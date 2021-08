Test: Blackstar Silverline Deluxe Head, Gitarrenverstärker

Preis-Wahnsinn - Blackstar Amphead für unter 500,-

Groß, empfindlich und vor allem schwer präsentieren sich seit nunmehr knapp 6 Dekaden nahezu alle Vollröhrenverstärker dieser Welt, nicht ohne zu vergessen, dass sie das i-Tüpfelchen auf dem Schall gewordenen Phallus-Symbol eines jeden Fullstack darstellten und stellen. Allerdings, wie allgemein hin bekannt, die Zeiten ändern sich und kaum ein Gitarrist ist heute noch bereit, aus klanglichen Gründen einen entsprechenden Head, womöglich noch aus Transportgründen im Flightcase verpackt, zum nächsten Clubgig zu wuchten, um sich dann sowohl von den Kollegen als auch vom FOH zum wiederholten Male anzuhören, dass er wieder einmal viel zu laut auf der Bühne sei. Wer dennoch gerne die nach wie vor ultimative Optik des Rock ’n’ Roll auf der Bühne wissen möchte, jedoch ohne das entsprechende Gewicht zu stemmen, gehört definitiv zur Zielgruppe des Blackstar Silverline Deluxe Head, der sich klanglich anschickt, Bekanntes möglichst gut zu emulieren und Modernes zu präsentieren.

Die Konstruktion des Blackstar Silverline Deluxe Head

Der Blackstar Silverline Deluxe Head wird teilweise als einkanaliger Hybridverstärker angepriesen, was gleich in mehrerer Hinsicht irreführend ist. Zum einen, da bei der Kombination aus digitaler Vorstufe und analoger Endstufe eine oft im Hybridbereich benutze Röhre im Signalweg vergebens sucht und der sogenannte Einkanaler zum anderen über bis zu 128 Speicherplätze verfügt, die über den optional zu erwerbenden FS-10 Fußschalter oder eine MIDI-Leiste verwaltet werden können. Das Gewicht von knapp 23 kg basiert erwartungsgemäß primär auf der Holzkonstruktion des Gehäuses, die intern verbaute Transistortechnik zeichnet im Gegensatz zu den gewichtstreibenden Bauteilen der Vollröhrenverstärker insbesondere in Form der Eingangs-, Ausgangs- und Netztrafos nur für ein minimales Gewicht verantwortlich und könnte sich problemlos in einem Bruchteil der Gehäuseabmessungen unterbringen lassen.

Optisch präsentiert sich der in China gebaute Blackstar Silverline Deluxe Head in einer Vintage-like angehauchten Optik aus Grau und Silber, der ein wenig in Richtung der aktuellen Sound City Amps geht. Es entbehrt nicht eines gewissen Charmes, Optik und Technik so diametral wie möglich auszulegen. Von den Abmessungen her gibt sich der Head etwas kleiner als das klassische Marshall Brikett und bewegt sich im Range der Rectifier Heads. Von der Verarbeitung her gibt es keine Kritikpunkte, wenngleich Regler und Druckknöpfe einen Hauch von Spiel und Indirektheit aufweisen, die das klassisch „Massige“ eines Vollröhrenheads vermissen lassen, wobei dies der Zielgruppe wohl ziemlich „Latte“ sein dürfte. Der Head bringt eine Leistung von 100 Watt an 4 Ohm, die wie bei allen Transistorverstärkern mit zunehmender Ohmzahl abnimmt, so dass der Amp an 8 Ohm noch ca. 50 Watt und an 16 Ohm knapp 25 Watt leistet. Von daher, bei einer großen Bühne und der Verwendung von 412er Cabinets ist darauf zu achten, dass die Box über einen 4 Ohm Eingang verfügt, alte Marshall Mono-Cabinets könnten einem mit ihren 16 Ohm einen Strich durch die akustische Rechnung machen.

Interessant ist die Wortwahl des Modelers, der tunlichst die Assoziation zu den Blaupausen der klassischen Sounds vermeidet und lediglich bei einigen unverfänglichen Angaben auf bereits etablierte Bezeichnungen zurückgreift. So wird zum Beispiel bei der digitalen Vorstufe von „Voicings“ gesprochen, die in die Bereiche Warm Clean, Bright Clean, Crunch, Super Crunch, OD 1 und OD 2 unterteilt sind. Um ehrlich zu sein, gefallen mir persönlich diese Bezeichnungen um ein Vielfaches besser als die zum Teil schon eher ins Peinliche abdriftende Bezeichnungen einiger Konkurrenzprodukte, die zum Beispiel mit „Fander“, „Saldona“ oder „Marhall“ aufwarten.

Neben der typischen 3-Band-Klangregelung im Preamp und der Resonance- und Presence-Regler in der Endstufe setzt Blackstar auf zwei zusätzliche Klangregelungen, die über das übliche Maß an Soundverwaltung hinausgehen. Zum einen haben die Briten im Blackstar Silverline Deluxe Head ihre ISF-Schaltung verbaut, die das nahtlose Überblenden zwischen einem „amerikanischen Sound“ (eher Scoop-lastig ausgelegt) und einem „britischen Sound“ (Mitten-Peak) ermöglichen soll. Natürlich ist es nicht möglich, mit einem einzelnen Regler zwischen einem Twin Reverb und einem JMP zu überblenden, aber man kann so im Vorfeld seine Präferenzen einstellen.

Als Besonderheit hingegen besitzt der Amp einen Wahlschalter, deer das Klang- und Resonanzverhalten der gängigsten Endröhren (EL84, KT66, 6V6, 6L6, EL34 und KT88) emuliert und so für mehr klangliche Vielfalt sorgen soll. Um auch in Sachen FX zumindest eine rudimentäre Standalone-Lösung anbieten zu können, verfügt der Amp ähnlich wie die Grandmeister- und BS200 Serien von H&K über ein einfaches internes Multieffektgerät, das Modulation, Delay und Reverb per Drehregler vorab anwählt und dann in der Intensität mit einem Level-Regler eingestellt wird. Möchte man entsprechende Effekte benutzen, ist dies leider die einzige Möglichkeit, diese zu benutzen, über einen seriellen FX-Loop, der es erlaubt, gerade Raumeffekte wie Delay oder Reverb zwischen Vor- und Endstufe zu platzieren, gibt es leider nicht – vielleicht eine sinnvolle Ergänzung für die MKII-Version.

Die Rückseite des Blackstar Silverline Deluxe Head gestaltet sich einfach und dem Konzept des Heads angemessen. Neben den beiden Fußschaltereingängen bietet der Amp noch einen TRS-Eingang für die Zuspielung externer Klangquellen wie zum Beispiel eines MP3 Players und er bietet einen frequenzkorrigierten Ausgang für Demoaufnahmen oder aber für alle, die auf eine mikrofonierte Abnahme der Gitarre verzichten möchten/müssen, eine Direkteinspeisung in die P.A.

Der Sound des Blacktar Silverline Amp

Trotz der vielen Einstellungsmöglichkeiten findet man sich auf dem Frontpanel des Blackstar Silverline Deluxe Head schnell zurecht. Erst mal einen Grundsound gewählt und dann grob mit dem ISF-Regler seine bevorzugte Ausrichtung gewählt. Ein Punkt fällt bereits bei den ersten Tönen auf, die aus dem Lautsprecher strömen, der Amp ist nicht primär für cleane Sounds konzipiert worden. Die Klangbeispiele wurden mit einer Les Paul Standard eingespielt, deren Burstbucker-Pickups über einen wahrlich moderaten Ausgangspegel verfügen und dennoch musste der Gain-Regler bis nahe null zurückgefahren werden, um einen mehr oder minder cleanen Sound zu erreichen. Trotz dieser Einstellung kam es bei hartem Anschlag schon zu der einen oder anderen Sättigung, aber letztendlich alles nicht schlimm, ältere JCM haben das auch nicht hinbekommen und zur Not gibt es ja immer noch den Volume-Regler am Instrument.

Der Fokus des Blackstar Silverline Deluxe Head liegt natürlich auf den Endröhren-Simulationen, die den Amp in dieser Preisklasse deutlich aus dem Feld der Konkurrenten herausragen lässt. Ich habe daher alle Klangbeispiele jeweils mit den verschiedenen Endstufen-Simulationen nacheinander aufgenommen, um die klanglichen Unterschiede zu demonstrieren. Der Amp hing dabei an einem H&K Oversize 412 Cabinet mit Celestion Lead 80 Speakern, aufgenommen mit einem MS57 von Fame.

Nimmt man die sechs unterschiedlichen Voicings und kombiniert sie mit den sechs unterschiedlichen Endröhren-Emulationen, das Ganze noch in Kombination mit dem ISF-Regler, ergebt sich für den Amp in der Tat eine sehr hohe Klangausbeute. Dabei ist von schneidend spitz bis pumpend fett alles dabei, was man an Sounds auf den Plan rufen möchte. Insbesondere im High-Gain-Bereich, der im Prinzip schon bei Super-Crunch anfängt, bietet der Amp viele Möglichkeiten, seinen bevorzugten Sound zu bestimmen. Allerdings wirken alle Sounds, als ob sie ihre Unterschiedlichkeit aus unterschiedlichen EQ-Einstellungen in den Presets beziehen, weniger aus der komplexen Interaktion der einzelnen Bauteile, wie es bei einer Röhrenendstufe der Fall ist. Natürlich wird niemand bei einem Ladenpreis von unter 500,- Euro eine perfekte Abbildung der einzelnen Röhrenparameter erwartet haben und bei einigen Kombinationen kann man auch sehr schön die unterschiedlichen Charakteristika der einzelnen Röhren-Emulationen im direkten Vergleich ausmachen, aber es bleibt eine, wenn auch ambitionierte Emulation.

Lediglich ein Punkt macht mich nachdenklich, wenngleich er vom Ansatz her von den Konstrukteuren schon gut mitgedacht ist. Die jeweiligen Endröhren-Emulationen sind im Vergleich in der ungefähren Lautstärke programmiert, die sie auch im Original abgeben, das heißt, die EL84-Simulation ist zum Beispiel um ein Vielfaches leiser als eine KT88-Simulation. Gut gedacht, aber es gibt bei der persönlichen Programmierung der Sounds dies entsprechend zu berücksichtigen. Man kann die unterschiedlichen Lautstärken auch gut bei den Klangbeispielen nachvollziehen.

Klanglich kann der Amp insbesondere bei geringeren Lautstärken überzeugen, wenngleich er mit einem leicht belegten Grundsound zuweilen etwas Probleme hat, sich im Bandkontext durchzusetzen. Wer aber seinen Drummer an einer engen Leine führt und dem Bassisten das 8×10 Cabinet versteckt hat, sollte auch damit klarkommen.