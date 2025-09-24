Supersaw-Synthesizer mit leichter Bedienung

Cem Olcay Testere ist ein achtfach polyphoner Supersaw-Synthesizer, der seine sieben Oszillatoren über Verteilungskurven managt. Die App ist als Standalone- und AUv3-Plugin für iPhone, iPad und Mac (M-Serie) als Universalkauf verfügbar. Welche neuen Ideen Testere noch zu bieten hat, sehen wir im Test.

Cem Olcay, der mit seinen hilfreichen „Buddy“-Apps schon seit geraumer Zeit in der iOS-Musikszene bekannt ist, liefert nun – kurz nach seinem „Erstlings-Synthesizer“ Nakaya, einem Wavetable-Synth, über den AMAZONA.de bereits berichtete – binnen weniger Monate seinen zweiten Wavetable-Synthesizer. Dieser hier geht allerdings in eine ganz andere Richtung als Nakaya, denn das zugrunde liegende Supersaw-Konzept wurde vor allem durch den Roland JP-8000 von 1997 bekannt.

Saw-Wavetable-Oszillatoren

Die Grundlage von Testere sind zwar Wavetables, doch diesmal geht es ausschließlich um Sägezahn-Schwingungsformen in etlichen Variationen. Das Start-Wavetable wird mit dem Parameter FLAVOR ausgewählt – und hier zeigt sich bereits ein erster kleiner Kritikpunkt: Der Parameter arbeitet mit Prozentwerten, obwohl mehr als 100 Schwingungsformen vorhanden sind. Doch wie schon bei Nakaya hilft auch hier die horizontale Feineinstellung. Eine Promille-Anzeige wäre dennoch sinnvoll, denn es geht nicht nur um die Größe eines Wertes, sondern um tatsächlich unterschiedliche Schwingungsformen.

Wie eingangs erwähnt, werden die Sägezahnformen für die Oszillatoren nicht einzeln eingestellt, sondern per Verteilungskurven. Da wäre zunächst SPREAD (grün): Damit wird die lineare Bandbreite der Verteilung ausgewählt, mit dem Wert von FLAVOR als Startposition. Bei 100 % SPREAD reicht die Verteilung jedoch nicht vom ersten bis zum letzten Tabelleneintrag. Das liegt an DISTRIBUTION (grün), mit dem eine Verteilungsgewichtung durch diverse Kurvenformen entweder nach vorne oder nach hinten verschoben wird. Ein Sonderfall ist die Kurvenform der Konstante: Hier beträgt die Verteilung null – das heißt, unabhängig von den Werten von FLAVOR und SPREAD (grün) erhalten alle Oszillatoren dieselbe Schwingungsform.

Mit PHASE werden alle Schwingungsformen in der gleichen Phase verschoben. Die Parameter SPREAD (pink) und DISTRIBUTION (pink) funktionieren auf dieselbe Weise wie bei FLAVOR. Die Phasenlage der Oszillatoren und deren Verteilung werden zudem sehr anschaulich auf der linken Seite im Kreisdiagramm dargestellt.

Zuletzt gibt es auf der Oszillatorseite noch DETUNE sowie nochmals SPREAD (gelb) und DISTRIBUTION (gelb). Letzterer bietet allerdings keine konstante Verteilungskurve – was Null-Detuning bedeuten würde –, sondern stattdessen linear ansteigende und zwei „fast“ konstante Kurven, also leichtes Detuning.

Das ist wichtig, denn während die anderen Parameter den Klang an sich kontrollieren, sorgt dieser Bereich für die Klangharmonie. Ein Supersaw-Synth ohne eine leichte Verstimmung der Oszillator-Tonhöhen gegeneinander ist praktisch witzlos. Hier ist besondere Sorgfalt gefragt, wenn man einen melodisch spielbaren Klang erzeugen möchte und keine reine Horrorfilmvertonung. SPREAD-Einstellungen (gelb) über 20 % führen schnell zu Disharmonien, die für Mehrstimmigkeit ungeeignet sind. Die Wirkung des Verteilungsverhältnisses wird jedoch durch die Distributionskurve (gelb) nochmals beeinflusst, sodass SPREAD je nach Bedarf größer oder kleiner gewählt werden kann. Hier hilft nur Ausprobieren.

Lautstärkemanagement

Die einzelnen Sägezähne können in ihrer Lautstärke individuell eingestellt werden – und das sollten sie auch. Denn wenn alle Schwingungen im internen Mixer zusammenlaufen, neigt Cem Olcay Testere zu einer Sättigung bzw. Verzerrung, die dem Klang nicht immer zuträglich ist. Die Gesamtlautstärke kann zwar in den Voreinstellungen grundlegend angepasst werden, um Clipping zu vermeiden, doch der Gesamtsound gerät meist schon bei ca. 30 % Einzellautstärke der Oszillatoren in die Sättigung bzw. Verzerrung – was meiner Meinung nach nicht die Stärke des Synths ist, sondern zu Sounds führt wie blanke Haifischsägezähne (A.d.A.: Falls jemand schon einmal solche Dinger in Natura angefasst hat: Die sind wirklich so scharfkantig, dass man sich daran schneiden kann!).

Modulation/LFO

Was die Modulation angeht, hält sich Cem Olcay Testere leider reichlich bedeckt. Nur ein LFO kann auf sieben Ziele wirken:

Pan Spread

Flavor Speed/Center

Phase Spread/Center

Detune Speed/Center

Das ist alles. Dabei wäre auf der Seite durchaus noch Platz für zwei weitere LFOs.

Der (derzeitige) eine bietet die vier Grundschwingungen inklusive invertiertem Sägezahn und schwingt zwischen 0,01 und 20 Hz bzw. im synchronisierten Modus zwischen einem punktierten 1/16-Takt (am langsamsten) und x16-Triolen (am schnellsten). Zusätzlich gibt es eine Option für bipolare sowie eine unipolare (nur positive periodische) Schwingung.

Cem Olcay Testere überzeugte bislang mit einer sehr ausgeklügelten und frischen Verwaltung der Oszillatoren. Doch im Bereich Modulation liegt noch viel Potenzial brach – es wäre wünschenswert, wenn künftige Updates hier ansetzen würden.

Filter und Hüllkurve

Das Filter in Cem Olcays Nikaya ist einem analogen 24 dB/Okt. Ladder-Filter nachempfunden – und wie schon bei Cem Olcay Nikaya haut einem auch hier das Filter ab 50 % Resonanz ein ultrabrutales Resonanzpfeifen um die Ohren. Dieses Pfeifen wirkt dann auch nicht mehr organisch, sondern klanglich isoliert. Andere digitale Filter in vergleichbaren Apps klingen da deutlich „analoger“ – obwohl es natürlich auch analoge Hardware-Filter gibt, die ähnlich schrill klingen können.

Das Filter bietet zudem eine eigene Modulationshüllkurve, die über die Taster „EG-Cycle“ aktiviert und über „EG-Sync“ synchronisiert werden kann. Die Hüllkurvenform der Cutoff-Modulation wird über die Parameter RISE und FALL bestimmt, die dem üblichen Attack und Release entsprechen. Die Werte reichen von 1 ms bis 5 Sekunden bzw. im synchronisierten Modus von 1/16 punktiert bis x16 Triolen. Eine Cycle-Option verwandelt die Hüllkurve effektiv in einen LFO.

Auch bei der Hüllkurve wird leider ebenso spartanisch vorgegangen wie beim LFO. Hier bleibt viel Potenzial ungenutzt und eine derart große Hüllkurvenanzeige ist schlicht unnötig. Die AD- und R-Parameter der VCA-Hüllkurve lassen sich jeweils zwischen 1 ms und 5 Sekunden einstellen. Sustain wird in Prozent angegeben.

Effekte

An Effekten gibt es lediglich eine Panoramaverteilung, eine Lautstärkeeinstellung für den Suboszillator und ein Ping-Pong-Delay, bei dem Ping und Pong separat eingestellt werden können.

Da noch Platz für zwei weitere Effektreihen vorhanden wäre, wäre es wünschenswert, wenn Cem Olcay Testere an dieser Stelle weiterentwickeln würde.

Voreinstellungen

Hervorzuheben sind hier vor allem die dringend benötigte und auch prompt nachgereichte Einstellung für die Gesamtlautstärke sowie die Detune-Einstellung. Zudem lässt sich festlegen, ob der LFO und/oder die Filterhüllkurve beim Trigger-Eingang zurückgesetzt werden. Auch die Stimmung des Suboszillators wird hier bestimmt – und nicht zuletzt das Verhalten der Bedienelemente.

Browser

Wie bei Cem Olcay Nikaya – bietet der Browser zwar eine Preset-Synchronisation zwischen Apple-Geräten, aber keine weiteren Funktionen wie Ordner, Wertung oder Tagging.