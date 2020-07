Test: Byte Order, Clavia Nord Modular Mac Editor 2020

Neue Mac-Software für den Nord Modular

Die Entwicklung des Nord Modular Software Editors wurde vor langer Zeit eingestellt. Nun gibt es einen neuen Editor für Mac OSX, der im Juni 2020 als Beta-Version das Licht der Welt erblickte. Sie stammt von dem Entwickler Camille Bodart aka. Byte Order, weswegen dieser Editor im Folgenden Version Byte Order genannt wird. Die Software kann über die Website von Byte Order heruntergeladen werden. Sie ist als Standalone, AU und VST3 in einer Beta-Version verfügbar. Der Nord Modular Editor Byte Order liegt als Donation-Ware vor.

Für alle Nord Modular Interessenten empfehlen wir noch den ausführlichen Green Box Report Nord Modular G2 von Thilo Goldschmitz.

Ein Blick auf die Mac Software Byte Order

Edit: Nach Redaktionsschluss hat Byte Order ein neues Update vorgestellt, das viele Bugs beseitigt.

Wenn man den Byte Order Editor öffnet, fällt sofort ihr neues und hochwertiges Design auf. Die Version Byte Order setzt auf eine dunkle Oberfläche, die sich sehr gut in den Darkmode des Macs einbindet. Dieser erste Blick macht deutlich, dass es sich nicht nur um einen reinen Klon der originalen Software handelt. Das Design wurde vollkommen überarbeitet und ist viel zeitgemäßer. Die Graphik ist deswegen sehr gut anzusehen und einfach augenschonender als eine 20 Jahre alte Software.

Die Module wurden in der Mac Software Byte Order alle optisch aufgepeppt, ohne die Herkunft ihrer Vorbilder zu verleugnen. Man blickt also hauptsächliche auf graue Module mit bunten Kabeln und vereinzelte Farbsprenkel, um Signalwege zu verdeutlichen. Rot steht z. B. immer für Audiosignale, es gibt aber auch Steuerungssignale, die blau gekennzeichnet sind. Die Design-Neuerungen dienen der besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit.

Mir gefallen die Neuerungen sehr gut. Es handelt sich um keine radikalen Veränderungen. Der Nord Modular User wird sich sofort zurechtfinden. Es wirkt alles stromlinienförmiger und sachlicher im positiven Sinn.

Der Nord Modular Editor Byte Order in der Praxis

Der Test wird auf einem Mac Mini von 2018 mit dem Betriebssystem 10.15.5 (Catelina) durchgeführt. Als Sequencer für die AU-Version kommt Logic Pro zum Einsatz. Die VST3-Version wird in Live Lite 11 getestet. Die Software arbeitet mit meinen MIDI-Interfaces (MOTU Micro Lite, M-Audio Midisport 1×1, Arturia Audiofuse Studio) ohne Probleme

Etwas ungewöhnlich ist, dass geladenen Module in der Version Byte Order auf Null gestellt sind. In der Clavia Software wurden die Module mit einer Grundeinstellung geladen. Mir gefällt die Nullstellung besser, aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. Wie man weiß, hat Clavia damals Presets in die Drum-Module integriert, die in der Version Byte Order nicht vorhanden sind. Vielleicht kommen diese noch? Der Verlust würde mich nicht stören, weil diese Presets nicht unbedingt state of the art sind. Es ist viel sinnvoller, seine Drum-Sounds selber zu schrauben. Deswegen arbeitet man doch mit einem Modular-System – oder nicht?

Das Konzept ist in der Version Byte Order überwiegend gleich geblieben. Links findet man die Symbole für die verschiedenen Kategorien der Module. Diese Symbole wurden aus der Clavia Software übernommen. Dies ist sinnvoll, weil der Modular-Kenner keine neuen Symbole oder Zeichen erlernen muss. Alles ist da, wo es hingehört.

Über den Nord Modular Modulen wird der Name des geladenen Patches angezeigt und daneben findet man die Anzeigen für die Auslastung der Shark-DSP des Nord Modulars. Leider wird derzeit nur die theoretische Prozessorauslastung angezeigt, aber nicht der tatsächliche Verbrauch im Nord Modular.

Die theoretische DSP-Auslastung zeigt die Auslastung an, die benötigt wird, um das Patch zu erstellen. Da es aber verschiedene Modelle des Nord Modular Modelle gibt, ist es notwendig zu wissen, welche Prozessorleistung das Patch im Modular wirklich benötigt.

Ein Nord Modular Patch kann die Prozessorauslastung des Micro-Modulars überfordern, was sich in Reduzierung der Stimmenanzahl zeigen kann. Dasselbe gilt auch für die Nord Modulars, die über die 32 Stimmen verfügen. Sie können mehr Stimmen erzeugen, die die anderen Modulars nur teilweise bewältigen können.

Die Stimmerweiterung ist übrigens sehr selten und ein gefragtes Stück Technik. Stimmerweiterung wurden eine Zeit lang von Encore Electronics nachgebaut, werden aber derzeit nicht hergestellt. Der Marktpreis für einen Nord Modular mit Stimmerweiterung ist natürlich höher.

In der Clavia Software war es möglich, neue Patches zu erstellen, auch wenn kein Nord Modular an die Software angeschlossen war. Das ist in der Version Byte Order derzeit nicht mehr möglich. Diesen Weg beschreiten mittlerweile viele Hersteller. Auch die Controller-Software von Modal und Arturia lässt sich ohne angeschlossenen Hardware nicht öffnen.

Der Nord Modular ist 4-fach multitimbral, was bedeutet, dass man 4 Patches gleichzeitig laden kann. In der Software können diese über die Buttons A bis D abgerufen werden. In der Clavia Software wurden die verschiedenen Patches einfach überlagert. Dies kann nach einer längeren Patch-Orgie schon mal für Chaos auf dem Bildschirm sorgen.

In der Version Byte Order wurde eine praktische Neuerung eingefügt: Wenn man Tile-Horizont drückt, werden alle aktiven Slots gleichzeitig auf dem Bildschirm angeordnet. Dies schafft schnell Überblick. Natürlich sind die Fenster dann verkleinert. Man muss aber auch nicht immer alles im Detail wissen, da man seine Patches meistens kennt. Eine Übersicht reicht meistens aus.

Wie jeder Nord Modular Kenner weiß, verfügen die Patches über zwei Ebenen. Die erste Ebene verfügt über einen virtuellen Ausgang, der in eine zweite Patch-Ebene führt. Dies dient der Übersichtlichkeit. Aufwendige Patches könne schnell unübersichtlich werden. Mit der zweiten Ebene hat man die Möglichkeit, zwischen Synthesizer auf Ebene 1 und Effekten auf Ebene 2 eine klare Trennung zu ziehen. Der Entwickler hat auch diese Funktion übernommen. Ein sehr schönes Detail!

Die neue Menüführung ist übrigens ausgezeichnet. Wenn man im linken Bildschirmrand auf das Burger-Menü klickt, erhält man Zugriff auf die internen Voreinstellungen des Nord Modular. Mit zwei weitern Reitern bekommt man Zugriff auf die internen Patches des Nord Modular und auf einen File-Browser, mit dem man Patches in das System laden kann. Leider treten hier auch noch Bugs auf. Es funktioniert noch nicht, Patches im Nord Modular abzuspeichern. Diese können aber an jedem anderen Platz hinterlegt werden. Außerdem gibt es manchmal Fehler beim Laden von Patches, die zum Absturz des Editors führen können. Als Vollversion wäre dies indiskutabel, als Beta-Version verständlich.

Die neuen Einstellungen gibt es in der Form auch im Clavia Editor, nur war dort alles verstreuter und nicht so schön angeordnet wie in der Version Byte Order. Die internen 9 Bänke sind nebeneinander angeordnet und nicht wie im Original, untereinander. Das wirkt viel aufgeräumter und übersichtlicher.

Die VST3- und AU-Version von Byte Order

Der Editor Byte Order funktioniert auch als AU und VST3 ausgezeichnet. Auch wenn der Editor nun als Plugin vorliegt, darf man nicht vergessen, dass es sich um einen reinen Editor handelt. Es müssen die üblichen Verkabelungen durchgeführt werden.

Die Version Byte Order sendet und empfängt über die PC-MIDI-Ein- und Ausgänge. Reguläre MIDI-Daten werden über den MIDI-Eingang und Ausgang versendet. Man benötigt also eine Spur für das Nord Modular Editor-Plugin und eine Spur für die üblichen MIDI-Daten und Audio-In. Im Prinzip stehen dann die Funktionen zur Verfügung, die man auch im standalone Editor hat.

Das Plugin bietet den Vorteil, dass man alle Einstellungen für ein Projekt „in the Box“ vorliegen hat. Man muss also in Zukunft nicht mehr alle Dateien für ein Projekt mühsam zusammensuchen, sondern sie sind alle in der DAW vereint.

Edit: Nach Redaktionsschluss hat Byte Order ein neues Update vorgestellt, das viele Bugs beseitigt. Es funktioniert nun die Anzeige der Prozessorauslastung und als neue Funktion ist eine Anzeige zur Auslastung der Preset-Bänke gekommen. Es wird Seriennummer und OS-Version des Nord Modular angezeigt. Bugfrei ist die Software immer noch nicht, aber es geht voran.

Camille Bodart

Der Entwickler des Nord Modular Editors Byte Order

Natürlich war meine Neugierde sehr groß zu erfahren, wer sich hinter dem Editor verbirgt. Vielleicht ein internationaler Konzern mit Marktmacht oder ein Team von Nord Modular Enthusiasten, die den Editor pflegen möchten?

Dankenswerterweise war Camille bereit, mir einige Fragen zu beantworten. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Ein-Mann-Projekt. Camille ist Franzose und arbeitet in der Musikindustrie als Mix- und Mastering-Engineer für das Label Family Name. Außerdem ist er Technical-Manager für das NAME-Festival. Er arbeitet mit der Künstlerin Fanny Bouyagui zusammen.

Camille hat vor 5 Jahren angefangen, sich wieder auf das Musikmachen zu konzentrieren und es war ihm sehr wichtig, seine analogen Schätze in ein digitales Studio einzugliedern. Cool wie er ist, hat er seine eigenen Controller-Plugins für den Roland MKS-50, Yamaha SPX-1000, TC Electronic M2000, Eventide H3000 und eine angepasste Controller-Software für die Roland TR-08 geschrieben. Diese Plugins wurden ausschließlich für private Zwecke entwickelt und sind damit leider nicht öffentlich zugänglich. Beneidenswert, wenn man solche Fähigkeiten besitzt.

Aus dieser Intention ist auch das Nord Modular Editor Projekt entstanden. Den Editor öffentlich zugänglich zu machen, ist dem Umstand geschuldet, dass es einfach keinen gescheiten Editor für den Nord Modular gibt, der auf einem aktuellen Betriebssystem mit Mac OS läuft.

Es war nicht gerade ein Spaziergang, den Editor zu schreiben und hat wohl viel Zeit in Anspruch genommen. Bei der Komplexität des Systems, kann ich mir das sehr gut vorstellen.

Der Editor ist ohne die Hilfe von Nord/Clavia entstanden. Camille möchte aber ausdrücklichen dem Open-Source-Project nmedit/nomad danken. Deren Grundlagenarbeit machten es möglich, den Editor auf die Beine zu stellen. Das freut mich sehr, denn nomad kam nie über die Version 0.4 hinaus und ich habe diesen Editor schon 2010 gedanklich abgehakt. Laut Camille war bei der Entwicklung auch das Juce-Framework hilfreich.

Dem Entwickler sind die derzeitigen Bugs und fehlenden Funktionen bewusst und diese werden nachgeliefert, sobald der Editor das Beta-Stadium verlassen hat, was in Kürze geschehen soll. Im Nord Modular Forum auf Facebook hat Camille auch einen iPad Editor in Aussicht gestellt. Ob dieser aber kommen wird, ist fraglich, da es wohl finanzielle Hürden gibt, um ein offizieller iOS-Entwickler zu werden.

Das Projekt ist ein Freeware-Projekt und Camille möchte es zu keinem kommerziellen Projekt machen. Das hat sicher den Vorteil, dass der Druck bezüglich Updates geringer ist. Rein theoretisch wäre Camille auch in der Lage, seinen Editor für Windows, Linux und Android zu portieren. Aber ob das kommt, ist derzeit nicht ausgemacht.

Aus Entwicklersicht ist es ihm derzeit am wichtigsten, den Editor so perfekt wie möglich fertigzustellen. Da die Beta-Software schon so ausgezeichnet läuft, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen und bin sehr optimistisch, dass Camille das Projekt erfolgreich beenden wird.

Die Geschichte der Nord Modular Software-Editoren

Lange vor dem Modular-Hype entwickelte Clavia einen virtuellen modularen Synthesizer. Das modulare Konzept wurde mit Hilfe einer Software umgesetzt. In dieser ist es möglich, über 70 verschiedene Module miteinander zu verkabeln, die in der Hardware berechnet werden. So war man in der Lage, seine Synthesizer-Träume virtuell nachbauen.

Ein Synthesizer mit 12 Oszillatoren und 14 Filtern zu entwerfen, war überhaupt kein Problem. Was in Zeiten von Native Instruments Reaktor und anderen modularen PC-Systemen selbstverständlich ist, war 1997 eine Sensation. Im Gegensatz zu den PC-gestützten Systeme hat der Nord Modular den Vorteil, dass man die erstellten Patches in der Hardware abspeichern konnte und mit 18 frei belegbaren Reglern steuern konnte. Der Editor ist nur notwendig, wenn man Patches weitergehender bearbeiten oder einen Synthesizer von Grund auf neu aufbauen möchte.

2003 brachte Clavia den Nachfolger, den Nord Modular G2, raus.

Leider sind der Nord Modular und der G2 nicht miteinander kompatibel. Sie benötigen jeweils eine unterschiedliche Software. Mit dem Erscheinen des G2 stellte Clavia auch die Entwicklung der Nord Modular G1 Software ein. Die Software für Mac wurde hauptsächlich für das OS 9.2 entwickelt. Auf der offiziellen Nord bzw. Clavia Websiite gibt es zwar eine Beta-Version der Software für OSX, die aber über viele Bugs verfügt und auf Catelina nicht mehr läuft.

Auf Grund dieser Entwicklung wurde nach ein paar Jahren der Ruf nach einem neuen Editor laut. Das erste vielversprechende Projekt, den Editor für modernen Betriebssysteme wieder auferstehen zu lassen, wurde mit dem Noamd Editor gemacht. Leider kam dieser Editor nie über die Version 0.4 hinaus. Diese Version ist relativ aktuell, aber es mir nicht gelungen, diese auf meinem System zum Laufen zu bringen. Zwischen Version 0.3 und 0.4 sind über 10 Jahre vergangen und 0.3 war aus meiner Sicht indiskutabel.

2016 gab es einen erneuten Lichtblick. Es war möglich, den originalen Editor mit dem Windows Emulator Wine auf modernen Mac Rechnern zu starten. Ich empfand Wine immer als eine Krücke und frei von Bugs ist dieses System auch nicht. Wine wird unter Catelina derzeit nicht unterstützt.

Und was ist mit den Windows Nutzern? Für die gestaltete sich das Arbeiten wesentlich leichter. Ich kann hiermit bestätigen, dass der originale Editor von Clavia unter Win10 läuft und zwar ohne Probleme. Jetzt könnte man sagen: so what? Alle die mit diesem veralteten System arbeiten wollen, sollen sich einen Windows-Computer kaufen.

Diese Aussage kann nur von Musikern getroffen worden sein, die keine Nord Modular Nutzer sind. Wenn man regelmäßig das Web nach dem Nord Modular absucht, ist eine der meist gestellten Fragen, mit welchen Betriebssystemen der Nord Modular Editor kompatibel ist. Somit geht auch in der Windows Welt die Angst um, dass irgendwann mal Schluss ist mit der lobenswerten Abwärtskompatibilität.

Auch wenn der Editor auf Win10 ohne Probleme läuft, merkt man, dass er in die Jahre gekommen ist. Da wäre zum einen die Auflösung der Graphik zu kritisieren. Das tut 2020 in den Augen weh und geht heute wesentlich schöner und praktischer. Außerdem wäre es schön, wenn es langfristigen Support für den Editor geben würde.

Meine Liebe für den Nord Modular geht sogar so weit, dass ich bereit wäre, für den Editor zu bezahlen oder sogar ein Abonnement abzuschließen. Das Abo-Modell wäre von meiner Seite ein Privileg, das ich bis dato noch keinem anderen Entwickler zugestehen würde.

Es wäre schön, auch in Zukunft mit diesem Synthesizer Patches gestalten zu können. Außerdem klingt der Nord Modular bis heute hervorragend. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, denn die DSP-Technologie hat sich weiterentwickelt. Von der Entwicklung klassischer Synthesizer hat sich Nord / Clavia schon fast verabschiedet. Heute ist Clavia / Nord vor allem für seine ausgezeichneten E-Pianos und Orgel-Emulation bekannt. Wirklich traurig, denn sie beschritten mit dem Nord Modular innovative Wege und ich hätte es gern gesehen, dass die Firma in dieser Hinsicht vorwärts schreitet. Aber der G2 war wohl kein Erfolg und deswegen, so rumort es im Netz, wurde die Entwicklung eingestellt und Clavia begab sich auf neue Wege.

Klangbeispiele des Nord Modular

Die Auswahl der Sounds ist sicher nicht repräsentativ, sondern spiegelt einen kleinen Teil seiner Möglichkeiten wider. Das liegt an der vielfachen Möglichkeiten der Synthese. Alle Sounds kommen ohne Effekte und externen Sequencer aus.

Byte Order für Nord Modular on YouTube