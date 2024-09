Test: Cherry Audio GX-80, Software-Synthesizer nach Yamaha CS-80 und GX-1

Living in perfect Harmony

Mit dem Cherry Audio GX-80 Software-Synthesizer verbindet Cherry Audio Synthesizer-Geschichte in einem umfassenden Plug-in, das sowohl den Klang eines Yamaha GX-1, als auch des verehrten CS-80 reproduzieren soll. Dabei wurde sogar an eine Möglichkeit gedacht, auch ohne Poly-Aftertouch einzelne Noten modulieren zu können. Tauchen wir also ein in die Welt der ersten Poly-Synthesizers.

ANZEIGE

Kleine Geschichte des Yamaha GX-1 und des CS-80

Doch halt! Kann das wirklich so stehen gelassen werden? Gemeinhin gilt das Hammond Novachord von 1939 als erster Polysynthesizer, dessen Klangerzeugung der 72 Noten auf 163 Röhren basiert. Gehen wir von einem typischen Heizungsstrom von 0,3 A aus, wären das satte 48,9 A und bei in den USA üblichen 110 V schlappe 5379 W Verbrauch. Dieser Raum brauchte keine Heizung mehr.

Der Klang wurde subtraktiv geformt, was bedeutet, dass Filter und VCAs samt Hüllkurven zum Einsatz kamen – alles in Röhrentechnik. Dieses über 220 kg schwere Monster war mit nur knapp 1000 Exemplaren kein kommerzieller Erfolg, kam aber in Klassikern wie „Vom Winde Verweht“ und „The Twilight Zone“ prominent zum Einsatz.

Klammern wir akademische Röhrengeräte wie RCA Mark I und II aus, kommen wir schnell zum auf Transistoren aufgebauten Yamaha GX-1, den wohl ersten kommerziell erhältlichen polyphonen Synthesizer von 1973 der aber absolut nach Orgel aussieht und sich als Gesamt-Möbelstück präsentiert.

Mit allen installierten Optionen reden wir von einem Gewicht von ca. 950 kg und einem Preis von damals 60.000 US-Dollar, was in heutiger Kaufkraft schlappen 426.000 US-Dollar entspricht. Nur wenige (ca. 100) wurden gebaut und noch weniger (wahrscheinlich 13) wurden aus Japan exportiert und landeten in sehr namhaften Händen wie denen von Stevie Wonder, Keith Emerson, John Paul Jones und Hans Zimmer – mitunter wurde dasselbe Gerät von Hand zu Hand gereicht.

Nachdem also das Konzept „Polyphoner Synthesizer“ mit dem GX-1, der im Prinzip ein reines Preset-Instrument war, realisiert wurde, machte sich Yamaha mit dem CS-80 an eine „portable“ und günstigere Alternative. Mit 6.900 US-Dollar (heute ca. 36.000 US-Dollar) reden wir zwar immer noch nicht von günstig, aber auf jeden Fall für eine größere Käuferschicht bezahlbar.

Die Technik in beiden Synthesizern ist recht ähnlich und so könnte der CS-80 als eine abgespeckte Version des GX-1 gelten. Beide enthielten sogenannte „Ranks“, die für je eine Synthesizer-Stimme mit 8-facher (echter) Polyphonie sorgten. Der GX-1 hatte davon vier, der CS-80 lediglich zwei. Darüber hinaus hatte der GX-1 noch je einen monophonen Rank für den oberen Mono-Synthesizer und das untere Pedal-Board. Weitere Unterschiede betreffen die Klangerzeugung. Der GX-1 hatte

eine Rechteck-Schwingungsform mit einem nachfolgenden Highpass-Resonator,

eine Sägezahn-Schwingungsform mit eigenem Bandpass-Resonator,

eine Dreieck-Schwingungsform, eine Oktave über dem Grundton,

eine Option die Filter-Hüllkurve umzukehren und

eine Kombination aus High- und Lowpass-Filter.

Was Cherry Audio nun mit dem Cherry Audio GX-80 gemacht hat, ist eigentlich naheliegend: Sie haben beide Geräte kombiniert und das Ganze in ein erweitertes GUI in der Ästhetik des CS-80 verpackt. Ein Rank hat also jetzt praktisch 5 Oszillatoren und vier Filter – da steckt eine Menge Klangpotential dahinter.

Installation und Preset-Verwaltung des Cherry Audio GX-80

Lauffähig ab macOS 10.13 und Windows 7 werden die gängigen Plug-in-Formate VST2, VST3, AU, AAX und eine Standalone-Version angeboten. Nach der Installation wird einmal eine Verbindung zum Cherry Audio Account hergestellt, dessen Erstellung Voraussetzung ist. Auch die Demoversion kann so direkt aus der DAW heraus aktiviert werden. Diese ist voll funktionsfähig, fügt allerdings ab und zu eine Rauschfahne hinzu und ist für einen Monat nutzbar.

ANZEIGE

Die Preset-Verwaltung des Cherry Audio GX-80 präsentiert sich zunächst als Drop-down-Menü, ist aber mehr als Fenster-im-Fenster konzipiert. Eine Reihe verschiedener Bänke, Collections genannt, sind ab Werk installiert. Es ist möglich, diese einzeln zu durchsuchen oder alle gemeinsam. Darüberhinaus gibt es die Option, Favoriten zu markieren.

Ein System, um Klänge in Kategorien einzuteilen, gibt es auch, beim Abspeichern können zudem Keywords angegeben werden, eigene Kategorien können nicht angelegt werden. Alles in allem zufriedenstellend, obwohl Mitbewerber hier teilweise mehr bieten, wie z. B. „Cross-Breeding“ von Presets, das zum Standard gehören sollte, finde ich.

Cherry Audio GX-80 und MIDI-Learn

Vorbildlich ist die MIDI-Learn-Funktion umgesetzt. Über Rechtsklick auf einen beliebigen Klang-Parameter erreicht man die Learn-Funktion. Diese wird dann in einer Liste hinterlegt, die nun für jedes Preset oder für das alle Presets übergreifend genutzt werden kann. Das Gute ist, es können nicht nur die Bandbreite und Polarität des Mappings von MIDI-Daten (möglich sind Note, CC, MMC, Channel-Pressure und Key), sondern auch eine Transfer-Kurve eingestellt werden. Vermisst habe ich jedoch die Nutzung von Poly-Aftertouch, was bedeutet, dass diese Modulationen immer nur pro Rank eingesetzt werden können.

Die Fernsteuerung „Key“ ist dabei etwas besonderes, da hier statt MIDI-Daten Tasten auf der Computer-Tastatur zur Fernsteuerung dienen. Alles wird übrigens sehr gut im online und als PDF vorliegenden englischsprachigen Handbuch dargestellt – mit eindeutigen Beschreibungen und Bildern, wo dies auch sinnvoll ist.

Die Oberfläche des Cherry Audio GX-80

Auf den ersten Blick erscheint die fotorealistische Oberfläche wie eine exakte Abbildung des CS-80, da der Cherry Audio GX-80 aber zwei Synthesizer in einem vereinigt sind die oben angesprochenen Zusätze hier einfach im gleichen Stil untergebracht hat.

Auch die Effekte Chorus, Flanger, Delay und Reverb geben sich betont im Stil der 70er-Jahre. Der Cherry Audio GX-80 bietet auf einen Blick zwei Ranks, die identisch aufgebaut sind: Etwas versteckt ist die Umschaltung auf das zweite Set von Ranks. Dieses geschieht über die Anwahl des Lower- oder Upper-Panels. Alle vier Ranks können gleichzeitig gespielt werden.

Insgesamt empfinde ich das Panel als ein wenig überladen. Zum Glück gibt es wieder den „Focus Mode“, mit dem ein Zoom in dem GUI möglich wird, um so genauer arbeiten zu können. Wem es gefällt, kann das GUI auf eine GX-1 Ansicht einstellen, es ändert sich aber lediglich die Umrandung von dunkel auf hell. Wichtiger ist der Zoom von 50 % bis 150 %, wobei eine Einstellung von 110 % bereits einen HD-Bildschirm in der Breite ausfüllt.

Stimmenarchitektur des Cherry Audio GX-80

Im Unterschied zum Original bietet jeder Rank des Cherry Audio GX-80 bis zu 16-fache Polyphonie. Diese kann auch auf zwei, vier oder acht Stimmen reduziert werden, um so den Prozessorleistungsverbrauch besser steuern zu können. Auch ein Mono-Modus ist vorhanden, leider ohne Legato-Funktion. Ein Unisono-Modus darf natürlich auch nicht fehlen und die Anzahl an gegeneinander verstimmten Voices wird auch durch die „Number of Voices“ Einstellung bestimmt.

Etwas seltsam ist die Verteilung der Stimmen im Poly-Modus. Wähle ich eine zweifache Polyphonie, spiele zwei Noten und halte diese, werden andere Noteneingaben geblockt. Es gibt so gesehen keine Note-Priority, wie „last“, „lowest“ oder „highest“. Diese Stimmeneinstellungen beziehen sich immer auf alle Ranks. Es ist also nicht möglichm einen Rank unisono zu spielen und einen anderen polyphon.

Im Zusammenhang mit den Stimmen kommt dann noch der Oversampling-Modus zum Tragen. Hier kann zwischen ein-, zwei-, drei- oder vierfachem Oversampling gewählt werden. Ich habe hier mal ein Beispiel mit den vier Einstellungen gemacht. Wirklich viel tut sich da nicht und auch eine kleine Spektralanalyse zeigt, dass Aliasing zwar unterdrückt wird, der Klang aber ohne Oversampling bereits recht aliasingarm ist. Paradoxerweise erscheint es eher so, dass bei der Dreieckschwingung beim höherem Oversampling eher noch mehr Aliasing-Artefakte auftreten.

Das bringt uns nochmal zum Prozessorverbrauch – wie fast alle Plug-ins von Cherry Audio, taxiert auch Cherry Audio GX-80 die CPU recht ordentlich. Ein aktueller Rechner ist somit Pflicht, wenn stets die volle Polyphonie und alle Ranks auf höchster Oversampling-Stufe genutzt werden sollen. Da aber der Klang auch ohne Oversampling recht gut ist, kann ja erst beim abschließenden Rendern das volle Klang-Potential mit dem höchsten Oversampling genutzt werden. Aber auch ohne gibt es Patches, die beim Einsatz von Effekten und langen Release-Zeiten eine ältere CPU zum Stottern bringen – selbst mit einer Puffer-Einstellung von 2048 Samples.

Der Cherry Audio GX-80 beherrscht wie das Original auch polyphonen Aftertouch. Es können also verschiedene Parameter pro Stimme, wie Filter-Cutoff oder Lautstärke pro angeschlagener und gedrückter Taster gesteuert werden. Cherry Audio hat sich hier etwas Nettes überlegt, um auch ohne ein Poly-AT-fähiges Eingabegerät etwas klanglich ähnliches zu erreichen: Last-Note-Priority für Aftertouch. Diese Einstellung bewirkt, dass nur der jeweils letzte gespielte Ton vom Channel-Aftertouch moduliert wird.

Klang des Cherry Audio GX-80

Wo wir gerade von den Effekten sprachen, die vier Effekte können global oder per Layer (bestehend aus zwei Ranks) eingesetzt werden. Das Delay kann im Tape-Modus für typische Pitch-Effekte eingesetzt werden, wenn die Delay-Zeit verändert wird, oder für Glitch-artiges im Digital-Modus. Flange/Phaser des Cherry Audio GX-80 haben einen für meine Ohren passenden Charakter für dieses Instrument aus den 70ern und transportieren einen old school Vibe.

Chorus/Rotary klingen dagegen etwas flach, sind aber zur Verbreiterung des Klang zu gebrauchen. Das Reverb klingt etwas körnig, beinahe in Richtung Spring-Reverb, weswegen ich es im Kontext dieses Plug-ins wieder passend finde. Mit dem Algorithmus „Galactic“ gibt es zudem noch ein sehr lang ausklingendes Reverb, das jedoch kein Endless-Reverb ist.

Der Gesamteindruck ist deutlich und unverkennbar der des legendären Synthesizer, jedoch spielen die Erweiterungen des Cherry Audio GX-80, die auf dem GX-1 beruhen, eine nicht unerhebliche Rolle, das Klangspektrum subtil zu erweitern. Ich spreche von subtil, da es hier ja nicht um ganz neue Funktionen wie etwa FM oder Oszillator-Sync geht, sondern einfach ein anderer Klangcharakter zum Tragen kommen kann.

Dabei sind diese zusätzlichen Oszillatoren samt ihren festzugeordneten Filtern auch nicht so wahnsinnig verschieden von den ursprünglichen Rechteck- und Sägezahn-Oszillatoren, was den Klang betrifft. Sie fügen sich eher in den bestehenden Klang ein und unterstreichen diesen und da sie auch nicht gegeneinander verstimmt werden können, um so dem Rank das typische Oszillator-Schweben hinzuzufügen, sind sie eher als klangliche Nuancen zu bezeichnen, die den Grundcharakter des CS-80 nicht wirklich verändern.

Was mich sehr gefreut hätte, wäre die Möglichkeit gewesen, die Filter der zusätzlichen Oszillatoren über einen eigenen LFO zu modulieren. Der enthaltende LFO (Sub Oszillator genannt), wirkt nur auf die LPF/HPF-Kombination. Da es auch keine eigene Möglichkeit der Lautstärken-, Filter- oder Tonhöhenmodulation gibt, wurde hier einfach ein gutes Stück klangliches Potential liegengelassen. Über MIDI können diese aber sehr wohl gesteuert werden.