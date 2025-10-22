Effektpedal für Orgel, Gitarre & Synth

Der Klang rotierender Lautsprecher erfreut sich seit rund 85 Jahren großer Beliebtheit – nicht nur bei Organisten. Das Boss RT-2 Rotary Ensemble Effektpedal bildet den berühmten Rotary-Speaker-Effekt nach und richtet sich gleichermaßen an Gitarristen, Organisten und Keyboarder.

Boss RT-2 Rotary Ensemble

Boss ist kein Unbekannter in der Simulation des nach Don Leslie benannten Effekts. Mit dem Boss RT-2 Rotary Ensemble erweitert man nun das Portfolio der typischen Boss-Pedale mit ihrem markanten Äußeren um diesen Effekt. Ob auf dem Pedalboard oder zu Füßen eines Keyboarders oder Organisten – das Boss RT-2 Rotary Ensemble Pedal fühlt sich überall wohl.

Leslie-Effekt

Der Klang rotierender Lautsprecher, auch nach seinem Erfinder als Leslie-Effekt bezeichnet, beruht auf dem Prinzip des Doppler-Effekts. Bei einem Doppler-Effekt bewegt sich die Schallquelle auf den Hörer zu oder von ihm weg. Alternativ können sich auch Sender und Empfänger bewegen. Durch diese Bewegung scheint die Tonhöhe zu steigen oder zu fallen – je nach Bewegungsrichtung.

Diesen Effekt kennt man zum Beispiel vom Martinshorn: Bewegt sich ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Martinshorn auf den Hörer zu oder entfernt sich von ihm, ändert sich die Tonhöhe. Einen Artikel mit Erklärungen unter anderem zum Doppler-Effekt findest du hier.

Don Leslie hat diesen Effekt durch einen rotierenden Lautsprecher verwirklicht. Durch die Rotation der Schallquelle entfernt sie sich beständig vom Hörer und nähert sich ihm sofort wieder. Je nach Geschwindigkeit der Rotation ergeben sich unterschiedliche Effekte – von einer sanften Schwebung bis zu einem schnellen, kontinuierlichen, Vibrato-ähnlichen Effekt. Splittet man das Signal auf zwei Wege, zum Beispiel einen für Bässe und Tiefmitten und einen weiteren für hohe Mitten und Höhen, können beide Lautsprecher sogar mit verschiedenen Geschwindigkeiten rotieren. Der Effekt gewinnt dadurch an Tiefe und wirkt eindrucksvoller.

Insbesondere in Kombination mit den Orgeln der Firma Hammond hat der Leslie-Effekt große Bekanntheit erlangt und wird fest mit dem Klang einer Hammond B3 oder anderer Tone-Wheel-Modelle verknüpft. Doch auch Keyboarder und Gitarristen nutzen diesen Effekt seit Jahrzehnten – etwa für Solo-Synth-Sounds aus einem Moog Minimoog, für Flächen-Sounds oder ausgefallene E-Gitarrenklänge. Unter den Gitarristen, die gerne den Leslie-Effekt einsetzten, wären zum Beispiel Jimi Hendrix, Peter Frampton und David Gilmour zu nennen.

Doch nicht immer wurden echte rotierende Lautsprecher eingesetzt, sondern oft elektronische Simulationen. Diese waren nicht nur leichter zu transportieren, sondern auch praktischer im Setup (ein Leslie muss aufwändig mit drei Mikrofonen abgenommen werden). Allen voran ist hier das von Fumio Mieda (Entwickler vieler berühmter Korg-Synthesizer und Vater des Korg MS-20) entwickelte Uni-Vibe zu nennen, das später vielfach kopiert wurde. Auch das Boss RT-2 Rotary Ensemble Pedal bildet den akustischen Leslie-Effekt auf elektronischem Wege nach.

Aufbau

Das Pedal im typischen Boss-Design besitzt auf der rechten Seite zwei Klinkeneingänge (Mono/Stereo) und auf der linken Seite zwei Klinkenausgänge. An einen weiteren Eingang auf der rechten Seite kann ein Pedal oder Controller-Pedal zur Steuerung des Effekts angeschlossen werden (TRS-Klinke).

Wie bei Boss üblich, verbirgt sich im Innern des Pedals ein Batterieanschluss. Besser ist jedoch die Stromversorgung über den rückseitigen Anschluss für ein handelsübliches 9V-Netzteil (nicht beiliegend). Auf der Rückseite befinden sich außerdem zwei kleine Schalter, mit denen sich die Rise/Fall-Zeit sowie die Funktionalität des Drive-Reglers beeinflussen lassen.

Auf der Oberseite entdecke ich zwei Doppelregler: links Drive/Level und rechts Slow/Fast. Ein Display in der Mitte symbolisiert und visualisiert den virtuellen Rotor, sodass man auf den ersten Blick erkennen kann, ob der Effekt ausgeschaltet ist oder der Rotor langsam bzw. schnell läuft. Der Mode-Schalter mit seinen drei Positionen dient zum Abruf dreier verschiedener Leslie-Simulationen.

Technik

Anders als bei frühen elektronischen Nachbildungen rotierender Lautsprecher wie dem Uni-Vibe arbeitet das Boss RT-2 Rotary Ensemble Pedal vollständig digital. Eingangsseitig wird mit 24 Bit und 48 kHz gesampelt. Außerdem kommt die hauseigene AF-Methode (Adaptive Focus) zum Einsatz, die den Signal-Rausch-Abstand der Wandler deutlich verbessern soll. Ausgangsseitig arbeitet der Wandler sogar mit 32 Bit.

Wie es sich für moderne Pedale gehört, besitzt das Boss RT-2 Rotary Ensemble Pedal einen „Buffered Bypass“. Noch ein Wort zum Stromverbrauch: Dieser ist im Vergleich zu anderen Pedalen sehr hoch. Ein 9V-Alkaline-Block hält maximal 2,5 Stunden durch. Satte 115 mA zieht das Pedal – daran dürfte das Display nicht ganz unschuldig sein. Im Test wurde die maximale Laufzeit nicht einmal erreicht, da der 9V-Block nach knapp über einer Stunde den Dienst quittierte. Die Investition in ein externes Netzteil ist daher schon aus Kostengründen und der Umwelt zuliebe ratsam.

Für Gitarristen, die bereits viele Pedale auf ihrem Pedalboard haben, nicht ganz uninteressant: Das Gewicht liegt bei 450 g. Das ist noch im Rahmen – ein ProCo Rat 2 wiegt fast 800 g. Allerdings ist es stets die Summe aller Teile, die am Ende am Rücken zerrt. Keyboarder hingegen werden angesichts des Gewichts nur müde lächeln, vor allem dann, wenn man das Gewicht eines Hammond Leslie 122H von 64 kg gegenüberstellt. Wer möchte sich da noch beschweren?

Sound

Getestet habe ich das Pedal mit einem Nord Electro 5D sowie meiner Fender Telecaster. Anhand des Nord Electro 5D konnte ich den Boss RT-2 Rotary Ensemble Effekt direkt mit dem integrierten Leslie-Effekt des Nord-Keyboards vergleichen.

So viel vorweg: Der Sound enttäuscht nicht. Insbesondere der Distortion-Effekt geht bei Bedarf deutlich brutaler zur Sache als der integrierte Distortion-Effekt des Nord Electro 5D – Jon Lord lässt grüßen. Von sahnig-dezent über kratzig bis schreiend ist hier alles möglich.

Drei Sounds stehen durch den Mode-Schalter auf der Oberseite zur Auswahl:

Modus I: Erzeugt einen schönen Vintage-Leslie-Klang. Eignet sich besonders für Orgeln, Keyboards und Gitarren.

Modus II: Hat einen erweiterten Frequenzbereich und ist für die Kombination mit Overdrive- und Distortion-Pedalen gedacht, um ein Maximum an Dynamik herauszuholen. Gitarristen, die das Pedal in ihr Pedalboard integrieren möchten, sollten sich Modus II näher ansehen.

Modus III: Bietet mehr Definition bei intensiven Modulations- und Drive-Einstellungen. Ideal für Soli.

Mit dem Drive/Balance-Schalter auf der Rückseite kann man festlegen, ob der Drive-Regler nur den Grad der Verzerrung bestimmt oder alternativ das Verhältnis zwischen dem Treble- und dem Bass-Rotor. Der jeweils zuletzt eingestellte Status wird gespeichert: Stellen wir zunächst den Verzerrungsgrad ein und schalten anschließend auf Balance, bleibt die Verzerrung erhalten und wir können nun das Verhältnis zwischen den beiden virtuellen rotierenden Lautsprechern einstellen. Das funktioniert selbstverständlich auch umgekehrt.

Richtig interessant wird es, wenn man entweder einen 2-fach-Fußschalter oder ein Expression-Pedal an das Boss RT-2 Rotary Ensemble Pedal anschließt:

Mit einem 2-fach-Fußschalter wie dem Boss Dual Foot Switch FS-6 lässt sich nicht nur die Geschwindigkeit umschalten, sondern auch die Brake-Funktion des Boss RT-2 steuern. Diese stoppt die Rotoren in ihrer aktuellen Position – ein sehr beliebter Effekt echter Leslie-Kabinette.

Mit einem Expression-Pedal am Boss RT-2 ist es möglich, die Parameter stufenlos zu steuern. Die so erzielbaren Effekte gehen weit über das hinaus, was andere Rotary-Effekte leisten, da hier nicht nur Geschwindigkeit und Drive-Effekt beeinflusst werden, sondern auch Lautstärke und Balance. Zusätzlich steht weiterhin der Schalter des RT-2 selbst zur Verfügung, über den sich Bypass-Funktion und Geschwindigkeit steuern lassen.

Klangbeispiele

Die ersten Klangbeispiele wurden mit einem Nord Electro 5D 73 bei ausgeschalteten Effekten und mit der Zugriegeleinstellung 88800000 aufgenommen. Im ersten Beispiel hört ihr zunächst den Nord bei ausgeschaltetem Boss RT-2, danach Modus I, Modus II und Modus III mit jeweils unterschiedlichen Einstellungen. Im letzten Beispiel spiele ich den Nord Electro 5D zunächst mit dem integrierten Leslie-Effekt, anschließend noch einmal mit dem Boss RT-2. Ihr hört je zweimal eine Akkordfolge mit leichter, dann stärkerer Verzerrung, sowie eine kurze Solo-Passage mit Verzerrung.

Die Klangbeispiele mit der Fender Telecaster wurden mit einem IK Multimedia ToneX-Pedal aufgenommen, das vor den Boss-RT-2-Effekt geschaltet wurde. Auch hier hört ihr wieder das Pedal mit verschiedenen Einstellungen. Angeschlossen war außerdem ein Expression-Pedal zur Modulation der Parameter.

Bei der Tele, die ohnehin schon einen recht höhenlastigen Sound hat, fällt sofort auf, dass der Klang durch das Boss RT-2 Rotary Ensemble noch einmal einen deutlichen Höhenschub erhält. Hier muss man gegebenenfalls mit dem Balance-Regler zwischen Hochton- und Bass-Rotor gegensteuern oder einen EQ einsetzen.

Neben einigen Akkorden habe ich auch einen kurzen Solo-Part eingespielt – in Anlehnung an ein Solo einer bekannten US-Rockballade, das im Original mit einem Uni-Vibe aufgenommen worden sein soll.

Zum Abschluss habe ich mit der cleanen Tele und dem Boss RT-2 noch einen kurzen Track erstellt. Durch die schöne Schwebung, die die Gitarre durch den langsamen Leslie-Effekt erhält, fügt sie sich mit etwas Delay sehr gut in den Mix ein.

Alternativen

Natürlich ist das Boss RT-2 Rotary Ensemble nicht allein am Markt. Alternativen gibt es in allen Preisklassen, und insbesondere Gitarristen können aus einem breit gefächerten Angebot wählen.

TC Electronic Vibraclone Rotary

Ein sehr günstiger Effekt kommt von TC Electronic. Das Pedal richtet sich in erster Linie an Gitarristen. Ein- und Ausgang sind monophon ausgeführt – in meinen Augen die größte Schwachstelle des Pedals, da ein beeindruckender Leslie-Effekt in der Regel nur stereophon richtig zur Geltung kommt. Für das Pedal spricht der geringe Preis.

Keeley Rotary – Chorus

Deutlich teurer als das Boss RT-2 ist das Keeley Rotary-Chorus Pedal. True-Stereo gehört hier genauso zu den Ausstattungsmerkmalen wie das robuste Design. Drei verschiedene EQ-Kurven, True- und Buffered-Bypass (schaltbar) sowie ein schaltbarer Mid-Boost zeichnen das Pedal aus.

Strymon Lex V2

Noch einmal teurer, dafür mit einem ähnlichen Funktionsumfang wie das Boss RT-2 ausgestattet, ist das Strymon Lex V2 Pedal. Vorteil: Es gibt Regler für alle Funktionen. Die Wandler arbeiten mit 24 Bit und 96 kHz, True Bypass, Expression/MIDI-Anschluss sowie USB-C für MIDI dürften vor allem Keyboarder ansprechen.

Neo Instruments Ventilator II

Schon fast ein Klassiker für Keyboarder ist der Neo Instruments Ventilator II. Manche Musiker behaupten, dass es keinen besseren Leslie-Effekt am Markt gibt. Emuliert wird ein Leslie Model 122 Rotorlautsprecher.

Eventide Rotary Mod

Es muss nicht immer Hardware sein: Eventide Rotary Mod ist eine Software-Emulation eines Leslie-Speakers und bietet alles, was das Herz begehrt – und noch mehr. Keyboarder, die mit Software-Instrumenten auf der Bühne arbeiten, freuen sich über die komplette Integration des Effekts in ein MIDI-Controller-Setup.

Und wenn es doch Hardware sein soll, greift man einfach zum Eventide H9 oder H90, denn der Effekt gehört zur H9-Native-Serie, deren Algorithmen aus den beiden bekannten Hardware-Pedalen stammen. Steuern lassen sich die Parameter über MIDI, ein iPad oder die an den Geräten vorhandenen Bedienelemente – insbesondere beim Eventide H90. Der Vorteil: Es stehen zahlreiche weitere Effekte in Studioqualität zur Verfügung.