Groovebox für den endlosen Rave

Bram Bos Battlestation ist laut Produktbeschreibung eine „1-Minute-Groovebox“, die dazu gemacht wurde, treibende EDM-Jams in unter 60 Sekunden zu erstellen. Wenn das mal keine Doppelansage ist!

Kurz & knapp Was ist es? Bram Bos Battlestation ist eine Groovebox-App für iPad und Mac, die generativ aufgebaute EDM-Jams in kürzester Zeit ermöglicht. Konzept: Kombination aus klassischer Groovebox und generativem Sequencer ohne KI, dafür mit musikalisch motivierten Zufallsprozessen.

Kombination aus klassischer Groovebox und generativem Sequencer ohne KI, dafür mit musikalisch motivierten Zufallsprozessen. Sound-Engine: Virtuell analoge TR-909-inspirierte Drums, drei charakterstarke Synthesizer und druckvolle Rumble-FX.

Virtuell analoge TR-909-inspirierte Drums, drei charakterstarke Synthesizer und druckvolle Rumble-FX. Groove: Variable Pattern-Längen, SOUL-Timing nach TR-808-Vorbild und polyrhythmische Möglichkeiten sorgen für lebendige Beats.

Variable Pattern-Längen, SOUL-Timing nach TR-808-Vorbild und polyrhythmische Möglichkeiten sorgen für lebendige Beats. Workflow: Fokus auf schnelles Jammen mit automatischer Pattern-Erzeugung statt klassischer Notenprogrammierung.

Fokus auf schnelles Jammen mit automatischer Pattern-Erzeugung statt klassischer Notenprogrammierung. Fazit: Eine eigenständige, kreative Groovebox mit viel Liebe zum Detail, die mehr ist als die Summe ihrer Einzelteile.

Bram Bos Battlestation ist als Universalkauf mit Standalone-App und AUv3-Kompailibität für iPad und Mac im Apple App-Store für schlanke 8,99 Euro erhältlich. Das Besondere hier ist die Kombination aus Groovebox und generativem Sequencer, wie er sich auch in anderen Apps von Bram Bos wiederfindet, wie z. B. der semi-modularen Solderbox. So ist „generativ“ auch hier im klassischen musiktheoretischen Sinne zu verstehen und hat nichts mit KI zu tun.

Die App besteht aus drei Sektionen: der virtuell analogen Drummachine, den drei Synthesizern Noir, Phase 2 und Trouble sowie dem Mixer samt Effekten.

Drummachine

Die Drummachine wurde von einer TR-909 inspiriert und emuliert deren Schaltkreise. Die Snare ist zwischen 808-, 909- und Clap-Modus umschaltbar, während die PERCussion-Sektion Rimhsot oder Low-Tom bietet. Die Open-HiHat kann zwischen der klassischen 909 Open-Hat und 909 Ride-Cymbals (12 Bit Samples) umgeschaltet werden.

Als Besonderheit gibt es hier die Rumble-FX. VENUE ist dabei ein Halleffekt, der ein großes leeres Lagerhaus mit dem Booooom-Anteil für das illegale Rave-Feeling bietet und mit DIRT lässt sich noch mehr abgründige Verzerrung draufsetzen. Dazu gibt es noch ein temposynchronisiertes Delay. Die Rumble-Effekte können entweder auf die Kick, auf alle Drums oder alles außer der Kick angewendet werden, um den Bassanteil nicht zu verwässern.

Drum-Sequencer in Bram Bos Battlestation

Der Sequencer der iOS/macOS-Groovebox Bram Bos Battlestation bietet zwar nur 16 Schritte, doch die Lauflänge ist zum einen pro Drum/Percussion frei einstellbar und bietet zum anderen zwei interessante Timing-Parameter.

In der SOUL-Sektion wurde das Timing einer echten TR-808 analysiert und dieses kann hier variabel eingestellt werden. Denn dass Timing einer 808 ist alles andere als perfekt. Tatsächlich eiert die 808-Clock innerhalb eines Taktes ziemlich herum (laut einer Studie der ehemaligen Seite innerclockworks.com). Exaktes Timing sieht anders aus.

Der Clou allerdings ist, dass die Clock nach jedem Pattern zurückgesetzt wird. Das macht den Beat einer TR-808 so lebendig, weil die Mikroabweichungen immer anders ausfallen. Persönlich wundere ich mich auch immer darüber, wie viel Diskussion es um den Sound von TR X0X und entsprechenden Klonen gibt und so wenig über deren Groove, was ich mindestens für ebenso wichtig halte. Bram Bos Battlestation ist also einer der wenigen Beiträge überhaupt, die sich dieses Themas annehmen.

MUTATION-CHANCE sorgt dafür, dass alle Drum-Parameter ständig subtile modifiziert werden, um das Klangbild abwechslungsreich zu halten. Der Parameter kann, wie die Rumble-FX, nur auf die Kick, alle Drums oder alles außer der Kick angewendet werden.

Leider arbeitet der RANDOM-Taster zum Auswürfeln der Beats wirklich absolut zufällig, so dass die Ergebnisse nur sehr begrenzt für einen Jam geeignet sind. Hier würde ein euklidischer Algorithmus, wie er z. B. im Bram Bos Ruismaker zu finden ist, der Battlestation wirklich gut tun.

Bram Bos Battlestation: Synthesizer

Noir

Der Bass- und Percussion-Synthesizer stammt aus der Ruismaker Noir-App, dem „bösen Zwillingsbruder der FM-Synthese“, wie ich es im damaligen Testbericht genannt hatte. Noir ist eine Synthese zwischen Bass und Drums, aber keine 303-Emulation und wohl eines der außergewöhnlicheren Synthesizer-Konzepte. Mir fällt auf Anhieb zumindest nichts Vergleichbares ein.

Phase 2

Im Gegensatz zu Noir hat dieser Synthesizer wenig mit Bram Bos Phasemaker, dem 6-Operatoren FM-Synth, zu tun – auch wenn die FM-DNA verwandt sein dürfte. Phase 2 ist ein neuer 3-Operatoren Phase-Distortion-Synthesizer, der für Bässe und Stab-Sounds gemacht ist, um den nötigen Biss ins Klanggeschehen zu bringen.

Trouble

Der dritte Synthesizer hingegen ist wieder der Erbe von Bram Bos Troublemaker und damit, wenn auch keine direkte Emulation, doch eng verwandt mit dem Sound einer TB-303. Acid forever!

Pattern Generator

Was alle drei Synthesizer der Groovebox Bram Bos Battlestation gemein haben, ist die automatische Erzeugung von Patterns. Mit dem GENERATE NOTES-Regler können endlose Variationen erstellt werden, inkl. Accents, Slides etc. Der Parameter steht von sich auch immer auf Verriegelungszustand und schützt so das aktuelle Noten-Pattern vor Veränderungen. Je weiter der Regler geöffnet, wird desto drastischer werden die Notenveränderungen und wenn der Regler wieder losgelassen wird, federt er automatisch wieder auf den Verriegelungszustand zurück. So braucht man sich keinen Kopf darüber zu machen, man könnte das aktuelle Pattern unbeabsichtigt verändern.

Doch das sind nicht alle Mittel, die einem Bram Bos Battlestation an die Hand gibt. So kann pro Synthesizer die Anzahl der Sequencer-Schritte frei zwischen 1 und 16 eingestellt und die Noten des Patterns per ROTATE schrittweise nach hinten verschoben werden. Es können auch einzelne Noten gelöscht werden. Da dies aber live geschehen muss, braucht man schon etwas Fingerspitzengefühl, um die richtige Note zu erwischen.

So lassen sich auch polyrhythmische Kompositionen erstellen. Damit das Ganze aber nicht zu sehr aus dem Ruder läuft, werden nach vier Takten alle Patterns wieder auf Anfang gesetzt.

Der Notenumfang, der erzeugt und variiert wird, lässt sich mit RANGE nicht-destruktiv einstellen, d. h. reduziert man den Notenumfang und erweitert ihn danach wieder, sind alle Noten wieder da. SCALE schaltet zwischen dem immer präsenten chromatischen Tonumfang und einer in den Voreinstellungen auswählbaren Tonart um.

Welche Effekte bietet Bram Bos Battlestation?

Um die Effekte zu erreichen, muss in der Standardansicht zum zweiten Teil des Oberflächen-Panels umgeschaltet werden. Hier gibt es bei Bram Bos Battlestation nur Space und Delay, denen die Synthesizer individuell beigemischt werden können. Im Mixer finden sich dazu noch einen Kompressor inklusive Side-Chain von der Kick für French-House-Style und einen Auto-LFO, der die Parameter der Synthesizer selbstständig moduliert – laut PDF-Handbuch als Aushilfe für den Umstand, dass der Mensch nur zwei Hände besitzt.

Bei kleinen Einstellungen bewirkt der LFO ein subtiles Drifting, bei mittleren Einstellungen mehr synchronisierte tonale Variationen, bis er bei hohen Einstellungen die typische LFO-Modulationscharakteristik erreicht.

Ein 16tel-Shuffle, der allen Instrumenten einen Groove verleiht, wurde hier ebenso wenig vergessen, wie der TRANSPOSE-Regler, um die Noten aller Synthesizer zu verschieben. Dabei wird die ausgewählte Tonart selbstverständlich berücksichtigt.

AUv3

Als AUv3-Plug-in bietet Bram Bos Battlestation alle Vorzüge wie DAW-Synchronisation, Audio-Multi-Ausgänge, eigene MIDI-Kanäle, MIDI-Ausgänge und -Eingänge für jedes Instrument sowie Parameterautomation.

Außerdem lässt sich das AUv3 auf dem Mac so weit aufziehen, dass die gesamte Bedienoberfläche zu sehen ist. Dazu braucht es aber schon einen 4k-Monitor. Auf dem iPad lässt sich das AUv3-Fenster zumindest so arrangieren, das die obere Synthesizer-Zeile komplett sichtbar ist. Dann muss allerdings die Ansicht zwischen Klangerzeugung und Mixer umgeschaltet werden.

Auf dem Mac ist Battlestation im Übrigen auch (bisher) AUv2 rückwärtskompatibel, d. h. die App läuft in allen DAWs die Audio-Units unterstützen.

Presets

Neben den Effekten befinden sich die sechs Schnellspeicherbänke, in denen die komplette Komposition per langem Drücken abgelegt werden kann und zwischen denen synchronisiert umgeschaltet werden kann. Es gibt aber auch einen Preset-Browser in dem die Kompositionen abgelegt werden können und dem Bram Bos-Standard entspricht – also gibt es leider keine Suchfunktion und kein Tagging.

Anmerkung zum Klangbeispiel

Eine Erstkontakt-Demonstration, wie sich mit der App jammen lässt – mit allen Vorzügen und Schwächen.