Test: Chapman Guitars ML3 Std Bea Mensis, E-Gitarre

Sehr viel Instrument für kleines Geld!

Mit Signature-Instrumenten ist es so eine Sache. Das Nonplusultra für den Hersteller stellt eine Gitarre dar, die in Sachen Form und Bauart das Maximale an Mainstream darstellt und zudem von einem in allen Musikstilen sehr bekannten Musiker gespielt wird. Das Problem ist, diese Gitarre gibt es bereits in Form der Les Paul, der in Zusammenarbeit mit Gibson 1952 die nahezu umsatzstärkste Gitarre aller Zeiten auf den Markt brachte, nur noch getoppt von Leo Fenders genialem Sparbrötchen, der Stratocaster. Was aber, wenn weder der Hersteller des Instruments, noch der unterstützte Künstler den Insiderstatus überwunden hat? Dies muss nichts heißen, wie man bei der Chapman Guitars ML3 Std Bea Mensis sehen kann.

Wer is Bea Mensis?

Ich muss zugeben, dass mir Chapman Guitars bis zum heutigen Tag überhaupt kein Begriff war und ich erst durch den Aufdruck auf dem Karton erkannte, dass die Firma in Großbritannien ansässig ist. Allein diese Tatsache ist schon eine Besonderheit, denn im Gegensatz zu der wohl reichhaltigsten Geschichte in Sachen Vollröhrenamps, spielt sich auf der Insel in Sachen Instrumentenbau vergleichsweise nahezu gar nichts ab. Ich wage sogar zu behaupten, dass UK in der EU-Rangliste in Sachen E-Gitarrenbau wohl auf einer der letzten Plätze liegt, vielleicht sogar auf dem letzten. OK, Luxemburg … Aber vielleicht kann Chapman Guitars dies ja ändern.

Mit Verwunderung konnte ich sehen, dass die Chapman Guitars ML3 Std Bea Mensis auf der Website des Herstellers unter „Signature Instrumente“ geführt wurde, um dann festzustellen, dass der unterstützte Künstler gar nicht Bea Mensis, sondern Rabea Massaad heißt, was mir aber ebenso wenig sagte. Ein Blick auf YouTube zeigte einen untersetzten Herrn mit Wuschelkopf und ergab die Mitgliedschaft in einer Band namens „Dorje“ (sagt mir auch nichts …), Live-Auftritte der Band konnte ich leider auch nirgends finden, allerdings einige Playalongs von Rabea Massaad zu den Studioaufnahmen. Nun denn, ein Namedropping Zugpferd sieht anders aus, vielleicht taucht deshalb der Name des Künstlers auch erst gar nicht in der Typenbezeichnung des Instruments auf.

Die Konstruktion der Chapman Guitars ML3 Std Bea Mensis

Ein Griff in den Karton, in dem das Instrument geliefert wurde, offenbart ein sehr interessantes Instrument, dem man die Fertigung in Indonesien zu keiner Zeit ansieht. Auch der Ladenpreis von 749,- Euro wirkt ungemein preiswert, sofern man sich auf den ersten Eindruck verlässt. In Sachen Korpus wird sehr schnell klar, wer hier Pate gestanden hat, wobei die Tele-Kopie nur den groben Umriss des Instruments wiedergibt. Im Gegensatz zum schon fast klumpig anmutenden Original verfügt die Chapman Guitars ML3 Std Bea Mensis über mehrere geschmackvolle Shapings im Bereich Armauflage, Bauchauflage und Cutaway.

Mit knapp 3,2 kg Gewicht bewegt sich das Instrument im durchschnittlichen Gewichtsrahmen und sollte auch zarte Gemüter nicht zu stark belasten. Der Korpus besteht aus Erle und wurde mit einer Decke aus Riegelahorn versehen. In Kombination mit dem Natural-Binding eine optisch ansprechende Ausführung. Die Farbe des Korpus wird vom Hersteller als „Transparent Schwarz“ bezeichnet, ist für mich allerdings mehr ein gräuliches Blau. Nun ja, alles Definitionssache. Die Lackierung ist übrigens matt ausgeführt, was einmal mehr zur Folge hat, dass man am besten immer ein Mikrofasertuch im Gigbag/Gitarrenkoffer mit sich führt. 15 Minuten Spielzeit und der gesamte Korpus ist mit Fingerabdrücken übersät. Lässt sich leider nicht verhindern, aber in weiser Voraussicht gehört ein Poliertuch mit zum Lieferumfang.

Der Hals mit der angesetzten Reversed-Kopfplatte ist aus Ahorn, wobei die dunkle Färbung bereits auf die „geröstete“ Behandlung schließen lässt, die in letzter Zeit gerade bei Ahornhälsen sehr beliebt ist. Laut den Specs ist das Griffbrett aus Ebenholz, wobei es sich jedoch um eine im Verlauf farblich stark variierende und vergleichsweise helle Variante handelt. Mit Griffbrettmarkierungen hält sich der Hersteller sehr stark zurück, lediglich im 12. Bund wurde ein geschwungenes Infinity Zeichen eingelassen. Ansonsten bleiben einem zur Orientierung lediglich die Inlays an der Halsseite. Der Hals ist vierfach verschraubt und zur besseren Handhabung in den hohen Lagen wurde der Halsfussabschluss abgerundet.

Als Pickups kommen zwei hauseigene Humbucker zum Einsatz, wobei der Hals-Pickup in Form von Mini-Rails ausgebildet ist. Beide Pickups werden über einen 3-Wege-Schalter geschaltet, der Tonregler hingegen ermöglicht durch die Push-Pull-Variante auch die Schaltung in den Singlecoil-Mode. In Sachen Hardware setzt die Chapman Guitars ML3 Std Bea Mensis auf ein Hardtail mit durch den Korpus geführten Saiten und 6 Locking-Mechaniken aus hauseigener Fertigung. Die Gurtpins sind einmal mehr von Schaller. Die gesamte Hardware gilt als schwarz, ist aber ein dunkles Nickel.

Die Chapman Guitars ML3 Std Bea Mensis in der Praxis

Nimmt man die Gitarre das erste Mal in die Hand, erscheint die Gitarre recht „weiblich“, sprich alles ist einen Hauch „runder“ ausgeführt als bei anderen Instrumenten dieser Klasse. Insbesondere wenn man sich den Originalknüppel aus den USA vor Augen führt, mit dem man wie Keith Richard einem hier vorführt, auch gerne einmal einen aufdringlichen Fan von den Beinen holen kann.

Was ebenso bereits bei den ersten Tönen ins Auge springt, ist das hervorragende Schwingungsverhalten, das die Chapman Guitars ML3 Std Bea Mensis an den Tag legt und was wohl zu einem großen Teil dem gerösteten Hals geschuldet ist. Auch das oft bemühte „Twäng“, das dieser Korpusform seit Dekaden anhaftet, ist ausreichend vorhanden, wenngleich nicht ganz in dem hohen Maß wie bei einer guten Variante des Originals. Man sollte sich aber auch vor Augen führen, dass dieses Instrument nicht für Country-Sounds konzipiert wurde, sondern mehr im Heavy-Bereich seine Abnehmer sucht.

Ein besonderes Augenmerk sollte man auf die Pickups der Chapman Guitars ML3 Std Bea Mensis legen, die in ihrer Art meines Erachtens stark polarisieren werden. Der Bridge-Pickup muss als alles dominierend erachtet werden. Der Chapman Henchman Tonabnehmer ist nicht nur ein Keramik-Pickup mit einem recht hohen Gleichstromwiderstand von 15 kOhm, er ist zudem vergleichsweise höhenreich, was bei der hohen Wicklungszahl wahrlich überrascht.

Ob man diesen Klang mag, muss jeder für sich selber herausfinden, allerdings läuft man schnell Gefahr, insbesondere wenn man mit Speaker-Simulationen arbeitet, die von sich aus schon gerne ins Kratzige abdriften, sehr schnell einen unangenehmen Kreissägensound zu entwickeln, wie man auch im anschließenden Video von Rabea Massaad sehr gut hören kann.

Losgelöst vom persönlichen Geschmack hat der Halstonabnehmer mit seinen vergleichsweise moderaten 8,5 kOhm kaum eine Chance, zumal es dem Pickup etwas an Charakter mangelt, was allerdings in direkter Nachbarschaft zu dem „groben Klotz“ in der Bridge Position wahrlich schwerfällt. Interessanterweise hinterlässt der Bridge-Pickup im cleanen Bereich einen außergewöhnlich guten Eindruck. Der Klang ist überaus voluminös und kann auch im dezenten Crunch-Bereich durchaus überzeugen, allerdings nur im Humbucker-Betrieb. Schaltet man den Pickup in Singlecoil, wird der Pickup schnell unangenehm beißend und dünn. Gerade bei den Chapman Humbuckern ist es einmal mehr offensichtlich, wie schwer es ist, einen splitbaren Pickup zu bauen, der sowohl im Humbucker- als auch im Singlecoil-Betrieb überzeugt. Mit einem guten Vollröhrenamp hingegen gelingt es auch, aus dem ungewöhnlich Paar sehr gute Klänge herauszuholen.

Spieltechnisch hingegen überzeugt das Instrument auf ganzer Linie. Der als C-Shape definierte Hals liegt ungemein griffig in der Hand, das Ein- und Ausschwingverhalten in Kombination mit einem sehr guten Attack ist außergewöhnlich gut und wie bereits erwähnt, das Sustain liegt weit über dem, was man im Normalfall von einer Schraubhals-Konstruktion erwarten darf. Hier bewegt man sich bereits fast im durchgehenden Hals-Niveau, was mich wirklich beeindruckte. Ansonsten gibt es an diesem Instrument wahrlich nichts auszusetzen. Es würde mich jedoch interessieren, wie man es in Indonesien schafft, eine solch hohe Fertigungsqualität für einen solchen Preis zu liefern.