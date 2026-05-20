Rauer Kult-Synth als Plug-in zurück

Nicht jeder Vintage-Synthesizer hat es zum Klassiker geschafft. Der Crumar DS-2 ist eher ein Geheimtipp geblieben, der vielen heute kaum noch etwas sagt. Gerade deshalb ist es spannend, dass Cherry Audio dieses ungewöhnliche Instrument wieder ausgräbt und als Plug-in neu umsetzt. Der Cherry Audio Crumar DS-2 ist weniger für typische Retro-Sounds gedacht, sondern eher für einen Sound, der sich bewusst von anderen Synthesizern abhebt. Genau das macht neugierig auf den Test.

Kurz & knapp Was ist es? Cherry Audio Crumar DS-2, Software-Synthesizer-Plug-in mit Emulation des seltenen Vintage-Synthesizers Crumar DS-2 und eigenständigem Klangcharakter. Klang: Rauer und eigenwilliger Sound abseits typischer Vintage-Klassiker.

Rauer und eigenwilliger Sound abseits typischer Vintage-Klassiker. Aufbau: Synthesizer-Engine und Poly-Sektion ermöglichen breite Layer- und Split-Sounds.

Synthesizer-Engine und Poly-Sektion ermöglichen breite Layer- und Split-Sounds. Features: LFO-Mixer, Effekte, Presets und MIDI-Funktionen sorgen für viel Flexibilität.

LFO-Mixer, Effekte, Presets und MIDI-Funktionen sorgen für viel Flexibilität. Zielgruppe: Interessant für Produzenten, die ungewöhnliche Sounds suchen.

Interessant für Produzenten, die ungewöhnliche Sounds suchen. Preis: Für 59,- Euro bietet das Plug-in ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

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Cherry Audio Crumar DS-2 Software-Synthesizer

Crumar DS-2 als Hardware-Vorbild

Der originale Crumar DS-2 erschien 1978 und gehörte nie zu den großen Synthesizer-Klassikern. Während Hersteller wie Moog oder Roland strikte Konzepte verfolgten, wirkte der italienische Synthesizer eher eigenständig und war schwer einzuordnen. Genau das machte ihn damals schwierig zu vermarkten. Heute sorgt es aber für seinen besonderen Reiz. Dass Cherry Audio ausgerechnet diesen Synthesizer wiederbelebt, ist kein Zufall: Pate stand der Crumar DS-2 von Cherry Audios CTO Dan Goldstein.

Der Name „DS“ steht übrigens für „Digital Synthesizer“, was sich auf die Steuerung der Oszillatoren bezieht. Klanglich bewegt sich der Crumar DS-2 allerdings irgendwo zwischen einem analogen Gefühl und früher Digitaltechnik. Diese Mischung war schon damals ungewöhnlich und hebt ihn deshalb bis heute von vielen anderen Vintage-Synthesizern ab.

Digitale Oszillatoren

Ein zentrales Merkmal des Crumar DS-2 sind seine digital gesteuerten Oszillatoren, die recht rau und dadurch auch lebendig klingen. Deshalb klingt der Crumar DS-2 nicht nach einem typischen Vintage-Sound. Statt warm und rund bekommt man hier eher einen kantigen, teilweise unruhigen Ton, der schnell auffällt.

Zwei Klangbereiche

Eine weitere Besonderheit ist die Kombination aus zwei Klangwelten, denn der originale Crumar DS-2 besitzt eine monophone Synthesizer-Engine und zusätzlich eine polyphone Sektion. In der Praxis bedeutet das konkret, dass sich ein prägnanter Lead-Sound mit einer breiten Fläche zu einem sehr vollen Klang in einem Instrument kombinieren lässt.

Blick auf den Cherry Audio Crumar DS-2

Grundaufbau

Der Cherry Audio Crumar DS-2 ist auf den ersten Blick durch farbliche Markierungen in zwei klar getrennte Bereiche aufgeteilt: Links sitzt die eigentliche Synthesizer-Engine, rechts die Poly-Sektion. Beide Klangquellen können einzeln oder gemeinsam genutzt werden, entweder als Layer oder per Split über die Tastatur. Das gesamte Signal läuft anschließend in die interne Effektsektion.

Oszillatoren der Synthesizer-Engine

Die Synthesizer-Seite basiert auf zwei Oszillatoren, die sich eng am originalen Hardware-Vorbild orientieren. Bei beiden können die Schwingungsformen Sägezahn, Dreieck und Rechteck ausgewählt werden. Der Oszillator 1 verfügt zusätzlich über Rechteck mit variabler Pulsbreite, Oszillator 2 über Sinus.

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Jeder Oszillator verfügt über eigene Regler für Lautstärke, Stimmung und die Oktavlage. Hinzu kommen Funktionen wie Pulsbreitenmodulation per LFOs und ein Regler für Oszillator-Sync, mit dem sich ein deutlich aggressiverer Klang erzeugen lässt. Zur Klangerzeugung gehört außerdem eine kleine Noise-Sektion mit wahlweise weißem und rosa Rauschen.

Poly-Sektion

Die Poly-Sektion arbeitet unabhängig von den Oszillatoren der Synthesizer-Engine und liefert einen eigenen, eher flächigen Klang. Zu den wichtigsten Bedienelementen gehören hier die Oktavlage, Feinstimmung, Lautstärke sowie je ein Regler für Highpass und Lowpass. Ein entscheidender Punkt dieser Sektion ist der separate Release-Regler, mit dem sich die Ausklingzeit der Poly-Sektion unabhängig einstellen lässt.

Filtersektion (VCF)

Bei der Filtersektion handelt es sich um ein Tiefpassfilter mit einstellbarer Cutoff-Frequenz und Resonanz-Regler. Zusätzlich stehen erweiterte Funktionen zur Verfügung, wie beispielsweise eine regelbare Hüllkurvenintensität, Keyboard-Tracking und eine umschaltbare Flankensteilheit mit 12 oder 24 dB. Außerdem lässt sich die Richtung der Hüllkurve mit einem Regler invertieren, wodurch sich auch ungewöhnlichere Filterverläufe umsetzen lassen. Die Filterhüllkurve selbst ist als DADSR aufgebaut, also mit einem zusätzlichen Delay vor dem eigentlichen Attack.

Verstärkersektion (VCA)

Die Lautstärkesteuerung ist ebenfalls als DADSR ausgelegt. Attack, Decay, Sustain und Release bestimmen den zeitlichen Verlauf des Sounds, während der zusätzliche Delay-Regler den Einsatz verzögert. Außerdem lässt sich die Dynamik über einen Velocity-Regler beeinflussen. Zusätzlich bietet der Cherry Audio Crumar DS-2 eine Repeat-Funktion für die Hüllkurven, wodurch sich rhythmische Lautstärkeverläufe erzeugen lassen.

Modulation und LFOs

Für Modulationen stehen insgesamt drei LFOs zur Verfügung, die unterschiedliche Schwingungsformen wie beispielsweise Dreieck, Rechteck oder Sinus bieten. Jeder LFO verfügt über eigene Frequenz-, Delay-Parameter und Sync-Optionen.

Ein zentrales Element des Cherry Audio Crumar DS-2 ist der LFO-Mixer auf der linken Seite des Plug-ins. Darüber lassen sich mehrere Modulationsquellen gleichzeitig unterschiedlichen Zielen zuweisen. So können unter anderem Tonhöhe, Pulsbreite, Filter oder die Lautstärke beeinflusst werden.

Stimmenmodi und Spieloptionen

Der Cherry Audio Crumar DS-2 bietet verschiedene Spielmodi für die Synth-Engine. Neben Mono und Poly gibt es Unison für gestapelte Stimmen sowie einen Multi-Modus, bei dem einzelne Stimmen leicht unterschiedlich reagieren. Die Stimmenanzahl kann auf vier, acht und 16 eingestellt werden. Außerdem stehen Funktionen wie Keyboard-Split, Layering und ein Arpeggiator zur Verfügung, der auf Synth, Poly oder beide Bereiche gleichzeitig angewendet werden kann.

Interne Effekte

Am Ende des Signalwegs befindet sich die Effektsektion, in die fünf Effekte für die Synthesizer-Engine und weitere fünf für die Poly-Sektion geladen werden können. Außerdem bietet der Cherry Audio Crumar DS-2 eine globale Effektstufe. Insgesamt stehen 20 Effekte zur Verfügung, darunter beispielsweise Delay, Reverb, Chorus, Phaser und Distortion.

Besonders interessant ist, dass sich beide Klangbereiche unterschiedlich bearbeiten lassen. So kann die Synthesizer-Engine durch eine Effektbearbeitung sehr direkt und trocken klingen. Die Poly-Sektion klingt durch beispielsweise Chorus und Hall deutlich breiter und tritt eher in den Hintergrund.

Zusätzliche Funktionen

Ergänzt wird das Ganze durch mehrere moderne Funktionen wie etwa eine umfangreiche Preset-Verwaltung und flexible MIDI-Zuweisungen.

Sound-Erstellung in der Praxis

Als Startpunkt für die schrittweise Sound-Erstellung dient das Init-Preset des Cherry Audio Crumar DS-2. Der Sound ist klanglich recht roh und direkt. Von dort aus soll nun Schritt für Schritt ein Pad-Sound entstehen, der von einem hellen Arpeggio-Sound ergänzt wird.

Pad über die Poly-Sektion

Zuerst bekommt die Poly-Sektion mehr Gewicht, denn sie soll später das schwebende Pad für den finalen Sound liefern. Dafür bleibt die Oktavlage auf 8’ gestellt. Den Pitch-Regler drehe ich ganz leicht nach oben, um die Poly-Sektion gegenüber der Synth-Engine leicht zu verstimmen. VCA-Release stelle ich auf etwa 2.000 ms ein, damit die Töne etwas stehen bleiben und nicht sofort abreißen.

Synthesizer-Sektion

Jetzt wird die Synthesizer-Seite so eingestellt, dass sie später als hellerer Arpeggio-Sound über dem Pad funktioniert. Dazu bleiben beide Oszillatoren zunächst auf voller Lautstärke. Beim ersten Oszillator stelle ich Rechteck als Schwingungsform und die Oktave 4’ ein. Die Lautstärke wird zudem deutlich reduziert.

Der zweite Oszillator wird auf 8’ eingestellt und ich wähle die Dreieck-Schwingungsform.

Im Ergebnis entsteht in der Synthesizer-Sektion ein sehr heller und definierter Klang:

Filter-Einstellungen

Damit der Klang nicht zu direkt bleibt, geht es im nächsten Schritt in die VCF-Sektion. Hier drehe ich Cutoff auf etwa 1.200 Hz und den Resonanz-Regler auf ungefähr 30 %. Das macht den bisher erstellten Sound etwas dumpfer und nimmt ihm die Schärfe. An den ADSR-Einstellungen verändere ich nichts.

VCA-Hüllkurve

Im VCA-Bereich hebe ich den Attack-Regler leicht an, damit der Klang etwas sanfter startet. Der Sustain-Regler bleibt ganz oben auf 100 % eingestellt.

Arpeggio

Im nächsten Schritt möchte ich mehr Bewegung in den Sound bringen und aktiviere dafür den Arpeggiator, der nur der Synthesizer-Engine zugewiesen wird. Das ist wichtig, weil die Poly-Sektion weiter als Pad dienen soll. Nur die obere Lage arbeitet rhythmisch. Im Pattern-Bereich wähle ich die normale Arp-Einstellung an und als Richtung Up, weil dadurch ein sauberer aufsteigender Lauf entsteht, der für meinen Sound in 16tel-Noten über drei Oktaven laufen soll. Über den Sync-Regler aktiviere ich außerdem die Tempo-Synchronisation zum DAW-Tempo, das in meinem Fall 120 bpm beträgt. Da die Poly-Sektion klanglich jetzt noch zu dominant ist, drehe ich ihre Lautstärke auf etwa 20 % herunter.

Effekte in der Poly-Sektion

Das Pad wirkt meiner Meinung nach erst richtig schön, wenn es klanglich nicht zu sauber bleibt. Dazu wechsle ich in den Effekt-Bereich der Poly-Sektion und wähle zunächst den LoFi-Effekt aus. Dank der Regler WOW und FLUTTER entsteht eine leicht verstimmte Bewegung im Pad-Sound. Abgerundet wird das Pad noch durch einen Hall, für den ich den Lushverb in den zweiten Effekt-Slot lade.

Effekte in der Synthesizer-Sektion

Damit sich der Arpeggio-Sound besser vom Pad absetzen kann, bekommt die Synthesizer-Engine eigene Effekte. In den ersten Slot lade ich dafür ein Delay, das zum Tempo synchronisiert wird. Außerdem lade ich einen Panner in den zweiten Effekt-Slot, der dafür sorgt, dass der Arpeggio-Sound nicht in der Mitte sitzt, sondern sich leicht im Panorama bewegt.

Finaler Sound

So entsteht in wenigen Schritten ein breites und luftiges Pad in Kombination mit einem Arpeggio-Sound. Wichtig ist hierbei meiner Meinung nach vor allem, dass der Rhythmus im Vordergrund bleiben muss. Das Pad darf also nicht zu laut eingestellt werden.

Der erstellte Sound funktioniert auch optimal im Kontext mit anderen Sounds des Plug-ins:

Preset-Sound des Cherry Audio Crumar DS-2