Authentischer Hammond-Sound für kreative Musiker

Die Cherry Audio Blue3 Tonewheel Orgel ist eine detailgetreue Software-Nachbildung klassischer Hammond-Orgeln, insbesondere der Modelle B-3, C-3 und A-100. Ursprünglich von GG Audio entwickelt, wurde die Weiterentwicklung dieser Software von Cherry Audio übernommen und mit viel Liebe fürs Detail verfeinert. Im folgenden Testbericht werde ich auf die wichtigsten Funktionen, den Klang und die angenehme Benutzerfreundlichkeit des Instruments eingehen.

ANZEIGE

Cherry Audio

Cherry Audio ist ein noch junges US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Software-Instrumenten spezialisiert hat. Sie sind vor allem für ihre digitalen Nachbildungen klassischer Synthesizer und Instrumente bekannt. Ihr Ziel ist es, den Klang und das Spielgefühl von legendären analogen Geräten in die moderne Welt der Musikproduktion zu bringen. Mit Produkten wie der CR-78 Drum Machine oder ihren Synthesizer-Emulationen sprechen sie sowohl Profis als auch Hobby-Musiker an. Cherry Audio überzeugt Nutzer durch einfache Bedienung, großartigen Sound und faire Preise, was ihre Softwares zu einer beliebten Wahl für viele Musiker macht.

Ein Blick auf die Software Orgel Blue3

Zunächst schauen wir uns die Cherry Audio Blue3 mal genauer an und blicken dabei vor allem auf die Benutzeroberfläche und hören natürlich auch auf den Klang der Tonewheel Orgel.

Installation und erste Schritte

Die Installation der Blue3 Software Tonewheel Orgel von Cherry Audio ist einfach und unkompliziert. Das Instrument kann entweder als Plug-in in einer DAW oder als eigenständige Applikation genutzt werden. Nach der Installation startet die Software schnell und erkennt automatisch die meisten gängigen MIDI-Controller, in meinem Fall ein MIDI-Keyboard von Arturia. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen sich die benötigten Audio- und MIDI-Einstellungen über das Einstellungsmenü mit wenigen Klicken anpassen.

Somit ist der Start auch für Einsteiger gut gelöst, da Cherry Audio generell eine übersichtliche Benutzeroberfläche und Menüführung bietet. Die ersten Klänge lassen sich also bereits nach wenigen Sekunden genießen.

Übersichtliche Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche der Blue3 Orgel ist klar strukturiert und sehr intuitiv zu bedienen. Sie besteht aus vier Hauptseiten: Main, Edit, Cabinet und Perform, die jeweils eigene Schwerpunkte bieten. Oben links kann man problemlos zwischen diesen vier Seiten hin- und herschalten.

Auf der Main Seite findet man die wichtigsten Bedienelemente wie die Registerzüge, Regler für Vibrato und Chorus, sowie die Steuerung des Rotary Speakers als klassischer Halfmoon Switch.

Alle Einstellungen sind so gestaltet, dass sie auch auf kleineren Bildschirmen gut sichtbar und einfach zu bedienen sind. Ich habe die Cherry Audio Software-Orgel auf einem Laptop mit 14″ Bildschirmdiagonale getestet und hatte nie das Gefühl, den Überblick zu verlieren. Besonders praktisch ist die Perform Seite, die große Regler für den Live-Einsatz bereitstellt, damit alle wichtigen Funktionen auch in hektischen Situationen schnell erreichbar sind. Diese Übersichtlichkeit macht die Blue3 sowohl für erfahrene Musiker als auch für Neulinge leicht verständlich und in jedem Fall bühnentauglich.

Viel Flexibilität: Die Hauptseiten Edit und Cabinet

Die Edit-Seite der Software Orgel geht über die grundlegenden Einstellungen hinaus und bietet fortgeschrittenen Benutzern detailliertere Anpassungsmöglichkeiten. Hier lassen sich Feinheiten wie eine Frequenzanpassung der Manuale, die Lautstärke und der Klang der Pedale, sowie die Einstellungen für die Perkussion und den Vibrato- beziehungsweise Chorus-Effekt ziemlich präzise justieren.

ANZEIGE

Besonders interessant ist die Möglichkeit, verschiedene Tonräder auszuwählen, die den Charakter des Klangs je nach Alter und Zustand der virtuellen Orgel beeinflussen. Auf diese Art und Weise kann man den Klang nach den eigenen Wünschen beispielsweise von alten, verstaubten Orgelklängen bis hin zu einem modernen, klaren Sound formen.

Die Cabinet-Seite konzentriert sich auf die Emulation des Rotary Speakers und verschiedener Verstärker- und Lautsprechermodelle. Hier können Nutzer zwischen mehreren klassischen Rotary-Speaker-Modellen wie dem Leslie 122 und 147 oder einer direkten Ausgabe per DI-Box ohne Speaker, wählen. Zusätzlich gibt es Einstellungen zur Feinjustierung der Rotorgeschwindigkeit und Beschleunigung. Auch die Auswahl und Position der jeweiligen (virtuellen) Mikrofone kann hier getroffen werden, was den Sound maßgeblich beeinflussen kann.

Vor allem auf der Cabinet-Seite sieht man die Liebe zum Detail in optischen Darstellungen wie beispielsweise den abgebildeten Tonstudios, in denen der jeweilige Rotary Speaker steht.

Praxis: Der Klang der Tonewheel Orgel

Der Klang der Blue3 ist meiner Meinung nach wirklich beeindruckend und bringt das Gefühl einer echten Hammond-Orgel zurück. Cherry Audio hat 31 verschiedene Tonräder nachgebildet, die aus originalen B3-, C3- und A100-Modellen stammen. Dadurch deckt die Blue3 eine enorm breite Palette an Sounds ab. Von warmen, sanften Tönen bis hin zu kräftigen, hellen Klängen ist alles dabei. Diese große Vielfalt ermöglicht es Musikern, den perfekten Sound für verschiedene Musikstile wie Rock, Blues und Jazz zu finden.

Ein Highlight sind für mich auch die mitgelieferten Presets, die sofort einsatzbereit sind. Sie bieten eine großartige Grundlage und inspirieren dazu, eigene Sounds zu kreieren. Auf der Perform-Seite gibt es zudem die Möglichkeit, die Registerzüge mit einem einfachen Knopfdruck schnell aufzurufen. Diese Funktion ist besonders praktisch für Live Performances, da man so während des Spielens unkompliziert zwischen verschiedenen Klangfarben wechseln kann, ohne die Benutzeroberfläche zu stören.

Die Tonewheel Orgel Cherry Audio Blue3 bietet außerdem realistische Effekte, was dem Klang eine gewisse Breite und Dynamik verleiht. Der Key Click, der beim Spielen entsteht, sowie die Perkussion-Funktion sorgen für zusätzlichen Ausdruck und machen den Sound für mich noch lebendiger. Die Möglichkeit, den Rotary Speaker und den Overdrive flexibel zu steuern, bringt letztendlich das leicht raue Klangbild, das viele Musiker an Vintage-Orgeln schätzen. So oder so liefert Cherry Audios Blue3 meiner Meinung nach einen authentischen Orgelklang, der jede Musikproduktion bereichert und auch perfekt in Live-Situationen funktioniert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Tolle Erweiterungen von Cherry Audio

Mit einer benutzerfreundlichen Übersicht und einem tollen Klang ist es noch nicht vorbei. Die Software-Tonewheel-Orgel hat noch einiges mehr zu bieten, insbesondere integrierte Effektpedale für noch mehr Flexibilität im Klang. Außerdem macht die Steuerung per MIDI den Umgang mit der Software um einiges entspannter und bühnentauglicher.

Integrierte Effektpedale

Die Blue3 von Cherry Audio bietet eine beeindruckende Auswahl an integrierten Effekten, um den Klang noch weiter zu veredeln. Dazu gehören drei Pedale: Tape Echo, Hall und ein 7-Band grafischer Equalizer. Per Knopfdruck lassen sich die Effekkpedale oben auf der Orgel platzieren und dort auch bedienen.

Das Tape Echo imitiert den warmen und leicht unperfekten Klang eines klassischen Bandechos und bietet verschiedene Optionen, die für kreative rhythmische Effekte genutzt werden können. Auch das Synchronisieren zu einem eingestellten globalen Tempo ist hierbei möglich.

Der Halleffekt ermöglicht es dem Musiker, den Klang an verschiedene akustische Umgebungen anzupassen. Hier stehen die drei Algorithmen Spring, Plate und Hall zur Verfügung. Der grafische Equalizer erlaubt es, den Frequenzgang des gesamten Instruments als letzten Schritt vor dem Weiterleiten des Sounds an den Rotary Speaker gezielt zu bearbeiten, sodass Höhen und Tiefen nach Belieben angepasst werden können. Alle Effekte sind nicht nur einfach zu bedienen, sondern bieten auch enorm viel Spielraum für kreative Klanggestaltungen und sind außerdem ein echter Hingucker.

Steuerung per MIDI

Ein weiterer Pluspunkt der Cherry Audio Blue3 ist definitiv die MIDI-Steuerung. Die gesamte Software lässt sich sehr simpel mit einem MIDI-Controller bedienen, was eine hohe Flexibilität bei der Klanggestaltung und Live Performance bietet.

Die Zuweisung von MIDI-Controllern zu den verschiedenen Reglern und Tasten erfolgt spielend leicht über die MIDI-Lernfunktion. Das bedeutet, dass nahezu jedes Bedienelement der Cherry Audio Blue3 Tonewheel-Orgel so konfiguriert werden kann, dass es auf die eingesetzte Hardware reagiert. Egal ob man nun die Drawbars, die Effekte oder andere Parameter anpassen möchte: Die MIDI-Integration ermöglicht es dem Musiker, eine persönliche Spielweise umzusetzen. Nicht nur beispielsweise im Studio, sondern vor allem auch auf der Bühne ist diese Funktion äußerst praktisch und nützlich.

Alternativen

Für die Einbindung von Orgel-Sounds habe ich bisher auf die Waterfall B3 Orgel von Universal Audio zurückgegriffen. Beides sind beeindruckende Nachbildungen der klassischen Hammond-Orgel, doch für mich bietet die Blue3 nun einige klare Vorteile: Sie hat mit ihrer breiten Auswahl an Tonradsätzen und den integrierten Effekten eine enorme Klangvielfalt und Flexibilität.

Während die Waterfall B3 von Universal Audio zwar eine sehr ansprechende Benutzeroberfläche hat und den Klang des echten Instruments sehr gut simuliert, ist die Blue3 von Cherry Audio in der Anwendung meiner Meinung nach deutlich benutzerfreundlicher. Die unkomplizierte MIDI-Steuerungsfunktionen der Blue3 ermöglicht zudem einfache Anpassungen, was sie ideal für Live Performances und kreative Studioarbeit macht.

Wer nicht auf eine Software Lösung setzen möchte, aber nicht das nötige Kleingeld für eine originale Hammond-Orgel hat, kann sich bei simulierenden Hardware-Orgeln umsehen, wie beispielsweise dem beliebten Nord Stage von Clavia, einer Kombination aus Orgel, Klavier und Synthesizer. Im Gegensatz zur Blue3 fokussiert sich die B3-Orgelsimulation im Nord Stage mehr auf die Integration in ein vollständiges System für eine Live Performance. Es bietet eine realistische Orgelsimulation, aber auch zahlreiche zusätzliche Funktionen wie die Möglichkeit, verschiedene Instrumente zu kombinieren.

Die B3-Simulation im Nord Stage ist vor allem sehr authentisch und umfasst einige praktische Funktionen, wie beispielsweise die modellierte Leslie-Simulation, die meiner Meinung nach jedoch nicht so tiefgreifende Anpassungsmöglichkeiten bietet wie die Blue3 von Cherry Audio. Echte Zugriegel sind aber für jeden Organisten ein Muss, wenn sie auch nicht ganz mit denen einer alten Hammond B3 vergleichbar sind. Hier sind die Nord-Instrumente klar im Vorteil.

Für Musiker, die in der DAW arbeiten und sich auf den klassischen Hammond-Sound konzentrieren wollen sowie eine detailreiche Klangbearbeitung bevorzugen, ist die Blue3 definitiv die attraktivere Wahl.