtet sich Blackstar an mobile Musiker und Content-Creator, die ein kompaktes Audiointerface für Smartphone, Tablet oder Laptop suchen.

Mobilität: Extrem kompaktes Audiointerface mit Akkubetrieb für Recording unterwegs. Mobilität: Extrem kompaktes Audiointerface mit Akkubetrieb für Recording unterwegs.

Extrem kompaktes Audiointerface mit Akkubetrieb für Recording unterwegs. Ausstattung: XLR-TRS-Kombibuchse, integriertes Stereo-Mikrofon und 48 V Phantomspeisung.

XLR-TRS-Kombibuchse, integriertes Stereo-Mikrofon und 48 V Phantomspeisung. App: Umfangreiche Polar-Go-App zur Steuerung des „Magic Mode“, Reverb und der Multitrack-Funktion.

Umfangreiche Polar-Go-App zur Steuerung des „Magic Mode“, Reverb und der Multitrack-Funktion. Zielgruppe:: Musiker, Podcaster und Streamer mit Fokus auf schnelle, unkomplizierte, dabei hochwertige Aufnahmen.

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Blackstar Polar Go – Facts & Features

Was ich als Allererstes von einem Audiointerface erwarte, das für den mobilen Einsatz konzipiert wurde, ist eine geringe Größe. Und was soll ich sagen – das Blackstar Polar Go passt in die Hosentasche. Und das, obwohl bei den Features nicht gespart wurde.

Auf der Oberfläche des gerade einmal 80 × 65 mm kleinen, aber extrem stabil wirkenden Blackstar Polar Go befinden sich zwei gut erreich- und bedienbare Potis für Input und Output-Level. Auf den ersten Blick könnte man vermuten, dass das Einpegeln des Signals nur nach Gehör erfolgt. Aber weit gefehlt, denn es sind LEDs innerhalb des Gehäuses verbaut, die bei Inbetriebnahme des Interfaces durch die mattweiße Oberfläche hindurchscheinen und etwaige Übersteuerungen durch den Farbübergang von Weiß zu Rot signalisieren.

Betriebsbereitschaft und eingeschaltete Phantomspeisung werden ebenfalls durch weiße LEDs angezeigt. Richtig gelesen, das kleine Kerlchen bietet doch tatsächlich 48 V Phantomspeisung an, die es ermöglicht, im Alltag auch ein Kondensatormikro zu verwenden. Die für den Betrieb nötige Spannung bezieht das Polar Go aus einem internen Akku, der bis zu vier Stunden Laufzeit garantiert. Geladen wird er über eine der beiden USB-C-Buchsen, wobei die Power-Anzeige während des Ladevorgangs rot blinkt. Die zweite USB-C-Buchse dient dem Anschluss an Smartphone, Tablet oder PC, ermöglicht aber ebenso die Spannungsversorgung beim Recording.

Eine XLR-TRS-Kombibuchse erwartet den Anschluss eines Instruments oder Mikrofons. Wer komplett auf weiteres Equipment verzichten möchte, findet an der Oberfläche noch zwei winzige Öffnungen, die sich als Stereo-Mikrofon entpuppen und das direkte Recording von unter anderem Podcasts, Akustikgitarren, Pianos, Drums und vielem mehr erlauben. Die Headphone-Buchse kann, sofern ein Headset angeschlossen wird, ebenfalls als Eingang eingesetzt werden. Somit ergeben sich vier Eingangssignale, die gleichzeitig genutzt werden und in der DAW getrennt voneinander aufgezeichnet werden können.

Die Audioverarbeitung erfolgt mit 24 Bit/96 kHz, das Polar Go ist systemübergreifend kompatibel mit iOS, Android, macOS und Windows. Die gemessenen Werte sind durchweg sehr gut bis exzellent (gemessen mit 96 kHz/24 Bit):

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32 Samples: 6,9 ms Roundtrip (3,3 ms Ausgang)

64 Samples: 7,6 ms Roundtrip (3,7 ms Ausgang)

128 Samples: 8,9 ms Roundtrip (4,3 ms Ausgang)

256 Samples: 11,6 ms Roundtrip (5,7 ms Ausgang)

Die Blackstar Polar Go App

Die Verbindung mit dem Smartphone oder Tablet ist denkbar einfach, hier wird lediglich ein USB-C-Kabel benötigt. Wer ein älteres iPhone mit Lightning-Buchse besitzt, benötigt dann allerdings noch das Camera-Connection-Kit. Für Smartphone oder Rechner kann nun die Polar Go App heruntergeladen werden, die umfangreiche Einstellmöglichkeiten bietet.

Auf dem Homescreen befinden sich zwei Mixer, jeweils einer für den Input und einer für das eingebaute Mikrofon. Hier gibt es auch jeweils die Option des „Magic Mode“. Wird dieser aktiviert, ändert sich nicht nur der Eingangspegel, sondern es werden gleich mehrere Parameter gleichzeitig in ihrer Intensität beeinflusst. Die verfügbaren Parameter lauten Sensitivity (Compressor), Silence (Noise Gate), Body, Clarity und Space (Reverb). Die Änderungen erfolgen nicht einfach linear, sondern interessanterweise für jeden Parameter individuell:

Diese automatische Klangverbesserung – von Blackstar liebevoll „Audio Magic Wand“ genannt – passt die Parameter gleichzeitig auf intelligente Weise an das gewählte Preset an und eignet sich damit für schnelle Aufnahmen von Gesang, Instrumenten, Podcasts oder das Streaming. Dem Mic-Channel sind hierbei drei Presets zugeordnet: Acoustic Guitar, Vocals und Wide Vocals, der Input-Channel verfügt über zwei Presets: Vocal Mic und Bass.

Die Smartphone-App bietet, im Gegensatz zur App für Mac oder PC, einen eigenen Camera-Screen, der für schnelle Videos konzipiert wurde und auf die Kameras des Smartphones zugreift. Hier kann zusätzlich der Space-Button aktiviert werden, der der Aufnahme räumliche Tiefe verleihen soll.

Im Settings-Screen, der wieder in beiden App-Varianten vorhanden ist, kann der Charakter des Reverbs ausgewählt werden. Hier stehen Hall, Cave, Room, Plate und Vocal bereit, wobei jeweils noch die Hallzeit sowie die hohen und tiefen Frequenzen des Halls geboostet oder gecuttet werden können. Zu beachten ist hier, dass der Space-Effekt nicht mit aufgezeichnet wird, sondern nur für das direkte Monitoring zur Verfügung steht.

Der Multitrack-Mode, der es ermöglicht, die Inputs auf separate Spuren der DAW zu routen und das latenzfreie Direct-Monitoring können hier ebenfalls aktiviert werden. Für Streamer bietet sich der Loopback-Modus an, der es ermöglicht, gleichzeitig zur Aufnahme auch ein Playback aus der DAW hörbar zu machen.

Alle getätigten Einstellungen können auf dem Blackstar Polar Go gespeichert werden. Somit stehen diese auch für die nächsten Aufnahmen sofort zur Verfügung. Mehrere Speicherplätze sind nicht vorgesehen. Das wäre nochmal eine Anregung an den Hersteller, denn so könnte man häufiger benutzte, aber unterschiedliche Profile laden, etwa eins für Videos, eins für Sprachaufnahmen und ein weiteres für akustische Gitarre und Gesang.

Praxis

Zwei Gummipads auf der Unterseite des gut 40 mm hohen Gehäuses bieten rutschfreien Stand auf glatten Oberflächen, wobei das geringe Gewicht des Polar Go bei kompletter Verkabelung natürlich schon dazu führt, dass es dem Kabelzug nachgibt. Der Boden des Polar Go enthält aber eine Metallplatte, mit deren Hilfe man das Polar Go an einer magnetischen Smartphone-Halterung befestigen kann. Da die Polar Go App auch direkt auf die Kamera des Smartphones zugreifen darf, können so schnelle, hochwertige Videos produziert werden.

Die Apps sind fix und problemlos installiert, die Verkabelung ist ein Kinderspiel. Der komplette Workflow ist praxisnah, logisch und selbsterklärend. Gespannt bin ich jetzt auf die Qualität des eingebauten Stereo-Mikrofons und der Effekte. Das Setup: Duke D-PF-Cut Solid Air -> Blackstar Polar Go -> iPhone 16 mit GarageBand.

Ihr hört zunächst die Akustikgitarre, die mit Hilfe des integrierten Stereo-Mikrofons aufgenommen wurde, während gleichzeitig das Piezo-Signal der Gitarre in Input 3 aufgezeichnet wurde. Effekte kamen bei der ersten Aufnahme nicht zum Einsatz. Das aufgenommene Signal klingt hervorragend und bietet so auch eine sehr gute Basis für die weitere Bearbeitung spontaner Aufnahmen im Studio.

Im zweiten Beispiel nutze ich den „Magic Wand“, der schrittweise mehr Kompression, Body, Clarity und Space (nicht auf der Aufnahme zu hören!) hinzufügt und zwar in 25 %-Schritten von 0 % bis 100 %. Das Ergebnis ist ein dicker, sehr angenehmer Sound. Die Veränderung der Parameter könnt ihr im Video oben schön nachverfolgen.

Das letzte Beispiel demonstriert die verschiedenen Halleffekte. Da der Reverb – wie oben beschrieben – nicht mit aufgezeichnet wird, muss ich ein wenig tricksen. Um euch die aufzunehmen, habe ich den Headphone-Out in mein UA Volt 476 gespielt und in Logic aufgenommen. Da ich euch meine nicht vorhandenen Gesangskünste nicht zumuten möchte, darf auch hier wieder die Duke ran.

Der Kopfhörerausgang macht richtig Alarm, wobei es in lauten Umgebungen sicherlich von Vorteil sein kann, hier ein paar Reserven zu haben. Aber Vorsicht, denn der Pegel kann hier schon langfristig Schäden verursachen.