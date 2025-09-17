Analoger Geheimtipp als Software-Synthesizer

Der Cherry Audio Crumar Spirit bringt den besonderen Klang eines seltenen Klassikers zurück ins Studio. Die Software-Version kombiniert den Charme des Originals mit Funktionen, die heute unverzichtbar sind. Schon nach wenigen Minuten merkt man, wie vielseitig dieses Instrument klingen kann und wie schnell sich damit Ideen umsetzen lassen. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf das gute Stück.

Was ist es? Cherry Audio Crumar Spirit, Software-Synthesizer, detailgetreue Emulation eines seltenen Klassikers mit modernen Erweiterungen.

Mischung aus Wärme, Druck und experimentellen Texturen. Funktionen: Zwei Filter, vielseitige Modulation, Arpeggiator und Effekte.

Zwei Filter, vielseitige Modulation, Arpeggiator und Effekte. Bedienung: Übersichtlich, skalierbare Oberfläche, 400 Presets für schnellen Einstieg.

Übersichtlich, skalierbare Oberfläche, 400 Presets für schnellen Einstieg. Fazit: Vielseitiges Werkzeug für Studio und Bühne, geeignet für Einsteiger und Profis.

Crumar Spirit: das analoge Vorbild

Der Cherry Audio Crumar Spirit orientiert sich am seltenen Crumar Spirit, der 1983 erschienen ist. Entwickelt wurde das Instrument von Crumar gemeinsam mit Bob Moog, Jim Scott und Tom Rhea – drei bekannten Namen aus der Welt der Synthesizer. Für seine Zeit besaß der analoge Monosynthesizer außergewöhnliche Funktionen, darunter zwei eigenständige Filter, flexible Modulationsoptionen und einen ungewöhnlich kreativen Arpeggiator. Auf dem Markt hatte es das Instrument jedoch schwer, da der Yamaha DX7 gerade den Trend zu digitalen Synthesizern anführte. Hinzu kam eine wirtschaftliche Krise in der italienischen Musikinstrumentenbranche, sodass nur wenige Hundert Exemplare gebaut wurden. 2023 brachte Crumar eine auf 100 Instrumente limitierte Neuauflage des Originals heraus. Hier geht es zum Testbericht des Originals auf AMAZONA.de

Cherry Audio Crumar Spirit

Bevor es an die klanglichen Eindrücke geht, lohnt sich ein genauer Blick auf den Aufbau und die Ausstattung des Cherry Audio Crumar Spirit. Die detailgetreue Umsetzung des Originals kombiniert klassische Synthesizer-Elemente mit zeitgemäßen Erweiterungen, die den Funktionsumfang deutlich vergrößern.

Master-Sektion und Voice-Modes

Die Master-Sektion des Cherry Audio Crumar Spirit ist sozusagen das zentrale Steuerzentrum. Hier lassen sich Gesamtlautstärke, Panorama und Stimmung einstellen. Zusätzlich gibt es einen Limiter, der bei sehr lauten Klängen Übersteuerungen verhindert. Besonders interessant sind die verschiedenen Spielmodi: Neben Mono für klassische Lead- oder Basssounds gibt es Poly für Akkorde, Unison für besonders dichte Klänge und Cycle für abwechselnd genutzte Stimmen. Der Multi-Mode ist dabei ein Highlight, da er einzelnen Stimmen leicht unterschiedliche Einstellungen gibt, etwa bei Tonhöhe oder Filterfrequenz. Das macht den Klang natürlicher und lebendiger. Mit bis zu 16 Stimmen können so sehr realistische, analoge Texturen entstehen.

Oszillatoren und Klangquellen

Im Zentrum des Cherry Audio Crumar Spirit arbeiten zwei Oszillatoren, die verschiedene Schwingungsformen, Oktavlagen und Pulsbreiten bieten. Oszillator B kann unabhängig von der Tastaturtonhöhe betrieben werden – etwa für tiefe Drones oder sehr hohe Effekte – und dient auch als Modulationsquelle. Ergänzt werden die Oszillatoren durch einen Noise-Generator sowie einen Ringmodulator, der metallische oder experimentelle Klänge ermöglicht. Diese Kombination erlaubt sowohl klassische Analogsounds als auch sehr ungewöhnliche Klangfarben.

Audio-Mixer und Signalwege

Der Audio-Mixer des Cherry Audio Crumar Spirit mischt nicht nur Lautstärken, sondern verteilt die Klangquellen auf zwei unterschiedliche Signalwege. Der erste führt über Filter und ADSR-Hüllkurven, der zweite über den Shaper-Y-Pfad mit eigenem VCA und Brightness-Filter. Beide Signalwege können gleichzeitig genutzt werden. Dadurch lassen sich Layer-Sounds und komplexe Klangkombinationen erstellen, ohne mehrere Instanzen des Plug-ins laden zu müssen.

Filter-Sektion

Die Filterarchitektur des Cherry Audio Crumar Spirit besteht aus einem Upper-Filter, das als Lowpass mit zwei Flankensteilheiten arbeitet, und einem flexiblen Lower-Filter. Das Lower-Filter kann als Hochpass, Bandpass, Overdrive oder auch komplett ohne Filterwirkung betrieben werden. Beide Filter lassen sich miteinander kombinieren. Über einen Formant/Dynamic-Schalter kann das Lower-Filter zudem auf eine feste Frequenz eingestellt werden, die nicht von Modulationen beeinflusst wird. So entstehen beispielsweise sehr stabile Klänge.

Hüllkurven

Der Cherry Audio Crumar Spirit verfügt über zwei ADSR-Hüllkurven, die Filterfrequenz und Lautstärke steuern. Beide reagieren auf die Anschlagstärke und können über die Modulationsmatrix auch andere Parameter beeinflussen. Über die Trigger-Einstellungen lässt sich festlegen, ob die Hüllkurve bei gebundenem Spiel weiterläuft oder bei jeder neuen Note neu startet. Damit kann das Spielgefühl zwischen weichen Übergängen und sehr klarer Artikulation variiert werden.

Modulation

Für Bewegungen im Klang bietet der Cherry Audio Crumar Spirit die Modulatoren Mod X und Shaper Y. Mod X arbeitet als LFO mit verschiedenen Schwingungsformen, Sample & Hold sowie speziellen Quellen, beispielsweise dem Signal von Oszillator B. Shaper Y kann als zweite Hüllkurve oder ebenfalls als LFO genutzt werden.

Arpeggiator

Der Arpeggiator des Cherry Audio Crumar Spirit erzeugt automatisch sich wiederholende Notenmuster und bietet die Varianten Ripple, Arp und Leap. Mit den Parametern Swing, Chance und Feel lassen sich die Muster entweder sehr gleichmäßig oder bewusst abwechslungsreich gestalten. Die Tempo-Synchronisation sorgt dabei für ein präzises Timing.

Effekte

Der Cherry Audio Crumar Spirit verfügt über zwei getrennte Effektsektionen. Hier stehen Distortion, Flanger & Chorus, Echo und Reverb sowie Envelope-Filter, Dual Phaser, Flanger & Chorus und Echo zur Verfügung. Alle Effekte arbeiten in hoher Qualität und lassen sich sehr fein anpassen.

Presets und Bedienung

Der Cherry Audio Crumar Spirit wird mit 400 Presets ausgeliefert, die in Kategorien sortiert sind. Die Verwaltung erfolgt über einen Preset-Browser mit Suchfunktion, Sammlungen und Schlagwortsystem. Auch eigene Presets lassen sich anlegen und organisieren. Funktionen wie der Focus-Zoom oder die frei skalierbare Benutzeroberfläche sorgen für eine komfortable Bedienung – auch bei längeren Sessions.

Praxis

Im Praxiseinsatz soll der Cherry Audio Crumar Spirit zeigen, ob sich die Charakteristik des analogen Vorbilds mit moderner Technik verbinden lässt. Wir betrachten das Plug-in nun von der Installation bis zum fertigen Sound und finden heraus, ob der Software-Synthesizer sowohl Einsteiger als auch erfahrene Produzenten anspricht.

Installation und Aktivierung

Die Installation des Cherry Audio Crumar Spirit gestaltet sich unkompliziert und geht schnell. Nach dem Download erfolgt die Aktivierung beim ersten Start über die Anmeldung im Cherry-Audio-Konto und ist in kurzer Zeit abgeschlossen. Auf zusätzliche Lizenzmanager oder Hardware-Dongles wird glücklicherweise verzichtet, was den Einstieg deutlich erleichtert. Nach der Freischaltung steht der Cherry Audio Crumar Spirit sowohl als Standalone-Anwendung als auch in den gängigen Plug-in-Formaten bereit.

Erste Schritte und Bedienung

Die Benutzeroberfläche wirkt direkt sehr aufgeräumt und klar strukturiert – trotz der Vielzahl an Bedienelementen. Erfahrene Anwender virtueller Synthesizer finden sich hier mit Sicherheit sofort zurecht, während Einsteiger sich anhand der logischen Anordnung ebenfalls schnell orientieren können. Die mitgelieferten 400 Presets bieten einen breiten Querschnitt durch das Klangspektrum und eignen sich nicht nur für den sofortigen Einsatz, sondern auch als Ausgangspunkt für eigene Kreationen. Dank Focus-Zoom und frei skalierbarer Oberfläche lässt sich der Cherry Audio Crumar Spirit sowohl auf großen Studio-Displays als auch auf kleineren Laptop-Bildschirmen komfortabel bedienen.

Klang und Spielgefühl

Klanglich überzeugt der Cherry Audio Crumar Spirit vor allem durch eine gelungene Mischung aus Wärme und Druck. Er beherrscht sowohl sanfte, runde Klänge als auch aggressive und experimentelle Texturen. Auch die Filter-Sektion liefert solide und druckvolle Ergebnisse, während die Modulationsmöglichkeiten dafür sorgen, dass selbst einfache Sounds schnell organisch und dynamisch wirken. Die Effekte sind vielseitig einsetzbar, lassen sich detailliert einstellen und holen letzte Feinheiten aus den ohnehin überzeugenden Sounds heraus.

Alltagstauglichkeit

Der Cherry Audio Crumar Spirit zeigt sich als vielseitig einsetzbares Instrument, das in elektronischen Produktionen ebenso überzeugt wie in der Filmmusik oder im experimentellen Sounddesign. Die klare Struktur und die durchdachte Preset-Auswahl ermöglichen auch weniger erfahrenen Nutzern einen schnellen und vor allem kreativen Zugang. Gleichzeitig bietet die Tiefe des Funktionsumfangs erfahrenen Sounddesignern eine Vielzahl an Möglichkeiten für detaillierte Klanggestaltungen. Der Cherry Audio Crumar Spirit kann somit sowohl für schnelle Ergebnisse als auch für komplexe Klangexperimente ein wertvolles Werkzeug sein.

Cherry Audio Crumar Spirit: Klangeindrücke

Alternativen zum Cherry Audio Crumar Spirit

Full Bucket Music Paralogy

Full Bucket Music Paralogy ist eine kostenlose Emulation des Crumar Trilogy und bringt den Klangcharakter eines weiteren italienischen Vintage-Synthesizers in die DAW. Die Architektur ist weniger komplex als beim Cherry Audio Crumar Spirit, dennoch überzeugt Paralogy mit warmen, leicht rauen Sounds, die sich gut in Produktionen mit Retro-Ästhetik einfügen. Für Anwender, die einen unkomplizierten Einstieg in den typischen Crumar-Klang suchen, ist Paralogy eine interessante Option.

Arturia V Collection

Die V Collection von Arturia ist ein umfangreiches Bundle mit Emulationen zahlreicher analoger Klassiker – darunter Instrumente mit vergleichbarer Synthese-Architektur und ähnlicher klanglicher Flexibilität. Die Benutzeroberflächen sind einheitlich und modern gestaltet, was den Workflow beschleunigt. Klanglich deckt die V Collection ein breites Spektrum an analogen und hybriden Sounds ab, emuliert zahlreiche Synthesizer und ist entsprechend hochpreisiger.

GForce Oddity3

Oddity3 ist eine aktuelle Umsetzung des ARP Odyssey und bietet eine ähnlich direkte, flexible und experimentierfreudige Klanggestaltung wie der Cherry Audio Crumar Spirit. Beide Instrumente besitzen ein breites Spektrum charaktervoller Sounds, wobei Oddity3 etwas kompakter aufgebaut ist. Für Produzenten, die die Vielseitigkeit klassischer Monosynthesizer schätzen, stellt er eine gute Alternative dar.