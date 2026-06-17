Ensoniq ESQ-1 originalgetreu nachgebaut

Nach fast 40 Jahren ist es endlich so weit: Cherry Audio ESQ-1 ist ein Software Synthesizer, der den ersten Synthesizer von Ensoniq, den Ensoniq ESQ-1, ins Reich der Lebenden zurückholt. Während sich andere auf den Nachfolger SQ-80 gestürzt haben, nimmt sich Cherry Audio des Urgesteins an. Ich nehme es vorweg: Der Cherry Audio ESQ-1 Software Synthesizer ist für mich der bestklingende Cherry Audio Synthesizer überhaupt.

Kurz & knapp Was ist es? Cherry Audio ESQ-1 ist ein Software Synthesizer nach dem Vorbild des Ensoniq ESQ-1 Digital Wave Synthesizer von 1987. Authentischer Sound: Basiert auf lizensierten Original-Wavetables und aufwändig modellierter CEM 3379 Filterschaltung.

Basiert auf lizensierten Original-Wavetables und aufwändig modellierter CEM 3379 Filterschaltung. Erweiterte Architektur: Bis zu 32 Stimmen, zwei Layer, vier Filtertypen und 20 Effekte in drei separaten Ketten.

Bis zu 32 Stimmen, zwei Layer, vier Filtertypen und 20 Effekte in drei separaten Ketten. Hardware-Kompatibilität: SysEx-Dateien lassen sich zwischen Software und Original-Hardware austauschen.

SysEx-Dateien lassen sich zwischen Software und Original-Hardware austauschen. Moderne Bedienung: Fünf View Modes, Sequencer, Arpeggiator, MPE-Support und umfangreiche Modulationsmatrix.

Fünf View Modes, Sequencer, Arpeggiator, MPE-Support und umfangreiche Modulationsmatrix. Fazit: Der bestklingende Cherry Audio Synthesizer überhaupt, klanglich vom Original kaum zu unterscheiden.

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Cherry Audio ESQ-1 Software Synthesizer

Der neue Cherry Audio ESQ-1 Software Synthesizer ist als App sowie Plug-in in den Formaten AU (nur Mac), VST, VST3, AAX für Windows (ab Windows 7, 64 Bit) und macOS (ab macOS 10.13, 64 Bit) bei Cherry Audio direkt und bei Resellern als Download erhältlich.

Für Apple User wird ein Intel Prozessor, z. B. 3,4 GHz Quad-Core, empfohlen oder eine Apple Silicon CPU mit mindestens 8 GB RAM. Windows-Nutzern wird ebenfalls ein 3,4 GHz Quad-Core Prozessor mit mindestens 8 GB RAM empfohlen. Der Synthesizer benötigt 173 MB auf der Festplatte oder SSD.

Der Cherry Audio ESQ-1 Software Synthesizer orientiert sich sehr nah an der Original-Hardware und erweitert diese um weitere moderne Features. Bevor wir uns also die Software anschauen, machen wir einen Abstecher zum Vintage Synthesizer Ensoniq ESQ-1. Lest euch gerne auch noch einmal den Vintage-Testbericht zum ESQ-1/SQ-80 auf AMAZONA durch.

Ensoniq ESQ-1

Nach dem 8-Bit Ensoniq Mirage Sampling Keyboard brachte der Hersteller im Jahr 1987 seinen ersten Synthesizer auf den Markt, den Ensoniq ESQ-1 Digital Wave Synthesizer. Hier steckten gleich zwei Worte in der Bezeichnung, die einen kleinen Hinweis auf die Klangerzeugung des Ensoniq ESQ-1 liefern: Digital und Wave.

Der Ensoniq ESQ-1 Synthesizer arbeitet mit digitalen Oszillatoren, die Waves abspielen, die von einem Wavetable Chip erzeugt werden. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit, denn der ESQ-1 ist mit einem analogen resonanzfähigen Low-Pass-Filter ausgestattet. Wir haben es also mit einem waschechten Hybrid-Synthesizer zu tun, der die analoge mit der digitalen Welt vereint.

Was aus der Bezeichnung außerdem auch nicht hervorgeht, ist, dass wir es im Prinzip mit einer Workstation zu tun haben, denn der Ensoniq ESQ-1 war auch mit einem Sequencer ausgestattet. Was ihm allerdings fehlte, waren gesampelte Drum-Sounds. Gespielt wurde der Synthesizer von Künstlern wie Jean-Michel Jarre, John Carpenter, Prince, Roxette, Skinny Poppy, um nur einige zu nennen.

Doch schauen wir einmal genauer hin:

Klangerzeugung des Ensoniq ESQ-1

Der Ensoniq ESQ-1 ist achtstimmig polyphon spielbar. Jede Stimme verfügt über drei digitale Oszillatoren, die jeweils eine von 32 digitalen 8-Bit Wavetables abspielen. Die Schwingungsformen umfassen die typischen Vertreter aus der analogen Welt wie Sägezahn, Rechteck und so weiter, aber auch Single-Cycle-Waveforms wie Piano, Bass und so weiter. Damit ist der Ensoniq ESQ-1 dem PPG Wave näher als dem Mirage Sampler aus eigenem Hause.

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Die Phase von Oszillator 2 lässt sich zu Oszillator 1 synchronisieren, um aggressive Sounds wie Lead-Synths, Effekte oder digital klingende Brass-Stabs zu erzeugen.

Bei der Amplitudenmodulation moduliert die Amplitude von Oszillator 1 die Amplitude von Oszillator 2. Das eignet sich besonders für glockenartige oder metallisch klingende Sounds wie Bells, Bell Pianos, harsche Sound-Effekte und mehr.

Doch gerade diese 8-Bit Wavetables machen den Charakter des Synthesizers aus. Die drei Oszillatoren laufen dann jeweils in einen eigenen DCA (DCA 1-3). Ein weiteres klangbestimmendes Element des Ensoniq ESQ-1 ist seine analoge Filterschaltung, die auf einem CEM 3379 basiert. Das Filter ist nicht selbstoszillierend, packt aber ordentlich zu. Die Summe der drei DCAs wird auf das Filter geführt, dann schließlich das Ausgangssignal in den DCA4.

Drei LFOs und drei frei zuweisbare Hüllkurvengeneratoren sorgen für zahlreiche Modulationsmöglichkeiten. Drei Hüllkurvengeneratoren? Nicht ganz: Es gibt noch einen vierten, der aber fest für DCA4 reserviert ist.

Die Hüllkurven arbeiten nicht nach dem ADSR-, sondern nach dem Level/Rate-Prinzip (drei Levels, vier Rates) und besitzen einen 2nd Release-Parameter.

Effekte besaß der Ensoniq ESQ-1 noch nicht, weshalb der „Nachhall“, der bei einigen Patches zu hören ist, mit eben diesem zweiten Release-Parameter simuliert wurde. Das schlägt sich natürlich auf die Stimmenzahl nieder und somit wird der künstliche Nachhall dann einfach abgeschnitten, wenn die maximale Polyphonie von acht Stimmen überschritten wird.

Klangerzeugung des Cherry Audio ESQ-1

Die Klangerzeugung des Cherry Audio ESQ-1 basiert auf den originalen 32 Wavetables des Ensoniq ESQ-1, die Cherry Audio von Creative Technology, dem Eigner von Ensoniq, lizensiert haben. Die Schaltkreise des berühmten CEM 3379 IC von Curtis Electromusic wurden aufwändig simuliert, um dem Sound des Ensoniq ESQ-1 möglichst nahe zu kommen. Anders als der 8-stimmige Ensoniq ESQ-1 bietet der Cherry Audio ESQ-1 bis zu 32 Stimmen. Er besitzt außerdem einen Mono-, Unisono- und Poly-Mode.

Cherry Audio hat allerdings die originale Filterschaltung erweitert, sodass zusätzlich zum Original-Low-Pass-Filter drei weitere Filterschaltungen zur Auswahl stehen:

Lowpass 12 (12 dB/Oktave Flankensteilheit)

Lowpass 24 (Originalschaltung, 24 dB/Okatave Flankensteilheit)

Highpass

Bandpass

Das ermöglicht weitere Sounds, die so mit dem Original-ESQ-1 nicht möglich waren.

Auch die oben beschriebene weitere Struktur der Klangerzeugung wird vom Cherry Audio ESQ-1 Software Synthesizer penibel nachgebildet. Diese Nachbildung geht so weit, dass die originalen SysEx-MIDI-Dateien eines Ensoniq ESQ-1 geladen werden können. Doch nicht nur das: Besitzer eines Ensoniq ESQ-1 können mit dem Cherry Audio ESQ-1 Sounds erstellen und diese dann als SysEx-Datei exportieren, um sie in die Original-Hardware zu laden. Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn von den erweiterten Features wie zusätzlichen Effekten kein Gebrauch gemacht wurde.

Da es den Rahmen eines Tests komplett sprengen würde, auf alle Features des Cherry Audio ESQ-1 Software Synthesizers einzugehen, konzentrieren wir uns hier auf die wichtigsten Merkmale.

Drei Hauptansichten

Die drei Hauptansichten des Cherry Audio ESQ-1 sind

Keyboard: Performance-Modus mit der Klangerzeugung des ESQ-1

Motion: enthält den Sequencer und Arpeggiator

Effects: Vollständige Effektsektion für Layer 1, Layer 2 und Global.

Fünf Keyboard View Modes

Zunächst einmal sei auf einen wesentlichen Unterschied zum Ensoniq ESQ-1 hingewiesen: Die Bedienoberfläche des Cherry Audio ESQ-1 bildet nicht 1:1 und fotorealistisch den Ensoniq ESQ-1 ab, sondern ist die eines modernen Software Synthesizers.

Diesbezüglich wird es sicherlich Diskussionen geben zwischen denjenigen, die fotorealistische GUIs bevorzugen, und denjenigen, die lieber eine auf heutige Bedürfnisse angelegte moderne Bedienoberfläche haben möchten.

Dennoch hat Cherry Audio einige Elemente übernommen, sodass all diejenigen, die schon mal an der Original-Hardware gesessen haben, sich doch zurechtfinden werden.

Die Parameter des Cherry Audio ESQ-1 Software Synthesizers sind auf fünf Keyboard View Modes verteilt:

Play: die wichtigsten Parameter sind hier zu finden: Layer, Macros, Modulation, Oszillator, Filter, Envelope 4

Edit: Erweiterte Parameter der Klangerzeugung

Mod: LFO/Modulationsmöglichkeiten

Env: Zeit die Regler für die Hüllkurven ENV 1 bis ENV 3

Seq: Arpeggiator und Sequencer

Layer

Der Cherry Audio ESQ-1 Software Synthesizer besitzt zwei Layer: Layer 1 und Layer 2, die jeweils einen eigenen Sound mitsamt Modulationen, Sequenz und Effekten beherbergen können. Auch Split-Sounds sind möglich. Die Auswahl erfolgt über mehrere Tasten für Layer Select und Split/Layer. So kann man einen einzelnen Layer anhören (Layer Solo), einen Layer für das Editing auswählen, zwei Layer gleichzeitig auf der gesamten Tastatur spielen oder auch verschiedene Split-Kombinationen.

Damit der Gebrauch von zwei Layers gleichzeitig nicht zu Verzerrungen führt, gibt es hier auch einen schaltbaren Limiter, um im Zweifelsfall den Pegel zu begrenzen. Über einen Mix-Regler lässt sich zudem das Lautstärkeverhältnis zwischen Layer 1 und Layer 2 beeinflussen.

DCAs

Ein wichtiges Prinzip des Ensoniq ESQ-1 und damit auch des Cherry Audio ESQ-1 ist das der DCA Stages. Jeder der drei Oszillatoren hat einen eigenen DCA. Der Mix dieser DCAs wird in das analoge Filter geführt, dessen Signal wiederum in den DCA 1 läuft. Schon vor dem Filter kann also der Anwender über den Mix entscheiden, welche Signalanteile dem Filter zugeführt werden.

Über die Modulationsmöglichkeiten wie LFO oder Envelopes können Sound-Programmierer nun Einfluss auf den DCA nehmen, sodass schon vor dem Filter komplexe Sounds entstehen können, insbesondere wenn die Modulatoren auf die DCAs oder Oszillatoren wirken.

Moderne Modulationsmatrix und LFOs

Obwohl der Ensoniq ESQ-1 Synthesizer leicht zu bedienen war, hat sich Cherry Audio für den Cherry Audio ESQ-1 dazu entschlossen, gerade die umfangreichen Modulationsmöglichkeiten übersichtlicher zu gestalten. Dazu wechselt man in den Mod Mode. Hier sieht man die drei LFOs und die Modulationsmatrix übersichtlich nebeneinander.

Jeder LFO besitzt vier Schwingungsformen (Dreieck, Sägezahn, Rechteck) und Noise, einen Frequenzregler, einen Regler für Level 1 (L1), Delay, und Level 2 (L2). Über die letzteren Regler lässt sich bestimmen, wie sich die LFO Intensität über die Zeit entwickelt.

Mit dem Human-Parameter soll sich die Modulation weniger statisch anfühlen. Diesen Parameter gibt es auch an der Original-Hardware.

Modulieren lässt sich fast alles über fast alles. Die Liste ist lang und ich empfehle bei Interesse, die gut gemachte Anleitung des Cherry Audio ESQ-1 zu studieren.

Envelopes

Die Envelopes 1 bis 3 werden auf einer eigenen Seite dargestellt. Man kann sie entweder grafisch editieren oder über Regler. Ändert man einen Parameter über einen Regler, passt sich die grafische Darstellung entsprechend an. Das ist deutlich komfortabler als an der Original-Hardware.

Schon anhand der Darstellung der Hüllkurven sieht man, wie komplex die Sounds werden können, wenn man die Hüllkurven zur Modulation diverser Parameter einsetzt, wie zum Beispiel Oszillatortonhöhe, Filter-Cutoff, DCA und so weiter. Der Ensoniq ESQ-1 Synthesizer war seiner Zeit und Synthesizern mit simpler ADSR-Hüllkurve weit voraus. All das bildet der Cherry Audio ESQ-1 Software Synthesizer ebenfalls akkurat ab.

Hüllkurven lassen sich selbstverständlich kopieren, sodass die Erstellung etwas schneller von der Hand geht.

MIDI und MPE

Die Original-Hardware besaß noch keinen Aftertouch, konnte diesen aber über MIDI interpretieren. Da der Cherry Audio ESQ-1 als Software Synthesizer ohnehin über ein MIDI-Keyboard angesteuert werden muss, ist das hier nicht anders. Neu ist allerdings MPE.

MIDI Polyphonic Expression ermöglicht mehr Ausdrucksmöglichkeiten mit kompatiblen Controllern als mit einem herkömmlichen MIDI-Keyboard. MPE X, MPE Y und MPE Z lassen sich als Modulationsquellen frei zuweisen. Das Handbuch von Cherry Audio gibt einige praxisnahe Tipps dazu.

Sequencer und Arpeggiator

Auch der Cherry Audio ESQ-1 besitzt einen Sequencer. Dieser besitzt 16 Steps x 4 Patterns. Die eingespielten Phrasen und Akkorde lassen sich in Echtzeit transponieren. Der Arpeggiator verfügt über die üblichen Patterns und Spielrichtungen wie Up, Down, Down/Up, Up/Down, Oktavwahl (1 bis 4 Oktaven), Hold, Sync, Trigger (über das Keyboard, vom Sequencer), Swing, Chance und Feel. Mit Feel lässt sich das Timing beeinflussen, mit Chance die Wahrscheinlichkeit, dass eine Note vom Arpeggiator gespielt wird.

Der Sequencer kann auch als Modulationsquelle genutzt werden, was weitere interessante Klangmöglichkeiten eröffnet.

Der Sequencer des Cherry Audio ESQ-1 ist übrigens nicht kompatibel mit dem des Ensoniq ESQ-1, sodass anders als bei den Klangdaten hier kein Datenaustausch möglich ist.

Effekte

Drei separate Effektketten für Layer 1, Layer 2 und Global stehen zur Verfügung. Die Effekte für Layer 1 und Layer 2 werden auch durch die globalen Effekte geroutet.

Jede Effektkette kann bis zu fünf Effekte beherbergen. Es stehen 20 verschiedene Effekte zur Verfügung, die jeweils wieder verschiedene Algorithmen beinhalten: Digital Delay (Digital, Tape, Ping Pong)

Tape Echo

Digital Reverb (Room, Hall, Plate)

Galactic Reverb

Spring Reverb

Distortion & EQ (Tube, Fuzz, Sat, EQ)

Dual Phaser

Flanger & Chorus

Envelope Filter

7-Band-EQ

Ring Modulator

Lushverb

Lo-Fi

Dual Ensemble

Dual Delay

Compressor

BBD Flanger

DCO Chorus

Panner

Pulser

Hier wird wirklich jeder fündig. Die Effekte werden den rohen Sound des Cherry Audio ESQ-1 Software Synthesizers deutlich auf und zeigen, was auch mit der Original-Hardware möglich ist, wenn man sie durch die passenden Effekte schickt.

Klang

Ich könnte jetzt noch lange weitermachen, denn das waren noch nicht alle Features des Cherry Audio ESQ-1 Software Synthesizers. Doch ich möchte euch nicht weiter langweilen und auf die Folter spannen. Wie klingt er denn nun, der Cherry Audio ESQ-1?

Fantastisch!

Ich bin großer Ensoniq Fan und habe viele Jahre die unterschiedlichste Hardware von Ensoniq besessen und live auf der Bühne gespielt. Der Ensoniq Sound war immer besonders für mich. Schon beim ersten Anspielen des Cherry Audio ESQ-1 fühlte ich mich schnell zurückversetzt in die späten 80er- und frühen 90er-Jahre. Das Gefühl, dass Cherry Audio dieses Mal besonders nah dran ist, trügt nicht.

Da ich selbst keinen Ensoniq ESQ-1 zum 1:1-Vergleich hier habe, wurden die im Lieferumfang enthaltenen Original-Presets mit Klangbeispielen eben dieser Presets auf YouTube, gespielt auf einem Ensoniq ESQ-1, verglichen. Hätte man mir beide Sounds mit verbundenen Augen vorgespielt (über dieselbe Tastatur natürlich), hätte ich keinen Unterschied wahrgenommen.

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Chris Hülsbeck hat ebenfalls vor längerer Zeit einen Vergleich zwischen einem Hardware Ensoniq ESQ-1 und der Software SQ8L vorgenommen. Auch diesen könnt ihr nutzen, um euch selbst ein Bild zu machen. Ich habe dazu viele der Factory Presets mit dem Cherry Audio ESQ-1 gespielt.

Die Tatsache, dass sich Patches zwischen Software und Hardware austauschen lassen, zeigt, wie gut sich Cherry Audio an die Vorgaben des Originals gehalten hat. Dass man aber dennoch auf moderne Features nicht verzichten wollte, sei verziehen, denn auch damals hat man den ESQ-1 auf Produktionen selten ohne Effekte und weitere Bearbeitungen gehört.

Und hier dann ein kleiner Quick’n’Dirty-Song, der zeigt, was der Cherry Audio ESQ-1 Software Synthesizer so drauf hat. Bis auf die Drums kommen alle Sounds vom Cherry Audio ESQ-1:

Als Ensoniq-Fan hätte die Bedienoberfläche des Ensoniq ESQ-1 für mich ruhig 1:1 umgesetzt werden können. Aber das ist objektiv betrachtet natürlich Blödsinn, da aus heutiger Sicht die Bedienstruktur des Originals natürlich veraltet und umständlich wirkt. Damals allerdings war für mich die Bedienstruktur des Ensoniq ESQ-1 und aller späteren Ensoniq Synthesizer und Sampler stets vorbildlich. Da man an einem Computer aber mit Tastatur und Maus unterwegs ist, ist eine Anpassung an diese heutigen Gegebenheiten selbstverständlich sinnvoll.

Ein Nachteil dieses modernen GUIs ist allerdings, dass man nun zum ersten Mal sieht, wie komplex die Klangsynthese eines Ensoniq ESQ-1 und damit auch des Cherry Audio ESQ-1 eigentlich ist. Hat man früher an der Hardware eigentlich meistens ein Hersteller-Preset als Ausgangsmaterial genommen und dann verändert, erschlägt der Cherry Audio ESQ-1 geradezu mit Möglichkeiten. Das sehr gut gestaltete PDF-Handbuch gibt allerdings zahlreiche Praxistipp, wie man zum gewünschten Ergebnis kommt. Es ist allerdings auch 147 Seiten stark.

Es lohnt sich in jedem Fall, sich intensiv mit dem Cherry Audio ESQ-1 zu beschäftigen. Vielleicht bringt das auch den einen oder anderen Leser dazu, den Gebrauchtkauf des Originals zu wagen. Die gibt es ab circa 450,- Euro bis 900,- Euro zu erstehen. Eventuell schaut man sich aber besser nach dem Nachfolger Ensoniq SQ-80 um, der noch einige Wavetables mehr hat (75 statt 32) und ansonsten kompatibel ist. Außerdem besitzt er ein Diskettenlaufwerk statt eines Cartridge-Schachts (was ggf. das Nachrüsten eines USB-Laufwerks ermöglicht) und eine Tastatur mit polyphonem Aftertouch. Gute Gründe also, eher zum Nachfolger zu greifen. Mit nur acht Stimmen muss aber auch der Ensoniq SQ-80 auskommen.

Alternativen

Der Arturia SQ80 V wurde dem Ensoniq SQ-80 nachempfunden, der hinsichtlich seiner Klangerzeugung mit dem ESQ-1 identisch ist, jedoch zusätzliche 43 Wavetables enthält. Spätere Versionen des ESQ-1 haben dann die SQ-80 Firmware erhalten. Auch Arturia erweitert die Klangsynthese durch Effekte und weitere Features. Wir werden in einem späteren Artikel noch einen Klangvergleich anstellen.

Die erste Software-Nachbildung des Ensoniq SQ-80 hörte auf den Namen SQ8L. Sie wird leider seit geraumer Zeit nicht mehr weiterentwickelt. Wer sie ausprobieren möchte, findet sie auf der Buchty-Internetseite.