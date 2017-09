Test: Bugera, 1990 Head, Gitarren-Röhrenverstärker

Hallo Axel!

Hut ab vor Deiner Courage, die Dinge beim Namen zu nennen.

Wenn sich IRGENDWAS auf diesem schönen, blauen Kügelchen ändern soll, dann müssen viele Dinge hinterfragt werden. Ich habe selbst bei vielen Produkten, die ich besitze, ein schlechtes Gewissen. Meine Macs z.B. werden ja bekanntermaßen in China zusammengebaut und nachdem über die vermehrten Selbstmordversuche bei dem Apple-Zulieferer Foxconn berichtet wurde, schaue ich meine „Äpfel“ mit sehr gemischten Gefühlen an.

Wir hatten hier in Deutschland bis in die frühen 80er Jahre viele bedeutende Elektromarken: Telefunken, Grundig, Nordmende, Dual, Schneider, Uher, Wega, Braun usw. Wo sind sie hin? Nachdem sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten waren, kauften internationale Konzerne diese im Kern sozialen Betriebe auf und machten die Werke dicht. Nur der gute Name wurde stellenweise noch verwendet, produziert wurde dann stets da, wo es am BILLIGSTEN war. Wo es weder Gewerkschaften noch einen gesunden Umweltschutzgedanken gibt, dort gehen diese Turbo-Kapitalisten am liebsten hin.

Was kann man tun? Aus meiner Sicht vermehrt die kleineren Firmen unterstützen. Diese sind eigentlich auch gar nicht mal so sehr viel teurer und wenn ich z.B. weiss, dass HK-Audio im saarländischen St. Wendel seine Produkte unter sehr menschen- wie umweltverträglichen Bedingungen baut, dann sollen die doch bitte auch 20 bis 30% mehr verlangen dürfen. Oder in England TL-Audio, da löten viele einheimische Hände unter meiner Ansicht verträglichen Bedingungen. In Heilbronn baut Beyerdynamic sehr gute Mikrofone „Made in Germany“ und ist meines Wissens ein selbstständiger Familienbetrieb. König & Meyer aus Wertheim, dort werden mit modernster, umweltverträglicher Technik die besten Mikrofonstative der Welt gebaut. Ein gängiges Standardmodell kostet unter 40.- Euro und hält jahrzehntelang (eigene Erfahrung). Weshalb muss ich dann aber bitte die miese 10-Euro-Kopie kaufen, die ein armes Schwein irgendwo auf dieser Welt unter miesesten Bedingungen zusammentackert?

Wir schaufeln uns doch ALLE WELTWEIT so langsam unser eigenes Grab, wenn wir den Gang der Dinge nur noch der sog. „freien Marktwirtschaft“ überlassen. Wir brauchen eine Welt für Menschen und nicht einen globalisierten Produktions-Horror.

Der Mensch ist ein LEBENDIGES WESEN mit Gefühlen, Ängsten, Hoffnungen und einem RECHT AUF ZUKUNFT! Und zwar einer LEBENSWERTEN Zukunft und zu dieser gehört sauberes Wasser ebenso wie eine Arbeit, von der man leben kann, ohne nächtens vor lauter Existenzangst nicht mehr schlafen zu können. Wenn man überhaupt noch schlafen kann vor lauter Zweit- und Drittjobs……

Von der aktuellen Welt- und Wirtschaftslage profitiert (wieder mal) nur eine minimale Schicht der Weltbevölkerung. Und wieder mal sind es die Gewissenlosesten, die Brutalsten, die Megareichen, die Gierigsten und die Menschenverächter. Und oft finden sich diese Eigenschaften auch noch aufs trefflichste zusammen.

Zum Mond sind wir gekommen und dahin werden wir auch bald umziehen müssen, wenn wir unser blaues Kügelchen endgültig mit Öl versaut, mit Geldgier verhurt, mit Atommüll verstrahlt und mit Lieblosigkeit beerdigt haben.

Siegfried Schöbel