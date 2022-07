Test: Chapman Guitars ML3 Traditional Tobacco, E-Gitarre

Die erschwinglich, gute Tele von Chapman

Stratocasters, Telecasters, Les Pauls, Archtops, Semi-Hollows, SGs, Signature Modelle, Jazzmasters, Mustangs, Sechs-, Sieben- oder Achtsaiter, diverse Sondermodelle, etc. Es gibt mittlerweile so viele unterschiedliche Arten von Gitarren, im Speziellen hier E-Gitarren. Einfach mega, oder? Die Auswahl ist größer denn je und von jedem (wenn man so will) „Grundmodell“ gibt es von unzähligen großen, aber auch kleinen Herstellern viele firmeneigene Varianten. Das kann (um drei Klassiker zu nennen) die Power Strat sein mit Humbucker(n) statt Singlecoil(s) und vielleicht sogar einem Floyd Rose Style Tremolosystem, kann eine Heavy Tele mit zwei Humbuckern sein oder eine mit P90 bestückte Les Paul und und und. Die Variationen nehmen kein Ende und manche sind super spannend. Doch es gibt natürlich auch immer wieder die Rückbesinnung auf die Wurzeln, teilweise mit Anpassungen ans 21. Jahrhundert.

Die Geschichte der Telecaster begann ca. 1950, als Fender begann die wahrscheinlich erste in Massenproduktion hergestellte Massivkorpus E-Gitarre herzustellen. Jahre über Jahre vergingen, doch die Popularität der T-Style Instrumente hält sich bis heute. Auch der US-amerikanische Gitarrenbauer Chapman Guitars hat eine traditionell gedachte, modern verarbeitete T-Style E-Gitarre (für den kleinen Geldbeutel) im Portfolio. Optisch auf jeden Fall in beiden Ausführungen eine Schönheit. Let’s unbox the CHAPMAN GUITARS ML3 TRADITIONAL TOBACCO.

UNBOXING – Chapman Guitars ML3 Traditional Tobacco, E-Gitarre

Die Chapman wird im Firmenkarton verpackt per Post geliefert. Sie ist etwas gepolstert, dass keine Transportschäden entstehen. Leider gibt es kein beigelegtes, mitgeliefertes Softbag oder ähnliches, aber in Anbetracht des günstigen Preises ist der Koffer oder das Softbag wahrscheinlich noch im Budget drin und lässt sich aufgrund der Standardgröße recht einfach beim Händler des Vertrauens dazukaufen.

Neben dem Instrument findet man im Karton ein Chapman Guitars Gitarren Pflegetuch, die zum Instrument gehörigen passenden Schlüssel zum Einstellen der Mechaniken und des Halses und Hinweiskarten zu Setup. Was direkt auffällt, das Instrument ist relativ gut eingestellt und weist eine flache Saitenlage auf. Die Bundreinheit stimmt leider nicht ganz, aber hier muss man sowieso immer wieder mal nachjustieren für Genauigkeit in den Details. Alles in allem ist das Setup des Instruments sehr ordentlich für den Preis. Beigelegt ist also kein zusätzlicher nützlicher Add-on-Schnickschnack, aber für den Preis ist das auch ok. Let’s check out what’s inside…

SPECS & FACTS – Chapman Guitars ML3 Traditional Tobacco, E-Gitarre

Das in einer Standard 648 mm (25,5″) Mensur ausgeführte Instrument besitzt einen traumhaft schön gemaserten relativ dünnen und dadurch leichten Mahagonikorpus mit Eschefurnier im ML3 Shape. Dieser bietet eine toll ausgewogene tonale Grundlage für die Pickups. Auf dem Korpus sitzt neben den Pickups und Potis ein guter verarbeiteter Chapman String Through Hardtail Steg.

Der Ahornhals im C – Style Profil besitzt einen Dual Action Halseinstellstab, ist mit einem versenkten Bolzen im Korpus verankert, wird von einem ebenfalls aus Ahorn gefertigten Griffbrett mit abgerundeten Kanten und 22 Jumbo Nickel Bünden vervollständigt, das mit schwarzen Dot Griffbretteinlagen zur Orientierung markiert ist. Durch das Satin Finish ergibt sich eine herrliche Bespielbarkeit. Der Griffbrettradius beträgt 240 mm und der Graph Tech Black TUSQ XL Sattel hat eine Breite von 42 mm. Am 22. Bund beträgt die Breite des Halses 57 mm. Die Dicke des Halses inkl. Bundstäbchen beträgt 22,5 mm am 1. Bund und 24,5 mm am 12 Bund. Am oberen Ende des Halses findet man einen Straight Heritage Headstock. Hier wurden für die saubere und gut einstellbare Stimmung des Instruments Chapman Classic Closed (18:1 Gearing) Tuner Mechaniken verbaut. Die Hardware ist in Chrom ausgeführt. Die Farbgebung der Gitarre nennt sich Tobacco Ash.

Auf elektronischer Seite findet man einen Three Way Blade Switch, ein 250 k Master-Volume-Poti und ein 250k Master-Tone-Poti. An diesen sind die beiden Pickups verdrahtet. Hier kommen zum Einsatz: Chapmans hauseigene, artikulierte Alnico 5 Pickups. Hier in den Ausführungen „Vintage Tone“ Singlecoil an der Bridge Position und „Angry Mule“ P90 am Neck.

Die Gitarre kommt ab Werk mit Ernie Ball Regular Slinky Nickel Wound, 10-46 (.010 / .013 / .017 / .026 / .036 / .046) besaitet.

Das Instrument gibt es außerdem noch in der alternativ Lackierung „Gloss Black“.

Die „Gloss Black“ Variante der ML3 Traditional

Produktvideo des Herstellers

PRAXISTEST 1: HANDLING – Chapman Guitars ML3 Traditional Tobacco, E-Gitarre

Die Gitarre fühlt sich in den Händen gehalten sehr angenehm an. Sowohl auf dem Bein als auch am Gurt hat sie ein angenehmes und ausgewogenes Gewicht ohne Übergewicht in eine Richtung. Sie steht einfach gerade da. Sehr gut. Gibt einem direkt Sicherheit und man kann sich auf Wichtigeres konzentrieren als darauf, ob einem gleich die Tele vom Schoß rutscht. Der Ahornhals schmiegt sich schön an die Hand und man hat ein angenehmes, bequemes Spielgefühl. Selbst wenn man etwas an den Fingern schwitzt, bleibt das Spielgefühl sehr komfortabel. Auch der Korpus ist auf Komfort designt. Die abgerundete obere rechte Korpuskante lässt ein weiches Ablegen des Unterarms der Schlaghand zu. Der Cutaway an der unseren Seite des Bodys ist genau weit genug ausgeschnitten und die schmale Ausführung des Korpus lässt genügend Platz, um auch in hoher Lage komfortabel an alle Bünde heranzukommen. Da stimmt soweit alles. Sehr überraschend für ein doch sehr günstiges Modell.

Reversed Headstock – Chapman Guitars ML3 Traditional Tobacco, E-Gitarre

Durch den Reversed Headstock der ML3 ist ihre Bespielbarkeit auch „einfacher“. Man überdenke die Physik dahinter: Bei einer traditionellen Kopfplatte mit sechs Tuning-Mechaniken in einer Reihe an der „oberen“ Seite ist die „hohe“ E-Saite die längst und die tiefe „E“-Saite die kürzeste. Längere Saiten benötigen mehr Spannung, um auf Tonhöhe zu kommen. Damit wäre hier die hohe E-Saite, die mit der höchsten Spannung. Bendings fallen beispielsweise schwerer, weil mehr Kraft benötigt wird, die stärker gespannte Saite zu ziehen. Bei einem Reversed Headstock ist alles andersherum. Die hohe E-Saite ist nun die kürzeste, hat indessenfolge eine geringere Saitenspannung und man braucht entsprechend weniger Kraft für Bendings. Diese fallen ebenso leichter, wie zum Beispiel Akkorde.

Klar, die Optik der „verkehrten“ Kopfplatte mag nicht jeder. Ich finde das eigentlich ganz schick. Sieht etwas uniquer aus und ist – wie gesagt – zudem sehr praktisch. Nicht umsonst baut MusicMan seit Jahren eine 4-2 Aufteilung der Wirbel auf der Kopfplatte, bei der die H- und eE Saite kürzer sind.

PRAXISTEST 2: SOUNDS – Chapman Guitars ML3 Traditional Tobacco, E-Gitarre

An den Amp angeschlossen hört man, was man von einer Tele erwartet. Einen straffen, kompakten und direkten Sound. Warm am Neck, perlig in der Mitte und sehr klar an der Bridge. Ich liebe es. Die drei Positionen bilden sehr unterschiedliche Sounds ab. Toll! Da hat man ein Instrument in Händen, aus dem man richtig etwas herausholen kann. Akkorde klingen klar und recht sauber.

Die Gitarre verzeiht recht wenig durch ihre Klarheit, bildet dabei aber das Gespielte sehr gut ab. Sieht man in diesem Preissegment nicht selten. Man hört schon einen Unterschied zu einem „High-Class“-Instrument, aber das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Für den doch sehr niedrigen Preis von unter 600,- Euro hat man hier aber ein sehr gut klingendes und gut verarbeitetes Instrument, das sich in verschiedenen Genres wohlfühlt.

Licks in verschiedenen Genres:

Jetzt spielt sich die Tele aber nicht nur clean gut. Auch verzerrt macht sie ein sehr solides Bild. Sie behält ihre Direktheit und Klarheit. Der Sound setzt sich im Bandkontext gut durch, drückt, aber matscht nicht. Toll für stramme Rhythm-Parts und klare Solo-Lines! Auch muted 8th-Notes kommen sauber und klar aus dem Amp.

Ich bin echt begeistert, was in diesem Preissegment möglich ist. Hier kann man vieles erleben, was es sonst nur bei deutlich höherpreisigen Instrumenten gibt. Klar, es gibt keinen großen extra Schnickschnack, aber wer eine traditionelle Tele zum kleinen Preis sucht, kein Boutique erwartet und High-End-Anspruch hat, der ist hier schon gut bedient.

Overdrive AN:

Alle Klangbeispiele wurden in folgender Signalkette erstellt:

Chapman Guitars ML3 Traditional Tobacco -> UAD Apollo Twin X Interface -> Cubase 12 PRO -> NeuralDSP Archetype: Cory Wong (es gab keine weitere Bearbeitung durch Plug-ins)

„All positions“ bedeutet, dass in gleichen Audiofiles alle drei Pickup-Positionen zu hören sind. Immer in der Reihenfolge: Neck – Middle – Bridge. So erhält man pro Riff einen guten Eindruck der unterschiedlichen Klangcharakteristika der verschiedenen Tonabnehmerpositionen.