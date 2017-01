Test: Boss RC-202, Loop-Station

Loop-Stations sind schon seit einigen Jahren vor allem bei Gitarristen sehr beliebt. Ermöglichen sie es doch, die Backing-Band zu Hause zu lassen, ohne auf eine Begleitung verzichten zu müssen. Wie ist das möglich? Ganz einfach, man begleitet sich einfach selbst. Die Loop-Station ist dabei die Schaltzentrale, denn mit ihr lassen sich mehrtaktige Musikschnipsel aufzeichnen und danach verzögerungsfrei wiedergeben. Genau solch ein Looper ist der Boss RC-202. Ob der Loop-Neuling etwas taugt, wird der nun folgende Testbericht zeigen.

Gemeinsam ist den meisten Loopern, dass sich mit ihnen fast unendlich viele Loops auf einer Spur übereinander schichten lassen. Auch als Ein-Mann-Band lassen sich auf diese Weise eindrucksvolle Klanglandschaften und ganze Lieder erstellen. Möchte man jedoch mehrere Spuren, einen Mikrofoneingang und MIDI-Synchronisation, dann landet man momentan unweigerlich bei einem Gerät der Firma Boss. Die Tochterfirma von Roland spielt im Markt der Loop-Stations seit jeher eine gewichtige Rolle und hat bisher vor allem die Gitarristen mit entsprechenden Bodentretern versorgt. Mit dem Boss RC-505 kam vor ein paar Jahren erstmals eine Desktop-Loop-Station auf den Markt. Nun hat Boss die Zweikanal-Version RC-202 des Tisch-Loopers auf den Markt gebracht, um gezielt DJs, Sänger und Beatboxer mit geringerem Budget anzusprechen.

Features

Der Boss RC-202 ist eine Zweikanal-Loop-Station, was bedeutet, dass sie über zwei separate Aufnahmekanäle verfügt. Die maximale Aufnahmezeit beträgt laut Datenblatt ca. 3 Stunden (stereo). Aufgenommen wird im WAV-Format bei einer Abtastrate von 44,1 kHz in 16 Bit. Das mag zwar nicht aktueller Studiostandard sein, aber immerhin CD-Qualität, was für den Zweck vollkommen ausreichen sollte.

Der Boss RC-202 besitzt einen XLR-Eingang zum Anschluss eines Mikrofons, wobei sogar an eine 48V-Phantomspeisung gedacht wurde, so dass der Nutzung von Kondensator-Mikrofonen nichts im Wege steht. Weiterhin gibt es einen Instrumenteneingang in Stereo, der eine Eingangsimpedanz von einem Megaohm besitzt. Das ist wichtig für den Anschluss von Gitarren, da diese bei zu geringer Impedanz schnell dumpf klingen. Als Drittes gibt es einen Aux-Eingang im Miniklinken-Format zum Anschluss von Zuspielern aller Art. Der Eingangspegel kann für alle Eingänge mit Ausnahme des Aux-In per Gain-Regler eingestellt werden. Ausgangsseitig gibt es einen Stereo-Out im Klinkenformat.

Bei Loop-Stations eher die Ausnahme ist die MIDI-Implementierung. Meine Online-Recherche bei einem großen deutschen Musikhaus hat sogar ergeben, dass momentan die einzigen Loop-Stations, die sowohl einen Mikrofoneingang als auch eine MIDI-Implementierung besitzen, die RC-Geräte von Boss sind.

Das Boss RC-202 ist da glücklicherweise keine Ausnahme und besitzt einen MIDI Ein- und Ausgang im DIN-Format. Zusätzlich gibt es einen USB-Anschluss. Über diesen können Audiodaten vom PC auf den RC-202 sowie zur Datensicherung vom RC-202 auf den PC übertragen werden. Zusätzlich gibt es MIDI über USB, so dass der Boss RC-202 ohne Umwege über eine DAW wie Cubase oder Logic Pro synchronisiert und teilweise auch gesteuert werden kann.

Der RC-202 kann sogar als Audiointerface herhalten, wobei klar sein sollte, dass er ein klassisches Audiointerface in Hinsicht auf den Funktionsumfang und die gebotene Audioqualität nicht ersetzen kann. Zu guter Letzt besitzt der Boss RC-202 einen Eingang für Fußschalter. Dort kann entweder ein Expression-Pedal oder ein Fußschalter mit bis zu zwei Kanälen angeschlossen werden. Die Zuweisungsmöglichkeiten sind dabei sehr vielfältig. So lässt sich z.B. die Aufnahme- und Wiedergabefunktion auf den Fußschalter legen. Erstens hat man dadurch die Hände frei und zweitens lässt sich das Gerät trotzdem in Handweite platzieren, was das zusätzliche Parameter-Geschraube vereinfacht.