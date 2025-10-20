Ein überzeugendes Effekt-Bundle

Teil 2 unseres Testberichtes zum BLEASS Everything Bundle beschäftigt sich mit dessen Effekt-Plug-ins. Hier lassen sich einige überraschende, clevere Features finden und entdecken. Gute Bedienbarkeit und ein auf Touchscreens oder Computer ausgerichtetes, modernes Interface, guter Sound und innovative Ideen sind außerdem, wie schon in den Instrumenten, zu finden, ebenso gute mitgelieferte Presets von Musikern.

Kurz & knapp Vielseitigkeit: Breite Auswahl an Creative-, Vocal- und Classic-Effekten für Sounddesign und Produktion. Innovationen: Spezielle Features wie Varispeed in Slow Machine oder flexible Delay-Optionen in Tides. Bedienung: Moderne, touch-optimierte Interfaces sorgen für gute Übersicht und einfache Nutzung. Klangqualität: Reverb, Delay und weitere Effekte überraschen positiv mit warmem, kreativem Sound. Fazit: Rundes Gesamtpaket mit inspirierenden Tools, nur chirurgische EQs und spezielle Dynamik fehlen.



Einführung

Teil 1 unseres Artikels, in dem es um die Instrumente des BLEASS Everything Bundles geht, findet ihr hier. Dort wurden bereits Gemeinsamkeiten der Plug-ins besprochen, die teilweise auch die Effekte betreffen. Dazu gehören der übersichtliche Browser, eine Randomize- sowie die Undo/Redo-Funktion.

Die grafischen User-Interfaces heben sich von eher altmodischen Hardware-Nachbau-GUIs positiv ab. Das hat auch damit zu tun, dass die meisten Effekte als separat erwerbbare iOS-Varianten erhältlich sind. Alles lässt sich auf bis zu fünf Computern installieren, was bislang für alle Plug-ins einzeln geschehen muss.

Übersicht: Effekt Plug-ins des BLEASS Bundles

Die BLEASS Effekte sind in die Bereiche Classic Effects, Creative Effects und Vocal Effects aufgeteilt. Hier liste ich zunächst alle Effekte kategorisiert auf, die im Bleass Everything Bundle enthalten sind. Nachfolgend bespreche ich zuvorderst die auf den ersten Eindruck interessantesten Plug-ins, andere dagegen werden nur kurz beschrieben.

Alle BLEASS Effekte sind sowohl einzeln als auch im großen Everything Bundle erhältlich. Das Bundle, das alle verfügbaren Plug-ins des Herstellers enthält (inkl. der Synthesizer Plug-ins), kostet derzeit 1.099,- Euro. Einzeln kosten die Effekt-Plug-ins zwischen 14,- und 69,- Euro. Der Hersteller bietet mit dem Vocal-, dem Innovation und dem Essential FX-Bundle noch weitere Plug-ins in einem Bundle an.

BLEASS Creative und Vocal Effects

Zuerst besprechen wir hier die etwas ausgefalleneren Creative Effects und Vocal Effects. Zu diesen beiden Gruppen gehören:

Die BLEASS Creative Effects:

BLEASS Dragonfly

BLEASS Fusion

BLEASS Granulizer

BLEASS Motion EQ

BLEASS Motion FX

BLEASS Multiband Compressor x

BLEASS Phase Mutant

BLEASS Sidekick

BLEASS Slow Machine

BLEASS Tides

Die BLEASS Vocal Effcts:

BLEASS Voices

BLEASS Vox

Tides ist das neueste Effekt-Plug-in von BLEASS. In Tides lassen sich mit einer modernisierten BLEASS 2.0 Benutzeroberfläche Effekte anordnen und modulieren. Eine besondere Spezialität sind die für mich irgendwie nach französischer Elektronikmusik klingenden und sich nach oben transponiert fortsetzenden Echos. Diese entstehen nicht zuletzt dank eines integrierten Frequency-Shifters. Das Effektergebnis kann per Feedback-Regler stets wieder an den Anfang der Effektsignalkette geroutet werden.

Genauer gesagt lassen sich auf der Feedback FX Page in fünf Insert Slots ganze elf zusätzliche Effekte (inkl. Ring Modulator, diverse Filter, Dust, Bit Crusher und Pitch Shift) in die Feedback-Schleife einfügen und zusätzlich modulieren.

Delays werden mittig spektral grafisch dargestellt, ein Frequency-Shifting geschieht auch bei einer Berührung des Displays nach oben via Touchscreen oder Maus.

Zudem lassen sich Delay-Zeiten ohne die üblichen Pitch-Effeke ändern. Typische Tape-Wobbling-Effekte sind dennoch möglich, die Umschaltung erfolgt im Inertia-Bereich. Hier lässt sich noch die Crossfade-Länge justieren, was Ergebnisse angenehm weich macht. Die Stereobreite eines Ping-Pong-Effekts ist stufenlos skalierbar.

Weitere kreative Besonderheiten sind die Freeze- und Kill-Funktionen, die sich auch automatisieren lassen. Im Eingangsbereich und an den Insert-Punkten sind Filter verfügbar. In einem Modulationsbereich unten finden wir drei LFOs, drei Envelopes und zwei Macros, die skaliert jeweils bis zu vier Destinations modulieren. Bei den LFOs lässt sich die Kurvenform von Grundschwingungen verformen. Zusätzlich zu verschiedenen Sync-Optionen stehen Smooth-, Phase- und Offset-Parameter bereit.

Neben den Factory-Presets finden sich im Bundle ganze acht Preset-Folder von unterschiedlichen Künstlern. Tides ist ein heißer Kandidat für das flexibelste Delay im Plug-in Sortiment.

Um die Effektwirkungen vergleichen zu können, arbeite ich bei den folgenden Klangbeispielen zum Teil mit denselben Audio-/Ausgangsdateien.

BLEASS Voices

Voices ist ein kreativer Vocal-Effekt, der sowohl typische Tuning- als auch Chor-Funktionen besitzt. Voices kann aus einer Vocal-Spur zum Beispiel schnell einen vierstimmigen Chor machen, beherrscht aber noch mehr Stimmen. Zuvor gibt es noch eine Tuning-Vorstufe.

Die vier Voicing-Kanäle lassen sich nicht nur verstimmen, auch eine Formantkorrektur ist möglich und eine Flatten-Option vorhanden (siehe unten). Zusätzlich kann die Stereobreite oder Panoramaposition geregelt werden.

Im Transpose-Mode verstimmt man eine Voice, im Flatten-Mode kann man eingehendes Audiomaterial auf eine eingestellte Note korrigieren lassen.

In Logic ist Voices auch als AU MIDI-gesteuerter Effekt vorhanden, via VST ist die MIDI-Ansteuerung anderswo ohnehin möglich. In Ableton Live beispielsweise lade ich den Effekt und kann von einer separaten MIDI-Spur aus MIDI senden, um exakt mit dem Keyboard die Noten zu spielen, die „singen“ sollen. Ist nur eine Voice aktiv, kann man diese via Keyboard dennoch mehrstimmig anspielen, entsprechend werden es noch mehr Voices, wenn alle Voice-Module aktiv sind.

Zusätzlich ist eine komplexe Modulationsmatrix integriert. Hier lassen sich allemöglichen Parameter ansteuern. Im Klangbeispiel wird ein Chor-Sample verfremdet. Ein Sequencer ist ebenfalls noch integriert – und außerdem eine MIDI-Page mit ADSR-Einstellungen.

Voices ist zudem MPE-kompatibel. Der Effekt wurde auf der Superbooth 2024 vorgestellt und dort auf einem iPad vorgeführt.

BLEASS Vox

Vox bearbeitet und erzeugt eine Solo-Stimme mit den oben genannten Optionen einer Voice plus Vibrato-Einstellungen, die Modulationsmatrix fehlt jedoch. Eine Unison-Option ist integriert.

BLEASS Dragonfly

Hinter diesem Namen und dem blau/weiß flatternden Schmetterling steckt ein gut klingendes Tremolo-Plug-in mit Stereo-Variationsoptionen und integrierter Anpassungsoption an Audiosignale. Als Quelle lassen sich die Optionen Manual, MIDI, Self und Sidechain einstellen.

Ersteres nutzt eine manuell einstellbare Frequenz, Self nutzt einen Pitch-Tracking-Algorithmus, bezogen auf das eingehende Signal, Sidechain macht dasselbe für ein externes Signal. Es geht jeweils darum, das Tremolo zu steuern, was auch noch via MIDI geht. In Logic taucht Dragonfly als AU-MIDI-gesteuerter Effekt auf. In einem „Wild“-Mode ist zusätzlich ein Waveshaper integriert. Als Vorbild wird der Billy Eilish Track „Xanny“ genannt, wo Vocals von einem Bass moduliert werden.

BLEASS Fusion

Herzstück ist ein Waveshaper mit zahlreichen Modi und Schwingungsformen. Hier lässt sich, wie bei einem Wavetable-Synthesizer, die Schwingungsform des Waveshapers verformen. Dabei ist es sowohl möglich, durch verschiedene Schwingungsformen zu fahren, als auch diese via „Fold“ klassisch zu falten. Obendrauf lassen sich auf einer Mod Page noch automatisierte Modulationszuweisungen mit zwei LFOs und einem Envelope-Follower realisieren.

Ein Sequencer, als Modulator, ist außerdem integriert. Zusätzlich gibt es eine Filter-Page mit zwei Filtern.

Fusion ist ein krasses Sound-Design-Tool rund um Verzerrungen.

BLEASS Granulizer

Eine Besonderheit dieses Granulareffekts ist, dass vier (Stereo-) Busse verwendet werden können, um komplexe granulare Layer zu erschaffen. Diese sind als Inputs gedacht, um Audiomaterial aus der DAW in das Plug-in zu laden. Allerdings muss dabei die jeweilige DAW mitspielen, hierfür liefert BLEASS Anleitungen.

In Ableton Live ist es z. B. leicht möglich, das Signal an vier Eingänge von Granulizer zu routen. In FL Studio klappts mit etwas mehr Aufwand auch. Logic und Bitwig erlauben nur das Routing zweier Stereosignale in Granulizer, nämlich das von der Originalspur und das von einem Sidechain-Eingang.

BLEASS Motion EQ

Hier kann das Signal mit drei EQ-Bändern bearbeitet werden, deren Bandbreite aneinander angepasst werden kann. Jedes davon kann von zwei LFOs moduliert werden.

Ähnlich wie der Granulizer arbeitet der Motion-EQ mit Routing-Bussen, das Signal kann an drei Busse geschickt werden, die sich, je nach DAW, unterschiedlich abgreifen lassen.

BLEASS Motion FX

Wir finden hier den bekannten Motion Sequencer mit Smooth und Randomness-Optionen. Intern integrierte Effekte wie Low Pass, High Pass, Band Pass, Volume, Pan, Frequency Shifter, Ringmod, Warmth, Crusher und Delay sind dessen mögliche Modulationsziele. Nur eines davon kann in einer Instanz gleichzeitig genutzt werden.

BLEASS Multiband Compressor

Der Multiband Compressor wartet grundsätzlich mit den gleichen Features auf wie der Compressor, nur in einer 3-Band-Version. Allerdings kann hier, ähnlich wie in Ableton Live’s Multiband-Compressor auch Upward- und Downward-Expansion geregelt werden, um das Signal extrem zu verdichten (wie auch in Xfer’s OTT). Dabei sind ein Below- und ein Above-Threshold einstellbar. Wem so etwas bislang fehlt, der kann es hier nun unabhängig von der DAW finden.

BLEASS Phase Mutant

Die Idee von Phase Mutant ist, Frequenzmodulation auf beliebiges Audiomaterial anzuwenden, sie entstand nach der Entwicklung des Omega FM-Synths. Ein Oszillator kann eingehendes Audiomaterial modulieren oder selbst von diesem moduliert werden. Das kennt man auch von NI’s FM8.

Besonders interessant finde ich dabei den wie in Omega vorhandenen Pitch-Tracker, der die Frequenz des Eingangssignals „nachverfolgen“ kann, die sich hier zudem multiplizieren bzw. skalieren lässt. Außerdem lassen sich die Schwingungsformen des Oszillators mit Hilfe von Offsets auch noch im Stereobild verteilen.

BLEASS Sidekick

Sidekick ist eine Mischung aus einem Kickdrum-Instrument mit integrierter Lauflichtprogrammierung und einem Ducking-Effekt, der durch die Kick ausgelöst bzw. moduliert werden soll. Die Kick selbst kann dabei hörbar sein oder in einem Ghost-Modus stummgeschaltet werden.

Auch wenn das Plug-in primär als Effekt kategorisiert ist, ist es doch auch ein Instrument, denn es sind durchaus einige Einstellmöglichkeiten für das Sounddesign der Kick vorhanden.

BLEASS Slow Machine

Slow Machine beherrscht nicht nur einen Tape-Stop-Effekt, sondern kann auch noch aus eingehendem Audiomaterial einen interessanten Loop generieren, für den eine Länge einstellbar ist. Dabei können auch Effekte im DJ-Stil herauskommen. Ändert man dabei noch die Speed-Einstellung, entstehen zusätzlich entsprechende Pitch-Effekte bzw. Tonhöhenänderungen wie bei einem Plattenspieler oder Sampler.

Die Tape-Stop-Option rechts kann in Grenzen auch wie ein Varispeed-Regler aus Geräten wie Make Noise Morphagene, Qu Bit Stardust oder Chompi Sampler verwendet werden. Denn hier lässt sich die Geschwindigkeit stufenlos verändern – allerdings nur verlangsamen, nicht beschleunigen.

Im Klangbeispiel läuft eine externe Zufallssequenz durch den Effekt, der ab ca. 10 s mit verschiedenen Einstellungen einsetzt.

BLEASS Classic Effects

Nachfolgend findet ihr kurze Details zu den Classic Effects. Auch hier findet man einige interessante Details. Die folgenden Plug-ins gehören zu dieser Kategorie:

BLEASS Chorus

BLEASS Compressor x

BLEASS Delay

BLEASS Filter

BLEASS Flanger

BLEASS Phaser x

BLEASS Reverb

BLEASS Saturator

BLEASS Shimmer

BLEASS Chorus

Chorus hat eine Filtersektion vor dem Chorus und gleich vier Delay-Lines mit optionaler Trennung für links und rechts. Die Grafik zeigt hier mit sich entsprechend der Effektintensität verschiebenden acht farbigen Linien sehr schön an, was mit dem Signal passiert. Vorab ist eine Filterung möglich.

BLEASS Compressor

Der Compressor hat eine gut dargestellte Filtersektion mit HP und LP am Eingang, optional kann auf ein via Sidechain eingehendes Signal reagiert werden. Er hat zudem ein einstellbares Knee, so dass das Verhalten von Röhrenkompressoren nachgeahmt werden kann, wo gewissermaßen die Kompression bei stärkerer Überschreitung des Thresholds immer größer wird. Dort kommen allerdings noch Sättigung und Verzerrung hinzu. Eine schaltbarer Lookahead Option (0 ms, 2 ms, 5 ms) gibt es auch noch, um Transienten sicher abfangen zu können.

BLEASS Delay

Es gibt die Sektionen Delay, Shifter und Filters (mit HP- und LP-Filter) sowie drei integrierte LFOs (für jede Sektionen einen) und einen Ping-Pong-Modus im Delay-Bereich.

Zum kompletten Glück fehlt mir nur eine Art Tape-Mode, um wie in Logics Tape Delay die Echos verwaschen zu können.

BLEASS Filter

Das Filter funktioniert mehr wie ein Autofilter und hat eine einstellbare Hüllkurve im Eingangsbereich. Dahinter warten die üblichen vier Optionen LP, HP, BP und Notch. Schlussendlich ist auch noch ein LFO mit sechs Schwingungsformen dabei – inklusive S&H-Schwingungsform.

Die Regelzeiten gehen von 50 ms bis 16 Sek. bzw. 1/32 bis 4 Takte im Sync-Mode.

BLEASS Flanger

Den oben genannten LFO gibt es auch hier und zwar gleich zweimal – plus Envelope und plus Delay-Einstellung. Auch hier findet man im Input wieder eine optionale Filterung. Der Mix kann hinzugemischt und in der Phase gedreht werden.

BLEASS Phaser

Der Phaser hat zwei LFOs, einen für die Frequenz und einen für die Positionierung in Panorama. Die Zahl der Phaser-Notches ist hier von 1-24 einstellbar, wodurch das Plug-in klanglich sehr variabel ist.

Frequency und Color Frequency für das (ebenfalls justierbare) Feedback sind separate Einstellungen, das erlaubt besonders präzise Justagen, um eigenen Klangvorstellungen nahezukommen.

BLEASS Reverb

Reverb kann sehr weich klingen, erlaubt Raumgrößen mit Nachhall von 0,2 bis 30 Sekunden und besitzt auch eine Freeze-Funktion. Kreativ wird es durch Bewegungen auf der Transform-Fläche rechts in der Reverb-Sektion, so kann es auch schnell nach einem rauschendem Wind klingen.

Eine Modulation der Raumgröße und ein Ducker sind ebenfalls möglich bzw. integriert. Es kann regulär nur der High-Frequency-Bereich gedämpft werden, allerdings lässt sich der Bass vorher in der Input-Sektion abschneiden.

BLEASS Saturator

Der Saturator hat es durchaus in sich, er ermöglicht Verzerrungen auf vielfältige Weise. Zunächst ist die Drive-Sektion in drei Frequenzbereiche Lo/Mid/Hi aufgeteilt. Zusätzlich kann Verzerrung via Master-Drive-Regler dosiert und mit LP und HP bearbeitet werden. On top gibt es eine Waveshaper-Sektion mit immerhin neun Modi. Schließlich sind noch ein Bitcrusher und ein LFO dabei.

BLEASS Shimmer

Das Shimmer Plug-in besitzt gleich zwei Pitch-Shifter und scheint vom gleichen tollen Hall wie das Reverb-Plug-in zu profitieren. Auch hier sind bis zu 30 Sekunden Nachhall möglich.

Die Pitch-Shifter sind pre/post schaltbar, sie erlauben +/-48 Halbtöne Transposition, zusätzlich sind Delay-Zeit und Feedback einstellbar.

