Test: BOSS SY-200 Guitar-Synthesizer, Effektgerät

GO SYNTH with your guitar (!!!)

ANZEIGE

Die Welt der Gitarren und deren Sounds ist groß, aber doch relativ begrenzt. Vereinfacht gesagt gibt es als Grundsounds Clean, Crunch, Rhythm und Lead. Klar, andere Instrumente und verschiedene Amps klingen auch wieder unterschiedlich, aber vergleicht man das mit der Bandbreite an Sounds, die mit einem Synthesizern erzeugt werden können, ist man trotz der großen Bandbreite an Möglichkeiten etwas eingeschränkt. Effektgeräte erweitern da natürlich die Palette ungemein. Darum lieben wir sie auch so (wenn man mal ehrlich ist, haha^^). Von Modulation bis Delay und Reverb ist vieles auf jedem Board vertreten. Doch darüber hinaus wartet noch eine Welt, die Sounds jenseits der Gitarre erzeugt.

Die Rede ist (neben vielen anderen tollen Pedalen) von Gitarrensynthesizern. Oft musste man hier einen speziellen Pickup zusätzlich auf der Gitarre installieren, der dann die Töne der Saiten in MIDI-Signale verwandelte, um mit diesen wiederum einen externen Sequencer oder Synthesizer zu füttern. Im Grund wurde nur die Tastatur eines Keyboards durch die Gitarre ersetzt. Aufwändig und nicht mit jedem Instrument spielbar, da der Pickup benötigt wurde. Nun hat der uns allen bekannte Effektgigant BOSS mit dem SY-200 ein Gerät auf dem Markt, das keinen speziellen Pickup benötigt, sondern das – wie jedes andere Effektpedal – einfach in der Signalkette auf dem Board platziert wird. Let’s check out the BOSS SY-200 GUITAR-SYNTHESIZER.

UNBOXING – BOSS SY-200 GUITAR-SYNTHESIZER, Effektgerät

Im produkteigenen Karton verpackt kommt das Pedal an. Anbei liegen nur Batterien sowie Hinweise und Anleitung. Nothing special, aber mehr braucht man auch nicht. Bis auf, dass am DC In steht (use BOSS PSA S Adapter only) und dieser aber nicht mitgeliefert wird, ist etwas schade. Nun gut, ein normales DC 9 V Netzteil mit min. 230 mA oder Multistromversorgung tut es auch. Was steckt denn da so drin im SY-200?

SPECS & FACTS – BOSS SY-200 GUITAR -SYNTHESIZER, Effektgerät

Das 101 x 138 x 63 mm große und 700 g schwere (besser leichte) in Blau gehaltene Gehäuse kommt sehr schick daher. Die Benutzeroberfläche ist trotz der acht Potis, zwei Fußschaltern, zwei Buttons und dem kleinen LC-Display sehr übersichtlich gestaltet. Die beiden Fußschalter regeln ab Werk die Funktionen On/Off und Memory/Control, sind aber frei belegbar. Die großen Potis auf der rechten Seite des Pedals lassen die Auswahl der 128 Presets und 12 Grundsoundcharakteristik zu. An Grundsounds stehen zur Auswahl:

Lead

Pad

String

Bell

Organ

Bass

Dual

Sweep

Noise

SFX

SEQ

Arpeggio

Die sechs verbleibenden Potis regeln Direktzugriffe auf die Parameter des jeweiligen aktivierten Effekts. Drei davon sind fix (D. Level = Gitarrensignal, E. Level = Effektsignal, Variation) und drei ändern sich je nach Effektart und werden sehr praktisch einfach im Display angezeigt samt Wert (wenn man den Poti dreht).

Es stehen zwei weitere Buttons für „Menü“ und „Exit“ zur Verfügung, die zusammen mit dem Presetwahl-Dreh- und Push-Poti die Navigation steuern. Alles sehr durchdacht, um viele Funktionen unterzukriegen, aber dabei dennoch immer übersichtlich und intuitiv. Wer liest schon gerne ein Handbuch VOR der Benutzung eines neuen Pedals (habe ich seit 10 Jahren nur einmal machen müssen).

ANZEIGE

Anschlussseitig findet man auf der linken Seite MIDI In und Out, allerdings via Miniklinke und nicht Standard 5-Pin DIN-Stecker sowie einen Micro-USB-Anschluss, der für Updates gedacht ist. Alle weiteren Anschlüssen liegen standardmäßig auf der Rückseite (finde ich persönlich immer am Praktischsten, da sich die Pedale auf dem Board optisch schöner nebeneinander platzieren lassen und die Verkabelung dahinter stattfindet). Hier stehen vier Standard-Klinkenanschlüsse für In, Send, Return und Out zur Verfügung. Der Send kann auch als zweiter Ausgang genutzt werden, um das D.-Signal getrennt vom E.-Signal aus dem Pedal herauszuleiten. Praktisch!!! So kann man beispielsweise das Effektsignal direkt über DI an die PA weiterschicken oder noch durch eigene Effekte jagen und das Gitarrensignal geht weiter im Board und über den Amp.

Die fünfte Klinkenbuchse ist als TRS ausgeführt und für den Anschluss eines Expressionpedals gedacht. Hiermit lassen sich einstellbare Parameter in Echtzeit steuern.

PRAXISTEST 1: HANDLING – BOSS SY-200 GUITAR-SYNTHESIZER, Effektgerät

Das intuitive Design des SY-200 ist in meinen Augen ein riesieger Pluspunkt. Man verliert sich allein im Ausprobieren der Werks-Presets, ohne einen eigenen Sound gebaut zu haben. Fängt man damit an, vergehen Tage wie Minuten. Die Einfachheit des Einstellens von z. T. komplexen Sounds überzeugt absolut und macht fast süchtig. Das Hands-on-Design zahlt sich hier voll aus. Kein langes Suchen in Untermenüs mit x Reglern, alles was man brauch,t ist auf der Benutzeroberfläche klar sichtbar. Toll sind auch die Routingfeatures. So lassen sich beispielsweise das Gitarrensignal und das Effektsignal getrennt voneinander aus dem SY-200 herausziehen, um z. B. mit der Gitarre weiter durch die gewohnte Signalkette zu laufen und über den Hi-Gain-Amp, während der Synthanteil des Sounds „nur“ durch einen weiteren Reverb und dann auf die PA geht. So lassen sich individuelle Setups bauen und die Sounds auf die eigenen Vorlieben tweaken. Alternativ lassen sich über Parallelwege Synthsounds mit über Send/Return eingeschleifte externe Effektpedale eigene Klangwelten erzeugen.

Die Steuerung über zwei zusätzliche extern anschließbare Fußschalter oder ein Expressionpedal erweitern die Regelmöglichkeiten. Lege dir die „Resonance“ eines Effekts oder den „Cutoff“ auf das Expressionpedal, um in Echtzeit Sounds während des Spiels zu manipulieren.

Das Pedal ist sehr praxisnah gedacht und konzipiert. Man merkt, die lange Erfahrung der Firma und auch die Qualität stimmt. Klar, ein echter analoger Synthesizer klingt deutlich authentischer, darum geht es hier aber auch nicht. Es soll kein Abbild sein, sondern „inspiriert durch“ ist das Motto. Als Spielender von den berühmten sechs Saiten (oder vier, fünf oder sieben, da das SY-200 auch Bässe und Sevenstrings unterstützt) eröffnen sich Soundwelten. (Vielleicht vorab: Aber wie mit allem im Leben sollte man vielleicht auch hier das richtige Maß des Einsatzes der Sounds im Kopf behalten. Zuviel des Guten, ist dann eben auch zuviel. Man isst ja auch nicht Schokoladenkuchen nicht zu jeder Mahlzeit. So geil die Sounds sind, wenn fortan jeder Song so klingt, ist es auch nicht mehr spannend.) Aber wie klingt das Ding denn nun …

PRAXISTEST 2: SOUNDS – BOSS SY – 200 GUITAR SYNTHESIZER, Effektgerät

Die Sounds sind vielfältig und folgen dennoch einer Linie. Es ist sehr fesselnd, mit den Presets herumzuspielen und viele der Sounds inspirieren einen direkt zum Songwriting. Einige Sounds haben leider ein leichte Latenz, die man v .a. bei schnelleren Lead-Sequenzen im Spiel spürt, die allerdings sobald man minimal Gitarrensignal hinzumischt vernachlässigbar ist und wie gesagt nur teilweise auftritt. (Vielleicht lassen sie besagten Sounds auch noch entsprechend tweaken, da BOSS eigentlich von Zero Latenz spricht).

Arpeggio Sounds

Die Arpeggiator arbeiten sehr sauber, erkennen selbst komplexe Akkorde recht gut und trennen bei entsprechender gewünschter Einstellung Basstöne von Chords, die man dann z. B. als Fläche on top spielen kann. WOW! Das macht was her. Da gibt’s nichts weiter zu zu sagen, man höre und staune:

Pad Sounds

Für Flächensounds stehen die PAD-Settings zur Verfügung. Hier lassen sich Synthflächen erzeugen, die an Prophet oder OBX erinnern. Auch hier ist das Tracking äußerst gut und die Sounds „wabbern“ schön. Allerdings wäre hier ein nachgeschaltetes Reverb-Pedal empfehlenswert, die den Pads etwas mehr Raum geben.

Lead & Bass Sounds

Auch die Leadsounds sind recht vielfältig. 8 Bit Style Leads über Prophet oder Moog erinnernde Presets machen Spaß. Bei Gitarren mit wenig Output ist allerdings ein vorgeschalteter Kompressor für etwas mehr Sustain empfehlenswert, da die Sounds sonst z. T. recht schnell an Sustain nachlassen.

Sonstige Sounds

Spielt man durch die weiteren Soundcharakteristika durch, findet man allerlei Spannendes. Ob 80s Synth-Horns, orgelnde Presets oder psychedelisch anmutende Klänge. Hier sind die Möglichkeiten der insgesamt 171 an Boardsounds des SY-200 schier unendlich.

Alle Sounds wurden mit folgendem Setup aufgenommen:

Fender Perf Strat MN -> BOSS SY – 200 -> Apollo Twin X -> Cubase 12 PRO

Als Amp wurde ein NeuralDSP Archtype: Cory Wong im Cleansetup verwendet.